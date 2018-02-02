11:04 02 февраля

Севастопольский морской завод перешел в федеральную собственность

Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе перешел в федеральную собственность, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

Ранее завод принадлежал Петру Порошенко, нынешнему президенту Украины. В 2015 году предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя.

Севастопольский морской завод перешел в федеральную собственность



В целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа подписанным распоряжением утверждено решение о передаче ГУП "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России
— говорится в распоряжении.

Поясняется, что завод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также по производству и ремонту гражданской морской техники.

Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Смена собственника ускорит интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей, ожидают в правительстве.

Севастопольский морской завод ведет отсчет своей истории от Севастопольского адмиралтейства, основанного по указу Екатерины II в 1783 году, передает РИА Новости



Использованы фотографии: http://starsmz.ru/
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Комментарии 6

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  1. dm_Россия Сегодня, 10:48
    Петручио обидется и опять напьётся... sad
    dm_Россия
    1. jjj Сегодня, 10:51
      Наши уже открыто тролят Запад. Вы нам санкции, а мы делаем свое дело
      jjj
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:55
        Цитата: jjj
        Наши уже открыто тролят Запад. Вы нам санкции, а мы делаем свое дело

        Angel_and_Demon
    2. влад66 Сегодня, 10:59
      Цитата: dm_Россия
      Петручио обидется и опять напьётся... sad

      А ему лишь бы повод был fellow
      влад66
    3. андрей юрьевич Сегодня, 11:01
      эх...прихватизировать бы..подумали (кто то).
      андрей юрьевич
      1. BerBer Сегодня, 11:03
        Это вопрос времени.
        BerBer
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