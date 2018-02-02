23:05 02 февраля

США увеличили количество разведывательных полетов на Балтике

Два американских разведывательных самолета в пятницу утром вылетели с авиабазы Милденхолл в Великобритании, взяв курс к российским рубежам на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

США увеличили количество разведывательных полетов на Балтике


По их сведениям, в предстоящей многочасовой операции задействованы стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.


В последние четыре дня американские военные самолеты проводят ежедневные многочасовые разведывательные полеты вблизи Калининградской области, а также в среду вели разведку вблизи Ленинградской и Псковской областей.

С начала года уже было совершено, по меньшей мере, 14 подлетов американских разведчиков к границам Калининградской области, а также двух - к Ленинградской и Псковской областей со стороны Эстонии и Латвии, передает "Интерфакс".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 17

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:25
    На грубость нарываются .
    Spartanez300
    1. влад66 Сегодня, 13:27
      Потом пусть не жалуются обмылки.
      влад66
      1. oldseaman1957 Сегодня, 13:29
        США увеличили количество разведывательных полетов на Балтике
        - Самое неприятное для них - наш эскорт. Нервы, визги, обмороки...
        oldseaman1957
        1. jjj Сегодня, 18:17
          Баллада про ежиков и кактус продолжается
          jjj
  2. лесовозник Сегодня, 13:25
    Чёт разлетались - ждём видео "непрофессиональных" и опасных действий наших пилотов)))
    лесовозник
    1. Ivan.A Сегодня, 13:30
      Видео, это конечно хорошо- посмеемся, а вот можно и "22 июня" дождаться, очень уж часто разлетались, то там уж не до смеха будет.
      Ivan.A
  3. Теренин Сегодня, 13:31
    Так и не терпеться матрасным охотникам растолкать рогатиной медведя в своей берлоге. Наверно уверены, что успеют отскочить на свой остров. no Ну, так конечно - смелые ребята. crying
    Теренин
  4. Hariton Laptev Сегодня, 13:33
    Такое ощущение что они усиленно стали готовиться. Прощупывают наше ПВО , определяют точные координаты.
    Hariton Laptev
    1. Комментарий был удален.
  5. Дормидонт Сегодня, 13:34
    Когда же они начнут падать
    Дормидонт
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:59
    Если мы на их авиашпионов будем сбрасывать контейнеры с фикальными массами, и выстреливать им в движки замороженных дохлых ворон, может быть, прекратят летать у нас под боком? what
    Геркулесыч
  7. san4es Сегодня, 17:08
    в предстоящей многочасовой операции задействованы стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

    ...Но Су-30, всегда будут где-то рядом soldier

    29 нояб. 2017 г.
    san4es
    1. Orionvit Сегодня, 18:01
      Цитата: san4es
      Но Су-30, всегда будут где-то рядом

      Когда что то выкладываете со стороннего ресурса, сначала сами посмотрите, или комменты под видео почитайте. Тень определённо похожа на F-18, но ни как не на СУ-30. Вот так и морочат людям головы.
      Orionvit
      1. jjj Сегодня, 18:21
        Меня на эту же мысль натолкнуло как оттеняется хвостовое оперение
        jjj
        1. san4es Сегодня, 19:33
          Цитата: jjj
          ,...оттеняется хвостовое оперение

          ...Да там ещё носяра (прямой) от Нornet﻿а + баки
          san4es
      2. san4es Сегодня, 19:06
        + за наблюдательность
        Исправлюсь:
        ...Су-27 будет рядом soldier
        san4es
  8. silver2018 Сегодня, 20:18
    России давно пора обзавестись базами ВВС на Кубе или Мексике и держать "партнеров" в тонусе.
    silver2018
  9. словак Сегодня, 21:52
    Матрасным пилотам перестали давать медикаменты от запора. Теперь все происходит естественным образом, при приближении русских перехватчиков. И памперсы востребованы.
    словак
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