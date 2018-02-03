Российский посол прокомментировал новую ядерную доктрину США

В документе упоминается договор о ракетах меньшей и средней дальности. Мы ведём на эту тему разговор с США. Я вам откровенно скажу, как профессионал, главное — вести этот разговор именно на уровне профессионалов. Я против того, чтобы обсуждать все эти проблемы через средства массовой информации. И с той и с другой стороны есть прекрасные специалисты, твёрдо убеждён — которые могут сесть вместе (...) и урегулировать эти проблемы.

А к 5 февраля обе страны должны сделать заявления по поводу того, как договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений выполняются.

Когда мы заключали договор о стратегических наступательных вооружениях, мы неоднократно говорили, были официальные заявления Российской Федерации, что мы подписываем этот договор только при том уровне противоракетной обороны, который существовал на дату подписания. Посмотрим, какие будут заявления . Столицы примут соответствующие решения. Будем ждать.