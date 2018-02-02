В ГД РФ ответили на претензии Украины по поводу "перехвата" оборонных контрактов

Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства. Россия стала прибегать к тактике, когда, например, накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников.

Мы руководствуемся национальными интересами нашей страны, интересами оборонно-промышленного комплекса. Мы никакие искусственные препятствия ни для кого не устраиваем, но вопросы конкуренции все равно присутствуют в любой области, в том числе и в оборонно-промышленном комплексе.