11:11 02 февраля

Глава МИД Украины рассказал, к чему приведет отмена антироссийских санкций

Полная или частичная отмена санкций против России до выполнения минских договоренностей может привести к расколу Европы, передает РИА Новости заявление главы украинского МИД Павла Климкина.



Санкции должны остаться в силе. Невозможно отрицать их эффективность,
сказал Климкин изданию Rheinische Post.


По его мнению, даже частичная отмена ограничительных мер «будет воспринята российскими властями как слабость Запада и приведет к расколу Европы».

Ранее руководители двух немецких земель выступили за поэтапную отмену антироссийских санкций ЕС. Они сравнили эти ограничительные меры с «мертвой лошадью» и сошлись во мнении, что украинский кризис «нельзя урегулировать с помощью символической политики, за которую приходится расплачиваться немецким предприятиям».

Однако федеральное правительство страны эту идею отклонило.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году на фоне украинского кризиса, обвинив Москву во вмешательстве в ситуацию на Украине. Москва в свою очередь многократно отмечала, что не является участником украинского конфликта.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Vard Сегодня, 10:24
    Не надо нам такого счастья... В сырной лавке по соседству 120 (сто двадцать сортов сыра) и не одного из Евросоюза...
    Vard
    1. НасРать Сегодня, 10:34
      Ми не против... главное, что бы сыр был сыром, а не хим. соединением!



      Плоды масляничной пальмы в центре сбора, Куала-Лумпур
      НасРать
      1. BerBer Сегодня, 10:38
        Правильно коллега! Всё требует разностороннего подхода. smile
        BerBer
        1. НасРать Сегодня, 10:39
          По оценкам Россельхознадзора, доля фальсификата на российском рынке может достигать 50%,( некоторые эксперты приводят цифру - 70%).
          Для сравнения: шансов купить натуральное сливочное масло еще меньше — из пальмового масла производится до 60% этого продукта.
          НасРать
      2. влад66 Сегодня, 10:46
        Цитата: НасРать
        Ми не против... главное, что бы сыр был сыром, а не хим. соединением!

        good good hi
        feel hi
        влад66
    2. 210окв Сегодня, 10:55
      ЭТО Вы "сыром" называете?Был в командировке на маслозаводе в Смоленской области.Территория заставлена бочками во много рядов ...Спросил,мол что это за радиоактивные отходы?Обиделись,мол это ПРОДУКТ.Пальмовое масло,и мы из него масло сливочное делаем...Так что про санкции и импортозамещение не будем пока.....Его нет.А санкции между прочим действуют и весьма эффективно.На наше рукооводство.Крутятся как на сковородке...
      Цитата: Vard
      Не надо нам такого счастья... В сырной лавке по соседству 120 (сто двадцать сортов сыра) и не одного из Евросоюза...
      210окв
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:24
    Санкции должны остаться в силе. Невозможно отрицать их эффективность,
    сказал Климкин изданию Rheinische Post.

    правильно сказано, несут убытки гейропейцы, и развивается собственная экономика good
    Angel_and_Demon
    1. Подрезчик Сегодня, 10:28
      Полная или частичная отмена санкций против России до выполнения минских договоренностей может привести к расколу Европы,

      Ух, как хочется играть "первую дудку" в европейском концерте!!! fool Хоть ересь-но...ЛЯПНУТЬ!!!
      Подрезчик
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:29
        пусть колется, будет пасхальное яйцо good
        Angel_and_Demon
  3. ul_vitalii Сегодня, 10:24
    Выступает как путный, мелкий, да подлый человечек.
    ul_vitalii
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:32
      Полная или частичная отмена санкций против России до выполнения минских договоренностей может привести к расколу Европы, передает РИА Новости заявление главы украинского МИД Павла Климкина.
      Очередной громкий выперл - типа "не забывайте нас , мы же свои , мы за идентичность кастрюли напяливали "
      КВУ-НСвД
    2. BerBer Сегодня, 10:39
      Короче надо - как бандеровец. А главная идеологи бандеровца - буду прыгать, пока у соседа не станет хуже, чем у меня
      BerBer
      1. volodya Сегодня, 10:48
        Цитата: BerBer
        Короче надо - как бандеровец. А главная идеологи бандеровца - буду прыгать, пока у соседа не станет хуже, чем у меня

        Кое до кого начинает доходить, но это долгая история!
        volodya
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 10:25
    Ну,Климкин ещё и стратегию марсиан в защиту окраины предскажет уже сегодня.Пока они нас не раздолбали-попечалимся,если кто не против...
    ВЕРЕСК
    1. антивирус Сегодня, 11:09
      чеж печалиться?- ВВП провел в Ростове совещание по действиям после окончания Минска2
      антивирус
  5. Дормидонт Сегодня, 10:27
    Догадался гадёныш
    Дормидонт
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:31
    отмена санкций против России до выполнения минских договоренностей может привести к расколу Европы
    Ни много, ни мало, а сразу к расколу целой Европы. Потуги Климкина на международном поприще уже вызывают даже не улыбку, а простое презрении гремучей неграмотностью и отсутствием компетенции у этого министра.
    rotmistr60
  7. Egorovich Сегодня, 10:33
    За чужой счет пьют даже язвенники и трезвенники - говорил один киногерой. Чужими руками загребать жар - нерушимый принцип существования нации укур.ков.
    Egorovich
  8. Симон Сегодня, 10:34
    Полная или частичная отмена санкций против России до выполнения минских договоренностей может привести к расколу Европы, передает РИА Новости заявление главы украинского МИД Павла Климкина. - Европа уже стала понимать, что с Россией нужно дружить и торговать, а санкции нам не помеха! А Климкину скажу, что уже скоро придет хана вашей власти! Европа поняла, "сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит"! Так же и вас! Сколько деньгами не питай - все уходит, как в бездонную бочку! fool
    Симон
  9. tolyasik0577 Сегодня, 11:00
    Тяжело им, укрополитикам, сейчас наверное. Если раньше их бредовые заявления поддерживались бурными овациями, то теперь всем поднадоели их бредни. Чувствуют себя брошенками.
    tolyasik0577
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