"Укроборонпром" жалуется, что РФ хитростью перехватывает его контракты
В концерне «Укроборонпром» заявили, что Россия лишает их доходов из-за перехвата различных контрактов.
Как отмечают в концерне, российская сторона якобы использует нечестные способы в борьбе за заказчиков.
Гендиректор входящей в оборонный концерн компании «Укринмаш» Слюсаренко пояснил, что доходы от ремонта авиатехники на мощностях украинских заводов составляют существенную часть доходов Украины, а потому действия россиян вредят экономическим интересам страны.
В связи с этим гендиректор «Укринмаша» призвал к проведению консолидированных действий украинских дипломатов, промышленников и военных по убеждению зарубежных партнеров в необоснованности требований России.
Непонятно только, почему Россия должна заботиться о благополучии "Укроборонпрома", где, по всей видимости, никогда не слышали слова "конкуренция".
Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства— указывается на сайте компании.
Как отмечают в концерне, российская сторона якобы использует нечестные способы в борьбе за заказчиков.
Российская сторона в последнее время прибегает к тактике, когда, например, накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников— сообщили в концерне.
Гендиректор входящей в оборонный концерн компании «Укринмаш» Слюсаренко пояснил, что доходы от ремонта авиатехники на мощностях украинских заводов составляют существенную часть доходов Украины, а потому действия россиян вредят экономическим интересам страны.
В связи с этим гендиректор «Укринмаша» призвал к проведению консолидированных действий украинских дипломатов, промышленников и военных по убеждению зарубежных партнеров в необоснованности требований России.
Непонятно только, почему Россия должна заботиться о благополучии "Укроборонпрома", где, по всей видимости, никогда не слышали слова "конкуренция".
Использованы фотографии: https://ru.slovoidilo.ua/
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