22:56 02 февраля

В городе-герое Волгограде (Сталинграде) более 30 тыс. человек наблюдали за военным парадом

В Волгограде, состоялся парад, посвящённый 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в городе на Волге. Зрителями парада, приуроченного к юбилейной дате победы в Сталинградской битве, стали не менее 30 тысяч человек. В самом параде участие приняли до полутора тысяч военнослужащих ВС РФ и представителей других силовых ведомств, включая МВД и МЧС.

Принимал парад, прошедший на площади Павших борцов командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. Его заявление приводит РИА Новости:
Освобождение Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков — знаковое событие не только в истории Великой Отечественной войны. Эта победа является ярчайшей вехой в героической летописи нашего Южного военного округа — преемника легендарного Северо-Кавказского. Под Сталинградом, в Севастополе, Новороссийске и Керчи были одержаны победы, изменившие ход Великой Отечественной войны.






В параде была задействована и военная техника. Это более 60 единиц различных средств вооружений, включая танки Т-72 и БТР-80, а также РСЗО «Торнадо-Г», многоцелевые внедорожники, ОТРК «Искандер», С-400 и др.

С воздуха потомков славных сталинградцев и ветеранов Сталинградской битвы поздравил командир пилотажной группы «Стрижи» - непосредственно с борта самолёта.

Программа торжественных мероприятия в Волгограде, который в такой знаменательный день имеет полное право носить гордое имя Сталинград, продлится до позднего вечера.

Использованы фотографии: novostivolgograda.ru
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Комментарии 26

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  1. Вышибала Сегодня, 12:17
    Почему так мало для города-миллионника?
    Все на парад))
    Вышибала
    1. фигвам Сегодня, 12:21
      А не пора ли переименовать город?
      фигвам
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:35
        Цитата: фигвам
        не пора ли переименовать город?

        Хорошая идея. Но не дадут.
        Аристарх Людвигович
      2. Alex-a832 Сегодня, 12:41
        Наверное, стоило бы. Название города должно напоминать о его героическом прошлом не только нашему народу, но и нашим врагам - которым не терпится повторить судьбу гитлеровцев.
        Alex-a832
        1. лесовозник Сегодня, 13:00
          Цитата: Alex-a832
          Наверное, стоило бы. Название города должно напоминать о его героическом прошлом не только нашему народу, но и нашим врагам - которым не терпится повторить судьбу гитлеровцев.

          Мы то знаем о героическом прошлом города и громадных потерях его защитников и освободителей, а вот коляуренгой,его учителя и предки видимо нет - а чтоб знали , прогнать эту свору в гитлеровской форме перед парадным строем, по городу потаскать по памятным местам.чтоб осознали и на своей шкуре ощутили реакцию горожан!
          лесовозник
          1. Alex-a832 Сегодня, 16:16
            Те, кого Вы назвали, это даже не верхушка айсберга. В программе обучения по истории много чего стоит перекроить и часов на изучение ВОВ добавить, а также в добровольно-принудительном порядке знакомить с материалами ВОВ в такой подборке, чтобы после такого знакомства волосы дыбом становились при одной только фразе "невинно убиенный фашист"!
            Alex-a832
        2. Ююка Сегодня, 17:42
          Цитата: Alex-a832
          Наверное, стоило бы. Название города должно напоминать о его героическом прошлом не только нашему народу, но и нашим врагам - которым не терпится повторить судьбу гитлеровцев.


          Волгоград - безликое название, некоторым городам на Волге можно дать это имя и это никак не отразится на имидже. Вот Волжский, например. А Сталинград... Его весь мир знает, точнее - знал... При нынешнем переписывании истории в той же европе уже мало кто помнит о нем. Почему такая неприкрытая ненависть ко всему, где звучит "Сталин"?? Город при чем?? Очень сомневаюсь, что десятки и сотни тысяч погибших в это Битве любили Сталина и шли на смерть из страха заградотрядов, как нам сейчас пытаются сказать некоторые "историки".

          И еще. В СССР любили к разным датам создавать разные памятники, снимать фильмы, выпускать книги о событии. Где хоть один фильм сопоставимый с "Освобождением"? Когда в создании обязательно был консультант от военных. Неужели при нынешних возможностях нельзя снять фильм о той же Сталинградской Битве к такой дате? Чтобы на основе документов и рассказов очевидцев. В отличие от Голливуда у нас героев-рэмбо не надо выдумывать... О них просто нужно вспомнить и рассказать. Ну, вот кто смотрел "Сталинград" Бондарчука Федора? Так и хочется сказать:"Надо, Федя... Надо!" и выпороть...
          Ююка
      3. Slon_on Сегодня, 16:49
        Очень даже пора.
        Slon_on
    2. влад66 Сегодня, 12:39
      Цитата: Вышибала
      Почему так мало для города-миллионника?
      Все на парад))

      День рабочий hi
      влад66
      1. Сепар ДНР Сегодня, 12:56
        В городе-герое Волгограде (Сталинграде) более 30 тыс. человек наблюдали за военным парадом

        Как ещё долго ,героическое имя города на Волге ,будет зажато в позорные скобки ?
        Сепар ДНР
      2. Даос Сегодня, 13:13
        День официально выходной. К сожалению очень ограниченные возможности по размещению большего количества народа на площади Павших Борцов. Увы. + перекрытие дорог - так что многие парад смотрят только по телевизору. Я вот тоже не пошёл. Хотя дочь сегодня в концерте участвует. Ну и для "справки" согласно постановлению сегодня город официально "Сталинград".
        Даос
    3. Spartanez300 Сегодня, 12:55
      С праздником Сталинградцы - Волгоградцы !!!
      Spartanez300
      1. Ююка Сегодня, 17:51
        Цитата: Spartanez300
        С праздником Сталинградцы - Волгоградцы !!!


        Присоединяюсь к поздравлению!
        Несколько раз был в Волгограде на праздновании 9-мая. Первый раз - на 50-летие повез 8-летнего сына. Он до сих пор вспоминает как я ему сказал, что такая круглая дата не скоро будет и уже не будет столько участников. Тогда еще парад можно было увидеть простым людям. В 2015-м много было иностранных делегаций и "нашим" очень трудно было попасть в центр да и на концерт на Мамаевом Кургане... мы так и не смогли - смотрели форсирование Волги с другого берега.

        Вот только такого ощущения праздника в День Победы я больше нигде и никогда не встречал...
        Ююка
  2. mavrus Сегодня, 12:26
    Цитата: фигвам
    А не пора ли переименовать город?

    Давно пора.
    mavrus
  3. SEER Сегодня, 12:28
    я очень бы хотел сделать переименование.
    я родился 21.10.1970 прожил до 12.09.1992г.
    SEER
    1. влад66 Сегодня, 12:42
      Цитата: SEER
      родился 21.10.1970 прожил до 12.09.1992г

      Наверное в Волгограде, а то можно подумать crying request
      Цитата: SEER
      я очень бы хотел сделать переименование.

      Сталинград это мужество и стойкость. hi
      влад66
      1. SEER Сегодня, 13:16
        да я родился в Волгограде но поддерживаю переименование.
        в начале 80-х я с парой друзей вскрыл Т-34 "Челябинский Колхозник", который стоит на постаменте в месте закрытия котла. Мы его полностью вычистили - там земли внутри было сантиметров 25-ть - пули, гильзы, маслопровод с маслом...
        Почистили и закрыли. Когда я в 2006г приезжал в Волгоград, отца хоронил, к этому памятнику приезжал. Очень удивился, какой постамент высокий, как мы туда без лесенки залезли...
        надо городу вернуть его имя, самого трагического этапа: СТАЛИНГРАД!
        Его весь мир знает!
        SEER
  4. zyzx Сегодня, 12:31
    Город герой Сталинград. А Волгоград...
    zyzx
  5. Дормидонт Сегодня, 13:02
    Это знак http://rusvesna.su/news/1517563909
    Дормидонт
  6. Даос Сегодня, 13:31
    Желающие могут посмотреть целиком.
    Даос
  7. seregatara1969 Сегодня, 14:21
    В городе-герое Волгограде (Сталинграде) более 30 тыс. человек наблюдали за военным парадом

    может не наблюдали - может смотрели а?
    seregatara1969
  8. armourer Сегодня, 15:31
    Хотел бы побывать в этом городе и в Прохоровке тоже, но нет возможности
    armourer
  9. Alex-a832 Сегодня, 16:24
    Немного давелось пожить в этом городе и в землице руками покопаться на сельхоззаготовке. Там сплошной металл, полно неразорвавшихся мин, снарядов, гранат. С трудом представляется, как в этом аду наши удержали город. Название Сталинград написано кровью советских людей на этой земле!
    Alex-a832
  10. _Jack_ Сегодня, 16:55
    В городе-герое Волгограде (Сталинграде)

    ну давайте теперь все города так писать, например в городе Санкт-Петербурге (Ленинграде), Екатеринбурге (Свердловске), Владикавказе (Орджоникидзе), Нижнем Новгороде (Горький) и тд
    _Jack_
    1. Ююка Сегодня, 18:01
      Цитата: _Jack_
      В городе-герое Волгограде (Сталинграде)

      ну давайте теперь все города так писать, например в городе Санкт-Петербурге (Ленинграде), Екатеринбурге (Свердловске), Владикавказе (Орджоникидзе), Нижнем Новгороде (Горький) и тд


      дак те города и не очень много приобрели в переименовании, ну может кроме Питера... Почему-то Героя присваивали Сталинграду в 65-м году, когда он уже был Волгоградом, хотя фактически Героем он стал под именем Сталинград.
      И еще - набрав в Википедии "Сталинград" - получаем не рассказ о городе и его подвиге, а фильм... Вот такая, понимаешь, загогулина...
      Ююка
      1. _Jack_ Сегодня, 19:10
        Вот по отношению к Питеру никто что то не требует переименовать его в Ленинград, а с Волгоградом достали уже, нашли почву попиариться, вот опять Жирик только что предложил переименовать, так и хочется ему предложить себя переименовать. Город в котором я живу называется ВОЛГОГРАД, когда то был Сталинград, до этого Царицын, было да прошло
        _Jack_
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