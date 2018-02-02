11:07 02 февраля

Госдеп встревожен растущим влиянием России в Латинской Америке

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил озабоченность увеличивающимся влиянием России и Китая в Латинской Америке, он предостерег страны региона от растущей зависимости, передает РИА Новости.



Тиллерсон отправляется в недельное турне по странам Латинской Америки.


Растущее присутствие России в регионе также вызывает обеспокоенность, она продолжает продавать оружие и военное снаряжение недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения к демократическим ценностям. Наш регион должен быть стоек по отношению к далеким силам, которые не разделяют ценностей этого региона,
сказал он, выступая в Техасском университете в Остине.

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон в отличие от Москвы и Пекина «не ищет скорой выгоды», а стремится к взаимовыгодному партнерству «для процветания Западного полушария».

Он отметил, что Китай предлагает Латинской Америке «заманчивый путь развития» за счет использования государственных ресурсов, которые ведут «к продолжительной зависимости от Пекина и наносят ущерб производственному сектору этих стран», кроме того, «снижают зарплату трудящихся и ведут к безработице».

В реальности они (КНР) предлагают краткосрочную выгоду за счет долгосрочной зависимости. Латинской Америке не нужны новые имперские силы, которые ищут лишь собственной выгоды,
заявил Тиллерсон.

Планируется, что до 7 февраля глава внешнеполитического ведомства посетит Мексику, Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Служу_отечеству Сегодня, 08:37
    Латинской Америке не нужны новые имперские силы, которые ищут лишь собственной выгоды....
    Ага, они уже у них есть, что "партнеры", конкуренции побоялись!?
    Служу_отечеству
    1. Злой543 Сегодня, 08:47
      В ответку им: а что вы недорогие партнеры на нашем континенте забыли?
      Злой543
      1. сибиралт Сегодня, 08:55
        Тиллерсона ждет много неприятных открытий в Латинской Америке. Уж если туда зашли китайцы, то это навсегда. lol
        сибиралт
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:40
          В Китае существует разделение таких понятий, как государственные и стратегические границы. Первые признаются незыблемыми и ненарушаемыми, а вторые, по сути, не имеют пределов. Это сфера интересов страны, и она распространяется практически на все уголки земного шара. Эта концепция стратегических границ и является базой для современной китайской внешней политики.
          и выдавить их оттуда мирным путем не получиться
          Angel_and_Demon
        2. влад66 Сегодня, 10:20
          Латинской Америке не нужны новые имперские силы, которые ищут лишь собственной выгоды,

          Забыл собачонка добавить:-"Там нужна только старая имперская силап-США, которая ради собственной выгоды, будет грабить. "
          влад66
    2. Андрей К Сегодня, 10:30
      ...Растущее присутствие России в регионе также вызывает обеспокоенность, она продолжает продавать оружие и военное снаряжение недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения к демократическим ценностям...
      ...В реальности они (КНР) предлагают краткосрочную выгоду за счет долгосрочной зависимости...

      Такое ощущение, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, решил мерзопакостную политику матрасии приписать Китаю и России.
      У нас говорят:
      ...На зеркало неча пенять, коли рожа крива...
      Андрей К
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 08:41
    У дибилов-красивая отговорка.Но мы своё,толковое и сильное поставим!
    ВЕРЕСК
    1. Вас Влад Сегодня, 09:00
      Цитата: ВЕРЕСК
      У дибилов-красивая отговорка.

      Наш регион должен быть стоек по отношению к далеким силам, которые не разделяют ценностей этого региона,
      Они не стесняются,наш говорят wassat
      Вас Влад
      1. Skay Сегодня, 09:38
        Наш регион должен быть стоек по отношению к далеким силам, которые не разделяют ценностей этого региона

        Это должны быть и наши слова по отношению к США
        Skay
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:44
    Гринго там любят wassat и верят им на слово. Надеюсь, приём Тиллерсону будет горячий!
    Горный стрелок
    1. Злой543 Сегодня, 08:52
      "Растущее присутствие России в регионе также вызывает обеспокоенность, она продолжает продавать оружие и военное снаряжение недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения к демократическим ценностям. Наш регион должен быть стоек по отношению к далеким силам, которые не разделяют ценностей этого региона"

      С их демократией и никакая диктатура не нужна, жертв американской демократии всегда больше получается
      Злой543
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:03
        Цитата: Злой543
        С их демократией и никакая диктатура не нужна, жертв американской демократии всегда больше получается

        Angel_and_Demon
  4. BerBer Сегодня, 08:50
    США - ГОСУДАРСТВО ПАРАЗИТ. Зато всех учат демократии.
    BerBer
  5. Egorovich Сегодня, 08:52
    Все страны мира просто хорошо ознакомились с дерьмократическими ценностями матрасии и Запада, в том числе и Латинская Америка, и решили, что по пути с Россией и Китаем им гораздо лучше и безопаснее.
    Egorovich
  6. Alex-a832 Сегодня, 08:59
    Боятся тех же мер, которые сами применяют в отношении России. Почему же их "удивляет" озабоченность России по поводу амерской активности в странах бывшего Союза и Варшавского договора?
    Театр лицемеров!
    Alex-a832
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 09:02
    По кличке рекс отрабатывает свою еду ... laughing
    a.s.zzz888
    1. pjastolov Сегодня, 09:06
      Растущее присутствие России в регионе также вызывает обеспокоенность, она продолжает продавать оружие и военное снаряжение недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения к демократическим ценностям. Наш регион должен быть стоек по отношению к далеким силам, которые не разделяют ценностей этого региона,

      По кличке рекс отрабатывает свою еду ...
      и не просто отрабатывает он говорит правду - а почему мы все прикрываемся какими то не понятными словами?
      pjastolov
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:09
        По кличке рекс отрабатывает свою еду ...
        и не просто отрабатывает он говорит правду - а почему мы все прикрываемся какими то не понятными словами?

        Видимо у нас с мерикатосами разные понятия свобод и демократии...
        a.s.zzz888
        1. pjastolov Сегодня, 09:12
          Цитата: a.s.zzz888
          разные понятия свобод и демократии...

          а может начать объяснять истинные "свободы" и "демократии" и пусть они оправдываются?
          pjastolov
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:13
            а может начать объяснять истинные "свободы" и "демократии" и пусть они оправдываются?

            Я - "За!"
            a.s.zzz888
            1. pjastolov Сегодня, 09:15
              Цитата: a.s.zzz888
              Я - "За!"

              вот только если бы кто нас слушал request
              pjastolov
              1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:24
                pjastolov Сегодня, 09:15 ...вот только если бы кто нас слушал request

                Владимир, без сомнения - таких большинство, полагаю время подойдёт.
                a.s.zzz888
              2. лесовозник Сегодня, 09:29
                Цитата: pjastolov
                Цитата: a.s.zzz888
                Я - "За!"

                вот только если бы кто нас слушал request

                А что бы услышали надо не просто налаживать сотрудничество, а осуществлять экспансию , экономическую, военную с военными базами и комплексами ПВО а так же наладить контакт с латиноамериканскими наркобаронами и помочь им с поставками кокаина в матрасию , в отместку за афганский героин у нас
                лесовозник
                1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:45
                  лесовозник Сегодня, 09:29А что бы услышали надо не просто налаживать сотрудничество, а осуществлять экспансию , экономическую, военную с военными базами и комплексами ПВО а так же наладить контакт с латиноамериканскими наркобаронами и помочь им с поставками кокаина в матрасию , в отместку за афганский героин у нас

                  Что тут возразишь - всё верно. Только у нас "Чай не лаптем щи хлебаем, чай политику ведём!" Л.Филатов - как то так.
                  a.s.zzz888
                2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:11
                  Цитата: лесовозник
                  и помочь им с поставками кокаина в матрасию ,

                  респект, это уже не предложение, а руководство к действию good
                  Angel_and_Demon
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 09:58
      Путин.Рэкс,к ноге.Ты что,зубастая ,на хозяина рычать вздумал?Рэкс-аю-ю-ю.
      ВЕРЕСК
  8. afrikanez Сегодня, 09:14
    Наш регион должен быть стоек по отношению к далеким силам,
    Наш регион тоже так, что валите из Евразии, в свой далекий регион! lol
    afrikanez
  9. Романенко Сегодня, 09:39
    Беда то не в растущем влиянии России, а в тех условиях для роста этого влияния, которые годами и десятилетиями заботливо создавали в регионе Соединенные штаты.
    Нельзя бесконечно долго обманывать, гнобить, разорять и унижать соседей просто потому что ты печатаешь деньги, которыми они пользуются.
    Не надо хамить и возводить вранье и хамство в ранг государственной политики, тогда и крайнего искать не придется.
    Даже 45-й лохматый президент начал свою деятельность со строительства забора между штатами и Мексикой...
    А теперь опять Россия виновата.
    Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая...
    Романенко
  10. Дормидонт Сегодня, 09:53
    Этак, чего доброго, в сша кокс подорожает
    Дормидонт
  11. КВУ-НСвД Сегодня, 10:17
    он предостерег страны региона от растущей зависимости,
    Потуги удерживать в руках свой задний двор
    КВУ-НСвД
  12. rotmistr60 Сегодня, 10:19
    выразил озабоченность увеличивающимся влиянием России и Китая в Латинской Америке
    Не одни мы выражаем "озабоченность". Время от времени это приходится делать и американцам понимая, что по другому вопрос решить не могут. Одна озабоченность наложенная на другую ведет в итоге к полному 0.
    rotmistr60
  13. axiles100682 Сегодня, 10:27
    Советую прочитать статью еще раз заменяя слова Россия и Китай на США.Все сразу становится ясно и понятно.Каждый судит по себе.
    axiles100682
  14. 1536 Сегодня, 11:07
    Американцам следовало бы срочно начать изучать историческую психологию, чтобы американский народ не перешел незаметно грань, отделяющую нормальное состояние отдельно взятого человека от ненормального, когда он превращается в толпу и кричит "Да, здравствует вождь!", вскидывая при этом руку в фашистском приветствии и свято в веря в непогрешимость этого вождя, одной команды которого достаточно, чтобы начать убивать инакомыслящих. Автобусные экскурсии на Украину организовали бы, что ли, для американских граждан.
    1536
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