Госдеп встревожен растущим влиянием России в Латинской Америке
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил озабоченность увеличивающимся влиянием России и Китая в Латинской Америке, он предостерег страны региона от растущей зависимости, передает РИА Новости.
Тиллерсон отправляется в недельное турне по странам Латинской Америки.
Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон в отличие от Москвы и Пекина «не ищет скорой выгоды», а стремится к взаимовыгодному партнерству «для процветания Западного полушария».
Он отметил, что Китай предлагает Латинской Америке «заманчивый путь развития» за счет использования государственных ресурсов, которые ведут «к продолжительной зависимости от Пекина и наносят ущерб производственному сектору этих стран», кроме того, «снижают зарплату трудящихся и ведут к безработице».
Планируется, что до 7 февраля глава внешнеполитического ведомства посетит Мексику, Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку.
Тиллерсон отправляется в недельное турне по странам Латинской Америки.
Растущее присутствие России в регионе также вызывает обеспокоенность, она продолжает продавать оружие и военное снаряжение недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения к демократическим ценностям. Наш регион должен быть стоек по отношению к далеким силам, которые не разделяют ценностей этого региона,сказал он, выступая в Техасском университете в Остине.
Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон в отличие от Москвы и Пекина «не ищет скорой выгоды», а стремится к взаимовыгодному партнерству «для процветания Западного полушария».
Он отметил, что Китай предлагает Латинской Америке «заманчивый путь развития» за счет использования государственных ресурсов, которые ведут «к продолжительной зависимости от Пекина и наносят ущерб производственному сектору этих стран», кроме того, «снижают зарплату трудящихся и ведут к безработице».
В реальности они (КНР) предлагают краткосрочную выгоду за счет долгосрочной зависимости. Латинской Америке не нужны новые имперские силы, которые ищут лишь собственной выгоды,заявил Тиллерсон.
Планируется, что до 7 февраля глава внешнеполитического ведомства посетит Мексику, Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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