22:51 01 февраля

Турецкие СМИ: Курды используют против Турции "российские" ПТРК "Конкурс"

Из Ирака поступают сообщения о гибели двоих турецких военнослужащих в ходе боестолкновений с силами иракских курдов. В Турции заявлено, что турецкие армейские подразделения ведут в Ираке боевые действия с представителями вооружённого крыла Рабочей партии Курдистана. РИА Новости приводит заявление турецкого Генштаба:
В результате нападения членов сепаратистской террористической организации в районе Кани Раш на севере Ирака погибли двое наших товарищей по оружию, ещё двое получили ранения.


Ранее ГШ ВС Турции распространил сообщение об уничтожении 49 представителей РПК на севере Ирака – в результате серии ударов с воздуха, нанесённых самолётами турецких ВВС.

В то же время турецкие СМИ заявляют, что по турецким провинциям с территории сирийского Африна наносятся удары с применением ПТРК. Информационный портал «Анадолу» пишет, что отряды курдов использовали против Турции ПТРК 9К113 «Конкурс». Отмечено, что в результате применения "российского" «Конкурса» никто не пострадал. В статье турецкого СМИ использован именно такой термин - "российский" ПТРК.




При этом «Анадолу» не сообщает читателям, что ПТРК «Конкурс» (производство которых началось почти полвека назад) имелись (имеются) на вооружении десятков стран мира, включая Грузию, Азербайджан, Болгарию, Марокко, Ливию, Польшу, Украину и др. Такие же ПТРК были на вооружении армии САР – в том числе, находясь на складах САА, взятых под свой контроль на севере страны курдские вооружёнными формированиями. Мало того, маркировка ПТРК "Конкурс" - 9К111-1, а ракеты для него - 9М113. Как видно, турецкое СМИ решило "микшировать" маркировки.

Важно: выпускалось это вооружение с боеприпасами не только в СССР, но также в Иране, Германии (ГДР) и Индии.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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Комментарии 38

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  1. Андрей К Сегодня, 19:12
    ...Курдские силы используют против Турции "российские" ПТРК "Конкурс"...

    Курды используют то, что союзник Турции по НАТО им подарило. Могу предположить даже, откуда растут ноги "российского" ПТРК "Конкурс".
    Братушки засветились перепродажей белорусских ПТРК "Конкурс", естественно по щелчку американцев.
    В сентябре 2015 года компания Purple Shovel LLC из штата Делавар выиграла тендер Главного управления войск специального назначения Минобороны США (SOCOM), предусматривающий отгрузку сирийской вооруженной оппозиции, подготовленной американскими военными, оружия на 50 млн. долл. При выполнении заключенного соглашения закупка гранат и ручных противотанковых гранатометов осуществлялась в Болгарии. При этом фигурировали и 700 управляемых ракет противотанкового комплекса 9M113 «Конкурс». В Болгарии они отсутствовали, но имелись в Белоруссии. Их закупила болгарская компания торговца оружием Александра Димитрова Alguns ltd и в итоге ПТРК оказались в распоряжении SOCOM.

    Так что к гадалке не ходи - у курдов именно они.
    Андрей К
    1. МИХАН Сегодня, 19:18
      Учитесь воевать господа турки и нечего плакаться..! Время у вас ограничено на эту операцию...
      МИХАН
      1. Pax tecum Сегодня, 20:04
        ...Мало того, маркировка ПТРК "Конкурс" - 9К111-1, а ракеты для него - 9М113.

        Нормально все. "Не ищите черную кошку в темной комнате особенно если ее там нет"©
        Это наименование (код, индекс ГРАУ) изделий разные: у пусковой установки один, а у ракет-другой.
        Ракеты 9м111 и 9м113 отличаются по дальности: 2,5 км и 4,5 км, соответственно. Ну, и по весу и снаряженной б/ч. А, запускаются они с пусковой установки 9К111-1.
        А, вот весь комплекс ПТРК (ПТУР) и называется "Конкурс".
        Pax tecum
        1. genisis Сегодня, 22:28
          В то же время турецкие СМИ заявляют, что по турецким провинциям с территории сирийского Африна наносятся удары с применением ПТРК.

          2,5 км и 4,5 км, соответственно

          И что именно на территории "турецких провинций" обстреливается курдами с таких дистанций? Теплицы с помидорами?
          genisis
        2. Злой543 Сегодня, 22:33
          Цитата: Pax tecum
          ...Мало того, маркировка ПТРК "Конкурс" - 9К111-1, а ракеты для него - 9М113.

          Нормально все. "Не ищите черную кошку в темной комнате особенно если ее там нет"©
          Это наименование (код, индекс ГРАУ) изделий разные: у пусковой установки один, а у ракет-другой.
          Ракеты 9м111 и 9м113 отличаются по дальности: 2,5 км и 4,5 км, соответственно. Ну, и по весу и снаряженной б/ч. А, запускаются они с пусковой установки 9К111-1.
          А, вот весь комплекс ПТРК (ПТУР) и называется "Конкурс".

          Поправьте меня если не прав, но на маркировке 80 год выпуска, у них срок хранения сколько? Не более 15-20 лет?
          Злой543
      2. Чёрный Сегодня, 20:14
        Цитата: МИХАН
        Учитесь воевать господа турки и нечего плакаться..!

        А они как загнаные в угол крысы - кидаются на всех подряд...
        Чёрный
        1. Балу Сегодня, 20:53
          Цитата: Чёрный
          Цитата: МИХАН
          Учитесь воевать господа турки и нечего плакаться..!

          А они как загнаные в угол крысы - кидаются на всех подряд...

          Курдские силы используют против Турции "российские" ПТРК "Конкурс"

          Нечего туркам делать на нашей сирийщине. Сидели бы дома в обнимку с любимыми женщинами, были бы живы.
          Балу
          1. МИХАН Сегодня, 21:07
            Цитата: Балу
            Цитата: Чёрный
            Цитата: МИХАН
            Учитесь воевать господа турки и нечего плакаться..!

            А они как загнаные в угол крысы - кидаются на всех подряд...

            Курдские силы используют против Турции "российские" ПТРК "Конкурс"

            Нечего туркам делать на нашей сирийщине. Сидели бы дома в обнимку с любимыми женщинами, были бы живы.

            Ну возможность "попробовать" Путин Эрдогану предоставил хе хе.. Пусть прочувствует , каково это "чертей мочить " напрямую..Турки думали , что это легко все было нам ..?
            По этому видео типо..хе хе..Ну ну

            Аллах Акбар Русским ВКС и спецназу !!!
            МИХАН
      3. частное лицо Сегодня, 20:19
        Ограничено время? Они будут там столько сколько захотят, если им кто нибудь в этом мог помешать их бы там не было. А воюют они не плохо потери минимальные судя по новостям на ВО.
        частное лицо
    2. Чёрный Сегодня, 19:28
      Курды используют то, что союзник Турции по НАТО им подарило
      ...или продало. laughing ....не зря ведь по всей украине склады на воздух взлетали....
      Чёрный
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 19:30
      Цитата: Андрей К
      Так что к гадалке не ходи - у курдов именно они.

      бизнес и ничего личного, братушки опять будут говорить, что они нас любят и всегда были с нами, я за спор с ними даже предупреждение получил
      Angel_and_Demon
    4. влад66 Сегодня, 19:34
      В статье турецкого СМИ использован именно такой термин - "российский" ПТРК.

      А еще курды используют АК различных модификаций и много еще каких игрушек и чо? laughing
      влад66
      1. cniza Сегодня, 21:19
        Вот если бы они использовали флаг России тогда да и то , а мы здесь причем. lol
        cniza
    5. RASKAT Сегодня, 19:41
      А что удивляться или Турки думали, что курды будут молча смотреть как их убивают. А тех же Птуров они могли у Ан нусры отобрать в Алеппо например. Там боевики бросали Птуры вагонами.
      RASKAT
    6. Лекс. Сегодня, 22:47
      Братушки засветились перепродажей белорусских ПТРК "Конкурс
      Может доказательство предоставите иначе это поклёп ?
      Лекс.
  2. Vard Сегодня, 19:13
    Ключевое... выпускалось много где... как и калашников... такое же и качество.. "Отмечено, что в результате применения "российского" «Конкурса» никто не пострадал."
    Vard
    1. резервист Сегодня, 19:21
      в результате применения "российского" «Конкурса» никто не пострадал."

      Не может быть, что никто не пострадал belay
      Провокаторы! Сознательно умаляют мощь российского оружия fool
      резервист
      1. Pax tecum Сегодня, 20:11
        Вполне может. И это не умаляет силу русского оружия. Оружие весьма грозное, но управляется по проводам, а у многих срок хранения и гарантии 100% истек. Да, и как хранят?
        Провода могут рваться (да, и как правило-рвуться) от резких движений оператора на пусковой установке.
        Pax tecum
      2. ПалБор Сегодня, 20:21
        Цитата: резервист
        в результате применения "российского" «Конкурса» никто не пострадал."

        Не может быть, что никто не пострадал belay
        Провокаторы! Сознательно умаляют мощь российского оружия fool

        Не умаляют,а даже фантазируют..Уже пошли вбросы от,якобы,курдов,что их обстреливают российские вертолёты и наносят немалый ущерб. request
        ПалБор
        1. Paranoid50 Сегодня, 22:34
          Цитата: ПалБор
          вбросы от,якобы,курдов,что их обстреливают российские вертолёты и наносят немалый ущерб

          Может, и курдов. Может, и причесали разок-другой. Возможно, инфа "давешняя", с берегов Евфрата. Там курды пытались быковать, так им доходчиво объяснили,что так делать не нужно,потому как... не нужно. А сейчас информация пошла "на второй круг". Ну,или же сейчас курды турецкие опознавательные на бортах с нашими попутали. wassat Это уже становится интернациональной фишкой - в любой непонятной ситуации валить всё на русских. yes
          Paranoid50
  3. Rusland Сегодня, 19:16
    Что бог послал, тому и рады.
    Rusland
    1. san4es Сегодня, 19:18
      Цитата: Rusland
      Что бог послал, тому и рады.
      soldier
      san4es
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:32
        Странный у них какой то бог - разнообразный
        Angel_and_Demon
        1. san4es Сегодня, 19:34
          Цитата: Angel_and_Demon
          Странный у них какой то бог - разнообразный

          ...Универсальный
          Представители многих языческих культур поклонялись богу войны, порой даже не одному. Поскольку у примитивных народов древности победа в войне почиталась как милость небес, боги войны занимали важное положение в пантеоне. У каждого племени был свой бог войны, но зачастую эти боги наделялись похожими чертами характера.
          san4es
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:47
            Цитата: san4es
            ...Универсальный

            Angel_and_Demon
            1. san4es Сегодня, 19:51
              Курдские боги. иногда поворачиваются к ним "задом" am

              1 февр. 2018 г.
              san4es
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:54
                Цитата: san4es
                иногда поворачиваются к ним "задом"

                толерастные значит laughing
                Angel_and_Demon
  4. Vikalst Сегодня, 19:24
    Лучшая реклама любого оружия это реальные БД..... Янкесы свои "Джавелины" обещают многим...но не дают Наши никому ничего не обещают...но много делают Интересно, когда у талибов в Афгане что-то типа "Конкурса" появится...или может сразу "Корнет" с "Вербой"....
    Vikalst
    1. Tusv Сегодня, 20:38
      Цитата: Vikalst
      когда у талибов в Афгане что-то типа "Конкурса" появится

      У Хуситов босоногих Конкурсы есть и даже атаковали Леклерки, за что саудиты жутко обиделись и вывели золотые танки из Йемена, а у Талибов нету? Фигово у Персов просют bully
      Tusv
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:44
    Туркам нужно радоваться, что курды плохо стреляют -в данном случае боеприпас потратили зря! am Точнее нужно бить, и сразу двумя выстрелами! !! negative
    Геркулесыч
  6. RUSOIVAN Сегодня, 19:48
    С пламенным приветом!
    RUSOIVAN
  7. faterdom Сегодня, 20:05
    http://in24.org/world/30532?utm_source=warfiles.r
    u
    Танк то надувной попался.
    faterdom
  8. martin-159 Сегодня, 20:47
    Создаётся впечатление, что мы оправдываемся.
    martin-159
  9. Фарид Алекперов Сегодня, 20:48
    Цитата: RASKAT
    А что удивляться или Турки думали, что курды будут молча смотреть как их убивают. А тех же Птуров они могли у Ан нусры отобрать в Алеппо например. Там боевики бросали Птуры вагонами.

    Вообще-то, в новости сказано, что из птрк обстреливают территорию Турции. То есть, стреляют не по наступающим войскам, а по приграничной территории. Как будто таким образом можно будет остановить турков
    Фарид Алекперов
  10. Фарид Алекперов Сегодня, 20:51
    Цитата: Геркулесыч
    Туркам нужно радоваться, что курды плохо стреляют -в данном случае боеприпас потратили зря! am Точнее нужно бить, и сразу двумя выстрелами! !! negative

    Курдским боевиками там ничего не поможет. Эрдогана оставил им коридор на юго-западе и медленно выдавливает их к Асаду
    Фарид Алекперов
  11. Ехникнер Сегодня, 21:20
    Курды,они такие.Не будет у них ничего-рогатками стрелять будут,но до конца против турков пойдут.
    Ехникнер
  12. Кент0001 Сегодня, 21:38
    И че, мы оправдываться штоль будем. Думаю нет. А так одно расстроило, что эти ушлепки ими пользоваться не умеют и вреда не нанесли.
    Кент0001
  13. q75agent Сегодня, 22:28
    видео не по теме конечно , но вот как наши "грачи " рискуют
    q75agent
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