23:00 02 февраля

Два вертолёта Gazelle потерпели крушение на юге Франции

Французские СМИ публикуют сообщения о том, что на юге Франции потерпели крушение два военных вертолёта. Крушение произошло в департаменте Вар (административный центр – Тулон). Сообщается, что погибли пять человек, находившихся на борту. При этом двое военнослужащих выполняли тренировочный полёт на одном вертолёте, трое – на другом.

По уточнённой информации, авиакатастрофа произошла неподалёку от озера Карсе.

На данный момент не подтверждена первоначально опубликованная в СМИ Франции информация о том, что вертолёты столкнулись друг с другом во время осуществления тренировочного полёта.


Речь идёт о вертолётах Gazelle с закрытым рулевым винтом (фенестроном/финистроном). Это многоцелевые вертолёты, которые состоят на вооружении ВВС Франции более 40 лет.

Два вертолёта Gazelle потерпели крушение на юге Франции


Экипаж таких вертолётов состоит из двух человек. Максимальная скорость вертолёта «Газель» - 310 км/ч, практический потолок – 5 км. Скороподъёмность (у земли) – до 550 м/мин.

Такие вертолёты активно применялись в ходе самых разных операций, включая операции в Ливане, Афганистане, Сирии и др.

На месте крушения вертолётов работают спасатели и представители ВВС Франции.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 22

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  1. q75agent Сегодня, 13:11
    людей жаль , а две боевые единицы НАТО в -
    q75agent
    1. Shurik70 Сегодня, 13:12
      На данный момент не подтверждена первоначально опубликованная в СМИ Франции информация о том, что вертолёты столкнулись друг с другом

      Это как belay Два вертолёта одновременно погибли и НЕ СТОЛКНУЛИСЬ ???
      Оч-чень интересно!
      Shurik70
      1. oldseaman1957 Сегодня, 13:20
        Цитата: Shurik70
        Два вертолёта одновременно погибли и НЕ СТОЛКНУЛИСЬ ???
        - Какой-нибудь форсмажор, потом будет ясно. В воздухе опасно, особенно с лопастями...
        oldseaman1957
      2. Piramidon Сегодня, 21:27
        Цитата: Shurik70
        Два вертолёта одновременно погибли и НЕ СТОЛКНУЛИСЬ ???
        Оч-чень интересно!

        Ну а если рядом парой шли и в СМУ в какую то гору врезались? Подождите результатов расследования, прежде чем иронизировать на такую тему. Я только сочувствую родственникам погибших пилотов.
        Piramidon
        1. Shurik70 Сегодня, 21:30
          Цитата: Piramidon
          Подождите результатов расследования, прежде чем иронизировать на такую тему.

          Почему "ирония"? Мне действительно интересно, ЧТО могло сбить сразу два вертолёта.
          Природный феномен, терроризм или пресловутый человеческий фактор. Скорее всего последнее, но если другое - то очень интересно.
          Shurik70
    2. сибиралт Сегодня, 13:17
      На таких вертушках еще Фантомас летал. lol
      сибиралт
      1. avt Сегодня, 13:23
        Цитата: сибиралт
        На таких вертушках еще Фантомас летал.

        Да-а-а-а. Это как на Ми-2.В принципе они почти погодки и ,,пьерьестройки " там не было. А где у нас в Армии , или ВВС Ми-2? wassat
        avt
      2. Alex_59 Сегодня, 13:30
        Цитата: сибиралт
        На таких вертушках еще Фантомас летал.

        Неее, там был другой, Alouette II. Газель позже фильма появилась, она поновее будет.
        Alex_59
    3. влад66 Сегодня, 13:24
      На данный момент не подтверждена первоначально опубликованная в СМИ Франции информация о том, что вертолёты столкнулись друг с другом во время осуществления тренировочного полёта.

      Одновременно оборудование отказало или человеческий фактор? what Сочувствуем родственникам погибших
      влад66
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 13:12
    На данный момент не подтверждена первоначально опубликованная в СМИ Франции информация о том, что вертолёты столкнулись друг с другом во время осуществления тренировочного полёта.
    гу это уже совсем обкуренными надо быть, что б столкнуться, соболезнования родным hi
    Angel_and_Demon
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:27
      гу это уже совсем обкуренными надо быть, что б столкнуться
      Например - выполнение полёта в паре и внезапная потеря управления одним из них . всех стечений обстоятельств в самых казалось бы невероятных сочетаниях невозможно представить заранее . Стёб тут неуместен , тем более при трагедии .
      КВУ-НСвД
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:34
        а я и не стебался, конечно - никогда не говори никогда, но лететь в паре и столкнуться - это идиотская версия, так что здесь что то другое
        Angel_and_Demon
        1. Володин Сегодня, 13:39
          Цитата: Angel_and_Demon
          лететь в паре и столкнуться - это идиотская версия

          Да сколько случаев столкновения воздушных бортов в воздухе! - а потому это отнюдь не "идиотская версия". Увы, но такое случается по целому ряду причин (и в паре и "не в паре"). Вспомните хотя бы столкновение самолётов над Боденским озером - причину, думаю, напоминать не нужно. А сколько случаев даже в пилотажных группах. И с вертолётами случаев не меньше.
          Володин
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:42
            Цитата: Володин
            Вспомните хотя бы столкновение самолётов над Боденским озером

            они летели по приборам и под руководством диспетчера, да и скорости совсем другие, здесь летели по правилам визуального полета, и притом в паре, так что не знать о присутствии второй машины они априори не могли
            Angel_and_Demon
            1. Володин Сегодня, 13:48
              Цитата: Angel_and_Demon
              так что не знать о присутствии второй машины они априори не могли

              На дороге мы тоже знаем о присутствии других машин, но это, к сожалению, полностью не избавляет нас от ДТП...
              Володин
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:49
                Цитата: Володин
                На дороге мы тоже знаем о присутствии других машин, но это, к сожалению, полностью не избавляет нас от ДТП...

                дорога ограниченное пространство, есть встречное движение
                Angel_and_Demon
                1. Володин Сегодня, 13:56
                  Я не совсем понял: вы оспариваете возможность столкновения двух вертолётов, несмотря на то, что таких столкновений в истории авиации было немало, и считаете, что столкнуться могли только "вконец обкуренные" лётчики? Тогда лучше-ка я откланяюсь.
                  Володин
            2. Piramidon Сегодня, 21:41
              Цитата: Angel_and_Demon
              они летели по приборам и под руководством диспетчера

              Это точно вам известно? И никаких СМУ не было? Сплошное чистое небо мульён-на-мульён
              Piramidon
  3. san4es Сегодня, 16:30
    Пара "газелистов" на геликоптерах Westland Gazelle HT3, ZB627 / G-CBSK и XZ934 / G-CBSI, из эскадрильи газелей во время RAF Cosford Airshow 2016.
    san4es
  4. afrikanez Сегодня, 16:44
    Поделом. нечего было свои вертолёты называть именем русской машины. lol
    afrikanez
    1. Piramidon Сегодня, 21:36
      Цитата: afrikanez
      Поделом. нечего было свои вертолёты называть именем русской машины. lol

      Только скачущие УКРОПЫ и тyпые "aфриканцы" (afrikanez) могут радоваться катастрофам и смертям.
      Piramidon
  5. словак Сегодня, 21:54
    Французам надо переходить на российские ГАЗели! Столкновений и поломок в воздухе не было точно
    словак
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