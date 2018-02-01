Турецкие СМИ: Курды используют против Турции "российские" ПТРК "Конкурс"

В результате нападения членов сепаратистской террористической организации в районе Кани Раш на севере Ирака погибли двое наших товарищей по оружию, ещё двое получили ранения.

Из Ирака поступают сообщения о гибели двоих турецких военнослужащих в ходе боестолкновений с силами иракских курдов. В Турции заявлено, что турецкие армейские подразделения ведут в Ираке боевые действия с представителями вооружённого крыла Рабочей партии Курдистана. РИА Новости приводит заявление турецкого Генштаба:Ранее ГШ ВС Турции распространил сообщение об уничтожении 49 представителей РПК на севере Ирака – в результате серии ударов с воздуха, нанесённых самолётами турецких ВВС.В то же время турецкие СМИ заявляют, что по турецким провинциям с территории сирийского Африна наносятся удары с применением ПТРК. Информационный портал «Анадолу» пишет, что отряды курдов использовали против Турции ПТРК 9К113 «Конкурс». Отмечено, что в результате применения "российского" «Конкурса» никто не пострадал. В статье турецкого СМИ использован именно такой термин - "российский" ПТРК.При этом «Анадолу» не сообщает читателям, что ПТРК «Конкурс» (производство которых началось почти полвека назад) имелись (имеются) на вооружении десятков стран мира, включая Грузию, Азербайджан, Болгарию, Марокко, Ливию, Польшу, Украину и др. Такие же ПТРК были на вооружении армии САР – в том числе, находясь на складах САА, взятых под свой контроль на севере страны курдские вооружёнными формированиями. Мало того, маркировка ПТРК "Конкурс" - 9К111-1, а ракеты для него - 9М113. Как видно, турецкое СМИ решило "микшировать" маркировки.Важно: выпускалось это вооружение с боеприпасами не только в СССР, но также в Иране, Германии (ГДР) и Индии.