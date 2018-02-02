Бронетехника Росгвардии впервые примет участие в параде на Красной площади

Военное ведомство очень резко отреагировало на шумиху вокруг скандальных видеозаписей. Особое возмущение в Минобороны вызвал тот факт, что "гражданских" из Ульяновска поддержали носящие погоны курсанты академии МЧС, которые сняли похожий ролик. При этом руководство ведомства отказалось наказать участников клипа. Первым звонком стало обращение курсантов Московского высшего общевойскового командного училища, в котором говорится, что будущие офицеры не могут снимать непристойные клипы. Теперь расчет МЧС отстранили от парада,

Им важнее покрасоваться, проявить какой-то ненужный эпатаж. И ничего хорошего я в этом не вижу. Это беда для них самих, и для всего вуза. Не надо их жалеть, не достойны они этого. А коль их "поддержали" в некоторых других ведомствах, значит, и там планку опустили ниже некуда,