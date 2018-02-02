11:13 02 февраля

Назначен новый командующий войсками и силами на северо-востоке РФ

Пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ (Тихоокеанскому флоту) ВМФ РФ сообщает о том, что новым командующим войсками и силами на северо-востоке России назначен контр-адмирал Александр Юлдашев. Назначение состоялось несколько дней назад.

РИА Новости приводит заявление начальника пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского:
Указом президента Российской Федерации от 29 января 2018 года контр-адмирал Александр Юлдашев назначен командующим войсками и силами на северо-востоке России.


Александр Юлдашев сменил в этой должности Сергея Липилина, который теперь будет выполнять обязанности заместителя командующего Черноморским флотом ВМФ России.


Для справки: Александр Юлдашев родился в 1967 году в Киргизской СССР. Окончил Калининградское высшее ВМУ, затем с отличием военно-морскую академию им.адмирала Кузнецова и военную академию Генштаба ВС РФ. Во время службы на Северном флоте получил должность командира дивизии подводных лодок. Службу на ТОФ РФ проходил с 2009 года. Должность до 29 января – начальник штаба – первый замкомандующего подводными силами ТОФ.

Назначен новый командующий войсками и силами на северо-востоке РФ


Имеет ряд наград, среди которых медаль «За отвагу» и орден «За военные заслуги».

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 10

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  1. ul_vitalii Сегодня, 06:14
    Успехов на новом месте службы.
    ul_vitalii
    1. влад66 Сегодня, 09:31
      Удачи и успехов.
      За отвагу» и орден «За военные заслуги».

      Зря недаются. yes
      влад66
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:21
    Думаю, что такая замена пойдет флоту на пользу! А вообще, только время покажет, что он из себя представляет на новом месте!
    Геркулесыч
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:27
      медаль "за отвагу"- ценилась в ВОВ не менее "героя",просто так не дают. а если человек умный во всех хороших смыслах,то совсем хорошо.удачи. soldier кто то может служил под его командованием? отпишитесь. hi
      андрей юрьевич
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 06:36
    Мой погодок.Удачи Адмиралу в службе.Одно непонятно-странная должность. Я такую никогда не видел. Либо-"Зам. командующего,"-либо-то что нарисовали.Боевой парень."За Отвагу" просто так не давали.Видать покидала его судьба.
    ВЕРЕСК
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:13
      Цитата: ВЕРЕСК
      .Видать покидала его судьба.

      не покинула же.... wink "побросала" говорим... hi
      андрей юрьевич
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:14
        Не дуркуйте,пацаны.На войне иногда убивают.Война-именно КИДАЕТ.Как шарик на столике.Возможно Вам повезёт .Только в раскладе.Я -верю в карты.Пока живой.22 года-из них 16 -по картам.Возможно,либо Бог существует,либо марьяж лёг.Пока живой.Снова тянет.Тоска без того-же АК-74.Пострелял и из 612-го.Тоскливо одно-я не в Армии.Уже и навсегда.А так здорово когда-то летали на наших Ми-8Т. crying
        ВЕРЕСК
      2. annodomene Сегодня, 09:47
        Инфаркты просто так, на ровном месте не бывают.
        annodomene
    2. Berkut154 Сегодня, 09:28
      Я думаю эта должность включает в себя обьедененное командование НК, МА,БРАВ, МП и ДПЛ. поскольку ТОФ подчинен ВВО
      Berkut154
  4. annodomene Сегодня, 09:48
    Дорогой наш Александр Юрьевич! Успехов Вам и большой военной удачи во всех делах! Горжусь, что в свое время мы служили вместе в одном экипаже в Западной Лице.
    annodomene
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