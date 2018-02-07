23:35 07 февраля

Рыбные войны: Крым против Кавказского Причерноморья

На днях в районе Новороссийска на пляжи прибило волной огромное количество мёртвой хамсы. Хамса для Причерноморья это второй хлеб. В годы войны эта маленькая рыбёшка спасала тысячи жизней от голодной смерти. В Новороссийске даже поставили памятник этой рыбе, о чём я писал в прошлом году.

Естественно, эта новость облетела практически всё российское Причерноморье. И также, естественно, что публика развела руками и сделала вывод, что «в конец природу загадили», и публика была не права. Председатель Ассоциации рыбопромышленников Краснодарского края Юрий Александрович Атанов после проведения собственного расследования заявил, что гибель ценного рыбного ресурса не связана с экологией. Просто напросто это следствие бесхозяйственного варварского метода ведения рыбного промысла. Более того этими «варварами» стали не кто-нибудь, а наши новые братья из Крыма, а точнее из Севастополя.

Рыбные войны: Крым против Кавказского Причерноморья



Рыболов проекта "Атлантик" в океанских водах

По словам господина Атанова, с которым мне удалось связаться, севастопольские рыболовы ведут промысел на рыболовных морозильных траулерах близких по параметрам к супертраулерам проекта «Атлантик» (тип «Прометей» производства ГДР), которые предназначены для промышленной ловли в океане. То есть в черноморском бассейне эти рыболовные «монстры» вполне способны загубить всю популяцию рыбы, а значит и всю рыболовную промышленность. До присоединения Крыма и в советские времена (тоже не идиоты были) вести промышленный вылов рыбы на судах подобного типа в причерноморском регионе было запрещено. Краснодарские промысловики ловят на глубинах около 30 метров, а у супертраулеров только трал рассчитан на 60 метров. Но после начальственной установки, что ни один крымчанин не должен ничего потерять, пошла, как говорится, «жара в хату». Ведь в чиновничьей установке про остальных граждан России ничего сказано не было.

Но откуда же берётся мёртвая рыба? Морозильные рыболовные траулеры могут сортировать рыбу прямо на борту. Через эту сортировку проходят рыбки крупнее 9 сантиметров. Ранее мелкую рыбёшку отправляли в мукомольный цех, сейчас это невыгодно, особенно в море. Посему рыбёшку отправляют за борт, так как мелочь идёт в продажу оптом по 15 рублей за кг, а вот «крупняк» уже идёт по 40-50 рублей. Краснодарские же рыболовы сортируют рыбу на берегу, так как сам промысел изначально вёлся на судах, предназначенных для черноморского бассейна с учётом природной популяции промысловой рыбы.

Опять-таки, по словам Юрия Александровича, ещё два года назад после присоединения Крыма Ассоциация рыбопромышленников Краснодарского края предупреждала о возможности критического падения количества рыбы при ведении такого метода вылова. В итоге спустя два года популяция хамсы упала более чем в два раза. Но чиновники только разводят руками, обходя острые углы этой ситуации.

Какими же доказательствами располагает Ассоциация рыбопромышленников? Меня заверили, что была произведена видеосъёмка незаконного процесса сортировки рыбы, проводимого именно с судов севастопольских рыбаков. В данный момент эта видеосъемка приложена к обращению в Азово-Черноморскую природоохранную прокуратуру. Более того Ассоциация рыбопромышленников Краснодарского края привлекала водолазов для обследования дна после того как в море побывали севастопольские рыболовы – всё дно усеяно мёртвой рыбой.



Не стоит также забывать, что хамса для Новороссийска и прочих черноморских городов не просто промысел, а традиция и, не побоюсь этого слова, стратегический запас природных ресурсов, который не раз спасал жителей от голодной смерти. Сейчас же популяция под угрозой истребления.

Увы, я склонен верить краснодарским рыбопромышленникам. Нет, никто даже не думает оспаривать необходимость возвращения Крыма, которая была обусловлена со всех точек зрения – от военно-политической до нравственной. Но практика культивирования не только привилегированных и «тефлоновых» чиновников, но даже целых регионов порочна и взрывоопасна изначально. Тем более, что некоторые крымские господа уже отличились, то в требовании «подогнать» им крейсер «Михаил Кутузов», то в мотивировании сего действа «окончательным признанием Крыма российским», что напоминает мелкий шантаж. Для таких граждан (для них лично, а не для Крыма) у меня, естественно, есть только одно предложение – на здоровье, езжайте на Украину, вас там ждут с цветами 152-мм калибра, а также эпидемией кори и туберкулёза.

Видимо, какие-то «украинские корни» селюковского способа ведения хозяйства так и остались в Крыму. Остаётся только наблюдать...
Автор: Восточный ветер


24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. parusnik Сегодня, 15:14
    не побоюсь этого слова, стратегический запас природных ресурсов, который не раз спасал жителей от голодной смерти
    ...Я бы сказал, последний стратегический запас...Еще помню, то время, когда можно было с бреднем пройти по морю, вдоль пляжа и рыбки разной на уху насобирать, на жареху..И то этим занимались раз в год на День рыбака и то кому не лень было..А таких единицы были...если только большая компания в несколько семей..
    parusnik
    1. Балу Сегодня, 15:32
      Цитата: parusnik
      Еще помню, то время, когда можно было с бреднем пройти по морю

      Я тоже помню как в далеком советском детстве в Евпатории полвека назад ловил рыбешку майкой у берега.
      Берегите природу, мать вашу! angry
      Балу
      1. Оверлок Сегодня, 16:22
        Цитата: Балу
        Я тоже помню как в далеком советском детстве в Евпатории

        а я помню, с отцом приехали на пересыпь между Евпаторией и Саками- там стояла рыболовецкая артель. В ящиках билась свежайшая рыба и стоила очень дешево. Побережье было свободно от всяких застроек. В настоящее время рыбаков на этом побережье нет. Сейчас, на Евпаторийском пляжу наблюдаю за рыбаками- сидят целый день- весь улов 2-3 кефальки. Сразу продают в мелкие ресторанчики, а те- посетителям, как блюдо.
        С ценами на рыбу в-о-о-о-бще караул!
        При Украине камбала стоила 10 S за кг. После 2014 года 1 кг камбалы стоит 14-15 S. В Москве рыба стоит дешевле, чем в Евпатории! ПАРАДОКС!
        Понятно, что камбалу за 800 руб\кг мало кто купит, поскольку приличная рыбка потянет 3-4 кг.Местный жители не потянут такую покупку, а приезжие просто фанареют от таких цен и тоже не покупают.
        Хамса продается 120-130 руб\кг, сложно попасть на нее- почему-то мало продается. Даже в Керчи на рыбном рынке хорошей рыбы не купить.
        Вот такая ситуевина с рыбой в Крыму.
        Оверлок
    2. Мар.Тира Сегодня, 16:37
      А вот эти претензии нужно предьявлять органам рыбоохраны,а не на сайт ВО.Вот сайт.http://fish.gov.ru/component/tags/tag/58-kry
      mТам есть раздел Обращения граждан.Кроме того ОНФ совместно с Росрыболовством создали проект по развитию биоресурсов Азовско-Черноморского бассейна.
      Мар.Тира
      1. Комментарий был удален.
  2. Borik Сегодня, 16:18
    Цитата Балу
    Берегите природу, мать вашу!

    Да они. Только о своей выгоде думают, а не о последствиях.
    Borik
  3. Всадник без головы Сегодня, 16:40
    С дедом бродили малька - и щуренка поймали)
    Малька гонял на мелководье.
    Эх, ведь были времена, когда щурят и окуней даже не брали - считалось бросовой рыбой
    Всадник без головы
    1. Чичиков Сегодня, 16:57
      Пока Северский Донец служит линией фронта, а Славянск пол укропом, не гонять нам щурят и окуньков. Да и с водой у нас будет напряг.
      Чичиков
  4. Черный Джо Сегодня, 17:40
    Жаль хамсу
    Позор варварам
    Черный Джо
  5. loginovich Сегодня, 20:43
    наши новые братья из Крыма, а точнее из Севастополя.
    Для таких граждан (для них лично, а не для Крыма) у меня, естественно, есть только одно предложение – на здоровье, езжайте на Украину, вас там ждут с цветами 152-мм калибра, а также эпидемией кори и туберкулёза.
    Видимо, какие-то «украинские корни» селюковского способа ведения хозяйства так и остались в Крыму. Остаётся только наблюдать...
    Новенькое в российском патриотизме : граждане украинцы чемодан вокзал Украина.
    loginovich
  6. loginovich Сегодня, 20:53
    идиот с погоняйлом восточный ветер .Ты то БАТ от БМРТ и СЧС от СРТМ отличить то пытался.Если бы знал чем эти суда друг от друга отличаются ,то бы знал ,что рыба сортируется на всех типах судов.
    И не чего гнать на украинцев они ни чуть ни хуже других рыбаков.
    loginovich
    1. Восточный ветер Сегодня, 21:34
      Уважаемый малолетний селюк, прежде чем давать справки по типам судов (которые мне на фиг не нужны, так как это цитата представителя ассоциации), вернитесь в школу - попробуйте научиться грамотно писать. А перед этим смажьте чем-нибудь то место, из которого у вас так адски полыхает.
      Восточный ветер
Картина дня