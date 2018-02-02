Два вертолёта Gazelle потерпели крушение на юге Франции

Французские СМИ публикуют сообщения о том, что на юге Франции потерпели крушение два военных вертолёта. Крушение произошло в департаменте Вар (административный центр – Тулон). Сообщается, что погибли пять человек, находившихся на борту. При этом двое военнослужащих выполняли тренировочный полёт на одном вертолёте, трое – на другом.По уточнённой информации, авиакатастрофа произошла неподалёку от озера Карсе.На данный момент не подтверждена первоначально опубликованная в СМИ Франции информация о том, что вертолёты столкнулись друг с другом во время осуществления тренировочного полёта.Речь идёт о вертолётах Gazelle с закрытым рулевым винтом (фенестроном/финистроном). Это многоцелевые вертолёты, которые состоят на вооружении ВВС Франции более 40 лет.Экипаж таких вертолётов состоит из двух человек. Максимальная скорость вертолёта «Газель» - 310 км/ч, практический потолок – 5 км. Скороподъёмность (у земли) – до 550 м/мин.Такие вертолёты активно применялись в ходе самых разных операций, включая операции в Ливане, Афганистане, Сирии и др.На месте крушения вертолётов работают спасатели и представители ВВС Франции.