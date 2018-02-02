22:57 02 февраля

Владимир Путин возложил цветы на Мамаевом кургане

Президент России прибыл в Волгоград, где сегодня проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию разгрома гитлеровской армии в Сталинградской битве. Владимир Путин после прилёта в город на Волге отправился в историко-музейный комплекс «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане.

Глава государства возложил венок в Зале Воинской славы, а также цветы к месту упокоения Маршала В.И.Чуйкова.

Вместе с президентом Путиным мемориальный комплекс посетили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов.




Празднование 75-летия победы советских войск в Сталинграде по инициативе ветеранов носит федеральный статус.

В ходе посещения города-героя Сталинграда Владимир Путин выступил с речью на торжественном мероприятии, которое состоялось в городе на Волге. Из выступления президента:
Уважаемые друзья, дорогие ветераны! 75 лет назад здесь, на берегах Волги, была одержана легендарная Сталинградская победа. Поздравляю вас с этим праздником. Триумфом советской армии завершилась битва, которая вошла в историю человечества как самая жестокая и кровопролитная. Здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Мы должны равняться в наших поступках на свершения отцов и дедов, добиваться большего, чем уже добились и достигли. Опираясь на этот фундамент, мы будем идти только вперед!


На праздничном концентре в Волгограде выступают известные артисты. В их числе народный артист Советского Союза Василий Лановой.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 62

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  1. Бомба Сегодня, 17:46
    Два коротких.....один раскатистый!!!
    Бомба
    1. БрОВР Сегодня, 17:56
      ВОИНАМ!!!Брат Родный Старший Родительницы моей там БЫЛ!!!Димитрий Филлиппович,Выжил..Вену с Будапештом потом БРАЛ!!!Вечная Вам Слава...А он-популист.Да,да-он-популист... am
      БрОВР
      1. 210окв Сегодня, 18:10
        Низкий поклон Вашему родственнику!
        Цитата: БрОВР
        ВОИНАМ!!!Брат Родный Старший Родительницы моей там БЫЛ!!!Димитрий Филлиппович,Выжил..Вену с Будапештом потом БРАЛ!!!Вечная Вам Слава...А он-популист.Да,да-он-популист... am
        210окв
        1. 210окв Сегодня, 18:24
          Хочу добавить.Про популиста Вы не правы.Хотя я очень негативно отношусь к нынешней власти смею заметить что так бы поступил любой нормальный.Приехал и отдал почести героям Сталинграда.Другое дело что не надо это в предвыборное шоу превращать.
          Цитата: 210окв
          Низкий поклон Вашему родственнику!
          Цитата: БрОВР
          ВОИНАМ!!!Брат Родный Старший Родительницы моей там БЫЛ!!!Димитрий Филлиппович,Выжил..Вену с Будапештом потом БРАЛ!!!Вечная Вам Слава...А он-популист.Да,да-он-популист... am
          210окв
          1. сибиралт Сегодня, 18:34
            Кто где и кого чтит. Любопытная информация.
            сибиралт
          2. Оверлок Сегодня, 20:45
            Цитата: 210окв
            Другое дело что не надо это в предвыборное шоу превращать.

            сейчас все так расценивается, нет границы между официозом и шоу
            Оверлок
      2. влад66 Сегодня, 18:23
        Цитата: БрОВР
        ВОИНАМ!!!Брат Родный Старший Родительницы моей там БЫЛ!!!Димитрий Филлиппович,Выжил..Вену с Будапештом потом БРАЛ!!

        Низкий поклон ему Алексий от внука воина Сталинградца.У меня хранятся медали дедовы"За оборону Сталинграда" и "За Боевые Заслуги" после меня сыну передам. yes
        влад66
        1. Alena Frolovna Сегодня, 21:46
          Низкий поклон всем жителям военного Сталинграда и его защитникам!
          Всем, кто погиб. Всем, кто выжил. Всем, кто восстанавливал город из руин.
          Мы помним…

          Последний Солдат

          Однажды вы проснётесь на рассвете
          От необыкновенной тишины,
          И вдруг поймёте: нет на белом свете
          Последних ветеранов той войны.

          Она ещё идёт… Уже без званий,
          Побед и поражений, без наград:
          За благодарность из воспоминаний
          Живых – о не вернувшихся назад.

          Мне говорят: – страницы не закрыты,
          Пока могилы ждут своих ребят;
          А я и есть – тот самый, не зарытый,
          Ещё не захороненный солдат

          Наступит день – и мне у изголовья
          Из всех, кто раньше крепким сном уснул –
          За эту жизнь, оплаченную кровью,
          Поставит смерть печальный караул.

          Затихнет гром прощального салюта,
          Как отголосок прошлых бед страны,
          И люди мира вздрогнут почему-то
          От наступившей следом тишины…


          Ну, а пока (до срока не забыта) –
          Идёт война, и я не виноват:
          Оставшийся последним – не зарытый,
          Сырой земле не преданный солдат.
          Николай Манацков
          Alena Frolovna
      3. Ныробский Сегодня, 22:04
        Цитата: БрОВР
        Вечная Вам Слава...А он-популист.Да,да-он-популист...
        Вот ёлы палы....И тут умудрился усмотреть предвыборный пиар и популизм ВВП. А деды то не знали, что победив под Сталинградом они оказывается либо поспешили, либо опоздали с победой, раз её 75 летие выпало на предвыборный период 2018 года. Вы ещё 23 февраля и 8 марта перенесите куда нибудь на август-сентябрь, а то вдруг президент решит пропиариться перед выборами и поздравит защитников Отечества и женщин.
        Ныробский
  2. МИХАН Сегодня, 17:46
    Да уж Сталинград это был перелом ..Сколько солдат там полегло, а отступать уже некуда было ! Надеюсь со временем переименуют этот город в СТАЛИНГРАД!
    Никто не забыт , ничто не забыто..
    Линия обороны Ленинград-Москва-Сталинград..Русские на этой линии обороны уперлись насмерть и сломали хребет фактически всей европе воевавшей на стороне Германии! Вечная память всем вам , мы вас не опозорим и тоже выстоим..(нам тоже трудно очень , помогите нам деды и прадеды..)
    МИХАН
    1. Siegen Сегодня, 17:50
      Ну уж если Путин с Жириновским не исключают переименования в Сталинград,
      то так и будет! yes
      Siegen
      1. Гардамир Сегодня, 18:12
        не исключают
        до выборов, потом некогда будет.
        Гардамир
    2. Partyzan Сегодня, 17:51
      Цитата: МИХАН
      Никто не забыт , ничто не забыто..

      и пока живем не забудем
      Partyzan
    3. Лесс Сегодня, 17:56
      Думаю переименуют, ибо Сталинград это ... СТАЛИНГРАД!
      Лесс
      1. МИХАН Сегодня, 18:29
        Цитата: Лесс
        Думаю переименуют, ибо Сталинград это ... СТАЛИНГРАД!

        Вот мужики у кого как , а у меня при слове Сталинград , что то в душе екает всегда ...Души солдат павших , это называется зов крови и война часто снится Вот такие дела в танковых войсках.! soldier
        МИХАН
        1. kush62 Сегодня, 18:54
          МИХАН Сегодня, 18:29 ↑ Новый
          Вот мужики у кого как , а у меня при слове Сталинград , что то в душе екает всегда ...Души солдат павших , это называется зов крови и война часто снится Вот такие дела в танковых войсках.!

          Михан, не перебор? На каких фронтах воевал то?
          kush62
          1. МИХАН Сегодня, 19:26
            Цитата: kush62
            МИХАН Сегодня, 18:29 ↑ Новый
            Вот мужики у кого как , а у меня при слове Сталинград , что то в душе екает всегда ...Души солдат павших , это называется зов крови и война часто снится Вот такие дела в танковых войсках.!

            Михан, не перебор? На каких фронтах воевал то?

            Может быть и так.Это зов крови называется, души моих предков видать теребят мою душу и гены мои помнят ВСЕ! Сам удивляюсь .. soldier
            Ворошилов был моим дальним родственником..хе хе И еще Зотов , воспитатель Петра первого ..
            МИХАН
    4. _Jack_ Сегодня, 19:28
      что вы не предлагаете Питер в Ленинград переименовать? прицепились к Волгограду
      _Jack_
      1. Офицер запаса Сегодня, 20:49
        Иногда такие предложения звучат. Особенно, если учесть, что на референдуме в 1991-м о названии города приняли участие 65%. За переименование проголосовали 54%. Итого - 35% жителей определили, какое у города будет название. А не большинство, как любил трубить Собчак. И результаты этого референдума были приняты юридически, вопреки заявлению Хазбулатова.
        Офицер запаса
        1. _Jack_ Сегодня, 22:10
          национальная русская забава - переименовывать города то так то эдак, то обратно как раньше, как будто от этого что-то изменится, больше заняться нечем что-ли?
          _Jack_
          1. Офицер запаса Сегодня, 22:46
            По большому счету Вы правы. Но в отношении Сталинграда и Ленинграда все сложнее. Просто ничтожества в руководстве страны как огня боятся имен Ленина и Сталина. Одно ничтожество - Хрущев - переименовал Сталинград. Другое, рангом пониже - Собчак - организовал очень сомнительный референдум, который ему нужен был, как массовка в одобрение переименования города. Причем при всей своей ручной статистике и мутных формулировках референдума натянул только 54%.
            А в итоге и тот и другой - просто плюнули в лицо народа, очернив память павших в Великой Отечественной.
            Офицер запаса
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:50
    Был он у нас в Ростове на Дону вчера! Обещал подумать, что когда -нибудь он займется экономикой!
    Геркулесыч
    1. Оверлок Сегодня, 20:47
      Цитата: Геркулесыч
      Был он у нас в Ростове на Дону вчера! Обещал подумать, что когда -нибудь он займется экономикой!

      выборы на носу , а ОН обещал подумать, что может быть когда-нибудь займется экономикой. Великолепная предвыборная программа!!
      У него наверно на следующюю шестилетку запланировано освобождение Ирака, Индии, Ливии?
      Когда там думать об электорате?!
      Оверлок
  4. Горный стрелок Сегодня, 18:06
    Там реально сломали ДУХ немцам. Заставили их понять, что победы у них не будет. А это и есть перелом в войне!
    Горный стрелок
  5. Теренин Сегодня, 18:09
    Считаю, что за переименование в Сталинград "проголосовали" своими жизнями его защитники.
    ...Тонули катера и лодки,
    Горел над Волгой Сталинград.
    Приказы раздирали глотки
    Не ради славы и наград...
    Нелен Любовь
    Теренин
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 19:40
      Цитата: Теренин
      ..Тонули катера и лодки,

      Недавно один бронекатер подняли со дна около Волгограда.
      Аристарх Людвигович
      1. Теренин Сегодня, 20:07
        Молодцы поисковики. Знаю, что это такое. Сам не не раз, в рамках "Вахты памяти" наших бойцов поднимал.
        Теренин
      2. Оверлок Сегодня, 20:55
        невозможно спокойно смотреть такие кадры, когда возвращаются к жизни когда-то утерянные войной имена. Я своего деда нашел через 66 лет после гибели. Вечная память им в делах и в сердцах!
        Оверлок
  6. Стропорез Сегодня, 18:10
    Сколько бы раз я не был в Волгограде, а всегда комок к горлу подступает.
    Стропорез
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:26
      А таков памятник зимойА таков ночью
      КВУ-НСвД
  7. Гардамир Сегодня, 18:16
    31 января представители Левого Фронта провели пикетирование Центральной избирательной комиссии, потребовав отправить действующего президента Владимира Путина в отпуск на время предвыборной кампании. Участники акции по очереди стояли у здания ЦИК с плакатом «Памфилова, отправь Путина в отпуск!». Полиция переписала паспортные данные пикетирующих, однако задерживать никого не стала. После проведения пикетов, активисты Левого Фронта передали в приемную ЦИК официальное обращение на имя Эллы Памфиловой, в котором в частности говорится:
    «Отмечаем, что в настоящее время во всех новостных программах на государственных телеканалах и в других СМИ значительную часть времени занимают сюжеты о тех или иных мероприятиях с участием В.В. Путина. При этом данные мероприятия освещаются не как предвыборная агитация, а как рабочие мероприятия действующего президента РФ. На этом фоне, другим кандидатам в президенты отводится очень мало эфирного времени, что не сопоставимо с эфирным временем В.В. Путина. Таким образом, грубо нарушается принцип равенства при освещении деятельности кандидатов в президенты РФ, что недопустимо. На основании изложенного, требуем:
    — исполнить требования Федерального закона № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и добиться того, чтобы В.В. Путин на время его участия в выборах Президента Российской Федерации был освобожден от выполнения должностных или служебных обязанностей (ушел в отпуск);
    — обеспечить равный доступ всех кандидатов в президенты Российской Федерации в эфир государственных телеканалов и других СМИ».
    Левый Фронт намерен и дальше добиваться реализации заявленных требований путем проведения различных акций и мероприятий
    https://www.leftfront.org/?p=2177
    А то некоторых кандидатов облили грязью и забыли. А этот прикрывается подвигом наших предков.
    Гардамир
    1. Б.Т.В. Сегодня, 18:24
      Цитата: Гардамир
      А то некоторых кандидатов облили грязью и забыли. А этот прикрывается подвигом наших предков.


      От, Ваших, " некоторых, облитых грязью и забытых", уже тошнит, честно. В интернете Грудинина не просто много, а очень много. Не боитесь, что начнётся " обратный эффект"?!

      Кто мешает, Вашему, " народному кандидату", тоже почтить память погибших в сражениях за Сталинград? Некогда?

      Б.Т.В.
      1. gufo Сегодня, 19:40
        Цитата: Б.Т.В.
        Кто мешает, Вашему, " народному кандидату", тоже почтить память погибших в сражениях за Сталинград? Некогда?

        Вы не русскоговорящий или это слабоумие??
        А если вас тошнит это значит что вы беременны!
        gufo
        1. Б.Т.В. Сегодня, 20:00
          Цитата: gufo
          А если вас тошнит это значит что вы беременны!


          А, Вы- доктор, что " диагноз" ставите?!
          Б.Т.В.
          1. gufo Сегодня, 20:06
            Цитата: Б.Т.В.
            А, Вы- доктор, что " диагноз" ставите?!

            Так все-таки второе! Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтоб понять что человек говорит об одном а отвечают ему другое, насколько я знаю это называется- шизофренией!
            gufo
            1. Б.Т.В. Сегодня, 20:20
              Посмотрите, пожалуйста, на себя в зеркало, прежде чем говорить о " шизофрении".

              Тот, кому предназначался первый коммент, прекрасно меня понял и ответил адекватно, в отличие от, Вас.
              Б.Т.В.
              1. gufo Сегодня, 20:28
                То что "Гардамир" прекрасно вас понял и ответил адекватно, нет никаких сомнений, но причем здесь вы(а разговор о вас) я если честно не пойму.
                Не этот ли ваш комментарий в очередной раз показывает ваш уровень восприятия русской речи? Я вас не обвиняю, может просто вас так "учат" в школе!
                gufo
                1. Б.Т.В. Сегодня, 22:22
                  Цитата: gufo
                  Не этот ли ваш комментарий в очередной раз показывает ваш уровень восприятия русской речи? Я вас не обвиняю, может просто вас так "учат" в школе!


                  Почитала ваши комментарии к другим темам, сложилось устойчивое впечатление, что проблемы с языком ( и не только), у, вас. Наверное, плохо в школе учились, уроки прогуливали.
                  Б.Т.В.
                  1. gufo Сегодня, 22:42
                    То-то я думал кто у меня в "трусах" покопался laughing не забудьте руки вымыть(и не только wink ) с мылом. "Слава КПСС" что у вас все более очевидней моего!
                    gufo
                    1. Б.Т.В. Сегодня, 22:47
                      Цитата: gufo
                      То-то я думал кто у меня в "трусах" покопался laughing не забудьте руки вымыть(и не только wink ) с мылом. "Слава КПСС" что у вас все более очевидней моего!


                      Интересно, а как называют человека, который тащится от собственного хамства?

                      " Дверь- имя существительное или прилагательное..."?
                      Б.Т.В.
      2. Гардамир Сегодня, 19:55
        Кто мешает, Вашему, " народному кандидату", тоже почтить память погибших в сражениях за Сталинград?
        Да никто не мешает. Его просто не покажут по телевизору. Зато вашего друга партнёров уже избыток на тв. А Грудинину остаётся только интернет.
        Гардамир
        1. Б.Т.В. Сегодня, 20:02
          Цитата: Гардамир
          Его просто не покажут по телевизору.


          Вот сейчас, по ТВЦ, очень даже " показывали по телевизору".
          Б.Т.В.
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 18:23
    В ходе посещения города-героя Сталинграда
    И это гордое имя мой город должен носить всегда , а не только 9 мая и 2 февраля !!! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ !!!
    КВУ-НСвД
    1. Стропорез Сегодня, 18:48
      Цитата: КВУ-НСвД
      И это гордое имя мой город должен носить всегда , а не только 9 мая и 2 февраля !!! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ !!!

      Поддерживаю полностью !!! soldier

      Я помню, когда поднимаешься на Мамаев Курган, с торцевой стороны ступенек чья то благодарная рука вывела Сталин и Сталинград!
      Стропорез
  9. Анатольевич Сегодня, 18:44
    Цитата: Гардамир
    31 января представители Левого Фронта провели пикетирование Центральной избирательной комиссии, потребовав отправить действующего президента Владимира Путина в отпуск на время предвыборной кампании. Участники акции по очереди стояли у здания ЦИК с плакатом «Памфилова, отправь Путина в отпуск!». Полиция переписала паспортные данные пикетирующих, однако задерживать никого не стала. После проведения пикетов, активисты Левого Фронта передали в приемную ЦИК официальное обращение на имя Эллы Памфиловой, в котором в частности говорится:
    «Отмечаем, что в настоящее время во всех новостных программах на государственных телеканалах и в других СМИ значительную часть времени занимают сюжеты о тех или иных мероприятиях с участием В.В. Путина. При этом данные мероприятия освещаются не как предвыборная агитация, а как рабочие мероприятия действующего президента РФ. На этом фоне, другим кандидатам в президенты отводится очень мало эфирного времени, что не сопоставимо с эфирным временем В.В. Путина. Таким образом, грубо нарушается принцип равенства при освещении деятельности кандидатов в президенты РФ, что недопустимо. На основании изложенного, требуем:
    — исполнить требования Федерального закона № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и добиться того, чтобы В.В. Путин на время его участия в выборах Президента Российской Федерации был освобожден от выполнения должностных или служебных обязанностей (ушел в отпуск);
    — обеспечить равный доступ всех кандидатов в президенты Российской Федерации в эфир государственных телеканалов и других СМИ».
    Левый Фронт намерен и дальше добиваться реализации заявленных требований путем проведения различных акций и мероприятий
    https://www.leftfront.org/?p=2177
    А то некоторых кандидатов облили грязью и забыли. А этот прикрывается подвигом наших предков.

    Бредятина...
    Анатольевич
  10. Громобой Сегодня, 19:01
    Сталинград это жаркий огонь нашей народной памяти.Просто светло поклонись подвигу.
    Громобой
  11. silver2018 Сегодня, 19:03
    Верните городу ИМЯ !!! Странно звучит Сталинградская битва а города такого нет, впрочем как и города-Героя Ленинград.
    silver2018
    1. Paranoid50 Сегодня, 21:46
      Цитата: silver2018
      впрочем как и города-Героя Ленинград.

      А вот тут не нужно . Был,есть и будет. Да,официальное имя города Санкт-Петербург, полученное при рождении. Но это не мешает использовать,хотя бы в общении, наравне с ним,и другое имя, тем более,что звание Город-Герой получил именно Ленинград. И 18-го, и 27-го января, как и в другие памятные для города дни, у нас чаще звучит имя Ленинград. Кстати,в Советское время(прекрасно помню из детства) в быту довольно часто можно было услышать в т.ч. и Петроград. Да, и тогда оставались живы достаточно людей,кто помнил ещё тот,дореволюционный Санкт-Петербург. И помню двустишие:
      Это имя как грома раскат-
      Петербург-Петроград-Ленинград !
      Да,и независимо от названия, наш город,как и Волгоград-Сталинград, остаётся городом с великой историей.
      Paranoid50
  12. APASUS Сегодня, 19:05
    Не стоит забывать ,это всегда плохо заканчивается!
    APASUS
  13. armourer Сегодня, 19:33
    Мое мнение такое, думаю с честью нужно переименовать город Волгоград, в город Сталинград. Такое забывать нельзя. Здесь решалась судьба всей нашей страны
    armourer
  14. кайман Гена Сегодня, 19:54
    Я тоже хочу поехать в Сталинград, увидеть мемориал, возложить цветы на могилу Василия Чуйкова. Подскажите, ребята, турагентства, и чтоб гражданину России по внутреннему паспорту, заграна нет, и получать не планирую.
    кайман Гена
    1. seregatara1969 Сегодня, 20:13
      так в поезд и вперёд! волгоград ждёт тебя! на день победы даже узбеки и таджики приводят своих детей на мамаев курган положить цветы к ногам родины - матери
      seregatara1969
      1. тасха Сегодня, 20:32
        даже узбеки и таджики

        Я вот совсем не узбек и совсем не таджик, а за такие "умные" комментарии дать бы Вам по лбу.. 150000 раз, за каждого погибшего узбека и таджика...
        тасха
      2. Оверлок Сегодня, 21:04
        Цитата: seregatara1969
        на день победы даже узбеки и таджики приводят своих детей на мамаев курган положить цветы к ногам родины - матери

        я когда приехал на могилу своего деда, поговорив с местной властью, понял- я не один такой. Она рассказывала. что приезжали и приезжают со всего бывшего СССР, просят на братской могиле хоть какой-нибудь свой памятник поставить. Я тоже попросил.
        на 260 кв. м похоронено 1632 человека.
        И как-то легче стало на душе.Извините за личное
        Оверлок
        1. тасха Сегодня, 21:16
          Спасибо Вам. После Вашего комментария решил я, что обязательно свожу своих на могилу прадеда, в Орловскую область. Найдём ли?
          Есть кто из Малоархангельского района, д.Протасово?
          тасха
          1. Оверлок Сегодня, 21:28
            Важно: определить место захоронения и проекцию на современное административное деление. Мне для розыска пришлось поднять даже немецкие карты тех лет- деревня просто перестала существовать, а район передавали из одной области в другую 3 раза
            Оверлок
  15. seregatara1969 Сегодня, 20:11
    а дороги к приезду путина отремонтировали?
    seregatara1969
  16. тасха Сегодня, 20:19
    Я, уважаемые, в великих сомнениях и терзаниях...
    Вечная память воинам, но... у руководителя страны, Главнокомандующего других дел нет?
    Почему огромная страна зависит от одного человека? Почему он должен дома пострадавшим от пожаров проверять, дороги в Вологодской области чинить, бабушкам лекарства раздавать...?
    тасха
    1. Оверлок Сегодня, 21:06
      Цитата: тасха
      Почему он должен


      а он причем?
      Оверлок
      1. тасха Сегодня, 21:12
        Я думаю, что это всё из-за несовершенства избирательной системы. Всякая фигня, извините меня, набравшая сколько-то там подписей имеет право участвовать в выборах.
        И удивляемся потом, почему у нас певцы, спортсмены и лицедеи разные имеют право законы, по которым вся страна живёт...
        тасха
  17. Симон Сегодня, 21:17
    Цитата: Лесс
    Думаю переименуют, ибо Сталинград это ... СТАЛИНГРАД!

    Обязательно нужно переименовать, но нужно сделать это через народный референдум. Иначе либералы везде по выползают со своим горлохватсвом. Уж больно они не любят Сталина! А если им еще штаты зелени подбросят, то ору и визгу будет "море".
    Симон
  18. Теренин Сегодня, 21:28
    Ничего нового. У нас (и я в том числе) всегда кто то виноват, am только не мы сами no .
    Теренин
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