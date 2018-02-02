Севастопольский морской завод перешел в федеральную собственность
Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе перешел в федеральную собственность, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.
Ранее завод принадлежал Петру Порошенко, нынешнему президенту Украины. В 2015 году предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя.
Поясняется, что завод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также по производству и ремонту гражданской морской техники.
Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.
Смена собственника ускорит интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей, ожидают в правительстве.
Севастопольский морской завод ведет отсчет своей истории от Севастопольского адмиралтейства, основанного по указу Екатерины II в 1783 году, передает РИА Новости
Ранее завод принадлежал Петру Порошенко, нынешнему президенту Украины. В 2015 году предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя.
В целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа подписанным распоряжением утверждено решение о передаче ГУП "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России— говорится в распоряжении.
Поясняется, что завод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также по производству и ремонту гражданской морской техники.
Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.
Смена собственника ускорит интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей, ожидают в правительстве.
Севастопольский морской завод ведет отсчет своей истории от Севастопольского адмиралтейства, основанного по указу Екатерины II в 1783 году, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://starsmz.ru/
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