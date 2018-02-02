В Киеве заявили, что будут жаловаться в Вашингтон на Варшаву

Принятие сеймом и сенатом республики Польша изменений в закон об институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами. Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и возражения более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами.

На Украине власти продолжают комментировать польский закон об институте национальной памяти. Напомним, что в своём законе власти Польши решили увязать запрет бандеровской идеологии с запретом на освещение фактов по связям Польши с нацистской Германией в 30-е годы прошлого века. Украинские власти «зацепил» исключительно запрет на бандеровскую идеологию, принятый польскими парламентариями.В МИД Украины заявили, что Польша пошла на враждебный шаг в отношении украинцев, и призвали президента Анджея Дуду не давать хода новому закону. При этом в Киеве даже угрожают Варшаве тем, что «пожалуются» на неё Вашингтону.Подключились к критике польских коллег в Верховной раде Украины. Ряд украинских нардепов объявили, что новый польский закон "унижает достоинство украинской нации". Украинское издание с громким названием "Европейская правда" приводит коллективное заявление нардепов ВРУ:В Раде заявили, что Польша "нанесла удар в спину Украине, которая противостоит российской агрессии".По словам главы МИД Украины Павла Климкина, "Украина вынуждена подготовить ответную реакцию" на принятый польским парламентом закон.Ранее было заявлено, что Киев может отозвать из Варшавы своего посла (небезызвестного Дещицу).При этом стало известно о том, что своего посла из Польши отзывает Израиль, власти которого выразили несогласие с тем, что Варшава пытается превратить в уголовное преступление напоминание о фактах из истории о контактах польского правительства с гитлеровской Германией в 30-е годы.