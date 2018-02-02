22:57 02 февраля

В Китае разбился самолет-заправщик

Двенадцать человек погибли в результате крушения военного самолета в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, передает ТАСС сообщение газеты South China Morning Post.

В Китае разбился самолет-заправщик
Транспортный самолет Y-8

По данным газеты, ссылающейся на военный источник, катастрофа произошла в минувший понедельник во время тренировочного полета, однако известно о ней стало только сейчас.


Согласно информации источника, речь идет о модифицированном самолете-заправщике нового типа, созданного на базе транспортного самолета Y-8 ("Юнь-8", аналог советского Ан-12).

На борту находились 12 человек – мужчины и женщины, никому из них не удалось спастись, когда самолет начал падать,
сказал собеседник.

Он пояснил газете, что данная машина «не оснащена системой катапультирования, а у экипажа не хватило времени на то, чтобы выпрыгнуть с парашютом».

НОАК официальных комментариев по поводу трагедии не дает. Как отмечает газета, это происшествие «подорвала моральный дух в ВВС, поскольку произошла спустя несколько недель после катастрофы еще одного самолета – палубного истребителя J-15 ("Цзянь-15")».

По словам источника, самолеты указанных типов на сегодняшний день «не являются совершенными и нуждаются в дальнейших испытаниях и доработке», прежде чем смогут полноценно участвовать в маневрах военной авиации.

Использованы фотографии: http://airwar.ru
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Комментарии 30

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  1. Андрей К Сегодня, 14:57
    ...катастрофа произошла в минувший понедельник, во время тренировочного полета...
    ...На борту находились 12 человек – мужчины и женщины, никому из них не удалось спастись, когда самолет начал падать...
    ....самолеты указанных типов на сегодняшний день «не являются совершенными и нуждаются в дальнейших испытаниях и доработке»...

    Иногда так бывает...
    Но лучше, чтоб не было никогда и ни с кем...
    Земля пухом, соболезнования родным и близким...
    Андрей К
    1. Сепар ДНР Сегодня, 15:05
      На борту находились 12 человек – мужчины и женщины, никому из них не удалось спастись, когда самолет начал падать

      По словам источника, самолеты указанных типов на сегодняшний день «не являются совершенными и нуждаются в дальнейших испытаниях и доработке», прежде чем смогут полноценно участвовать в маневрах военной авиации

      Вот и следует идти к тому,чтоб за счёт новых наработок найти технические возможности к снижению численности экипажа...
      "Аннушка",конечно же не объект для этого( в силу устаревших технических возможностей),но тем не менее нужно идти по этому пути.
      Сепар ДНР
    2. БрОВР Сегодня, 15:07
      Да со всеми "иногда так бывает".Просто злит,когда натовским морякам и лётчикам погибшим на могилы здесь плюют,а китайцам соболезнования выражают на ВО.И там,и там-Люди.Войны нет.Что за избирательность такая?
      БрОВР
      1. Rusland Сегодня, 15:30
        Вьетнамские головы за волосы тоскали и фото подружкам посылали. Мало? И продолжать не хочется. Врага лучше бить злым, а не после любви с ним. hi
        Rusland
      2. Андрей К Сегодня, 15:49
        Цитата: БрОВР
        ...Просто злит,когда натовским морякам и лётчикам погибшим на могилы здесь плюют,а китайцам соболезнования выражают на ВО...

        Ну во первых, на ВО нет могил, ничьих. Тем более НАТОвских.
        Во вторых, пляски на могилах устраивают не очень умные люди. Это их дело.
        В третьих, есть люди, а есть НЕлюди.
        НАТОвские ушлёпки тренировали бармалеев, на совести которых кровь наших военных.
        Те же НАТОвские инструкторы находятся в г. Яворов, где натаскивают ВСУшных бандитов.
        Я не "общечеловек" и "гражданин мира". Я тот самый россиянин, страну которого эти НАТОвские моряки и лётчики, за которых Вы так расстраиваетесь, флажками по периметру обложили.
        Сыграют в ящик, туда им и дорога. Мне параллельно, плохого не скажу, но и хорошего тоже.
        Вот Вам и избирательность.
        Чем меньше этих мореманов и летунов, у границ нашей Родины, тем лучше.
        Андрей К
        1. БрОВР Сегодня, 15:58
          А я тот самый Русский(меня тоже базами окружили своими они),у которых о мёртвых(кто бы они ни были) или хорошо,или никак.Вашу позицию,когда открыли полнее,целиком и полностью поддерживаю. hi
          БрОВР
          1. Андрей К Сегодня, 16:12
            БрОВР
            ...Вашу позицию,когда открыли полнее,целиком и полностью поддерживаю...

            Ну и ладушки hi
            Андрей К
      3. красноярск Сегодня, 16:22
        Цитата: БрОВР
        Да со всеми "иногда так бывает".Просто злит,когда натовским морякам и лётчикам погибшим на могилы здесь плюют,а китайцам соболезнования выражают на ВО.И там,и там-Люди.Войны нет.Что за избирательность такая?

        Согласен - бывает со всеми. Но почему я должен соболезновать врагам, мне не понятно. Или матрасники нам не враги? Странный Вы однако. Они нас врагами во всеуслышанье называют, ведут с нами экономическую, политическую, информационную войну, а Вы - "Войны нет". Да она никогда не прекращалась! И когда вы только это поймете? Когда Вам по башке дадут?
        красноярск
    3. Muvka Сегодня, 15:17
      Отменное китайское качество. Ну что. Вы думаете фрегаты другие?
      Muvka
    4. Проксима Сегодня, 15:24
      Цитата: Андрей К
      .....Иногда так бывает....Но лучше, чтоб не было никогда и ни с кем..

      К сожалению такое невозможно.. Развитие китайской авиации напоминает авиационный бум советских ВВС в 30-е годы, а аварийность при таких темпах неизбежный попутчик..
      Это вам не пуховики строчить..
      Проксима
    5. влад66 Сегодня, 16:45
      Что за день сегодня такой во Франции два вертолета рухнули,в Китае,хрен с ним с железом,а людей жаль.Сочувствуем.
      Цитата: БрОВР
      .И там,и там-Люди.Войны нет

      Война идет,уважаемый,просто вы не хотите ее замечать,пока только в холодном исполнении.но и горячая может в любой момент начаться.
      Цитата: БрОВР
      .Просто злит,когда натовским морякам и лётчикам погибшим на могилы здесь плюют

      Найдите кто и где плюет.бывают конечно экземпляры.не спорю,но в основном или хорошо или ничего,не надо бросаться словами однако. hiНикто ни куда не плюет,зарубите себе на носу. hi
      влад66
    6. сибиралт Сегодня, 17:16
      Людей жаль, а железяк китайцам настрогать, как два пальца об асфальт. Что-то да полетит. winked
      сибиралт
  2. zzdimk Сегодня, 14:57
    Грустно, когда гибнут люди.
    zzdimk
  3. Мих1974 Сегодня, 15:07
    Вроде была инфа что наши недавно сделали новый заправщик - самое время подвалить к китайсам с предложением купить их 100500 good , конечно с предварительным соболезнованием, но обязательно строгий и ненарушаемый контакт на именно 100500.
    Вообще это хорошая тема - китайсы наращивают свой и воздушный флот, вот и предложить "поделить задачи", пусть они сосредоточатся на всяких там копиях наших прошлых самолетов, а мы им пока наделаем заправщиков feel good . Да и вообще по скольку там сейчас наростает закосяк между китайсами и мерикасами, то предложить "вернуть нам порт Артур" lol ну а мы "конечное конечно разместим там и это и то и се" и конечно для обеспечения "защиты от иранских ракет" good
    Мих1974
    1. Piramidon Сегодня, 15:32
      У людей горе, а ты, как иудушка пляшешь и какую то хрень несешь, которую даже на нормальном РУССКОМ языке не можешь здесь написать (мерикосы, китайсы). Сплошные идиотские смайлики.
      Piramidon
      1. Мих1974 Сегодня, 15:40
        Аргументируйте? Ну хотя бы сравните их "недотанкер" и наш Ил-78 который недавно взлетел good . И что значит "у них трагедия а я", я разве предлагаю радоваться - нет, мое предложение абсолютно логичное. Просто если перебрать все варианты: а)только соболезноване (что вы предлагаете) б) соболезнование и дарение им наших технологий и с) соболзнование и предложение не пладить новые жертвы,а купить у нас уже летающий и проверенных "заправщик", то какой из вариантов лучшей? Вы лишь предлагаете - "любоваться" как они и дальше будут разрабатывать самолеты и бить их (теряя людей), тогда как я предлагаю им вариант - избежать (или кардинально снизить) возможные жертвы. lol Ну а то что наши авиазаводы получат "копеечку" feel , ну так и китайсы -богатые и работа наших людей достойна Вознаграждения.
        Мих1974
        1. timofeev_tema Сегодня, 16:31
          Мих1974 Сегодня, 15:40 ↑ Новый
          Ну хотя бы сравните их "недотанкер" и наш Ил-78 который недавно взлетел

          Вообще-то, Ил-78 взлетел не "недавно", а 35 лет назад -- в 1983-м году
          Хотя... китайцам и 100 лет -- недавно.
          timofeev_tema
    2. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 15:43
      Странно, вроде я с вами почти одного года рождения.., но не пользуюсь тупыми смайликами аля о'к.
      И не радуюсь гибели людей, хоть и отчасти наших "союзников".
      По теме, жаль конечно, но это активная летная практика.. Будут думать, учиться и развиваться.
      N.O.M.A.D.E.
      1. красноярск Сегодня, 16:33
        Цитата: N.O.M.A.D.E.
        Странно, вроде я с вами почти одного года рождения.., но не пользуюсь тупыми смайликами аля о'к.
        И не радуюсь гибели людей, хоть и отчасти наших "союзников".
        По теме, жаль конечно, но это активная летная практика.. Будут думать, учиться и развиваться.

        Ну, во первых, они нам не союзники даже в кавычках. Они - временные попутчики на данном конкретном участке пути. Во вторых, а где Вы усмотрели радость? Никто тут не радуется. Многие соболезнуют. И мне очень хотелось бы, чтоб нам так соболезновали, когда мы, к несчастью, тоже теряем людей.
        красноярск
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:16
    Выражаю китайцам соболезнование! soldier
    Геркулесыч
  5. Piramidon Сегодня, 15:28
    Техника - есть техника. Остается принести соболезнования родственникам членов экипажа.
    Piramidon
    1. NN52 Сегодня, 15:38
      Соболезнование мои...
      Так это по ходу был испытательный полет, ещё и женщины, заводчане наверное...
      NN52
      1. Мих1974 Сегодня, 15:50
        А вот лично я не понял там нахождение стольких людей. Полет испытательный - значит количество людей обязательно снизить до необходимого минимума. Это пасажирский самолет - нет, это - танкер, а значит там и так экипаж должен быть минимален. Так что еще вопрос - какого черта там столько было народу? А вот если они "руками" меряли, то это веский повод изменить инструкции по проведению испытаний с заменой людей на приборы.
        Мих1974
        1. timofeev_tema Сегодня, 16:34
          Мих1974 Сегодня, 15:50
          А вот лично я не понял там нахождение стольких людей. Полет испытательный - значит количество людей обязательно снизить до необходимого минимума.

          На то он и испытательный, чтобы испытать работу всех систем.
          Самолёты в испытательных полётах напичканы дополнительной контрольно-измерительной аппаратурой, за которой нужен не только пригляд, но и выполнение работ по фиксации (снятию) показаний с неё.
          timofeev_tema
  6. ЗВС Сегодня, 15:40
    Весь интернет узнал об этой катастрофе еще во вторник. Это только Военному обозрению стало известно только сегодня. )))))))))))
    ЗВС
    1. Piramidon Сегодня, 15:46
      Цитата: ЗВС
      Весь интернет узнал об этой катастрофе еще во вторник. Это только Военному обозрению стало известно только сегодня. )))))))))))

      Ну и что ты этим хотел сказать? Радуйся, что ты первым это раскопал, а ВО опоздало. Медаль тебе на грудь "За первое место в "яндекс-поиске". Кто тебе мешает находить и размещать здесь свои результаты поисков? Всегда будешь впереди. Или только критиковать умеешь?
      Piramidon
    2. san4es Сегодня, 16:03
      Весь интернет узнал об этой катастрофе еще во вторник.

      hi ...
      самолет Китая потерпел аварию во время учебного полета в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая 29 января 2018 года. Согласно некоторым сообщениям в СМИ, задействованный самолет представлял собой самолет PLA Y Aircraft Intelligent Aircraft -8GX4 (ELINT) с серийным номером: 30513, присвоенный Специальный отдел 20-й целевой группы НОАК Y-8G. G при аварии. В некоторых сообщениях сообщается, что погибло около 40 человек и нет выживших.

      (перевод из Ютуба)
      san4es
  7. МИХАН Сегодня, 16:42
    По форме наш напоминает ..Мои соболезнования китайским товарищам. hi
    МИХАН
  8. Старый Хрен Сегодня, 18:08
    Хочу повторить старый комментарий. В 1930-ых годах большевистская пропаганда исходилась розовыми слюнями про "добрый немецкий пролетариат, который нам товарищ, брат и друг". Чем это кончилось наверно все знают.
    "Такое впечатление, будто на военном обозрении собрались толстовцы, ботаники и пацифисты. Столько розовых соплей про Китай. А мысль-то очень проста - китаезы изгадили всю свою территорию и все свои ресурсы. А вот ресурсы Сибири и Дальнего Востока, а особенно пресная вода Байкала, - вот это лакомый кусок, за которым они полезут по-любому. Не обольщайтесь, война уже началась. Китаёзы уже полным ходом заселяют Сибирь и Дальний Восток. Полным ходом осваивают наши с Вами природные ресурсы. Путин с Медведевым сдали им в аренду месторождения, территории. Они оттуда уже не уйдут! А ввод в дальнейшем армии КНР (через год, через 10 лет, через 50 лет...) лишь закрепит юридически то, что это будет территория Китая. Ядерное оружие здесь не поможет, потому что на этих территориях будет проживать и русское население (буряты, якуты и т.д.). Если наша так называемая "элита" уже продает воду из Байкала, то, по сути, это уже передача территорий и ресурсов. Китайцы подлые, хитрые и ворами в нашей власти они пользуются на все 100%!"
    Старый Хрен
  9. тасха Сегодня, 19:36
    Я что думаю
    Пока нет явного военного противостояния - каждый разбившийся самолёт, каждый погибший авиатор - есть общая потеря для общей мечты человечества летать... И на этих потерях учимся мы все. Вот выясни китайцы, например, что причиной катастрофы стала конструктивная особенность самолётов такого типа или что-нибудь не так в регламентных работах - мы это учтём и будем летать без потерь...
    Политика - дело десятое....
    тасха
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