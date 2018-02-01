"Укроборонпром" жалуется, что РФ хитростью перехватывает его контракты

Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства

Российская сторона в последнее время прибегает к тактике, когда, например, накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников

В концерне «Укроборонпром» заявили, что Россия лишает их доходов из-за перехвата различных контрактов.— указывается на сайте компании.Как отмечают в концерне, российская сторона якобы использует нечестные способы в борьбе за заказчиков.— сообщили в концерне.Гендиректор входящей в оборонный концерн компании «Укринмаш» Слюсаренко пояснил, что доходы от ремонта авиатехники на мощностях украинских заводов составляют существенную часть доходов Украины, а потому действия россиян вредят экономическим интересам страны.В связи с этим гендиректор «Укринмаша» призвал к проведению консолидированных действий украинских дипломатов, промышленников и военных по убеждению зарубежных партнеров в необоснованности требований России.Непонятно только, почему Россия должна заботиться о благополучии "Укроборонпрома", где, по всей видимости, никогда не слышали слова "конкуренция".