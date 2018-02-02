75-летие победы в Сталинградской битве. МО РФ представило ряд архивных документов

Ровно 75 лет назад – 2 февраля 1943 года – полным разгромом советскими войсками немецко-фашистской группировки завершилась Сталинградская битва. В этот день капитулировали окруженные под Сталинградом остатки гитлеровских войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом.



В новом совместном проекте Минобороны России и Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО)Российской Федерации представлены архивные документы, посвященные героическим защитникам Сталинграда, ковавшим победу в одном из величайших сражений Великой Отечественной войны.

Министерство обороны РФ опубликовало документы, касающиеся истории Сталинградской битвы. Главное оборонное ведомство решило приурочить публикацию с созданием отдельного мультимедийного проекта к 75-летию победы советских войск над гитлеровской армией на берегах Волги. Проект носит название «Сталинградская битва: Герои и подвиги» Из вступительного слова к проекту:Среди опубликованных архивных документов - Наградной лист на присвоение звания Героя Советского Союза снайперу 1047 стрелкового полка 284 стрелковой дивизии 62 армии младшему лейтенанту Василию Зайцеву:донесение командующего войсками Донского фронта К.К.Рокоссовского в Ставку ВГК от 31 января 1943 года о пленении командующего 6 немецкой армией фельдмаршала Ф.Паулюса под Сталинградом:Среди публикаций представлены другие наградные листы, а также выпуски фронтовой газеты 13-й гвардейской стрелковой дивизии «На разгром врага». С документами можно ознакомиться по ссылке