В ГД РФ ответили на претензии Украины по поводу "перехвата" оборонных контрактов
Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал претензии «Укроборонпрома», представители которого ранее объявили, что «Россия с использованием хитрости переманивает оборонные контракты». Напомним то самое заявление, которое сделали в украинской компании:
По словам Юрия Швыткина, украинские партнёры забывают, что на международном рынке присутствует конкуренция. Депутат Госдумы отмечает, что никаких искусственных препятствий Россия ни для кого не создаёт.
РИА Новости приводит заявления заместителя руководителя думского комитета по обороне и безопасности:
По словам Швыткина, США и вовсе предпринимаеют все меры, чтобы выдавить Россию с международного рынка вооружений, фактически угрожая санкциям всем потенциальным покупателям российского оружия и военной техники. Однако Россия, - как отмечает депутат, - продолжает исполнять все свои обязательства в рамках контрактов.
Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства. Россия стала прибегать к тактике, когда, например, накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников.
По словам Юрия Швыткина, украинские партнёры забывают, что на международном рынке присутствует конкуренция. Депутат Госдумы отмечает, что никаких искусственных препятствий Россия ни для кого не создаёт.
РИА Новости приводит заявления заместителя руководителя думского комитета по обороне и безопасности:
Мы руководствуемся национальными интересами нашей страны, интересами оборонно-промышленного комплекса. Мы никакие искусственные препятствия ни для кого не устраиваем, но вопросы конкуренции все равно присутствуют в любой области, в том числе и в оборонно-промышленном комплексе.
По словам Швыткина, США и вовсе предпринимаеют все меры, чтобы выдавить Россию с международного рынка вооружений, фактически угрожая санкциям всем потенциальным покупателям российского оружия и военной техники. Однако Россия, - как отмечает депутат, - продолжает исполнять все свои обязательства в рамках контрактов.
Использованы фотографии: МО РФ
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