Госдеп встревожен растущим влиянием России в Латинской Америке

Растущее присутствие России в регионе также вызывает обеспокоенность, она продолжает продавать оружие и военное снаряжение недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения к демократическим ценностям. Наш регион должен быть стоек по отношению к далеким силам, которые не разделяют ценностей этого региона,

В реальности они (КНР) предлагают краткосрочную выгоду за счет долгосрочной зависимости. Латинской Америке не нужны новые имперские силы, которые ищут лишь собственной выгоды,