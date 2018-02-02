В Литве заявили, что выявили троих "российских шпионов"
Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело по факту «шпионажа» в пользу России троими литовскими гражданами. При этом сообщения, которые поступают о «шпионах», выглядят, мягко говоря, несуразно.
Портал BaltNews.lt сообщает о том, что агентами 2-го оперативного департамента Минобороны Литвы (департамент контрразведки) «разоблачены представители шпионской сети».
Первый «шпион» - пенсионер министерства обороны Литвы, у которого, как заявлено, есть вид на жительство в России.
Второй – бывший лётчик, который «передавал сведения, не являющиеся секретными, но которые могут быть важны для вражеской разведки».
Третий – житель Клайпеды, который публиковал «несекретную информацию об объектах морского порта».
При этом в литовском контрразведывательном ведомстве заявили, что якобы российская разведка перечисляла этим людям денежные средства за их работу. Странность заявления не оставили без внимания и в самой литовской прессе. Из материала:
Мало того, не уточняется, считает ли литовская контрразведка шпионами всех тех, у кого есть родственники и друзья в России, и кто выкладывает в социальных сетях фотографии той же Клайпеды, включая порт и другие её прибрежные районы?
Портал BaltNews.lt сообщает о том, что агентами 2-го оперативного департамента Минобороны Литвы (департамент контрразведки) «разоблачены представители шпионской сети».
Первый «шпион» - пенсионер министерства обороны Литвы, у которого, как заявлено, есть вид на жительство в России.
Второй – бывший лётчик, который «передавал сведения, не являющиеся секретными, но которые могут быть важны для вражеской разведки».
Третий – житель Клайпеды, который публиковал «несекретную информацию об объектах морского порта».
При этом в литовском контрразведывательном ведомстве заявили, что якобы российская разведка перечисляла этим людям денежные средства за их работу. Странность заявления не оставили без внимания и в самой литовской прессе. Из материала:
Зачем российской разведке за деньги покупать открытую информацию, (...) не уточняется.
Мало того, не уточняется, считает ли литовская контрразведка шпионами всех тех, у кого есть родственники и друзья в России, и кто выкладывает в социальных сетях фотографии той же Клайпеды, включая порт и другие её прибрежные районы?
Использованы фотографии: Фейсбук
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