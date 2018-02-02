США увеличили количество разведывательных полетов на Балтике

Два американских разведывательных самолета в пятницу утром вылетели с авиабазы Милденхолл в Великобритании, взяв курс к российским рубежам на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.По их сведениям, в предстоящей многочасовой операции задействованы стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.В последние четыре дня американские военные самолеты проводят ежедневные многочасовые разведывательные полеты вблизи Калининградской области, а также в среду вели разведку вблизи Ленинградской и Псковской областей.С начала года уже было совершено, по меньшей мере, 14 подлетов американских разведчиков к границам Калининградской области, а также двух - к Ленинградской и Псковской областей со стороны Эстонии и Латвии, передает "Интерфакс".