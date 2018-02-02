23:04 02 февраля

В Литве заявили, что выявили троих "российских шпионов"

Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело по факту «шпионажа» в пользу России троими литовскими гражданами. При этом сообщения, которые поступают о «шпионах», выглядят, мягко говоря, несуразно.

Портал BaltNews.lt сообщает о том, что агентами 2-го оперативного департамента Минобороны Литвы (департамент контрразведки) «разоблачены представители шпионской сети».

Первый «шпион» - пенсионер министерства обороны Литвы, у которого, как заявлено, есть вид на жительство в России.


Второй – бывший лётчик, который «передавал сведения, не являющиеся секретными, но которые могут быть важны для вражеской разведки».

Третий – житель Клайпеды, который публиковал «несекретную информацию об объектах морского порта».

В Литве заявили, что выявили троих "российских шпионов"


При этом в литовском контрразведывательном ведомстве заявили, что якобы российская разведка перечисляла этим людям денежные средства за их работу. Странность заявления не оставили без внимания и в самой литовской прессе. Из материала:
Зачем российской разведке за деньги покупать открытую информацию, (...) не уточняется.


Мало того, не уточняется, считает ли литовская контрразведка шпионами всех тех, у кого есть родственники и друзья в России, и кто выкладывает в социальных сетях фотографии той же Клайпеды, включая порт и другие её прибрежные районы?

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 28

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:36
    Бойтесь , русские шпионы за каждым углом . yes
    Spartanez300
    1. влад66 Сегодня, 13:42
      который публиковал «несекретную информацию об объектах морского порта».

      Клайпеда, порт, взято в инете в открытом доступе
      Я тоже российский шпион. yes Только денег не получаю, совсем у лабусов кукушку снесло. request
      влад66
      1. Anarchist Сегодня, 13:47
        Влад hi , дружище, не балуй - посадят! Сидеть будешь в Клайпеде...
        Anarchist
        1. LiSiCyn Сегодня, 14:37
          Вот, Вам смешно... А я , каждый раз пересекая границу с лабусами (жд) и протягивая свой паспорт... Внутри напрягаюсь... Потому, как случаи задержания жителей Кал.области были и неоднократно... what
          LiSiCyn
          1. ФЕОДОР Сегодня, 20:14
            Мель как пример !
            ФЕОДОР
          2. словак Сегодня, 21:49
            Пора создавать Литовскую ССР?
            словак
    2. Чёрный Сегодня, 13:42
      Стратегические объекты в Литве, это что ? Хутор с коровником ? laughing
      Чёрный
      1. oldseaman1957 Сегодня, 13:47
        Цитата: Чёрный
        Хутор с коровником...
        - Ну не нужны они нам, да и Западу, по ходу... А так, после визга, драйв какой - никакой...
        oldseaman1957
        1. volodya Сегодня, 13:56
          Цитата: oldseaman1957
          Цитата: Чёрный
          Хутор с коровником...
          - Ну не нужны они нам, да и Западу, по ходу... А так, после визга, драйв какой - никакой...

          volodya
  2. Alex-a832 Сегодня, 13:39
    Сжимается кольцо вокруг нашего главного агента в Литве - вокруг Дали Гриб... Вот блин, чуть агента не спалил...
    Alex-a832
    1. LiSiCyn Сегодня, 13:50
      "Невиноватая Я!!! Он сам пришел..." Валенса, сам сдавал бывшее рук-во ПНР пачками... И , что теперь..? Агент !!!! Один из самых матерых... Кто бы, мог подумать.. request Даля, тоже будет пенсионеркой...
      LiSiCyn
  3. Rusland Сегодня, 13:45
    А мы выявили очередную страну дураков. winked
    Rusland
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:53
      Маразм сумеречного сознания крепчал , крепчает и будет крепчать . В институте Сербского потирают потные ладошки и противно хихикают - какое непаханое поле для исследований ! нобелевкой попахивает !
      КВУ-НСвД
  4. Игорь В Сегодня, 13:45
    Порт в Клайпеде строили советские строители. Что там может быть неизвестно в России? Только, может, газовоз, поставленный вместо терминала? Но это секрет Полишинеля. Литовские спецслужбы активно ищут оправдание своему существованию.
    Игорь В
    1. ul_vitalii Сегодня, 14:01
      Как в фильме "Зигзаг удачи", сами себя для плана фотографировали.
      ul_vitalii
  5. gerkost2012 Сегодня, 13:50
    Да ну , в ГРУ ввели бригадный подряд чи шо? Судя по всему, Литва переняла опыт Киева , "ни дня без перемоги". А поскольку их, т е литовских "перемог" , как и украинских просто нет, то "ловят шпионов".
    gerkost2012
  6. Равик Сегодня, 13:52
    На нары их!!!
    Они сдали технологию упаковки шпрот!!!
    Равик
  7. Геркулесыч Сегодня, 13:52
    Нудно учредить медаль "Заслуженный дЭбил НАТО и Евросоюза " , из прессованного картона, и наградить все руководство этих балоганов, а заодно и орденом "Иуды Русь предавшего " из фанеры выточенного, и все руководство укроины!
    Геркулесыч
  8. ul_vitalii Сегодня, 14:06
    Короче охломоны поймали энтузиастов. Теперь осталось всё это упаковать в красивую коробку.Пенсионерам хороших адвокатов! hi
    ul_vitalii
  9. Million Сегодня, 14:32
    Я так понимаю,что сидели мужики и "соображали" на троих бутылку Русской водки)
    Million
  10. Романенко Сегодня, 15:06
    Ну да, военный пенсионер рассказал внуку, что в Литве таки есть какая-то толпа, изображающая армию - шпион,
    Второй сказал кому-то из знакомых, чтобы плюнул в лицо тому, кто скажет, что у Литвы есть военная авиация, а третий просто сообщил, что портам Литвы уже кирдык, или почти кирдык, потому как в России стали работать со своими портами.
    Все однозначно шпионы и вредители.
    Романенко
  11. APASUS Сегодня, 15:24
    План ГРУ России по захвату секретов приготовления шпрот полностью провален.Просто шпроты ловить нечем ?
    APASUS
  12. ланс Сегодня, 16:19
    так через 10лет каждый второй литовиц станет шпионом. пора спецслужбам привыкать.
    ланс
  13. Machete Сегодня, 17:01
    Это не тот порт, который скоро закроют от нехватки загруженности?
    Да, очень важная про него инфа нам сейчас идёт. И пенсионер. наверное, разглашает секретную инфу о размерах пенсий в ЕС.
    Блин, ну неужели им самим не стрёмно такую чушь писать?
    Machete
  14. seregatara1969 Сегодня, 17:43
    в любом порту висят обьявы о запрете съёмки или зарисовке но ! тут же дают схему порта !!!
    seregatara1969
  15. Metallurg_2 Сегодня, 19:35
    Третий – житель Клайпеды, который публиковал несекретную информацию об объектах морского порта.

    И таки где тут шпион?
    Metallurg_2
  16. pafegosoff Сегодня, 21:02
    Вот и делайте селфи в странах НАТО! Загребут смартфон, как вещественное доказательство!
    pafegosoff
  17. LeonidL Сегодня, 21:16
    Да, маразм крепчает, лимитрофы не умнеют ... привлечение за шпионаж в виде передачи открытой информации это уже "высший пилотаж" идиотизма! За это можно привлекать любого туриста, газету, журнал, ТВ и так далее вплоть до Гугл-карты!
    LeonidL
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