Назначен новый командующий войсками и силами на северо-востоке РФ
Пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ (Тихоокеанскому флоту) ВМФ РФ сообщает о том, что новым командующим войсками и силами на северо-востоке России назначен контр-адмирал Александр Юлдашев. Назначение состоялось несколько дней назад.
РИА Новости приводит заявление начальника пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского:
Александр Юлдашев сменил в этой должности Сергея Липилина, который теперь будет выполнять обязанности заместителя командующего Черноморским флотом ВМФ России.
Для справки: Александр Юлдашев родился в 1967 году в Киргизской СССР. Окончил Калининградское высшее ВМУ, затем с отличием военно-морскую академию им.адмирала Кузнецова и военную академию Генштаба ВС РФ. Во время службы на Северном флоте получил должность командира дивизии подводных лодок. Службу на ТОФ РФ проходил с 2009 года. Должность до 29 января – начальник штаба – первый замкомандующего подводными силами ТОФ.
Имеет ряд наград, среди которых медаль «За отвагу» и орден «За военные заслуги».
РИА Новости приводит заявление начальника пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского:
Указом президента Российской Федерации от 29 января 2018 года контр-адмирал Александр Юлдашев назначен командующим войсками и силами на северо-востоке России.
Александр Юлдашев сменил в этой должности Сергея Липилина, который теперь будет выполнять обязанности заместителя командующего Черноморским флотом ВМФ России.
Для справки: Александр Юлдашев родился в 1967 году в Киргизской СССР. Окончил Калининградское высшее ВМУ, затем с отличием военно-морскую академию им.адмирала Кузнецова и военную академию Генштаба ВС РФ. Во время службы на Северном флоте получил должность командира дивизии подводных лодок. Службу на ТОФ РФ проходил с 2009 года. Должность до 29 января – начальник штаба – первый замкомандующего подводными силами ТОФ.
Имеет ряд наград, среди которых медаль «За отвагу» и орден «За военные заслуги».
Использованы фотографии: YouTube
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