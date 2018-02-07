Рыбные войны: Крым против Кавказского Причерноморья
На днях в районе Новороссийска на пляжи прибило волной огромное количество мёртвой хамсы. Хамса для Причерноморья это второй хлеб. В годы войны эта маленькая рыбёшка спасала тысячи жизней от голодной смерти. В Новороссийске даже поставили памятник этой рыбе, о чём я писал в прошлом году.
Естественно, эта новость облетела практически всё российское Причерноморье. И также, естественно, что публика развела руками и сделала вывод, что «в конец природу загадили», и публика была не права. Председатель Ассоциации рыбопромышленников Краснодарского края Юрий Александрович Атанов после проведения собственного расследования заявил, что гибель ценного рыбного ресурса не связана с экологией. Просто напросто это следствие бесхозяйственного варварского метода ведения рыбного промысла. Более того этими «варварами» стали не кто-нибудь, а наши новые братья из Крыма, а точнее из Севастополя.
Рыболов проекта "Атлантик" в океанских водах
По словам господина Атанова, с которым мне удалось связаться, севастопольские рыболовы ведут промысел на рыболовных морозильных траулерах близких по параметрам к супертраулерам проекта «Атлантик» (тип «Прометей» производства ГДР), которые предназначены для промышленной ловли в океане. То есть в черноморском бассейне эти рыболовные «монстры» вполне способны загубить всю популяцию рыбы, а значит и всю рыболовную промышленность. До присоединения Крыма и в советские времена (тоже не идиоты были) вести промышленный вылов рыбы на судах подобного типа в причерноморском регионе было запрещено. Краснодарские промысловики ловят на глубинах около 30 метров, а у супертраулеров только трал рассчитан на 60 метров. Но после начальственной установки, что ни один крымчанин не должен ничего потерять, пошла, как говорится, «жара в хату». Ведь в чиновничьей установке про остальных граждан России ничего сказано не было.
Но откуда же берётся мёртвая рыба? Морозильные рыболовные траулеры могут сортировать рыбу прямо на борту. Через эту сортировку проходят рыбки крупнее 9 сантиметров. Ранее мелкую рыбёшку отправляли в мукомольный цех, сейчас это невыгодно, особенно в море. Посему рыбёшку отправляют за борт, так как мелочь идёт в продажу оптом по 15 рублей за кг, а вот «крупняк» уже идёт по 40-50 рублей. Краснодарские же рыболовы сортируют рыбу на берегу, так как сам промысел изначально вёлся на судах, предназначенных для черноморского бассейна с учётом природной популяции промысловой рыбы.
Опять-таки, по словам Юрия Александровича, ещё два года назад после присоединения Крыма Ассоциация рыбопромышленников Краснодарского края предупреждала о возможности критического падения количества рыбы при ведении такого метода вылова. В итоге спустя два года популяция хамсы упала более чем в два раза. Но чиновники только разводят руками, обходя острые углы этой ситуации.
Какими же доказательствами располагает Ассоциация рыбопромышленников? Меня заверили, что была произведена видеосъёмка незаконного процесса сортировки рыбы, проводимого именно с судов севастопольских рыбаков. В данный момент эта видеосъемка приложена к обращению в Азово-Черноморскую природоохранную прокуратуру. Более того Ассоциация рыбопромышленников Краснодарского края привлекала водолазов для обследования дна после того как в море побывали севастопольские рыболовы – всё дно усеяно мёртвой рыбой.
Не стоит также забывать, что хамса для Новороссийска и прочих черноморских городов не просто промысел, а традиция и, не побоюсь этого слова, стратегический запас природных ресурсов, который не раз спасал жителей от голодной смерти. Сейчас же популяция под угрозой истребления.
Увы, я склонен верить краснодарским рыбопромышленникам. Нет, никто даже не думает оспаривать необходимость возвращения Крыма, которая была обусловлена со всех точек зрения – от военно-политической до нравственной. Но практика культивирования не только привилегированных и «тефлоновых» чиновников, но даже целых регионов порочна и взрывоопасна изначально. Тем более, что некоторые крымские господа уже отличились, то в требовании «подогнать» им крейсер «Михаил Кутузов», то в мотивировании сего действа «окончательным признанием Крыма российским», что напоминает мелкий шантаж. Для таких граждан (для них лично, а не для Крыма) у меня, естественно, есть только одно предложение – на здоровье, езжайте на Украину, вас там ждут с цветами 152-мм калибра, а также эпидемией кори и туберкулёза.
Видимо, какие-то «украинские корни» селюковского способа ведения хозяйства так и остались в Крыму. Остаётся только наблюдать...
Естественно, эта новость облетела практически всё российское Причерноморье. И также, естественно, что публика развела руками и сделала вывод, что «в конец природу загадили», и публика была не права. Председатель Ассоциации рыбопромышленников Краснодарского края Юрий Александрович Атанов после проведения собственного расследования заявил, что гибель ценного рыбного ресурса не связана с экологией. Просто напросто это следствие бесхозяйственного варварского метода ведения рыбного промысла. Более того этими «варварами» стали не кто-нибудь, а наши новые братья из Крыма, а точнее из Севастополя.
Рыболов проекта "Атлантик" в океанских водах
По словам господина Атанова, с которым мне удалось связаться, севастопольские рыболовы ведут промысел на рыболовных морозильных траулерах близких по параметрам к супертраулерам проекта «Атлантик» (тип «Прометей» производства ГДР), которые предназначены для промышленной ловли в океане. То есть в черноморском бассейне эти рыболовные «монстры» вполне способны загубить всю популяцию рыбы, а значит и всю рыболовную промышленность. До присоединения Крыма и в советские времена (тоже не идиоты были) вести промышленный вылов рыбы на судах подобного типа в причерноморском регионе было запрещено. Краснодарские промысловики ловят на глубинах около 30 метров, а у супертраулеров только трал рассчитан на 60 метров. Но после начальственной установки, что ни один крымчанин не должен ничего потерять, пошла, как говорится, «жара в хату». Ведь в чиновничьей установке про остальных граждан России ничего сказано не было.
Но откуда же берётся мёртвая рыба? Морозильные рыболовные траулеры могут сортировать рыбу прямо на борту. Через эту сортировку проходят рыбки крупнее 9 сантиметров. Ранее мелкую рыбёшку отправляли в мукомольный цех, сейчас это невыгодно, особенно в море. Посему рыбёшку отправляют за борт, так как мелочь идёт в продажу оптом по 15 рублей за кг, а вот «крупняк» уже идёт по 40-50 рублей. Краснодарские же рыболовы сортируют рыбу на берегу, так как сам промысел изначально вёлся на судах, предназначенных для черноморского бассейна с учётом природной популяции промысловой рыбы.
Опять-таки, по словам Юрия Александровича, ещё два года назад после присоединения Крыма Ассоциация рыбопромышленников Краснодарского края предупреждала о возможности критического падения количества рыбы при ведении такого метода вылова. В итоге спустя два года популяция хамсы упала более чем в два раза. Но чиновники только разводят руками, обходя острые углы этой ситуации.
Какими же доказательствами располагает Ассоциация рыбопромышленников? Меня заверили, что была произведена видеосъёмка незаконного процесса сортировки рыбы, проводимого именно с судов севастопольских рыбаков. В данный момент эта видеосъемка приложена к обращению в Азово-Черноморскую природоохранную прокуратуру. Более того Ассоциация рыбопромышленников Краснодарского края привлекала водолазов для обследования дна после того как в море побывали севастопольские рыболовы – всё дно усеяно мёртвой рыбой.
Не стоит также забывать, что хамса для Новороссийска и прочих черноморских городов не просто промысел, а традиция и, не побоюсь этого слова, стратегический запас природных ресурсов, который не раз спасал жителей от голодной смерти. Сейчас же популяция под угрозой истребления.
Увы, я склонен верить краснодарским рыбопромышленникам. Нет, никто даже не думает оспаривать необходимость возвращения Крыма, которая была обусловлена со всех точек зрения – от военно-политической до нравственной. Но практика культивирования не только привилегированных и «тефлоновых» чиновников, но даже целых регионов порочна и взрывоопасна изначально. Тем более, что некоторые крымские господа уже отличились, то в требовании «подогнать» им крейсер «Михаил Кутузов», то в мотивировании сего действа «окончательным признанием Крыма российским», что напоминает мелкий шантаж. Для таких граждан (для них лично, а не для Крыма) у меня, естественно, есть только одно предложение – на здоровье, езжайте на Украину, вас там ждут с цветами 152-мм калибра, а также эпидемией кори и туберкулёза.
Видимо, какие-то «украинские корни» селюковского способа ведения хозяйства так и остались в Крыму. Остаётся только наблюдать...
Автор: Восточный ветер
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