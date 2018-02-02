23:00 02 февраля

Минобороны Украины подсчитало объемы полученной им помощи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние 4 года получили из-за границы в рамкам технической и гуманитарной помощи материальные ресурсы на сумму $ 247 млн. передает Лента.ру сообщение замминистра обороны страны Олега Шевчука.



В первую очередь, это радиолокационные станции контрбатарейной борьбы различных типов, беспилотные летательные аппараты, автомобили на базе HMMWV (Humvee) и Toyota Land Cruiser различных типов, радиостанции Harris Falcon III, приборы ночного видения, полевой госпиталь EMEDS, вещевое, продовольственное, медицинское имущество и оборудование,
цитирует замминистра пресс-служба военного ведомства.


Шевчук также не забыл и о «международной консультативно-совещательной помощи».

Стратегические иностранные советники принимали активное участие в разработке проектов важных документов оборонного планирования – таких, как стратегический оборонный бюллетень Украины и военная доктрина страны,
указал он.

По словам замминистра, иностранные специалисты помогают в реформировании систем логистики и стандартизации вооруженных сил Украины.

Ожидаемый бюджет соответствующего трастового фонда НАТО составляет 4,1 миллиона евро. Странами-контрибьюторами являются Бельгия, Дания, Канада, Нидерланды, Польша, Турция и Чехия,
сказал Шевчук.

В конце января экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил властям брать у США военную технику напрокат. Он отметил, что ВСУ используют технику, разработанную в середине прошлого века, и заявил о необходимости модернизировать арсенал армии. Он добавил, что у Киева нет иного выбора, кроме как обратиться за помощью к западным странам.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. БрОВР Сегодня, 15:42
    Да врут.Одни недобитки бандеровские с Канады раза в три больше прислали...Что уж о Гегемоне и иже с ним говорить.
    БрОВР
    1. Монос Сегодня, 15:48
      Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние 4 года получили из-за границы в рамкам технической и гуманитарной помощи материальные ресурсы

      Если украинская армия уже 4 года получает гуманитарную помощь, значит ли это, что в украинской армии гуманитарная катастрофа? Почему молчит "Хьюман райтс вотч"?
      Монос
      1. БрОВР Сегодня, 16:00
        good Патамучто laughing laughing laughing Данке за положительную эмоцию в конце трудного дня трудового!!! hi
        БрОВР
      2. Чёрный Сегодня, 16:35
        Аккурат хватит двум-трём мажорам из числа генеральских сынков на скромную квартирку в Лондоне с видом на Букингемский дворец... wassat
        Чёрный
        1. Злой543 Сегодня, 16:49
          Не... генеральским не хватит, у порошенко с аваковым свои сынки есть
          Злой543
        2. Сепар ДНР Сегодня, 16:53
          Цитата: Монос
          Если украинская армия уже 4 года получает гуманитарную помощь, значит ли это, что в украинской армии гуманитарная катастрофа?

          Цитата: NEOZ
          у них, что? АКМС?


          Да,АКМС, 7,62 мм,мощная штука. Но не это меня заинтересовало...

          Что это за броники,такие, худосочные (на фото в статье) ? Их не то,что 7,62,пальцем проткнёшь yes .
          Сепар ДНР
          1. NEOZ Сегодня, 17:31
            хм..... а боковое крепление.... или данному подразделению возможность использовать прицельные приспособления не нужно!!!
            NEOZ
            1. Сепар ДНР Сегодня, 19:54
              Цитата: NEOZ
              хм..... а боковое крепление.... или данному подразделению возможность использовать прицельные приспособления не нужно!!!

              Вы имеете ввиду планку "ласточкин хвост" ? Не знаю,есть ли они на данной модификации АКМС (стороной крепления как раз прижаты к пузу "хероев").
              А штатная прицельная планка,при детальном рассмотрении снимка,присутствует на своём "родном" месте.
              Так что с прицельными приспособлениями там всё нормально.
              С мозгами только проблемы. yes
              Сепар ДНР
      3. Ныробский Сегодня, 22:07
        Цитата: Монос
        Если украинская армия уже 4 года получает гуманитарную помощь, значит ли это, что в украинской армии гуманитарная катастрофа? Почему молчит "Хьюман райтс вотч"?
        Не знаю как в армии, но на днях в ООН отметили то, что на уркаине не хватает продовольствия.
        Ныробский
    2. сибиралт Сегодня, 17:01
      Маловато будет. Зато гуманитарку можно и не отчитываясь распилить. lol
      сибиралт
    3. влад66 Сегодня, 17:22
      Он добавил, что у Киева нет иного выбора, кроме как обратиться за помощью к западным странам.

      Не завидуйте,а подайте кто сколько может. laughing
      влад66
      1. БрОВР Сегодня, 17:30
        Влад,66 который...Хватит уже над убогими смеяться-Вас это не красит ни разу,не уподобляйтесь всяким разным тут.А Вы,Уважаемый,о нашем с Вами житье-бытье на завалинке поговорить не желаете? Взял бы,да и написал статью для обсуждения НАШИИХ,ВНУТРЕННИХ проблемах,а не о сша,украинах,сириях... tongue
        БрОВР
        1. timofeev_tema Сегодня, 18:05
          А разве тема статьи как-то касается России?
          Будет статья про Россию, вот тогда и обсудим.
          Писать же здесь о внутрироссийских проблема х -- неприкрытый флуд.
          timofeev_tema
    4. Pirogov Сегодня, 18:08
      Цитата: БрОВР
      Да врут.Одни недобитки бандеровские с Канады раза в три больше прислали...Что уж о Гегемоне и иже с ним говорить.

      Вы забыли про карманы парашенак и компании вот как раз третья часть до всу и дошла.
      Pirogov
  2. ul_vitalii Сегодня, 15:42
    Не на прокат, а в лизинг, а обратно металлолом или без колес.
    ul_vitalii
  3. tatarin_ru Сегодня, 15:44
    "Крузаки" особо понравилось. Интересно сколько их до фронта доехало.
    tatarin_ru
  4. Magic Archer Сегодня, 15:45
    Осталось посчитать сколько было украдено и продано на лево.Надеюсь все образцы вооружений уже есть у наших и тщательно изучены wink
    Magic Archer
  5. polpot Сегодня, 15:45
    Полевые кремотории и мешки для трупов забыли указать
    polpot
    1. ul_vitalii Сегодня, 15:49
      Кремаки самоделки, а мешки из под картошки. Экономия.
      ul_vitalii
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:53
    Нашли чему радоваться! Докатились до состояния неандертальцев, только с более лучшем оружием -пока что! А в плане интеллекта ихние власти недалеко от амеб ушли! fool
    Геркулесыч
  7. Симон Сегодня, 15:54
    "В конце января экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил властям брать у США военную технику напрокат" --- Я понимаю, так, что после использования этой техники, украинцы должны будут вернуть ее обратно! А если у них вся техника будет уничтожена, тогда КАК??? recourse laughing
    Симон
    1. bk316 Сегодня, 18:29
      КАСКО молодой человек КАСКО. Гарантию может дать только страховой полис bully
      bk316
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 15:56
    Странами-контрибьюторами являются Бельгия, Дания, Канада, Нидерланды, Польша, Турция и Чехия,
    Да уж , помимо основных контрибьютеров Украину контрибьютят помаленьку все кому не лень и со всей возможной толерантностью .
    В конце января экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил властям брать у США военную технику напрокат
    Идея гениальная - не покупать старьё и иметь хотя бы возможность сдать его в металлолом , а проплатить его и постоянно быть на "крючке" его возможного изъятия в любой момент .
    КВУ-НСвД
  9. APASUS Сегодня, 16:04
    Нормальная такая ситуация,просчитали сколько получили добра от западных стран,аж на целых 247 мил $ ! Но ни один начальник не ответил куда пошли деньги от военного налога ,а там миллиарды,хотя этот вопрос для Украины скорее лишний - куда надо ,туда и пошли!
    APASUS
    1. Partyzan Сегодня, 17:22
      Цитата: APASUS
      получили добра от западных стран,аж на целых 247 мил $

      а почему печеньки не посчитали?
      Partyzan
      1. APASUS Сегодня, 17:31
        Цитата: Partyzan
        а почему печеньки не посчитали?

        Сыр для мышеловки - бесплатно!
        APASUS
        1. Partyzan Сегодня, 17:35
          Цитата: APASUS
          Сыр для мышеловки - бесплатно!

          слава героям
          Partyzan
  10. taiga2018 Сегодня, 16:12
    побирушки...
    taiga2018
  11. Дормидонт Сегодня, 16:14
    Гумманитарная помощь бандеровцам называется "пособничество"
    Дормидонт
  12. МИХАН Сегодня, 16:16
    Ну получили и что..? На Донбасс то боятся лезть (после котлов ..))) Половина этого вооружения у ополченцев уже давно(только они помалкивают, чтобы не палить поставщиков пьяных прапорщиков..))) Скоро "джавелины" на Донбассе появятся , мужики инструкции начали изучать к ним заранее.. bully
    МИХАН
  13. NEOZ Сегодня, 16:25
    у них, что? АКМС?
    NEOZ
    1. bk316 Сегодня, 18:36
      А что такого? Он у полмира на вооружении. Вот распродадут запасы перейдут на мосинки. Красиво будет караул смотреться!
      bk316
  14. zzdimk Сегодня, 17:24
    Вывод всегда один: мало. Налоговая 96% берёт. Надо морды вовсеэкранные блюсти.
    zzdimk
  15. Metallurg_2 Сегодня, 19:38
    250 лямов конечно хорошо, но...
    Где деньги, Зин?
    Metallurg_2
  16. Grazm47 Сегодня, 19:47
    Эмм, я что-то не понимаю."Укроборонпром" жалуется, что РФ хитростью перехватывает его контракты.
    Grazm47
  17. андрон-30 Сегодня, 20:27
    военная техника на прокат ? ноу хау укросуперпуперармии , типо прокатили там сям и обратно вам отдам , вот лохи , матрасники сами такими разводами не первое столетие промышляют , нашли кого развести ,однако попали шароварники , пляски и заклинания уже не канают , пора платить .
    андрон-30
  18. LeonidL Сегодня, 21:12
    Отличный объем для разворовывания с одной стороны и сбыта хлама с другой! Все довольны. всем спасибо!
    LeonidL
  19. Теренин Сегодня, 21:49
    Минобороны Украины подсчитало объемы полученной им помощи Так они эту тех.гум. помощь в тихоря и без товарной накладной что ли получали laughing
    Теренин
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