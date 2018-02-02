22:56 02 февраля

Бронетехника Росгвардии впервые примет участие в параде на Красной площади

Минобороны РФ приняло решение изменить состав участников парада 9 мая – в этом году по Красной площади впервые пройдет колонна бронеавтомобилей Росгвардии, которая заменит расчет МЧС, сообщают Известия.



Согласно плану парада, представители МЧС отстранены от участия в параде. Из уже подготовленного документа вычеркнут расчет Академии гражданской защиты. На полях стоит пометка «исключено по решению МО РФ» за подписью начальника Генштаба Валерия Герасимова.




«В ходе предстоящего парада по Красной площади впервые пройдет колонна бронетехники Росгвардии (Федеральная служба войск национальной гвардии, ФСВНГ). В ее составе будут бронеавтомобили "Тигр" (полицейская версия), Урал-432009 и "Патруль"», – говорится в статье.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, решение Минобороны отстранить от парада МЧС связано с тем, что представители этого ведомства фактически выступили в поддержку поступка снявших спорный клип учащихся Ульяновского института гражданской авиации.

Военное ведомство очень резко отреагировало на шумиху вокруг скандальных видеозаписей. Особое возмущение в Минобороны вызвал тот факт, что "гражданских" из Ульяновска поддержали носящие погоны курсанты академии МЧС, которые сняли похожий ролик. При этом руководство ведомства отказалось наказать участников клипа. Первым звонком стало обращение курсантов Московского высшего общевойскового командного училища, в котором говорится, что будущие офицеры не могут снимать непристойные клипы. Теперь расчет МЧС отстранили от парада,
рассказал Шурыгин.

Газета напоминает, что «псевдоэротический клип ульяновских курсантов появился в сети 16 января: его участники, одетые в нижнее белье и элементы курсантской формы, танцуют под песню Satisfaction». Через пару дней был обнародован схожий по содержанию и эстетике ролик курсантов московской Академии гражданской защиты, которые попытались поддержать ульяновцев.

После этого курсанты МосВОКУ выложили в интернет свой ролик под названием «Мужская закалка», в котором призвали блюсти честь и достоинство российского офицера.

Им важнее покрасоваться, проявить какой-то ненужный эпатаж. И ничего хорошего я в этом не вижу. Это беда для них самих, и для всего вуза. Не надо их жалеть, не достойны они этого. А коль их "поддержали" в некоторых других ведомствах, значит, и там планку опустили ниже некуда,
сказал изданию бывший командующий ВКС генерал армии Виктор Бондарев.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru, "Известия"
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Комментарии 8

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  1. tochila Сегодня, 11:01
    Совершенно согласен!!!"Награда" нашла героев!!!!Пусть подумают ,для чего нужна задница,а для чего голова!!!
    tochila
  2. astronom1973n Сегодня, 11:07
    Считаю ,что воинские звания должны присваиваться исключительно личному составу ВС РФ!!!А остальные "близкостоящие" должны носить специальные звания не совпадающие с воинскими,типа старший спасатель или полицмейстер.А то как взглянешь на конторки типа гуин ,мчс и иже с ними.....Полковник мчс-это что аналог командира бригады?
    astronom1973n
  3. APASUS Сегодня, 11:20
    Ну проедет техника и пусть проедет Мы же не в Индии, где танки могут разворачиваться башней к трибунам в знак уважения или в Сингапуре ,где прямо перед трибуной бойцы освобождают захваченный автобус ,со стрельбой и взрывами взрыв пакетов
    APASUS
  4. московский десант Сегодня, 11:43
    Танцы студентов это их частная жизнь, тем более, что даже наш пожилой президент не стесняется очаровывать электорат своими грудями. Барину можно, а холопам задницами вертеть нельзя ?
    Актуальнее обсудить устройство туалета в Екатеринбургском ВУЗе, вот где российская духовность бьет через край.
    московский десант
  5. zloybond Сегодня, 11:47
    Ну не зря они (те кто поддержал) отстранены. А то так дойдет до офицерских гей свадеб.
    zloybond
  6. 16112014nk Сегодня, 11:48
    МЧС это не армия. Эрзац-армия. Нечего делать на параде ! Росгвардия, если сравнить с Российской Империей - жандармы. Тоже не армия.
    16112014nk
    1. bnm.99 Сегодня, 18:19
      Жандармы - это как раз Армия личный состав набирался из строевых офицеров и унтеров
      bnm.99
  7. starpom Сегодня, 12:36
    Или это в продолжение слухов о переформатировании МЧС
    starpom
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