Глава МИД Украины рассказал, к чему приведет отмена антироссийских санкций
Полная или частичная отмена санкций против России до выполнения минских договоренностей может привести к расколу Европы, передает РИА Новости заявление главы украинского МИД Павла Климкина.
По его мнению, даже частичная отмена ограничительных мер «будет воспринята российскими властями как слабость Запада и приведет к расколу Европы».
Ранее руководители двух немецких земель выступили за поэтапную отмену антироссийских санкций ЕС. Они сравнили эти ограничительные меры с «мертвой лошадью» и сошлись во мнении, что украинский кризис «нельзя урегулировать с помощью символической политики, за которую приходится расплачиваться немецким предприятиям».
Однако федеральное правительство страны эту идею отклонило.
Напомним, Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году на фоне украинского кризиса, обвинив Москву во вмешательстве в ситуацию на Украине. Москва в свою очередь многократно отмечала, что не является участником украинского конфликта.
Санкции должны остаться в силе. Невозможно отрицать их эффективность,сказал Климкин изданию Rheinische Post.
По его мнению, даже частичная отмена ограничительных мер «будет воспринята российскими властями как слабость Запада и приведет к расколу Европы».
Ранее руководители двух немецких земель выступили за поэтапную отмену антироссийских санкций ЕС. Они сравнили эти ограничительные меры с «мертвой лошадью» и сошлись во мнении, что украинский кризис «нельзя урегулировать с помощью символической политики, за которую приходится расплачиваться немецким предприятиям».
Однако федеральное правительство страны эту идею отклонило.
Напомним, Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году на фоне украинского кризиса, обвинив Москву во вмешательстве в ситуацию на Украине. Москва в свою очередь многократно отмечала, что не является участником украинского конфликта.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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