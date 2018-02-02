22:57 02 февраля

В ГД РФ ответили на претензии Украины по поводу "перехвата" оборонных контрактов

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал претензии «Укроборонпрома», представители которого ранее объявили, что «Россия с использованием хитрости переманивает оборонные контракты». Напомним то самое заявление, которое сделали в украинской компании:
Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства. Россия стала прибегать к тактике, когда, например, накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников.


По словам Юрия Швыткина, украинские партнёры забывают, что на международном рынке присутствует конкуренция. Депутат Госдумы отмечает, что никаких искусственных препятствий Россия ни для кого не создаёт.

РИА Новости приводит заявления заместителя руководителя думского комитета по обороне и безопасности:

Мы руководствуемся национальными интересами нашей страны, интересами оборонно-промышленного комплекса. Мы никакие искусственные препятствия ни для кого не устраиваем, но вопросы конкуренции все равно присутствуют в любой области, в том числе и в оборонно-промышленном комплексе.


В ГД РФ ответили на претензии Украины по поводу "перехвата" оборонных контрактов


По словам Швыткина, США и вовсе предпринимаеют все меры, чтобы выдавить Россию с международного рынка вооружений, фактически угрожая санкциям всем потенциальным покупателям российского оружия и военной техники. Однако Россия, - как отмечает депутат, - продолжает исполнять все свои обязательства в рамках контрактов.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 39

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:36
    Заскулила ненужная... а всё думала на халяву прожить... angry
    a.s.zzz888
    1. Чёрный Сегодня, 11:37
      Да чего им отвечать? Не стОят они того.....Весь экспорт украины - это девицы лёгкого поведения и повелитель вантуза и ёршика...
      Чёрный
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:40
        Распродали, что оставалось от СССР, теперь начинают рвать и метать, но бабок у них от этого не прибавиться ... laughing
        a.s.zzz888
      2. BerBer Сегодня, 11:42
        Халява на нынешний момент - это национальная идея Украины. Был такой момент, когда они твердили, что русские ленивые. Жизнь показала, что не мы.
        BerBer
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:04
          Цитата: BerBer
          Халява на нынешний момент - это национальная идея Украины.

          у них и другие есть
          Angel_and_Demon
          1. BerBer Сегодня, 12:10
            Короче говоря виноваты все, а глянуть в зеркало недосуг.
            BerBer
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:12
              Цитата: BerBer
              Короче говоря виноваты все, а глянуть в зеркало недосуг.

              так нетуть request
              Angel_and_Demon
              1. BerBer Сегодня, 12:16
                Характерная подборка. laughing
                BerBer
        2. Orionvit Сегодня, 12:21
          Цитата: BerBer
          Был такой момент, когда они твердили, что русские ленивые.

          Русские не ленивые, они просто неторопливые и несуетливые, но если берутся, то дело своё знают. Вспомнился старый анекдот, про двух быков и стадо коров. laughing
          Orionvit
          1. Сепар ДНР Сегодня, 12:35
            Цитата: Orionvit
            Вспомнился старый анекдот, про двух быков и стадо коров.

            А мне другое вспомнилось lol
            Сепар ДНР
            1. raw174 Сегодня, 13:43
              Цитата: Сепар ДНР
              А мне другое вспомнилось

              Продолжим юмор:
              Сын: Пап, а пап, я кушать очень хочу crying
              папа: Стыдись сын! Я в твои годы космонавтом хотел стать!

              А по теме, мне не понятно, какого ляда они клянчат оружие, если своё продают?..
              raw174
        3. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:55
          мне кажется что это национальная идея не на сегодняшний момент,а навсегда(раньше что как то по другому было)
          Ратник с пулеметом
    2. влад66 Сегодня, 11:46
      Еще и отвечать этим ушлепкам на их высеры, себя позорить только. Если они сами криворукие этого никакая хитровыделанность не заменит. Таиланд и Хорватия в курсе. yes
      влад66
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:48
        Таиланд и Хорватия в курсе.

        Китайцы их тоже запомнят надолго... bully
        a.s.zzz888
    3. Spartanez300 Сегодня, 11:49
      А разве у Укропии остались предприятия , вроде уже все пропили . request
      Spartanez300
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:54
        Spartanez300 Сегодня, 11:49 ↑
        А разве у Укропии остались предприятия , вроде уже все пропили

        Со складов последнее тянут...
        a.s.zzz888
    4. Венд Сегодня, 12:20
      Цитата: a.s.zzz888
      Заскулила ненужная... а всё думала на халяву прожить... angry

      Однако забыли, что халява не вечная.
      Венд
  2. 210окв Сегодня, 11:36
    Никто не говорил что будет легко.Вы не в сказке..Вы в попе.
    210окв
  3. Ушлый_башкорт Сегодня, 11:37
    И в шаровары нагадили кляты москали!!!
    Цирк на конной тяге под названием Украина продолжает веселить=)
    Ушлый_башкорт
  4. astepanov Сегодня, 11:39
    Ничего личного, просто бизнес.
    astepanov
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 11:39
    Швыдкин.Не тебе тут решать.Слишком мелко бродишь.А Украина-что ж вы натворили,видать батька не порол вас ремнём.Теперь смерть принимаете автоматами.Что-ж вы творите,непотребные...
    ВЕРЕСК
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:50
      Что-ж вы творите,непотребные...

      А при смерти уже ничего не понимают...
      a.s.zzz888
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:05
        Цитата: a.s.zzz888
        А при смерти уже ничего не понимают...

        в момент смерти наступает просветление
        Angel_and_Demon
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:48
          Angel_and_Demon Сегодня, 12:05 ↑
          Цитата: a.s.zzz888
          А при смерти уже ничего не понимают...
          в момент смерти наступает просветление

          Но раскаяния, полагаю, от них не дождёмся. Ну да ладно, Бог шельму метит!
          a.s.zzz888
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:52
            Цитата: a.s.zzz888
            Но раскаяния, полагаю, от них не дождёмся.

            каятся они будут в церкви перед богом, только вот какие это церкви?, униатские
            Angel_and_Demon
  6. Komissar 4K Сегодня, 11:45
    А где мы их вытеснили?
    Komissar 4K
  7. Кот_Кузя Сегодня, 11:46
    Так вы же сами, кастрюльки скакали за свободный рынок laughing ! Уже забыли за что скакали 4 года назад? Вы же тогда визжали, что всех порвете и задавите своей продукцией! Всю Европу завалите своими товарами wassat ! Ну вот и доскакались, скакуасы lol ! Жрите свободный рынок полными ложками, за который вы скакали wassat. За что скакали, на то и напоролись!
    Кот_Кузя
  8. Сержант71 Сегодня, 11:47
    Кто первый встал -того и тапки! (с) народная мудрость
    Сержант71
    1. vladimirvn Сегодня, 14:03
      В большой семье е...ом не щелкай
      vladimirvn
  9. demo Сегодня, 11:47
    То что мы тут на ВО реагируем на всякий скулеж - это понятно.
    Но то, что наши государственные мужи реагируют - вот тут загвоздка.
    Я наверное что-то не понимаю, но думаю что нам просто необходимо создавать вакуум вокруг Украины.
    Точнее вокруг плясок с бубнами вокруг горящих покрышек на Майдане Незалежности в центре города Киева.
    Пока бесноватые не отойдут, в мир иной, с ними говорить не о чем. И слушать их - это подвергать опасности свой мозг.
    demo
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 11:49
    Да глубоко чхать на несуществующих.Свои проблемы достают...
    ВЕРЕСК
  11. Bossota Сегодня, 11:51
    В ГД РФ ответили
    сначала визуально воспринял как "в ГДР Ф" laughing
    Bossota
  12. Чичиков Сегодня, 11:58
    Плохому танцору яйца мешают.
    Чичиков
  13. rocket757 Сегодня, 12:10
    Большой брат обещать конечно мастак! Только кидальщик он ещё тот!
    А так, бизнес и ничег ... знай шавка своё место, так точнее будет!!!
    rocket757
  14. bratchanin3 Сегодня, 12:36
    От нашей честности и порядочности уже некуда деваться, она даже из "ушей" лезет. Когда научимся делать с достоинством и не оглядываться на слабого.
    bratchanin3
  15. Романенко Сегодня, 13:33
    Цитата: "Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства."
    Да, естественно, когда Союз разрушили, все быстренько заорали - я не я и хата не моя, только Россия объявила себя преемником СССР, взяла на себя все долги и обязанности. Так какое право укропия имеет на эти изделия?
    Да никакого!
    Еще и палки в колеса суют, дескать Руслан и Мрия это украинская техника, да ладно, сами не хуже всех знают, какая она украинская.
    Много Русланов и Мрий построено за время самостийности на украине?
    Так что сидели бы и помалкивали в тряпочку.
    Романенко
  16. Вася Васильев Сегодня, 18:13
    ....для того чтоб что то создавать новое-нужны как минимум интеллектуальный потенциал ! а не изготовление из говна -рошенок!
    Вася Васильев
  17. LeonidL Сегодня, 21:29
    Дураков нет покупать металлолом вместо оружия и нечего на зеркало пенять коли рожа кривая.
    LeonidL
  18. словак Сегодня, 22:13
    Цитата: BerBer
    Короче говоря виноваты все, а глянуть в зеркало недосуг.

    Не для сук
    словак
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