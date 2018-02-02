Боевики подвергли Дамаск ракетному обстрелу
Продолжается процесс возвращение сирийских беженцев в свои дома. Так, за последние полгода в один только Алеппо смогли вернуться свыше 40 тысяч человек. Газета российского оборонного ведомства «Красная Звезда» сообщает о том, что за минувшую неделю в САР вернулись ещё более тысячи человек. При этом российскими военнослужащими нуждающимся в течение недели было передано свыше 10 тонн продовольствия в рамках продолжающейся гуманитарной операции.
На этом фоне боевики в очередной раз усилили свою активность в пригородах Дамаска. По сообщению информационного агентства SANA, боевики нарушили соглашение о зоне деэскалации в Восточной Гуте, выпустив по пригороду Дамаска Дахият Хараста 17 ракет. Это привело к повреждению нескольких домов и инфраструктурных объектов.
Нанесён удар боевиками и по кварталу Аш аль-Барбар. Жертвами террористической активности стали 8 человек, среди которых дети. 13 жителей квартала получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Две ракеты боевики выпустили по кварталу Меззе-86. Погибла женщина, два человека получили ранения.
Напомним, что ранее боевики в Восточной Гуте запросили мира и заявили, что наиболее радикальные группировки покинули этот пригород Дамаска.
Командование сирийской правительственной армией считает, что своими действиями боевики пытаются повлиять на контртеррористическую операцию, которую САА проводит в других провинциях страны, включая Дейр-эз-Зор и Идлиб.
На этом фоне боевики в очередной раз усилили свою активность в пригородах Дамаска. По сообщению информационного агентства SANA, боевики нарушили соглашение о зоне деэскалации в Восточной Гуте, выпустив по пригороду Дамаска Дахият Хараста 17 ракет. Это привело к повреждению нескольких домов и инфраструктурных объектов.
Нанесён удар боевиками и по кварталу Аш аль-Барбар. Жертвами террористической активности стали 8 человек, среди которых дети. 13 жителей квартала получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Две ракеты боевики выпустили по кварталу Меззе-86. Погибла женщина, два человека получили ранения.
Напомним, что ранее боевики в Восточной Гуте запросили мира и заявили, что наиболее радикальные группировки покинули этот пригород Дамаска.
Командование сирийской правительственной армией считает, что своими действиями боевики пытаются повлиять на контртеррористическую операцию, которую САА проводит в других провинциях страны, включая Дейр-эз-Зор и Идлиб.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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