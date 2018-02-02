Владимир Путин возложил цветы на Мамаевом кургане

Уважаемые друзья, дорогие ветераны! 75 лет назад здесь, на берегах Волги, была одержана легендарная Сталинградская победа. Поздравляю вас с этим праздником. Триумфом советской армии завершилась битва, которая вошла в историю человечества как самая жестокая и кровопролитная. Здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Мы должны равняться в наших поступках на свершения отцов и дедов, добиваться большего, чем уже добились и достигли. Опираясь на этот фундамент, мы будем идти только вперед!

Президент России прибыл в Волгоград, где сегодня проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию разгрома гитлеровской армии в Сталинградской битве. Владимир Путин после прилёта в город на Волге отправился в историко-музейный комплекс «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане.Глава государства возложил венок в Зале Воинской славы, а также цветы к месту упокоения Маршала В.И.Чуйкова.Вместе с президентом Путиным мемориальный комплекс посетили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов.Празднование 75-летия победы советских войск в Сталинграде по инициативе ветеранов носит федеральный статус.В ходе посещения города-героя Сталинграда Владимир Путин выступил с речью на торжественном мероприятии, которое состоялось в городе на Волге. Из выступления президента:На праздничном концентре в Волгограде выступают известные артисты. В их числе народный артист Советского Союза Василий Лановой.