23:00 02 февраля

В Китае испытают новую корабельную пушку

В Китае готовятся испытывать новую корабельную артиллерийскую установку больших размеров, сообщает блог военного эксперта Юрия Лямина.



Характеристики пушки не известны. По словам эксперта, «многие предполагают, что это может быть рельсотрон, то есть электромагнитный ускоритель масс».




Размеры у установки достаточно впечатляющие, отмечает автор. Для ее испытаний на верфи в Ухане был переоборудован десантный корабль проекта 072-III "Хайяншань".

В Китае испытают новую корабельную пушку


На палубе корабля были также установлены контейнеры, в которых предположительно находятся элетрооборудование.



Это оборудование, видимо, будет обеспечивать рельсотрон дополнительной электроэнергией.


Использованы фотографии: https://www.navyrecognition.com
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Комментарии 44

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  1. Железякин Сегодня, 12:39
    А простыня - неведимка специально для поддержания и привлечения внимания к секретному объекту. Хоть бы обычной маск сетью затянули...
    Железякин
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:47
      Цитата: Железякин
      Хоть бы обычной маск сетью затянули...

      Видимо нет такой необходимости. Атак, солидное вооружение у китайского БДК....Посмотреть бы как стреляет. Вот к примеру стрельбы на нашем БДК 775 проекта.
      Аристарх Людвигович
      1. Shurik70 Сегодня, 13:23
        На первом фото видна лестница. Если высота перил 1,2м, то внешний диаметр ствола примерно такой-же
        belay
        Да, скорее всего рельсотрон
        Shurik70
        1. yehat Сегодня, 13:41
          калибр ствола под кожухом не превышает 305мм, думаю даже, не больше 280.
          Что тоже не мало, но вполне себе привычно для флота. Я не думаю, что это рельса.
          Скорее, эксперименты с тем, чтобы радикально увеличить мощность универсального орудия.
          yehat
          1. albert Сегодня, 18:01
            В СССР проводились в конце 70-х годов испытания морской пушки Пион-М, тоже солидного калибра 203м.Может китайцы решили линкоры строить winked
            albert
            1. Комментарий был удален.
            2. Григорий_45 Сегодня, 20:42
              Цитата: albert
              В СССР проводились в конце 70-х годов испытания морской пушки Пион-М, тоже солидного калибра 203м.Может китайцы решили линкоры строить winked

              линкоры-не линкоры, но речные мониторы пытались)
              Григорий_45
      2. Железякин Сегодня, 13:53
        Это был скорее сарказм, чем сетование на эстетику. Может случится так, что это "утка", с кЫтайцев станется...
        Железякин
    2. oldseaman1957 Сегодня, 12:49
      Цитата: Железякин
      Характеристики пушки не известны.

      - Такая эйфория на фоне обыденного испытания ПРОСТОЙ пушки...! Она что, по спутникам будет стрелять, или же, не дай Бог, торпедами!!!!!!!
      oldseaman1957
    3. Sevastiec Сегодня, 13:04
      Хаха... а может и внешний "короб" тоже муляж? А внутри прячется крошечная пукалка.))) Матрёшка, ёлки.
      Sevastiec
    4. влад66 Сегодня, 13:12
      Что бы это не было пушка, рельсотрон, ведь пробуют, не стоят на месте, можно позавидовать по хорошему.
      влад66
  2. Сепар ДНР Сегодня, 12:40
    Ух эти китайцы...
    За всё берутся,всё пробуют. yes И ресурсы находят.
    Сепар ДНР
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:41
      Цитата: Сепар ДНР
      За всё берутся,всё пробуют.

      и ведь начинает же получаться
      Angel_and_Demon
      1. Сепар ДНР Сегодня, 12:42
        Цитата: Angel_and_Demon
        и ведь начинает же получаться

        Так вот об этом же и мыслю...
        Количество(проб и ошибок),неизменно трансформируется в качество.
        Сепар ДНР
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:45
          Цитата: Сепар ДНР
          Так вот об этом же и мыслю...

          и, думаю очень скоро, станут самым сильным игроком на мировой арене
          Angel_and_Demon
          1. Сепар ДНР Сегодня, 12:47
            Цитата: Angel_and_Demon
            и, думаю очень скоро, станут самым сильным игроком на мировой арене

            Поднебесная,имеет полное историческое право быть великой державой,вот только КАКАЯ это будет держава, и КАКОВО будет её соседям ?
            Сепар ДНР
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:48
              Цитата: Сепар ДНР
              КАКАЯ это будет держава и КАКОВО будет её соседям ?

              это одному богу известно request
              Angel_and_Demon
              1. Orionvit Сегодня, 18:13
                Цитата: Angel_and_Demon
                это одному богу известно

                Почему это? Всякий, кто хоть немного в теме, знает, что для Китайцев, существуют только интересы "великой поднебесной империи". А окрестные страны, это всё "суть заблудшие провинции Китая". Так что сомнений быть не может и обольщаться по поводу Китая не стоит..
                Orionvit
  3. ul_vitalii Сегодня, 12:42
    Похоже пушка, рельсотрон не имеет смысла под нее маскировать, другие конструктивные особенности.
    ul_vitalii
    1. Muvka Сегодня, 12:59
      А не коротковата для рельсотрона?
      Muvka
    2. Alex777 Сегодня, 13:47
      Какая-нибудь ПУ. Отдача и у рельсотрона, и у нормальной пушки порвет кораблик. bully
      Alex777
  4. Горный стрелок Сегодня, 12:48
    "Бумажный тигр" - это китайское изобретение. Но только не очень опасное, если разобраться...
    Рельсотрон - это не оправдавшая себя тема, на данном этапе развития технологий. wassat
    Горный стрелок
    1. Сепар ДНР Сегодня, 12:52
      Цитата: Горный стрелок
      "Бумажный тигр" - это китайское изобретение. Но только не очень опасное, если разобраться...
      Рельсотрон - это не оправдавшая себя тема, на данном этапе развития технологий.

      А кто знает,какой "китайский подвыподверт" применят их учёные и инженеры ?
      Вдруг,китайцы всех удивят ?

      Не будешь пробовать,не получится no .
      Сепар ДНР
      1. Dreamboat Сегодня, 16:16
        Это у американцев не получилось и у нас из-за недофинансиррвания, но это не означает, что не получится у других.
        Будет забавно, если у Китая рельсоны встанут на вооружение раньше США.
        Китаю они кстати и нужнее, у США и так самый большой и дорогой флот, с которым Китаю скоро бороться... а тут раз и рельсончик... yes
        Dreamboat
        1. Orionvit Сегодня, 18:16
          Да что вы носитесь с этим "рельсотроном", как с писанной торбой? Научный интерес, согласен, но пусть хоть кто нибудь внятно объяснит концепцию его применения в военной сфере.
          Orionvit
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 12:55
    Если допустить что это рельсотрон , то это значит он прошёл стадию закрытых наземных испытаний , признан удовлетворяющим требованиям (в рамках ТЗ и ресурса конструкции) и начинается его "оморячивание" И тогда это означает что китайцы на передовых позициях в вопросе этого оружия и могут допилить его до практического использования во вполне уже обозримом будущем
    КВУ-НСвД
    1. Сепар ДНР Сегодня, 12:59
      Цитата: КВУ-НСвД
      Если допустить что это рельсотрон , то это значит он прошёл стадию закрытых наземных испытаний , признан удовлетворяющим требованиям (в рамках ТЗ и ресурса конструкции) и начинается его "оморячивание"

      Похоже на то.
      Сепар ДНР
    2. Alex-a832 Сегодня, 13:35
      Учитывая особенности конструкции концептов рельсотронов, то они могут размещаться или стационарно, или на ж/д платформах, или на судах. Скорее китайцы решили прикинуть смысл продолжения разработок через испытания на плавбазе. С другой стороны далеко не факт, что это рельсотрон. Это может быть и хорошо замаскированный лазер, например.
      Alex-a832
      1. Григорий_45 Сегодня, 17:46
        Цитата: Alex-a832
        Это может быть и хорошо замаскированный лазер, например.

        а для чего лазеру ствол?..))
        Григорий_45
    3. Kurare Сегодня, 15:11
      Цитата: КВУ-НСвД
      Если допустить что это рельсотрон , то это значит он прошёл стадию закрытых наземных испытаний , признан удовлетворяющим требованиям (в рамках ТЗ и ресурса конструкции) и начинается его "оморячивание"

      Что мне очень нравится и чему в России должны учиться и делать так же, так это то, что оморячивание будет происходить не на будущем носителе нового оружия, а на тестовой платформе.
      Для ее испытаний на верфи в Ухане был переоборудован десантный корабль проекта 072-III "Хайяншань".

      А то у нас всё тестируют на боевых единицах, сжигая их рессурсы... fool
      Kurare
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:17
        А то у нас всё тестируют на боевых единицах, сжигая их рессурсы... fool
        у нас такого нет !!! Случаются доработки в процессе сдачи флоту !!! am laughing hi
        КВУ-НСвД
        1. Kurare Сегодня, 17:53
          Цитата: КВУ-НСвД
          Случаются доработки в процессе сдачи флоту !!!

          Так далеко ходить не надо: сколько "Полимент-Редут" на "Горшкове" испытывают и доводят? А это - не его работа. И таких примеров более чем предостаточно!
          Kurare
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:59
            у нас такого нет !!! Случаются доработки в процессе сдачи флоту !!! am laughing hi
            Господин Кураре ! Это лишь шутка юмора с долей иронии winked Так-то Вы совершенно правы и насчёт Горшкова и всех остальных случаев . В Германии другие стандарты юмора ? smile
            КВУ-НСвД
            1. Kurare Сегодня, 18:04
              Юмор то я понял, не понял только к чему он smile А так, наверное юмор везде немного разный. Культурные различия smile
              Kurare
              1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:18
                Юмор то я понял, не понял только к чему он
                Да просто с целью поднятия настроения wink А то часто при обсуждениях заходят так далеко , что забывают из-за чего весь сыр-бор
                КВУ-НСвД
                1. Kurare Сегодня, 18:25
                  Цитата: КВУ-НСвД
                  Да просто с целью поднятия настроения wink

                  Зачёт! Это по мне! smile good
                  Kurare
          2. Григорий_45 Сегодня, 20:57
            Цитата: Kurare
            Так далеко ходить не надо: сколько "Полимент-Редут" на "Горшкове" испытывают и доводят? А это - не его работа

            Есть разные типы отшлтфовывания системы. Могу два примера привести, когда не на объекте отладку провести практически невозможно.
            1. Это пушка 2А42. Туляки ее сделали, но когда привезли в Курган, она порой мазала так, что не попадала даже в уловитель. Пришлось многое делать на коленке - и по пушке, и по системе наведения, и по подаче боекомплекта. А все по отдельности работает как часы
            2. Такой пример. Привезли соисполнители новейшую систему ППОЛ (противопожарного оборудования. У них не стенде работает - комар носа не подточит. Ставим на машину - косяк за косяком, вплоть до неработоспособности не только ППО, но и иных систем. Всего-то маленький баг был в ППО, а всплыл только при интеграции в оборудование машины. Не все так однозначно
            Григорий_45
  6. Alexey-74 Сегодня, 13:00
    Китай все пытается опробовать, получится -хорошо (мы теперь впереди планеты всей)...не получится - тоже неплохо (попробовали ведь)
    Alexey-74
    1. Сепар ДНР Сегодня, 13:22
      Цитата: Alexey-74
      получится -хорошо (мы теперь впереди планеты всей)...не получится - тоже неплохо (попробовали ведь)

      Опыт-сын ошибок трудных. Так классик писал.
      Сепар ДНР
    2. Григорий_45 Сегодня, 21:12
      Цитата: Alexey-74
      Китай все пытается опробовать, получится -хорошо (мы теперь впереди планеты всей)...не получится - тоже неплохо (попробовали ведь)

      ну да, над Китаем, как над США, Россией или еще кем ржать и тыкать пальцем не будут. Так уж повелось в мире..
      Григорий_45
  7. Lenivets2 Сегодня, 15:00
    Рельсотрон на такой калибр и с таким коротким стволом?! belay
    А где фотки кабелей к АЭС?
    Ну и фантазия у журналюг. hi
    Lenivets2
    1. Григорий_45 Сегодня, 17:42
      Цитата: Lenivets2
      А где фотки кабелей к АЭС

      китайские кабели самые тонкие кабели в мире! laughing
      Григорий_45
  8. Архивариус Вася Сегодня, 15:35
    Знатный калибр у пушки! good Вот это правильное решение, молодцы китайцы, послушали Капцова.
    Броню бы ещё, броню кораблю!
    Архивариус Вася
    1. Григорий_45 Сегодня, 17:41
      Цитата: Архивариус Вася
      Броню бы ещё, броню кораблю

      .. электромагинтную! Чтоб отскакивали снаряды супостатов) А еще лучше - летели обратно))
      Григорий_45
  9. Григорий_45 Сегодня, 17:40
    На палубе корабля были также установлены контейнеры, в которых предположительно находятся элетрооборудование.

    Очень походит на рельсотрон, водруженный на десантный корабль Type 072III. Но очень странный какой-то рельсотрон... Хотя, если китайцы не обманули с надписями к картинке, то это именно он, пушка Гаусса мэйд ие Чина)
    Григорий_45
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