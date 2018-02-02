В Китае разбился самолет-заправщик

На борту находились 12 человек – мужчины и женщины, никому из них не удалось спастись, когда самолет начал падать,

Двенадцать человек погибли в результате крушения военного самолета в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, передает ТАСС сообщение газеты South China Morning Post.По данным газеты, ссылающейся на военный источник, катастрофа произошла в минувший понедельник во время тренировочного полета, однако известно о ней стало только сейчас.Согласно информации источника, речь идет о модифицированном самолете-заправщике нового типа, созданного на базе транспортного самолета Y-8 ("Юнь-8", аналог советского Ан-12).сказал собеседник.Он пояснил газете, что данная машина «не оснащена системой катапультирования, а у экипажа не хватило времени на то, чтобы выпрыгнуть с парашютом».НОАК официальных комментариев по поводу трагедии не дает. Как отмечает газета, это происшествие «подорвала моральный дух в ВВС, поскольку произошла спустя несколько недель после катастрофы еще одного самолета – палубного истребителя J-15 ("Цзянь-15")».По словам источника, самолеты указанных типов на сегодняшний день «не являются совершенными и нуждаются в дальнейших испытаниях и доработке», прежде чем смогут полноценно участвовать в маневрах военной авиации.