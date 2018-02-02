11:10 02 февраля

В Киеве заявили, что будут жаловаться в Вашингтон на Варшаву

На Украине власти продолжают комментировать польский закон об институте национальной памяти. Напомним, что в своём законе власти Польши решили увязать запрет бандеровской идеологии с запретом на освещение фактов по связям Польши с нацистской Германией в 30-е годы прошлого века. Украинские власти «зацепил» исключительно запрет на бандеровскую идеологию, принятый польскими парламентариями.

В МИД Украины заявили, что Польша пошла на враждебный шаг в отношении украинцев, и призвали президента Анджея Дуду не давать хода новому закону. При этом в Киеве даже угрожают Варшаве тем, что «пожалуются» на неё Вашингтону.

В Киеве заявили, что будут жаловаться в Вашингтон на Варшаву



Подключились к критике польских коллег в Верховной раде Украины. Ряд украинских нардепов объявили, что новый польский закон "унижает достоинство украинской нации". Украинское издание с громким названием "Европейская правда" приводит коллективное заявление нардепов ВРУ:
Принятие сеймом и сенатом республики Польша изменений в закон об институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами. Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и возражения более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами.


В Раде заявили, что Польша "нанесла удар в спину Украине, которая противостоит российской агрессии".

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, "Украина вынуждена подготовить ответную реакцию" на принятый польским парламентом закон.

Ранее было заявлено, что Киев может отозвать из Варшавы своего посла (небезызвестного Дещицу).

При этом стало известно о том, что своего посла из Польши отзывает Израиль, власти которого выразили несогласие с тем, что Варшава пытается превратить в уголовное преступление напоминание о фактах из истории о контактах польского правительства с гитлеровской Германией в 30-е годы.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. ul_vitalii Сегодня, 06:47
    Каждой твари по паре, а третий чёрт за океаном живёт.
    ul_vitalii
    1. Vard Сегодня, 06:57
      Вообще то нам бы то же не мешало принять закон о запрете бандеровской идеологии... А то получается что мы и не возражаем...
      Vard
      1. Чёрный Сегодня, 06:58
        Вчера "хозяин мира" выразил своё неудовлетворение данным законом. Погрозил пальчиком. И понеслось...... Украмна, Израиль, ОБСЕ, Кто, интересно, глубже лизнёт? wassat
        Чёрный
        1. Anarchist Сегодня, 07:52
          Цитата: Чёрный
          Кто, интересно, глубже лизнёт?

          Прибалтика - всегда глыбже всех!
          Это их лозунг!
          Anarchist
          1. pjastolov Сегодня, 08:24
            Цитата: Anarchist
            Это их лозунг!

            Саня привет hi лозунг-лозунгом, но с их скоростью они не успевают добраться до священного места laughing
            pjastolov
            1. Подрезчик Сегодня, 09:31
              В Киеве заявили, что будут жаловаться в Вашингтон на Варшаву

              "Мама, меня мальчики во дворе обижают!"
              Эта украинская власть совсем сдетинилась. Детский сад какой-то... fool
              Подрезчик
            2. влад66 Сегодня, 09:45
              Цитата: pjastolov
              лозунг-лозунгом, но с их скоростью они не успевают добраться до священного места

              Пшеки с хохолятами опережают. fellow
              влад66
          2. BABAY22 Сегодня, 08:32
            Пора им уже принять закон, что название их страны пишется так:
            Украина Которая Противостоит Российской Агрессии
            BABAY22
      2. Кот Всапогах Сегодня, 07:32
        насколько я помню, у нас оная приравняна к фашистской и отдельного запрета не требует wink hi
        Кот Всапогах
    2. сибиралт Сегодня, 07:04
      Жаловались бы сразу в "Спортлото". lol
      сибиралт
    3. Fregate Сегодня, 09:28
      Интересно, почему они это считают ударом в спину? Они же к Европе лицом повернулись.
      Fregate
      1. фигвам Сегодня, 10:00
        В Раде заявили, что Польша "нанесла удар в спину Украине

        Это ещё не удар, впереди самое интересное.
        фигвам
    4. влад66 Сегодня, 09:58
      Ябеды, ябеды, АТО ещё полякам объявите. fellow
      влад66
      1. dsk Сегодня, 10:35
        "Вот приедет барин, барин нас рассудит!" Никола́й Алексе́евич Некра́сов.
        dsk
  2. viktor. Сегодня, 06:51
    Над Вами и вашими Дедами уже надругался Фашингтон позволив вылезти этой мрази наружу!!!!!!
    viktor.
    1. Чёрный Сегодня, 06:59
      Свидомитов давят со всех сторон соседи, эпидемии, перемоги и количество свидомитов сокращается с большой скоростью. Часть превращается в украинцев, а часть отправляется в лучший мир ... laughing
      Чёрный
  3. alex007i Сегодня, 06:52
    С уваженьем… Дата. Подпись.
    Отвечайте нам, а то,
    Если Вы не отзовётесь,
    Мы напишем… в Спортлото!
    alex007i
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:55
    "Укроинская нация "унизила себя ниже плинтуса, когда легла под сша !А стучать, это у них в крови! am Украина видать, родина дятлов? Ибо любят они постучать! !!
    Геркулесыч
  5. Metallurg_2 Сегодня, 06:55
    Вот приедет барин, барин нас рассудит
    Вот приедет барин, палкой тебе даст
    Вот приедет барин и в острог засудит
    Вот приедет барин и закрутит ласт

    Как-то так...
    Metallurg_2
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 07:00
    Слишком много правды нынче в отношении Монголии.
    ВЕРЕСК
  7. Вежливый Лось Сегодня, 07:00
    Одни любители альтернативной истории жалуются на таких же любителей переписать свое прошлое третьим любителям, хотя точнее будет сказать - не любителям, а профессионалам искажения исторических фактов. В результате выяснится, что во всем виноваты евреи.
    Отозвали посла - правильно сделали.
    Вежливый Лось
  8. лысова Сегодня, 07:03
    Одним дерьмом помазаны - нацизмом, на них не смотреть надо - уничтожать в физическом плане.
    лысова
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 07:04
    Ну-пусть покатаются.Хотя-это большие проблемы для них.Кстати-классное видео.Попутешествуем по Скандинавии?
    ВЕРЕСК
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:12
    в Киеве даже угрожают Варшаве тем, что «пожалуются» на неё Вашингтону
    Две американские шавки пугают друг друга хозяином и пытаются выяснить кого хозяин больше "любит". Хорошо наблюдать со стороны как активно грызутся две откровенно русофобские страны.
    rotmistr60
    1. Partyzan Сегодня, 07:56
      Цитата: rotmistr60
      пытаются выяснить кого хозяин больше "любит".

      ну вот и посмотрим
      Partyzan
    2. Кот_Кузя Сегодня, 09:48
      Ага, смешно смотреть. Напомнило детские годы, когда бежали жаловаться к старшим во дворе или в школе, если вдруг обидят пацаны из соседнего двора или школы wassat . Но тогда мы были детьми. А тут взрослые мужики, пусть даже такие дегенераты как Клим Чугункин и прочие скакуасы.
      Ну, и еще напомнило молодость 90-х, когда решать терки ездили к местному авторитету. Польша и Украина это мелкие быки, не поделившие киоск, а авторитет это США lol .
      Кот_Кузя
  11. LeonidL Сегодня, 07:28
    Жаловаться и плакаться на тяжкую долю ... мерзкие слезливые наследники кровавой бандеровской своры, те тоже крокодиловыми "слезами умывались" когда головы резали, животы вспарывали, детей распинали и головки ми разбивали, когда людей в концлагерях и лагерях смерти уничтожали ... мрази
    LeonidL
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 07:41
    В МИД Украины заявили, что Польша пошла на враждебный шаг в отношении украинцев, и призвали президента Анджея Дуду не давать хода новому закону. При этом в Киеве даже угрожают Варшаве тем, что «пожалуются» на неё Вашингтону.

    Время цветочков прошло,и потихоньку начинают ягодки созревать.
    a.s.zzz888
  13. Hariton Laptev Сегодня, 08:11
    чем дальше развиваются события в незалежной тем больше она напоминает мелкого пакостника в детской песочнице. Сделает гадость и если чуть в ответку тут же бежит жаловаться дядя дядя а он меня обидел. а потом стоять за спиной и гадко ухмыляться.
    Hariton Laptev
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:19
      Hariton Laptev Сегодня, 08:11
      чем дальше развиваются события в незалежной тем больше она напоминает мелкого пакостника в детской песочнице.

      Хотелось бы верить, что этот "мелкий пакостник в детской песочнице". Но к сожалению там, в ненужной, всё больше напоминает дикую обезьяну с гранатой без чеки в одной руке, и с зажжённой спичкой на бочке с бензином в другой. Сами ладно, но пострадают окружающие. Вот этого бы нам не допустить, и вовремя уничтожить дикого и опасного зверя. Причём ранить - ещё опасней и потому только гарантированное уничтожение.
      a.s.zzz888
  14. Служу_отечеству Сегодня, 08:20
    закон об институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами.
    ... Интересно, Хохлы в рамках добрососедских отношений из мухи по Польскому консульству в Луцке шмаляли!? И как можно было даже здесь Россию приплести!?
    В Раде заявили, что Польша "нанесла удар в спину Украине, которая противостоит российской агрессии".
    Дебилы, бл...
    Служу_отечеству
  15. Балу Сегодня, 08:26
    в Киеве даже угрожают Варшаве тем, что «пожалуются» на неё Вашингтону.

    Япредставляю,что wassat скажетФашингтон
    Балу
    1. oldzek Сегодня, 10:52
      нормальный ход.ну а кому ещё жаловаться?не в Москву же ?а может в Таити,Гаити,Гондурас?
      oldzek
  16. Lesorub Сегодня, 08:28
    А, как же недавняя "дружба" Польши и Украины - как и не бывало "громких" заявлений - теперь Все прахом )))))
    Lesorub
  17. pvv113 Сегодня, 08:42
    В МИД Украины заявили, что Польша пошла на враждебный шаг в отношении украинцев

    Вообще-то поляки говорили только о бандеровцах. Похоже, МИД 404-й пытается всех украинцев приравнять к бандеровцам.
    pvv113
  18. КОТ БАЮН Сегодня, 08:47
    новый польский закон "унижает достоинство украинской нации"

    про какое такое достоинство здесь говорится? Его нет давно и унижать нечего.
    КОТ БАЮН
  19. Ванёк Сегодня, 08:51
    будут жаловаться

    - Ябида-корябида!

    laughing
    Ванёк
  20. Романенко Сегодня, 08:59
    Тут все как у Филатова: "Всяк другого мнит уродом, не смотря, что сам у-род..."
    Разос#ались пауки в банке один красно-белый, второй жовто-блакитный, а разницы никакой.
    Романенко
  21. Alex-a832 Сегодня, 09:34
    Один раб собирается пожаловаться на другого раба заокеанскому хозяину. Шуты "суверенные".
    Польша так ускоренно и рьяно пытается запретить, выстирать и переписать свою историю, что фактически привлекает к ней больше внимания и поднимает на поверхность.
    Чем больше в ЕС и в НАТО таких "единомышленников", тем "крепче" их единство. Таких союзников опасно в соседних клетках держать, не говоря уже, чтобы их в один окоп посадить - друг другу в спину выстрелят и русских в этом обвинят.
    Alex-a832
  22. Житель Урала Сегодня, 09:44
    У нас опять много радостей по поводу свидомитов, а ведь в Польше закон о бандеровцах, это лишь одна часть, вторая о том, что если кто будет говорить о фактах сотрудничества поляков с фашистами - того ждет реальный срок. То есть придаются забвению факты польского нацизма в отношении не только евреев, но и украинцев и русских. Согласно этому закону и граждан России могут преследовать. Евреи как всегда молодцы - я восхищаюсь их жесткой и последовательной политикой в отношении своих соплеменников - сразу посла отозвали - они чтят память своих убиенных. Вопрос к нашему миду- а мы будем теперь молчать? Ведь далеко не все поляки с фашистами боролись, многие и помогали, в том числе на оккупированной территории СССР.
    Житель Урала
  23. Дормидонт Сегодня, 09:49
    Чудны дела твои, Господи... Фашисты будут жаловаться на фашистов в генштаб фашистов
    Дормидонт
  24. Не либероид Русский Сегодня, 10:06
    штаааааааааа... вот в госдепе то взвоют... и эта шавка нужна, и польша важнее... пальчиком погрозят да забудут... а киев как обычно показал себя в виде раба с челобитной хозяину на надсмотрщика
    Не либероид Русский
  25. ibn.shamai Сегодня, 10:23
    Вечные терпилы! laughing Напишите в спортлото! Скоро пшеки Львив свой назад заберут! tongue
    ibn.shamai
  26. teron Сегодня, 10:42
    "В Раде заявили, что Польша "нанесла удар в спину Украине, которая противостоит российской агрессии"."

    И те и другие противостоят российской агрессии. Ну, это они так думают.
    А вообще, цирк с конями, конечно. Независимая Украина пожалуется на столь же независимую Польшу не в ООН, а в США. Просто времена Золотой орды, когда князья ездили в Сарай за ярлыком на княжение и справедливым судом к хану.
    teron
    1. oldzek Сегодня, 10:55
      да у нас эти времена прошли и забыты а у них всё только начинается.
      oldzek
      1. teron Сегодня, 11:02
        А в 90-е наши политики, младореформаторы разве не ездили на поклон на Запад? Ну или консультировались на месте - кругом были западные специалисты. Потерять независимость не велика заслуга, обрести его вновь - вот цель.
        teron
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