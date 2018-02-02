22:56 02 февраля

«Технодинамика» протестирует парашюты для нового космического корабля «Федерация»

2018 году начнутся испытания парашютов для пилотируемого корабля «Федерация». Созданием системы посадки для новейшего российского космического корабля занимается НИИ парашютостроения, входящий в холдинг «Технодинамика».

Сотрудники НИИ парашютостроения и военнослужащие морского испытательного центра проведут тестирование в Крыму, на полигоне около Феодосии. При этом будут использоваться макеты космического аппарата «Федерация».

«Технодинамика» протестирует парашюты для нового космического корабля «Федерация»



«В этом году состоятся испытания с макетами массой 3 тонны. Их девять раз сбросят с парашютом с вертолета Ми -8 или Ка-32
‒ рассказал «Известиям» генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.

В 2019 году начнется следующий этап тестирования ‒ с использованием полноразмерного девятитонного макета «Федерации», который должен будет пережить 28 сбросов с вертолета Ми-26 и самолета Ил-76.

Программой приземления предполагается, что на высоте 4,5 тыс. метров у «Федерации» откроется вытяжной парашют, а затем трехкупольный основной общей площадью 3,6 кв. км, пишет издание. Реактивные двигатели с высоты примерно 50 м будут уменьшать скорость снижения. Посадка будет осуществляться на амортизированные опоры, за счет чего исключается падение спускаемого аппарата на бок после касания грунта, что характерно для космического корабля «Союз».

«Федерация» ‒ многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Как ранее сообщал глава Роскосмоса Игорь Комаров, первый пуск «Федерации» будет осуществлен в 2022 году с космодрома Байконур. В дальнейшем новые аппараты будут использоваться для пилотируемых полетов к Луне.

Использованы фотографии: http://rostec.ru/
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Комментарии 18

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  1. vespe Сегодня, 13:06
    Не может быть?! Мы же страна-бензоколонка с медведями верхом на балалайках жрущие допинг...?
    vespe
    1. CooL_SnipeR Сегодня, 13:14
      Соба...партнеры и либесралы лают - караван идет laughing
      CooL_SnipeR
      1. Сепар ДНР Сегодня, 13:33
        первый пуск «Федерации» будет осуществлен в 2022 году с космодрома Байконур

        Цитата: vespe
        Не может быть?! Мы же страна-бензоколонка с медведями верхом на балалайках жрущие допинг...?

        Цитата: CooL_SnipeR
        Соба...партнеры и либесралы лают - караван идет


        Дело не в том,что русские ничего не могут, и не в выкриках маргинал-либероридов, а в том , есть ли время до 2022го года,чтоб МИРНО развиваться ?
        Сепар ДНР
  2. Wedmak Сегодня, 13:24
    Хм... пока в СМИ лают что Маск похоронил Роскосмос, наши тихой сапой проводят испытания и конструирование новых систем. Молодцы. Вот бы еще воровство там прекратить, а потом деньжат подбросить.
    Wedmak
    1. donavi49 Сегодня, 13:50
      Ну в этом году на МКС - 100% летят два новых КА в беспилотном варианте.
      От Маска - Драгон-2
      От Боинга - Старлайнер.

      Если все ок, то у Старлайнер с экипажем (на фото) в ноябре на МКС, а Драгон до конца года. В любом случае - у них сейчас вопрос уже в этом или таки в следующем году. Оба КА относительно Союза - новое поколение. Поэтому, тут они опередили РК - с Федерацией, которая оптимистично в 22, а реалистично (Старлайнер тоже в 2015 году должен был) в 2025.
      donavi49
      1. axxenm Сегодня, 14:29
        Цитата: donavi49
        Ну в этом году на МКС - 100% летят два новых КА в беспилотном варианте.
        От Маска - Драгон-2
        От Боинга - Старлайнер.

        Какая умилительная наивность!!
        С давних пор( с 2004 года когда стало понятно , что никакие имиджевые потери не предотвратят завершение эксплуатации ущербного , опасного и дорогущего шаттла) постоянно натыкаюсь на бредовые сроки запусков американских пилотируемых капсул, которые ВСЕГДА ОТКЛАДЫВАЮТСЯ.
        И я не вижу никаких событий и свершений которые позволяют поверить этим фантазерам и в этот раз.
        axxenm
        1. Симаргл Сегодня, 16:03
          Цитата: axxenm
          И я не вижу никаких событий и свершений которые позволяют поверить этим фантазерам и в этот раз.
          Нужно только запастись семками и ждать: тут 50/50 - получится/не получится.
          Открою страшную тайну: не важно - в этом году, в следующем ли, - главное раньше нас.
          Симаргл
          1. axxenm Сегодня, 16:26
            Цитата: Симаргл
            Открою страшную тайну: не важно - в этом году, в следующем ли, - главное раньше нас.

            раньше вас что?
            axxenm
            1. Симаргл Сегодня, 16:39
              Цитата: axxenm
              раньше вас что?
              Более удобный, вместительный, дешёвый.
              Кому нужен будет Союз? Ведь свои пилотируемые КК они допилят в любом случае!
              Симаргл
      2. axxenm Сегодня, 14:39
        Цитата: donavi49
        в этом году на МКС - 100% летят два новых КА в беспилотном варианте

        откуда такая нереальная на практике цифра вероятности?
        вы просто наса-пропагандист рассчитывающий нагло-абсурдной уверенностью вдолбит в слабые умом души,память которых чуть дольше чем у рыб, версию того что развитие американской космонавтики на верном пути?
        Или голоса в голове нашептывают?
        Написали бы для приличия хотя бы 99%.
        Я вот уверен что не полетят американские пилотируемые капсулы успешно в этом году, и готов даже принять ставки на это.
        axxenm
        1. donavi49 Сегодня, 15:16
          Я написал КА в беспилотном варианте

          Они полетят 100%. Ну ладно 99.9% - 0,1% если РН поймает остановку эксплуатации (то есть крупная авария).

          Вот в пилотном - если беспилотная миссия пройдет штатно. Ноябрь у Старлайнера и конец года у Маска. При этом, каждый хочет быть первым с человеками после закрытия Шатла. Беспилотные полетят уже летом.
          donavi49
          1. axxenm Сегодня, 15:37
            Цитата: donavi49
            Вот в пилотном - если беспилотная миссия пройдет штатно. Ноябрь у Старлайнера и конец года у Маска.

            Это и есть запуск в текущем 2018 году.
            именно поэтому я и написал:
            Цитата: axxenm
            Я вот уверен что не полетят американские пилотируемые капсулы успешно в этом году, и готов даже принять ставки на это.

            так что ваша реплика :
            Цитата: donavi49
            Я написал КА в беспилотном варианте

            вообще непонятно к чему относится..
            Хорошо хоть вас заставил уменьшить осетра со 100 до 99,9 процентов.
            И очень интересна вероятность в процентах ,по вашему мнению, полета капсул в пилотируемом режиме? 90..80..70 ?
            Заранее благодарю за ответ..
            axxenm
  3. Оверлок Сегодня, 13:31
    еще при Союзе в Феодосии космонавты приводнялись. "Союз-Аполло" так же тренировали приводнение.
    Оверлок
  4. axxenm Сегодня, 14:03
    "Федерация" (ПТК НП) - несусветная глупость ,навязанная политиками ,которые заставили конструкторов концептуально копировать американские(и до сих пор немогущие взлететь)абсурдные бочки (искусственно раздутые ,что бы в ответ на - "чем они лучше союза?" радостно ответить : 6-7 человек вмещают - не зря тратим деньги налогоплательщиков!!!) .
    То есть, те же грабли когда кремлевские старцы заставляли копировать шаттл.
    Ввиду того что КК федерация плод политического заказа,
    он очень неудачен по компоновке и концепции,
    и тут надо радоваться о задержках его реализации
    и надеяться что он никогда не будет создан.
    Для полетов к Луне и на орбиту Земли ,
    вполне достаточно Союзов,либо нового корабля повторяющего на новом тех уровне его концепцию.
    Хотя я считаю, что на орбите делать нечего
    - надо лететь сразу к Луне и делать там постоянную базу.
    Как только власть компрадоров и проституток сменится ,
    у нас появится второй Королев, который
    сделает Россию безоговорочным лидером в освоении космоса,что потянет за собой развитие всей нашей страны, как великой технологической державы, а не позорной сырьевой колонии.
    axxenm
    1. Симаргл Сегодня, 16:36
      Цитата: axxenm
      Федерация" (ПТК НП) - несусветная глупость
      По какой причине? Окромя "копирования" - есть доводы?
      Цитата: axxenm
      он очень неудачен по компоновке и концепции
      По компоновке - спорно, по концепции - в чём? Это Вы про Клипер?
      Цитата: axxenm
      Для полетов к Луне и на орбиту Земли, вполне достаточно Союзов,либо нового корабля повторяющего на новом тех уровне его концепцию.
      На орбиту Союзов, пока достаточно. К Луне - не достаточно, т.к. внутренний объём не позволяет летать 2++ недели: не то, что космотуалет не использовать - памперс трудно сменить. Впрочем, эти трудности можно было бы перенести в режиме прорыва (если бы, бы, бы высадка состоялась до Аполлонов), но сейчас это в прошлом, Луна должна быть освоена, а это подразумевает хоть какой-то комфорт.
      Цитата: axxenm
      Хотя я считаю, что на орбите делать нечего - надо лететь сразу к Луне и делать там постоянную базу.
      Спорно: для полёта на Луну одним модулем нужен РН сверхтяжёлого класса, а для создания базы - вообще за раз не управиться.
      Станция нужна. Как сборочный цех. Тогда вообще тяжёлыми и средними обойтись можно будет.
      Цитата: axxenm
      у нас появится второй Королев, который сделает Россию безоговорочным лидером в освоении космоса
      Да сколько можно? Практически в любой момент времени ждёт своего часа "Королёв"! Однако работать ему дают только когда всё "сломают", или нужен прорыв!
      Нам не "Королёв" нужен, а нормальная политика... во всём...
      Иначе появится так нужный сейчас "Королёв", разработает "Р-7" и будем мы на очередном "Союзе" летать ещё 60 лет!
      Развитие должно быть постоянным! Пусть тот же Клипер не пошёл, но как будет необходимость - пыль с проекта сдуют, работу продолжат. Другое дело - работа над ним должна была начаться не 18 лет назад, а не менее, чем 40 (а лучше - одновременно со Спейс Шаттлами)!!!
      Симаргл
      1. axxenm Сегодня, 21:28
        Цитата: Симаргл
        На орбиту Союзов, пока достаточно. К Луне - не достаточно, т.к. внутренний объём не позволяет летать 2++ недели

        какие еще 2++ недели?
        Уровень пытающихся здесь спорить со мной просто поражает..
        Я понимаю , что люди бывает, могут описаться - хотят написать суток , но заклинивает и они пишут недель ...и я не пытаюсь укорить оппонента подобным, а просто благожелательно указываю на ошибку.
        Но в таком случае они не стали бы строить свою аргументацию на 2++ недельном полете...
        ...следовательно , вы на самом деле считали что лететь к луне нужно столько времени, а это означает что вы откровенно невежественны в области космонавтики.
        Все остальные ваши "возражения" против моих тезисов столь же нелепы..
        Сейчас вечер пятницы, поэтому уделю время написанию ответов с указанием ошибок только на выходных.
        axxenm
        1. Симаргл Сегодня, 21:48
          Цитата: axxenm
          какие еще 2++ недели?

          Цитата: axxenm
          Цитата: Симаргл
          На орбиту Союзов, пока достаточно. К Луне - не достаточно, т.к. внутренний объём не позволяет летать 2++ недели
          Как ещё объяснить? Вашего уровня не достаточно, чтобы понять, что время полёта к Луне/от Луны - более двух недель.
          Цитата: axxenm
          Я понимаю , что люди бывает, могут описаться - хотят написать суток , но заклинивает и они пишут недель ...
          Время от старта до прилунения. + обратно. + время на самой Луне.
          Время подлёта - 3-5 суток.
          Пусть будет даже неделя, в сумме.
          Однако, в Союзе даже вытянуться невозможно, а ведь для первой миссии (Аполлон) это стало проблемой: попробовали поспать скрючившись - не сильно хорошо вышло, в следующих предусмотрели типа гамаков.
          Цитата: axxenm
          Все остальные ваши "возражения" против моих тезисов столь же нелепы..
          А баба Яга против!
          Подожду вежественные доводы.
          Симаргл
  5. VALERIK_097 Сегодня, 16:52
    трехкупольный основной общей площадью 3,6 кв. км??? Модераторы поправьте.
    3600кв.м.
    VALERIK_097
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