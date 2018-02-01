22:49 01 февраля

"Укроборонпром" жалуется, что РФ хитростью перехватывает его контракты

В концерне «Укроборонпром» заявили, что Россия лишает их доходов из-за перехвата различных контрактов.

Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства
— указывается на сайте компании.

"Укроборонпром" жалуется, что РФ хитростью перехватывает его контракты



Как отмечают в концерне, российская сторона якобы использует нечестные способы в борьбе за заказчиков.

Российская сторона в последнее время прибегает к тактике, когда, например, накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников
— сообщили в концерне.

Гендиректор входящей в оборонный концерн компании «Укринмаш» Слюсаренко пояснил, что доходы от ремонта авиатехники на мощностях украинских заводов составляют существенную часть доходов Украины, а потому действия россиян вредят экономическим интересам страны.

В связи с этим гендиректор «Укринмаша» призвал к проведению консолидированных действий украинских дипломатов, промышленников и военных по убеждению зарубежных партнеров в необоснованности требований России.

Непонятно только, почему Россия должна заботиться о благополучии "Укроборонпрома", где, по всей видимости, никогда не слышали слова "конкуренция".

Использованы фотографии: https://ru.slovoidilo.ua/
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Комментарии 53

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  1. ul_vitalii Сегодня, 18:57
    Опять танцору гопака что-то стало мешать. smile
    ul_vitalii
    1. Владыка Ситх Сегодня, 19:01
      Шахтерская дивизия идет хитростью перехватывать заказы)
      Владыка Ситх
      1. Чёрный Сегодня, 19:05
        «Оплот» — украинский основной боевой танк.В 2009 года принят на вооружение ВСУ,но до войск не дошел. В 2011 был показан за рубежом. Нашли лохов в Таиланде,взяли бабло. Долго укакивались двумя танками в год и спеклись......но виноваты ысё равно мы laughing
        Чёрный
        1. Logall Сегодня, 19:20
          интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства

          А как же декоммунизация? Но если честно, то Россия является правопреемницей Советского Союз! Значит и ремонт осуществляеть должны тоже мы... Тем более, что технологии у нас остались, а не разграблены как на Украине!
          Logall
          1. Вас Влад Сегодня, 19:38
            Цитата: Logall
            Но если честно, то Россия является правопреемницей Советского Союз

            Это верно yes И долги Советского Союза тоже мы платили!
            Вас Влад
      2. APASUS Сегодня, 21:31
        Цитата: Владыка Ситх
        Шахтерская дивизия идет хитростью перехватывать заказы)

        Может не по теме но Военкор Семен Пегов сообщил о покушении на министра обороны ДНР Владимира Кононова.20.52
        Можете что сказать по теме происшедшего?
        APASUS
        1. Владыка Ситх Сегодня, 21:37
          ￼Мы ожидаем обострения недели через две. А это первые цветочки.

          В ДНР покушение на министра обороны Владимира Кононова￼

          В 19:30 ​по зданию Минобороны ДНР диверсанты отработал из гранатомета.
          ￼Диверсанты стреляли из одноразового гранатомета приблизительно с расстояния 50-70 метров .

          Первое фото с места покушения на министра обороны ДНР. ￼Попали в окно.

          ￼Отстрелянный гранатомет диверсанты бросили у здания Минобороны ДНР￼

          "Только что говорил с министром обороны ДНР Владимиром Кононовым по телефону￼ Голос спокойный. Говорит, все сотрудники целы.

          О том, что Киев хочет его устранить - Царь (это позывной министра) знал еще несколько месяцев назад. Перед новым годом его охраной была обнаружена снайперская лежка в заброшенном здании, из которой велось наблюдение за кабинетом министра.
          В тот раз меры предприняли вовремя.

          Диверсанты рискнули подойти ближе. Пострадали первый и третий этажи министерства. Обошлось БЕЗ ЖЕРТВ.

          Обстрел по данным военных источников произведен из РПГ-26 «Аглень» (советская реактивная противотанковая граната), установленного на самодельной треноге, который, вероятно, был приведен в действие по рации."


          Владыка Ситх
          1. APASUS Сегодня, 21:40
            Цитата: Владыка Ситх
            Только что говорил с министром обороны ДНР Владимиром Кононовым по телефону￼ Голос спокойный. Говорит, все сотрудники целы.

            Нормальный такой источник на ВО сидит
            APASUS
    2. Александр 3 Сегодня, 19:02
      У танцора давно что то оторвали и продали.
      Александр 3
      1. ПалБор Сегодня, 20:38
        Зато теперь как пляшут!Уже от них в глазах мельтешение и головная боль.
        Правда больше ничего полезного делать не могут,даже размножаться.
        ПалБор
    3. влад66 Сегодня, 19:06
      Гендиректор входящей в оборонный концерн компании «Укринмаш» Слюсаренко пояснил, что доходы от ремонта авиатехники на мощностях украинских заводов составляют существенную часть доходов Украины, а потому действия россиян вредят экономическим интересам страны.

      Скажи это чучелко хорватам.как вы МиГи отремонтировали laughing
      влад66
    4. Геркулесыч Сегодня, 19:41
      Скупая слеза одиноко катилась по щеке парошенко, когда он понял, что запасов оружия нав укроине не хватит на триста лет! wassat Мало того, его не хватит и на сто лет! crying Все продадут гораздо раньше! !! crying wassat
      Геркулесыч
  2. КОТ БАЮН Сегодня, 19:02
    "Укроборонпром" жалуется
    а он всегда жалуется, впрочем, как и вся страна.
    Да и потом - пора ж отказываться от всего советского.. как-то некультурно получается: как отказываться от всего советского - так они впереди планеты всей, а как деньги зарабатывать на советском же наследии - так первые в очереди...
    Вы, или крест снимайте или штаны оденьте - что нибудь одно из двух laughing
    КОТ БАЮН
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:09
      Цитата: КОТ БАЮН
      Вы, или крест снимайте или штаны оденьте - что нибудь одно из двух

      а можно просто одно
      Angel_and_Demon
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 19:13
        Это не украинский вариант! Не патриотично! Должны быть голубо-сца.... то есть желто-голубые... laughing
        впрочем... какая разница... laughing
        КОТ БАЮН
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:24
          ну как сказать
          Angel_and_Demon
  3. Zubr Сегодня, 19:03
    Удивительно, им ещё есть чем торговать из оборонки. В пору поблагодарить советских окупантов, за такой серьёзный задел..
    Zubr
    1. Piramidon Сегодня, 19:58
      Цитата: Zubr
      Удивительно, им ещё есть чем торговать из оборонки. В пору поблагодарить советских окупантов, за такой серьёзный задел..

      Они сейчас советские "Пионы" разбирают и используют их для изготовления "Оплотов". Таиландцы лоханулись с ними по-полной.
      Piramidon
  4. Angel_and_Demon Сегодня, 19:03
    доходы от ремонта авиатехники на мощностях украинских заводов составляют существенную часть доходов Украины, а потому действия россиян вредят экономическим интересам страны.
    я не понял - что МИГ или Сухой им дали лицензию на ремонт этих самолетов?
    Angel_and_Demon
    1. МИХАН Сегодня, 19:11
      Цитата: Angel_and_Demon
      доходы от ремонта авиатехники на мощностях украинских заводов составляют существенную часть доходов Украины, а потому действия россиян вредят экономическим интересам страны.
      я не понял - что МИГ или Сухой им дали лицензию на ремонт этих самолетов?

      Их просто стали посылать в мире , поняв с кем связываться не стоит И ВСЕ!
      Один раз предали ..Теперь лет на 100 пятно не отмоются !
      МИХАН
      1. Троль Сегодня, 22:06
        >>>я не понял - что МИГ или Сухой им дали лицензию на ремонт этих самолетов?

        Для ремонта и обслуживания гражданских судов, нужна лицензия и сертификация, но нужно, ли это для обслуживания военных судов?
        Троль
    2. Rusland Сегодня, 19:12
      Если бы этим наглецам выдали лицензию, то они и наши бы ремонтировали, в каждой бочке затычка.
      Rusland
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:20
        А запчасти то где берут?
        Angel_and_Demon
        1. Rusland Сегодня, 19:31
          Свои старые разбирают.
          Rusland
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:33
            Неужто еще остались? не все продано?
            Angel_and_Demon
            1. Rusland Сегодня, 19:36
              Наверно остались, раз от крымских отказались.
              Rusland
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:58
                хозяйственные однако, а по виду не скажешь
                Angel_and_Demon
        2. МИХАН Сегодня, 20:52
          Цитата: Angel_and_Demon
          А запчасти то где берут?

          У России и воруют..Им естественно наши мошенники туфту втюривают с маде ин Россия Или еще хуже китайские аналоги..
          А пилотам жить хочется и когда они узнают , кто техобслуживание проводил ..
          Реакция известная ! hi
          МИХАН
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:58
            Цитата: МИХАН
            А пилотам жить хочется и когда они узнают

            памперс полный laughing
            Angel_and_Demon
  5. parusnik Сегодня, 19:04
    "В углу плакал Паниковский.– Отдайте мне мои деньги, – шепелявил он, - я совсем бедный! Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.– Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, – сказал Бендер. – Может быть, там помогут.– Меня никто не любит, - продолжал Паниковский, содрогаясь" .
    parusnik
    1. тол100в Сегодня, 19:28
      Цитата: parusnik
      Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, – сказал Бендер. – Может быть, там помогут.–

      Перефразируя Бендера, можно сказать: Обращайтесь в Госдеп!
      тол100в
  6. МИХАН Сегодня, 19:07
    Все помнят ваши БТР с трещинами и т.д. Без России , вы страна третьего мира и скоро в "банановую" превратитесь..И мне не жаль Украину, такую промышленность развалили и разграбили хуторяне..Вам даже сало сейчас запрещают производить! Тьфу блин.. negative
    МИХАН
    1. sabakina Сегодня, 20:35
      Цитата: МИХАН
      Вам даже сало сейчас запрещают производить!
      Виталя, прЮвет! У тебя откуда такая информация? По радио сказали, поголовье свиней уменьшилось, так как кормить нечем. Сами съедают. Вот про процесс поедания хохлами еды хрюшек правда не рассказали.
      sabakina
      1. МИХАН Сегодня, 20:57
        Цитата: sabakina
        Цитата: МИХАН
        Вам даже сало сейчас запрещают производить!
        Виталя, прЮвет! У тебя откуда такая информация? По радио сказали, поголовье свиней уменьшилось, так как кормить нечем. Сами съедают. Вот про процесс поедания хохлами еды хрюшек правда не рассказали.

        Привет Собакин..! fellow Инфа известная , это правила вступление в ЕС ..Там даже кусты картохи возле дома налогом облагаются.. ВСЕ должно быть под контролем ,а сало тем более ! Там Польша этим занимается ..!
        МИХАН
    2. БАРХАН Сегодня, 21:21
      Цитата: МИХАН
      Все помнят ваши БТР с трещинами и т.д. Без России , вы страна третьего мира и скоро в "банановую" превратитесь..И мне не жаль Украину, такую промышленность развалили и разграбили хуторяне..Вам даже сало сейчас запрещают производить! Тьфу блин.. negative

      Оружие ещё как то можно подлатать ,технику как то подремонтировать...но вот с боеприпасами этот номер не пройдёт.У любого боеприпаса есть срок годности.Новый боеприпас можно только сделать самому или купить у того кто его делает.Вот с этим у шумеров беда.Одно дело когда ты идёшь на свой склад и "бесплатно" берёшь сколько тебе надо.Совсем другое дело когда надо найти производителя и ,о ужас,отдать ему денежки...Повторю именно для шумеров...не взять денежки ,а отдать,то есть купить.А боеприпасы очень дорогие.Вообще война дорогое занятие.Потому ,что солдаты жгут эти боеприпасы в огромных количествах совершенно несознательно,им почему то жить хочется.А на контрактах покупки огромному количеству дармоедов ещё и навариться надо...А ещё боеприпасы должны подходить к твоему оружию.Тут круг производителей катастрофически сужается.А нахаляву,национальную шумерскую забаву,никто не даст...Ну разве на одну атаку...
      БАРХАН
      1. МИХАН Сегодня, 21:53
        Вот по этому мало мальская страна пытается свое производство вооружения наладить..
        А на Украине ракеты "Сатана" производила , Ту-160, Аны , движки для вертушек и т.д.... И где ВСЕ ЭТО ..?
        За 25 лет разворовали , уничтожили и сейчас кровью захлебываются и попрошайничают оружие Фу, позорники.. !!!!
        Хуторяне , слушайте Вальцмана с Коломойским и скоро у вас чернозем начнут с огородиков вывозить в ЕС..(за долги!)
        МИХАН
  7. Стройбат запаса Сегодня, 19:08
    " интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства" laughing
    Правопреемником СССР является Россия. Значит укропы не имеют права на обслуживание и ремонт, не говоря уж о модернизации, техники советского производства. Это первое.
    Второе: Если укропы настаивают на том, что являются правообладателями чего-либо из "техники советского производства", то пусть выплатят процентную долю внешнего долга СССР, который погасила Россия. В данном случае, пожалуй, 50%. Пусть выплатят эту сумму России, а потом посмотрим, что они смогут заработать на "контрактах, связанных с ремонтом и модернизацией техники советского производства"
    Стройбат запаса
  8. mavrus Сегодня, 19:09
    Цитата: Александр 3
    У танцора давно что то оторвали и продали.

    А... Вот оно как... Если танцору оторвать, что мешает, он в скакуны подаётся.
    mavrus
    1. ul_vitalii Сегодня, 19:22
      В разведку хорошо, ничего не звенит, да и так на всякую ерунду не отвлекает. smile
      ul_vitalii
  9. Беркут Сегодня, 19:16
    Может, наши просто больше откатывают, а "партнеры" жаднючают?
    Беркут
  10. Alexey RA Сегодня, 19:40
    Гендиректор входящей в оборонный концерн компании «Укринмаш» Слюсаренко пояснил, что доходы от ремонта авиатехники на мощностях украинских заводов составляют существенную часть доходов Украины, а потому действия россиян вредят экономическим интересам страны.

    Неужто это россияне так отремонтировали хорватские МиГ-21, что скандал не утихает аж с 2015 года? wink
    Никто больше не вредит экономическим интересам Украины, чем сами украинские предприятия.
    Alexey RA
  11. _Jack_ Сегодня, 19:59
    накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников
    и что тут нечестного? кто им не дает заваливать заказчиков письмами с требованием исключить российские предприятия?
    _Jack_
  12. BAI Сегодня, 20:10
    Маразм какой-то. Чего это нам заботится об Украине?
    BAI
    1. МИХАН Сегодня, 21:00
      Цитата: BAI
      Маразм какой-то. Чего это нам заботится об Украине?

      Киев нам нужен и ВСЕ!
      МИХАН
  13. ODERVIT Сегодня, 20:15
    Правообладателями на ремонтную документации являются российские предприятия разработчики. Чего же тут удивляться. Ремонт авиационной техники дело прибыльное. Подозреваю, что лицензии давно отозваны, а петлюровцы незаконно лезут в рынок ремонта.
    ODERVIT
  14. Теренин Сегодня, 20:57
    У нынешних властей Украины уже мозги засохли совсем, в наглую требуют от всех к себе какого то отдельного понимания what Ну и поделом западу с таким партнёром.
    Теренин
  15. Дормидонт Сегодня, 21:03
    Старинная свидомитская песня : "А нас то за що?!!!"
    Дормидонт
  16. Berkut154 Сегодня, 21:04
    Охренено хитрый ход-завалить письмами с просьбой непокупать laughing laughing
    Berkut154
  17. NF68 Сегодня, 21:26
    Россия и лично ВВМ виноваты еще и в том, что агенты Путина украли у скакунов то что там еще оставалось от мозгов. Всё то же.
    NF68
  18. Старый26 Сегодня, 21:47
    Цитата: Angel_and_Demon
    я не понял - что МИГ или Сухой им дали лицензию на ремонт этих самолетов?

    Ага, щас....
    Старый26
  19. изя топ Сегодня, 21:56
    шла 25-я война с ахрессором what
    изя топ
    1. МИХАН Сегодня, 22:04
      Цитата: изя топ
      шла 25-я война с ахрессором what

      На западном фронте без перемен.. soldier
      МИХАН
  20. САША СТАРЫЙ Сегодня, 22:23
    Это не наши "хитро перехватывают ", это украинцы тупо профукивают
    САША СТАРЫЙ
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