В городе-герое Волгограде (Сталинграде) более 30 тыс. человек наблюдали за военным парадом

Освобождение Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков — знаковое событие не только в истории Великой Отечественной войны. Эта победа является ярчайшей вехой в героической летописи нашего Южного военного округа — преемника легендарного Северо-Кавказского. Под Сталинградом, в Севастополе, Новороссийске и Керчи были одержаны победы, изменившие ход Великой Отечественной войны.

В Волгограде, состоялся парад, посвящённый 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в городе на Волге. Зрителями парада, приуроченного к юбилейной дате победы в Сталинградской битве, стали не менее 30 тысяч человек. В самом параде участие приняли до полутора тысяч военнослужащих ВС РФ и представителей других силовых ведомств, включая МВД и МЧС.Принимал парад, прошедший на площади Павших борцов командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. Его заявление приводит РИА Новости В параде была задействована и военная техника. Это более 60 единиц различных средств вооружений, включая танки Т-72 и БТР-80, а также РСЗО «Торнадо-Г», многоцелевые внедорожники, ОТРК «Искандер», С-400 и др.С воздуха потомков славных сталинградцев и ветеранов Сталинградской битвы поздравил командир пилотажной группы «Стрижи» - непосредственно с борта самолёта.Программа торжественных мероприятия в Волгограде, который в такой знаменательный день имеет полное право носить гордое имя Сталинград, продлится до позднего вечера.