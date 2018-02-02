23:01 02 февраля

Замминистра обороны США: Пентагон может и не потянуть содержание F-35

Заместитель министра обороны США по вопросам закупки и эксплуатации вооружений Эллен Лорд заявила о том, что Пентагон при тех темпах удорожания программы F-35, которые имеются на данный момент, в конечном итоге не сможет содержать F-35, предусмотренные к закупке в рамках контракта. По словам замминистра Лорд, удорожание F-35 приведёт к его недоступности для американского военного ведомства.

Эллен Лорд (представительница ещё и американской предпринимательской среды) является далеко не первым чиновником администрации США, озвучивающим вопросы дороговизны программы F-35. Ранее и лично президент США Дональд Трамп заявлял, что программа является чрезмерно дорогостоящей.

Замминистра обороны США: Пентагон может и не потянуть содержание F-35



Новые разговоры проявили себя после того, как стало известно о слишком большом времени, необходимом для обслуживания тех или иных узлов самолёта. Мало того, утверждается, что проявила себя даже нехватка запасных частей. При этом не уточняется, кому конкретно не хватает запчастей – самим США или тем странам, которым они ранее поставили истребители пятого поколения F-35? Или вообще всем эксплуатантам? Здесь нужно учитывать, что комплектующие для F-35 производят не только американские фирмы, но и, например, канадские, австралийские и др.

Эллен Лорд отмечает, что программа F-35 – самая масштабная программа в истории военное авиации США, которая, помимо всего прочего, реализуется с использованием механизма международной кооперации. При этом чиновница даёт понять, что администрация Трампа пока явно не удовлетворена тем, что программа не приносит должного финансового эффекта. О военном эффекте в данном контексте пока и вовсе не упоминают.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 63

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  1. Дормидонт Сегодня, 14:13
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
    1. Vard Сегодня, 14:18
      Наши союзники не крот в недрах Пентагона... а те люди которые сварганили это... летающее убожество... Причём за такие деньги!
      Vard
      1. maxim947 Сегодня, 14:19
        Разберутся, трамп рявкнет и цену для себя снизят))), а "союзников" стоящих в очередь на покупку, никто и спрашивать не будет и так купят... , кстати пока у него такие "ходы" проходят)).
        maxim947
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 14:25
        Цитата: Vard
        а те люди которые сварганили это...

        чудо инженерной мысли, которое подрывает обороноспособность наты пять с плюсом good
        Angel_and_Demon
      3. Проксима Сегодня, 14:32
        Цитата: Vard
        Наши союзники не крот в недрах Пентагона... а те люди которые сварганили это... летающее убожество... Причём за такие деньги!

        Подписываюсь под каждым Вашим словом hi
        Вот что поведал норвежский летчик, который испытывал новейший американский истребитель F-35 в учебном бою и рассказал о его недостатках
        Резюмируя свой доклад (фрагмент которого будет приведён ниже) норвежский пилот назвал F-35 самолетом-«покойником» («dead meat» — буквально «труп»), крайне уязвимым в ближнем бою.

        В документе под грифом «только для служебного пользования» летчик написал, что в ситуациях ближнего воздушного боя F-35 испытывает критический недостаток маневренности: он не может достаточно быстро поворачивать и набирать высоту, чтобы уворачиваться от огня противника.

        Учебный полет, в котором принимал участие автор доклада, имитировал схватку на высоте от 3 до 9 км F-35 с истребителем четвертого поколения — в его роли на учениях выступал F-16, близкий по характеристикам к российскому МиГ-29.

        В ходе учений F-16 был утяжелен дополнительными подвесными топливными баками, однако даже эта «фора» не помогла недостаточно маневренному F-35. Как подчеркнул автор доклада, Lightning II обладает недостаточной скоростью изменения тангажа...
        Мда! За такие-то бешеные деньги можно было бы что-нибудь поприличнее сварганить recourse
        Проксима
      4. Мар.Тира Сегодня, 15:18
        Ну так а для чего союзники, друзья?Израиль,Япония,Норвегия,радостно изьявили желание приобрести это "чудо"техники.Вот пусть и помогают.Тянут.Может мозги на место встанут,и перестанут пятки хозяину лизать,а займут самостоятельную позицию
        Мар.Тира
    2. seti Сегодня, 14:23
      Цитата: Дормидонт
      Мелочь, а приятно

      И вы им верите ? Это очередная попытка выбить еще бабла. Это же очевидно.
      Надеюсь что их военный бюджет когда то таки станет неподъемным и послужит похоронным маршем этого недогосударства..
      seti
      1. ul_vitalii Сегодня, 14:30
        Потяните, после того как кого-нибудь накрячите своими поставками F-35.
        ul_vitalii
      2. Orionvit Сегодня, 17:52
        Цитата: seti
        Это очередная попытка выбить еще бабла. Это же очевидно.

        Вы статью читали? Куда ещё выбивать, если уже на данном этапе, программа F-35, подрывает чуть ли не весь военный бюджет США. lol
        Orionvit
    3. влад66 Сегодня, 14:28
      Замминистра обороны США: Пентагон может и не потянуть содержание F-35

      Да мы то и не расстроимся, расстраиваются пусть те кто в очереди на покупку за этой чудой. fellow
      влад66
      1. БрОВР Сегодня, 14:35
        Потянут.Просто почему бы ещё немного денежек не вытянуть из бюджета,сделав жалостливые лица...
        БрОВР
        1. Alex777 Сегодня, 14:51
          Могут и не потянуть - каждый вылет ЕМНИП 40000 $/час.
          А уж союзникам - тем совсем не весело.
          Alex777
          1. БрОВР Сегодня, 14:57
            Ну у них станок есть-подрисуют купюр,и делов. fellow А союзники...А что союзники-проблемы индейцев и далее по тексту. laughing
            БрОВР
            1. Alex777 Сегодня, 18:51
              Союзников на запчасти.. bully
              Alex777
              1. Ил-18 Сегодня, 21:13
                Скорее всего заставят снизить цены на комплектующие из стран-участниц. tongue
                Ил-18
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:16
    удорожание F-35 приведёт к его недоступности для американского военного ведомства.
    Всё как с Замволтом - хотелок но 30шт , а жизня подрезала до трёх и то ещё не факт
    КВУ-НСвД
  3. Rusland Сегодня, 14:26
    А вот это конкретно: дайте денег.
    Rusland
    1. ul_vitalii Сегодня, 14:31
      Не в деньгах счастье. laughing
      ul_vitalii
  4. Svarog51 Сегодня, 14:29
    Гитлера вундервафли довели до цугундера. Теперь очередь полосатых. Чем больше выпустят утюгов - тем больше вероятность уронить его на ногу. good
    Svarog51
    1. Комментарий был удален.
    2. timofeev_tema Сегодня, 18:11
      Svarog51 Сегодня, 14:29
      Гитлера вундервафли довели до цугундера.

      То есть, ты хочешь сказать, что именно погоня за новшевствами в военной технике стала причиной поражения Германии во Второй мировой войне?.. Весьма любопытная версия... и очень новая.
      А как быть с Красной Армией? Она, выходит, не при чём? Она никакого вклада не внесла в дело разгрома Германии? Германия сама "самовыпилилась", создавая новое оружие?
      Нет, я, конечно же, что-то слышал о жертвах ЕГЭ, но я не думал, что всё так плохо!..
      timofeev_tema
      1. Svarog51 Сегодня, 19:44
        Ну первое - детей мы вместе не крестили и водку на будершафт не пили, тыкать не комильфо.
        Красная Армия использовала оружие, которое имела, но в очень больших колличествах, как собственно и американская. "Выпилила" вундерваффе" техника, которая стояла на потоке.
        Про ЕГЭ - это не ко мне. Год рождения не подходит. На нике уже практически на два года опаздываю с цифрой. По сему попрошу воздержаться от опрометчивых обвинений. Сначала позаботьтесь о своём кредо, научитесь с людьми разговаривать. Добейтесь чего-нибудь в жизни, проявите себя. После указывайте, а не ДО. Тема у вас стрёмная. "Гюльчатай - открой личико!". Я за забралом не прячюсь. Соответственно и требую то же самое. hi
        Svarog51
        1. timofeev_tema Сегодня, 19:57
          Ты сначала почитай учебник истории СВОЕЙ Родины, а потом уж что-то требуй.
          Хорошо же тебе либерастня мозги прополоскала, что единственной причиной поражения Германии ты видишь неуёмное стремление немцев к созданию новых видов вооружений
          timofeev_tema
          1. Svarog51 Сегодня, 20:05
            По делу есть чего сказать? Либерастня Вам мозги промыла до такой степени, что вежливо даже разговаривать не научились. Учебник истории СВОЕЙ Родины я учил на своей шкуре, особенно её последние годы. Если уж троллить собрались, так хоть изучите объект. Тут таких как Вы по десять штук за день залетает. Живём и здравствуем, однако. Замечу для информации - хамство наказуемо.
            Svarog51
            1. timofeev_tema Сегодня, 20:21
              Да что тут добавить к твоему высказыванию? Ты сам всё про себя рассказал
              Svarog51 Сегодня, 14:29
              Гитлера вундервафли довели до цугундера.
              timofeev_tema
              1. Svarog51 Сегодня, 20:30
                Откуда же Вам добавить? Методичка то не меняется. Гитлера довела вера в супероружие, Вам судя по всему хочется мне приклеить ту же идею, а пользуетесь идеей Гебельса Вы и отнюдь не просто так. Тема Тимофеева мне понятна. Мне обратиться к модерам, или просто разойдёмся? Новый ник - не понацея от наказания. Или как?
                Svarog51
                1. timofeev_tema Сегодня, 20:33
                  Гитлера довела вера в супероружие,

                  Вот-вот... именно так либерастня, руководимая и оплачиваемая Западом, пытается переписать историю: оказывается не СССР и не советский народ победили Германию, а параноидальная вера Гитлера в супероружие.
                  Да ты даже хуже жертвы ЕГЭ
                  timofeev_tema
                  1. Svarog51 Сегодня, 21:00
                    Эк Вас переиначило то. Я понимаю, что мои слова переиначить в угоду своим кураторам - это будет оплачено. Ну да каждому свой зароботок. Гитлер своей верой в супероружие свёл свои возможности на нет. Это ОДНА ИЗ ПРИЧИН его поражения. В Вашем случае даже ЕГЭ сдать не светит, я уж не говорю про экзамены в ВУЗ во времена СССР. Дерзайте.
                    Svarog51
                    1. Комментарий был удален.
                    2. timofeev_tema Сегодня, 21:39
                      Что значит "переиначил"?
                      Svarog51 Сегодня, 14:29
                      Гитлера вундервафли довели до цугундера.

                      .
                      Svarog51 Сегодня, 20:30 ↑
                      Гитлера довела вера в супероружие,

                      Просто ты современный молодой недоученный (или просто глупый) человек.
                      .
                      А я сдал госэкзамен по научному коммунизму (наверное, ты даже не понял, что я сейчас сказал, и что их этого следует) в 1984-м году.
                      Спроси у папы и мамы, что означает фраза "сдал госэккзамен по научному коммунизму"? Тогда ты поймёшь, сколько мне лет?
                      Уверен, что я старше твоих родителей. Если что, то моему старшему сыну уже 33 года wink И я им и младшим сыном горжусь: они у нас, в отличие от тебя, умные, и прежде чем что-либо сказать, думают.
                      Тебе советую поступать также. wink
                      timofeev_tema
                  2. Korax71 Сегодня, 21:44
                    Ну как бэ и советский народ Германию вроде тоже не в одно лицо окучивал.это тоже в учебниках истории прописано.хоть и однобоко,но все же.
                    Korax71
  5. Alex-a832 Сегодня, 14:39
    Разрекламированная международная "кооперация" всего навсего связана с тем, что США вывели большую часть высокотехнологичного производства в страны с более дешевой рабочей силой и меньшей налоговой нагрузкой, а также воспользовались существующими производствами, чтобы не строить у себя. В итоге приходится "кооперироваться". Трудно себе представить на сколько бы увеличилась цена этой программы, если бы США весь цикл производства F35 разместили бы у себя, как минимум в разы.
    Alex-a832
    1. Ратуш Сегодня, 14:45
      Цитата: Alex-a832
      Разрекламированная международная "кооперация" всего навсего связана с тем, что США вывели большую часть высокотехнологичного производства в страны с более дешевой рабочей силой и меньшей налоговой нагрузкой.



      Это в какие именно страны с более дешевой рабочей силой и особенно ..с меньшей налоговой нагрузкой..вывели они производство?...не затруднит перечислить?
      Ратуш
      1. Герман 4223 Сегодня, 14:59
        Не знаю на счёт дешевизны,а страны следующие Канада,Италия,Бельгия.
        Герман 4223
        1. Ратуш Сегодня, 15:09
          Цитата: Герман 4223
          Не знаю на счёт дешевизны,а страны следующие Канада,Италия,Бельгия.



          Попробуйте разузнать стоимость рабочей силы и особенно уровень налогообложения в этих странах)
          Ратуш
      2. Alex-a832 Сегодня, 15:17
        Более дешевая раб сила, если судить по уровню среднего дохода на душу, во всех перечисленных странах, кроме США. На счет налоговой нагрузки согласен, лишку загнул, это больше Китаем навеяно. Основная проблема в необходимости строительства и организации высокотехнологичных производств на территории США под это производство.
        Alex-a832
        1. Ратуш Сегодня, 15:30
          Цитата: Alex-a832
          Более дешевая раб сила, если судить по уровню среднего дохода на душу, во всех перечисленных странах, кроме США. На счет налоговой нагрузки согласен, лишку загнул, это больше Китаем навеяно. Основная проблема в необходимости строительства и организации высокотехнологичных производств на территории США под это производство.




          Работодателю оплата 1 работника стоит дороже в Европе чем в США в среднем.Если считать непосредственно зарплату+ налоги+ соцвыплаты(страховки,пенсионка,медицина и пр и пр).В США больше платят непосредственно зарплаты но меньше соцвыплат.в Европе наоборот.но по сумме-дороже в Европе.


          Построить завод в Европе-тоже дороже чем в США в среднем.по этим же,а также другим причинам(законодательство более сложное,уровень бюрократии,экология и тд и тп)
          Ратуш
          1. Alex-a832 Сегодня, 16:27
            Что дешевле: построить и организовать с "ноля" производство в США, или задействовать имеющееся высокотехнологичное производство в Европе?
            Alex-a832
            1. Ратуш Сегодня, 16:38
              Цитата: Alex-a832
              Что дешевле: построить и организовать с "ноля" производство в США, или задействовать имеющееся высокотехнологичное производство в Европе?



              А в США у Локхида нет имеющегося высокотехнологического производства?..с какого счастья там с "нуля" надо строить?...Скорее это в Европе с нуля построили заводы для Ф-35.например в Италии
              Ратуш
              1. Alex-a832 Сегодня, 17:50
                Тогда за чей счёт праздник? Если только за счет союзников. Какая выгода размазывания производства комплектующих по трём континентам? Сколько приходилось общаться с англосаксами мне и моим товарищам, в щедрости они не замечены. Без выгоды или без риска существенных убытков капиталисты не пошевелятся.
                Alex-a832
                1. Ратуш Сегодня, 18:52
                  Цитата: Alex-a832
                  Тогда за чей счёт праздник? Если только за счет союзников. Какая выгода размазывания производства комплектующих по трём континентам? Сколько приходилось общаться с англосаксами мне и моим товарищам, в щедрости они не замечены. Без выгоды или без риска существенных убытков капиталисты не пошевелятся.




                  Просто потому что вам везде мерещатся кидосы ,обманы и прочее.а на самом деле обычная международная кооперация в международном проекте,в котором все участники имеют свои выгоды.


                  Вот именно что раз самолеты размазаны по трем континентам-экономически выгодно иметь по всем этим континентам заводы где их производят,запчасти,а также где производить в дальнейшем ремонт и ТО.,а не возить каждый раз через океан.что тут сложного или непонятного
                  Ратуш
  6. Геркулесыч Сегодня, 14:41
    Китайцев подключите -они вам его удешевят раз в десять! lol Правда, он станет одноразовым! wassat
    Геркулесыч
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:53
    Пускай возьмут кредит у одного ближневосточного "партнера "! wassat А заодно, кроме крыльев, пускай новый спонсор весь самолет делает, и продает по себестоимости! !! wassat
    Геркулесыч
  8. KryoWarrior1978 Сегодня, 14:57
    Недостатки универсальной конструкции, видимо)
    KryoWarrior1978
    1. Shahno Сегодня, 15:01
      Потяним. Не обнадеживайтесь.
      Shahno
      1. Mestny Сегодня, 15:10
        Так тяните, тяните!
        Быстрее лопнет что ни будь в тягалке.
        Mestny
      2. rocket757 Сегодня, 15:16
        Пилите Шура, пилите, она золотая!
        rocket757
  9. Berkut24 Сегодня, 15:00
    Я бы наградил специалистов фирмы Яковлева, которые оказали в своё время посильную помощь в разработке этого финансового недоразуения...
    Berkut24
  10. pilot69 Сегодня, 15:02
    А вот сейчас израильские товарищи, да и остальные союзнички слегка поднапряглись. Если у Трампы выйдет такая "шляпа", то я перед ним hi (извиняюсь за тафталогию)
    pilot69
  11. А. Привалов Сегодня, 15:04
    Это статья из успокоительной серии для легковерного обывателя. В ней, кроме скверного изложения автоматического перевода статей из интернета, ещё и не верная расстановка акцентов и половинчатая информация.
    Специально порылся в сети. Речь идёт об усилиях на уменьшение затрат на закупку и техническую эксплуатацию в том числе, уменьшение времени на штатный ремонт и замену отработавший свой срок деталей. За последние четыре года эти усилия снизили оценочные затраты более чем на 60 млрд. долл., и к 2023 году они должны сократиться его еще на 110 млрд. долл. Это большая работа, но она стоит того. И так далее и пр. и пр.
    А. Привалов
    1. rocket757 Сегодня, 15:22
      Т.е правильная логистика, технология и что то там ещё и эт пингвин полетит как ???? не как пингвин!
      А где затраты на новую концепцию, считай философию, не воздушного боя, об этом и разговора нет, методов рационального использования того что не ах летает и не ах сколь много боевой нагрузки несёт??? Или оно само организуется ... центры управления, координации и планирования сами разродятся?
      Дьявол, он ж по капельке, по сольдику большую такую кучу затрат нагрести может!!!
      rocket757
      1. NN52 Сегодня, 15:31
        Рано ещё о возможностях пингвина говорить, не знаем мы их...
        Подождем пока они у Норвегии появятся, летать на сопровождение начнут и пересекаться с нашими 27, 31 в воздухе... Вот тогда посмотрим...
        А пока ждёмсс...
        А не демагогию разводим...
        NN52
        1. rocket757 Сегодня, 16:49
          Разумно. Будем подождать и посмотреть.
          Техника, т.с. в войска пошла, дело за военными.
          rocket757
        2. RusPrim Сегодня, 20:54
          Абсолютно согласен с Вами.Только очень жаль что своих великолепных самолётов маловато.
          RusPrim
          1. rocket757 Сегодня, 22:28
            Да мало, по разным причинам и пилотов мало!!! Но в нашем теперешнем положении дать сдачу мы готовы именно ЯО, выхода другого нет! Так что фронтовая авиация не на первом месте как и многое другое..
            rocket757
  12. MIG00001 Сегодня, 15:25
    Правильно денег не хватает катастрофически
    MIG00001
  13. МЮД Сегодня, 15:41
    Объясните мне, где это они успели налетать столько времени и что там ломается после каждого полета, что критически ставится вопрос о нехватке запчастей?
    МЮД
    1. RusPrim Сегодня, 20:56
      Ну, если у них в полёте части фюзеляжа отваливаются значит есть недостатки конструкции и непрочность материалов.
      RusPrim
      1. Korax71 Сегодня, 21:56
        Ну на самом деле уже давно ничего не отваливается.все недостатки планера устранили бог знает когда.и летает уже давно без ограничений по перегрузкам.только для вертикального взлета и укороченного остались,но это в связи с конструкцией.допилят баги по ПО,если таковые остались и усе
        Korax71
        1. rocket757 Сегодня, 22:33
          Пока, распиаренный недоделок, а в остальном время, события покажут ... или нет.
          rocket757
  14. Machete Сегодня, 16:57
    Дайте денег. А то совсем не потянем. А с деньгами только чуть-чуть не потянем.
    Ну вы поняли....
    Machete
  15. timofeev_tema Сегодня, 18:15
    Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов Пентагона сообщает, что только 50 процентов из числа выпущенных F-35, могут решать какие-то военные задачи, поскольку специалисты американского военного ведомства насчитали порядка 1000 неразрешенных недостатков этого новейшего и сверхдорогого истребителя....

    Ну, очень хорошая машина получилась
    timofeev_tema
  16. ланс Сегодня, 19:13
    ура, израильские друзья подтянулись. меня мучают страшные сомненья.... где ф-35 покусанный птичками? а насчет материала стелс технологии сдуваемого песками азии чтонибудь скажите? или подтверждение амергенерала что ф-22 не видит су-35 из за отсутствия суперфафли шлема в т.ч. ина ф-35. вы то пролейте свет, ваши ф-35 оборудованы шлемом или тоже слепые с сушками.
    ланс
  17. андрон-30 Сегодня, 20:13
    вот она мысль впк сша хотели построить самолет , а получился деньгосос .
    андрон-30
    1. Ил-18 Сегодня, 21:25
      Ну, какбэ самолет уже есть. И летает. А оптимизация вопрос времени. МиГ-21 в 80х годах стоил дешевле БМП, например.
      Надо, хотяб, лет через 10 смотреть чего там дорого, а чего не очень-то.
      Ил-18
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