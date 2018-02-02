Севастопольский морской завод перешел в федеральную собственность

В целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа подписанным распоряжением утверждено решение о передаче ГУП "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России

Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе перешел в федеральную собственность, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.Ранее завод принадлежал Петру Порошенко, нынешнему президенту Украины. В 2015 году предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя.— говорится в распоряжении.Поясняется, что завод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также по производству и ремонту гражданской морской техники.Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.Смена собственника ускорит интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей, ожидают в правительстве.Севастопольский морской завод ведет отсчет своей истории от Севастопольского адмиралтейства, основанного по указу Екатерины II в 1783 году, передает РИА Новости