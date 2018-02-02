11:05 02 февраля

Боевики подвергли Дамаск ракетному обстрелу

Продолжается процесс возвращение сирийских беженцев в свои дома. Так, за последние полгода в один только Алеппо смогли вернуться свыше 40 тысяч человек. Газета российского оборонного ведомства «Красная Звезда» сообщает о том, что за минувшую неделю в САР вернулись ещё более тысячи человек. При этом российскими военнослужащими нуждающимся в течение недели было передано свыше 10 тонн продовольствия в рамках продолжающейся гуманитарной операции.

На этом фоне боевики в очередной раз усилили свою активность в пригородах Дамаска. По сообщению информационного агентства SANA, боевики нарушили соглашение о зоне деэскалации в Восточной Гуте, выпустив по пригороду Дамаска Дахият Хараста 17 ракет. Это привело к повреждению нескольких домов и инфраструктурных объектов.

Нанесён удар боевиками и по кварталу Аш аль-Барбар. Жертвами террористической активности стали 8 человек, среди которых дети. 13 жителей квартала получили ранения и травмы различной степени тяжести.


Боевики подвергли Дамаск ракетному обстрелу


Две ракеты боевики выпустили по кварталу Меззе-86. Погибла женщина, два человека получили ранения.

Напомним, что ранее боевики в Восточной Гуте запросили мира и заявили, что наиболее радикальные группировки покинули этот пригород Дамаска.

Командование сирийской правительственной армией считает, что своими действиями боевики пытаются повлиять на контртеррористическую операцию, которую САА проводит в других провинциях страны, включая Дейр-эз-Зор и Идлиб.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:30
    многие предрекали "партизанщину надолго",и я,был согласен с ними ((
    андрей юрьевич
    1. сибиралт Сегодня, 06:44
      Пока США будут поддерживать саудитов, на БВ война никогда не закончится.
      сибиралт
      1. Sefevi Сегодня, 09:28
        А боевики в курсе, что они уже "уничтожены и война завершена"?
        Sefevi
        1. влад66 Сегодня, 09:38
          Цитата: Sefevi
          А боевики в курсе, что они уже "уничтожены и война завершена"?

          А вы в курсе, что после 1945 года ещё всяких бандер и прочую лесную нечисть отлавливали вплоть до середины 50-х,в курсе что на Кавказе у нас стреляют, может вы в курсе что Трамп, Макрон и прочая камарилья так же орут на всех углах о победе или может из детского садика вышли вчера, если не в курсе. negative
          влад66
    2. rotmistr60 Сегодня, 06:47
      То, что партизанщина на долго спору нет. А вот с теми кто нарушает договор остается только жестко разбираться вне зависимости от того "умеренные" они или какие еще. Американцы своими "умеренными" уже столько лапши навешали, что веры ни какой.
      rotmistr60
      1. Partyzan Сегодня, 08:00
        Цитата: rotmistr60
        А вот с теми кто нарушает договор остается только жестко разбираться вне зависимости от того "умеренные" они или какие еще.

        ну вот и посмотрим на что способен Асад, зачистит ли он это змеиное гнездо?
        Partyzan
    3. Геркулесыч Сегодня, 06:51
      Юрьевич, идейных там нету их давно перебили! Там только те кто за деньги. А если перекрыть намертво финансирование , то и эти со временем разбегутся!
      Геркулесыч
  2. XII легион Сегодня, 07:02
    Вот так победа в Сирии
    XII легион
  3. собаковод Сегодня, 07:06
    Цитата: Геркулесыч
    Юрьевич, идейных там нету их давно перебили! Там только те кто за деньги. А если перекрыть намертво финансирование , то и эти со временем разбегутся!


    Проще всего было бы назначить(выбрать) ответственных за ситуацией в зонах перемирия, ну и тотальный контроль, подобный военному коммунизму.
    собаковод
  4. лысова Сегодня, 07:21
    Какой то дурдом, " ... в Дамаске всё спокойно ! " - С какого года ?! Некому зачистить территории во круг Дамаска и контролировать их ? - Н у конечно !, пустыню всю не прочешешь. Не государство, а полигон какой то.
    лысова
    1. donavi49 Сегодня, 09:55
      Там как раз плотная застройка. Они в блокаде уже 3 или 4 года. Ну как в блокаде - покупают еду на рынках Дамаска, черные вон регулярно со своего анклава в центр города смертников запускают - которые КПП проходят. Плюс международные организации им покушать и полечиться поставляют тоже.

      Вопрос приоритетов. Реально боеспособных сил мало. Что важнее отбить Алеппо? Деблокировать некоторые осажденные гарнизоны? Вернуть нефть и газ Хомса? Снять угрозу с Хамы в первый раз? Занять территории до Ирака и получить свежих шиитских добровольцев и технику по шоссе Евфрат?

      Или зачистить Дамаск - но потерять все это? Под вывеской ССА - американцы и Иорданцы бы заняли нефть и газ Хомса. Курды бы пошли за Евфрат на юг. Бабахи бы взяли Хаму (последний крупный город, в котором не было войны) и Алеппо.
      donavi49
  5. donavi49 Сегодня, 09:49
    Только это не партизанщина. В анклаве тысячи боевиков, до сотни тысяч мирняка, который стекался в бабахвотчину с Дамаска и окрестностей от преследования режима (те кто за Асада - убегали оттуда или казнены уже), тяжелая техника в виде танков, нескольких самоходных орудий, орудий 122мм на лафете и РСЗО на грузовиках и тойотах.

    Просто правительство решило оставить так в Дамаске - они оттуда никуда не денутся. Возвращая остальную страну - если затянуть с этим, то вот остальная страна очень даже денется по соседям и всяким самопровозглашенным государствам с Иорданской/Турецкой/Американской крышей.
    donavi49
  6. Alex-a832 Сегодня, 09:50
    Если бандитские группировки не могут контролировать беспредельщиков из своей среды, то выход только один - кончать всех бандюков и восстанавливать правоохранительную систему в городе. Ну это так - перспективы дальние. Реально сирийская власть истощена и этот бардак будет лечиться еще много лет подряд.
    Alex-a832
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