11:08 02 февраля

75-летие победы в Сталинградской битве. МО РФ представило ряд архивных документов

Министерство обороны РФ опубликовало документы, касающиеся истории Сталинградской битвы. Главное оборонное ведомство решило приурочить публикацию с созданием отдельного мультимедийного проекта к 75-летию победы советских войск над гитлеровской армией на берегах Волги. Проект носит название «Сталинградская битва: Герои и подвиги».
Из вступительного слова к проекту:
Ровно 75 лет назад – 2 февраля 1943 года – полным разгромом советскими войсками немецко-фашистской группировки завершилась Сталинградская битва. В этот день капитулировали окруженные под Сталинградом остатки гитлеровских войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом.

В новом совместном проекте Минобороны России и Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО)Российской Федерации представлены архивные документы, посвященные героическим защитникам Сталинграда, ковавшим победу в одном из величайших сражений Великой Отечественной войны.



Среди опубликованных архивных документов - Наградной лист на присвоение звания Героя Советского Союза снайперу 1047 стрелкового полка 284 стрелковой дивизии 62 армии младшему лейтенанту Василию Зайцеву:
75-летие победы в Сталинградской битве. МО РФ представило ряд архивных документов



донесение командующего войсками Донского фронта К.К.Рокоссовского в Ставку ВГК от 31 января 1943 года о пленении командующего 6 немецкой армией фельдмаршала Ф.Паулюса под Сталинградом:


Среди публикаций представлены другие наградные листы, а также выпуски фронтовой газеты 13-й гвардейской стрелковой дивизии «На разгром врага». С документами можно ознакомиться по ссылке.

Использованы фотографии: МО РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18

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  1. Владивосток1969 Сегодня, 05:56
    Вечная память ГЕРОЯМ
    Владивосток1969
    1. сибиралт Сегодня, 06:27
      Нужно восстановить историческую справедливость и вернуть название городу в соответствии с великой Сталинградской битвой. recourse
      сибиралт
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:39
        Цитата: сибиралт
        Нужно восстановить историческую справедливость и вернуть название городу в соответствии с великой Сталинградской битвой. recourse

        согласен, мой дед воевал в Сталинграде. когда я ему привёз фотографии с Мамаева Кургана,у Дома Павлова на площади Ленина и другие,я впервые увидел как он плачет,стесняясь,виновато посмеиваясь над собой,мне аж неловко стало...никогда деда таким не видел. обычно не сентиментальный,немногословный,слова лишний раз не выдавишь,а тут сказал:"не думал что живой оттуда выйду.."жаль дневник он только в Прибалтике вести стал, досталась книжка записная, мне на Память,немецкая,начата после Кёнигсберга уже,страниц немного,есть страшные,есть смешные...война на бумаге.
        андрей юрьевич
      2. влад66 Сегодня, 09:28
        Цитата: сибиралт
        Нужно восстановить историческую справедливость и вернуть название городу в соответствии с великой Сталинградской битвой.

        Давно пора. Сталинград символ мужества и стойкости советского народа. hi
        влад66
    2. RASKAT Сегодня, 06:34
      Нормально 8 снайперов 1106 немцев. Говорят за ВОВ 20 лучших снайперов уничтожила около 6 000 врагов.
      RASKAT
      1. Reptiloid Сегодня, 07:29
        Должно прекратиться охаивание нашей собственной истории-----ИСТОРИИ СССР.Кто это делает---фашистский недобиток!
        Reptiloid
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 06:00
    Зайцев был не единственный.А сама война-всё во вселенной возвращается.
    ВЕРЕСК
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:19
    Доживут ли наши дети и внуки до момента, когда городу вернут родное имя -Сталинград? Мы то точно не доживем!
    Геркулесыч
  4. Серж72 Сегодня, 06:20
    Юбилей Великого Подвига
    Прекрасно
    Серж72
  5. 1536 Сегодня, 06:21
    И слава Богу, что были и есть у нас такие воины, такие люди! Жаль, что узнаем мы о них только из рассекреченных архивных документов и то после смерти. Ссылочку на сайт ЦАМО в Бундестаг надо отослать обязательно!
    1536
  6. ul_vitalii Сегодня, 06:35
    Наградному листу Героя давно место в музее.
    ul_vitalii
  7. Александр 3 Сегодня, 06:42
    Недругам надо дать ознакомиться с этими документами,их внуки служат Родине и не думаю что они поведут себя по другому.Мы чтим свих ДЕДОВ.
    Александр 3
  8. Alex-a832 Сегодня, 06:58
    Вечная память павшим тогда бойцам и не дожившим до наших дней ветеранам!
    К сожалению, большинство подвигов осталось не зафиксированными в архивах, а то, что хранится в архивах, так и останется там, так как их разобрать - это титанический труд. У меня в роду все мужики воевали. Но по некоторым скудные архивные сведения удавалось добыть спустя 40 и больше лет поисков. Рядовой состав мало попадал в архивные наградные листы. Многим раздавали награды между боями без всяких наградных листов, а в следующем бою погибали или сами награжденные бойцы или наградившие их офицеры. В большей степени остались сведения там, где командиры дисциплинированно старались вести учет наград и потерь. Рядовые возвращались с войны с боевыми наградами, по которым в архивах ничего найти не могли, поэтому военкомы после войны их разворачивали без учета наград в военных билетах. Их дети растаскивали эти награды вместо игрушек и теряли. Например, один дед ушел на войну добровольцем в допризывном возрасте в 1942 (с согласия матери), в пехоту. К этому времени один его старший брат погиб в 1941, другой служил еще с Финской (тоже дожил до Победы) в боях при обороне Кавказа был тяжело ранен и контужен, но вынесен с поля боя санитарами другого полка. В своем подразделении был записан, как погибший и так в архивах и числится, в том числе в Книге памяти Краснодарского края. Похоронка по ошибке была отправлена однофамилице его матери в другую станицу. После лечения вернулся на фронт. Войну закончил на Эльбе (американцев там не видел, узнал про их участие только после войны). Из 4-х боевых наград (о которых достоверно знаю) в опубликованных архивах данных нет. Послевоенные награды уже учитывались. Только по старшему его брату, который в старшинском звании закончил войну командиром взвода автоматчиков в штабном охранении часть наград числится в публичных источниках. Другой мой дед также ушел на войну добровольцем в допризывном возрасте (связист в артиллерии), также закончил войну с фашистами на Эльбе и также не видел там американцев, затем был переброшен на Дальний Восток и закончил войну уже победой над японцами. Его боевые награды также в официальных источниках не публиковались, только послевоенные. Никто из них не кичился своими наградами и не рыл архивов, чтобы найти о них сведения, махнули на это рукой. Нищие и полуголодные они кормили свои семьи, помогали соседям и товарищам, восстанавливали страну из руин - что было еще одним этапом подвига в их жизни. До настоящего времени никто из них не дожил. Земля им пухом и вечная слава!
    Героических подвигов и людей в нашей стране были многие миллионы! Мы знаем только мизер из них. Не обязательно знать о всех подвигах, главное понимать, что они были, и помнить о них, рассказывать об этом своим детям и внукам.
    Когда слышу скулёж о том, что сейчас жить тяжело, что тяжело растить детей, что за бугром лучше, а все российское - отстой, то напоминаю о том, каково было нашим отцам и дедам, их матерям, женам, сестрам и детям в войну и после войны! Благо, что пока на большинство это напоминание действует адекватно. Нечего охаивать свою Родину, как бы тяжело не было - это своего рода предательство и тяжкий грех!
    Вечная слава и Вечная память!
    Alex-a832
  9. viktor. Сегодня, 06:59
    Вечная память бойцам! soldier
    viktor.
  10. Laksamana Besar Сегодня, 07:01
    И пробил час. Удар обрушен первый,-
    От Сталинграда пятится злодей.
    И ахнул мир, узнав, что значит верность,
    Что значит ярость верящих людей.

    Ольга Бергольц "Сталинграду".
    Laksamana Besar
  11. Hariton Laptev Сегодня, 08:32
    Средняя продолжительность жизни рядового в Сталинградской битве составляла 24 часа, лейтенанта командира взвода 72 часа, но они выстояли и победили. Память о них нужно хранить в веках, как напоминание всем тем, кто сейчас вынашивает планы сделать то, что не удалось сделать гитлеру. Не суйтесь на Российскую землю.
    Hariton Laptev
  12. Сомневающийся Сегодня, 09:01
    Кто-то не хочет, что бы мы знали правду request
    Путин продлил режим засекреченности данных о ВОВ до 2040 ...
    Сомневающийся
  13. А. Привалов Сегодня, 11:00
    Без всякого сомнения, события происходившие в районе Сталинграда во время ВОВ -- величайшее достояние. Они по сей день изучаются военными историкам всего мира и вошли в сокровищницу мировой Истории. Вопрос: для чего эти документы нужно было прятать 75 лет?
    А. Привалов
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