В Китае испытают новую корабельную пушку
В Китае готовятся испытывать новую корабельную артиллерийскую установку больших размеров, сообщает блог военного эксперта Юрия Лямина.
Характеристики пушки не известны. По словам эксперта, «многие предполагают, что это может быть рельсотрон, то есть электромагнитный ускоритель масс».
Размеры у установки достаточно впечатляющие, отмечает автор. Для ее испытаний на верфи в Ухане был переоборудован десантный корабль проекта 072-III "Хайяншань".
На палубе корабля были также установлены контейнеры, в которых предположительно находятся элетрооборудование.
Это оборудование, видимо, будет обеспечивать рельсотрон дополнительной электроэнергией.
Характеристики пушки не известны. По словам эксперта, «многие предполагают, что это может быть рельсотрон, то есть электромагнитный ускоритель масс».
Размеры у установки достаточно впечатляющие, отмечает автор. Для ее испытаний на верфи в Ухане был переоборудован десантный корабль проекта 072-III "Хайяншань".
На палубе корабля были также установлены контейнеры, в которых предположительно находятся элетрооборудование.
Это оборудование, видимо, будет обеспечивать рельсотрон дополнительной электроэнергией.
Использованы фотографии: https://www.navyrecognition.com
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