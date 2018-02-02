«Технодинамика» протестирует парашюты для нового космического корабля «Федерация»
2018 году начнутся испытания парашютов для пилотируемого корабля «Федерация». Созданием системы посадки для новейшего российского космического корабля занимается НИИ парашютостроения, входящий в холдинг «Технодинамика».
Сотрудники НИИ парашютостроения и военнослужащие морского испытательного центра проведут тестирование в Крыму, на полигоне около Феодосии. При этом будут использоваться макеты космического аппарата «Федерация».
В 2019 году начнется следующий этап тестирования ‒ с использованием полноразмерного девятитонного макета «Федерации», который должен будет пережить 28 сбросов с вертолета Ми-26 и самолета Ил-76.
Программой приземления предполагается, что на высоте 4,5 тыс. метров у «Федерации» откроется вытяжной парашют, а затем трехкупольный основной общей площадью 3,6 кв. км, пишет издание. Реактивные двигатели с высоты примерно 50 м будут уменьшать скорость снижения. Посадка будет осуществляться на амортизированные опоры, за счет чего исключается падение спускаемого аппарата на бок после касания грунта, что характерно для космического корабля «Союз».
«Федерация» ‒ многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Как ранее сообщал глава Роскосмоса Игорь Комаров, первый пуск «Федерации» будет осуществлен в 2022 году с космодрома Байконур. В дальнейшем новые аппараты будут использоваться для пилотируемых полетов к Луне.
Сотрудники НИИ парашютостроения и военнослужащие морского испытательного центра проведут тестирование в Крыму, на полигоне около Феодосии. При этом будут использоваться макеты космического аппарата «Федерация».
«В этом году состоятся испытания с макетами массой 3 тонны. Их девять раз сбросят с парашютом с вертолета Ми -8 или Ка-32‒ рассказал «Известиям» генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.
В 2019 году начнется следующий этап тестирования ‒ с использованием полноразмерного девятитонного макета «Федерации», который должен будет пережить 28 сбросов с вертолета Ми-26 и самолета Ил-76.
Программой приземления предполагается, что на высоте 4,5 тыс. метров у «Федерации» откроется вытяжной парашют, а затем трехкупольный основной общей площадью 3,6 кв. км, пишет издание. Реактивные двигатели с высоты примерно 50 м будут уменьшать скорость снижения. Посадка будет осуществляться на амортизированные опоры, за счет чего исключается падение спускаемого аппарата на бок после касания грунта, что характерно для космического корабля «Союз».
«Федерация» ‒ многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Как ранее сообщал глава Роскосмоса Игорь Комаров, первый пуск «Федерации» будет осуществлен в 2022 году с космодрома Байконур. В дальнейшем новые аппараты будут использоваться для пилотируемых полетов к Луне.
Использованы фотографии: http://rostec.ru/
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