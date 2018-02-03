Российский посол прокомментировал новую ядерную доктрину США
Посол РФ в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов прокомментировал новую ядерную доктрину США. Речь идёт о доктрине, которая, по сложившейся американской традиции, состоит из двух частей – открытой и секретной. В открытой части заявлено, что Россия «нарушает свои обязательства по контролю над вооружениями». Это объявляет государство, которое до сих пор не уничтожило (и, похоже, не собирается) свой арсенал, например, химического оружия.
РИА Новости приводит заявление Анатолия Антонова:
Российский дипломат, находящийся, кстати, под американскими санкциями ещё со времён работы в Минобороны РФ, отметил, что Россия выполняет по контролю над вооружениями все международные договоры, которые ранее подписала.
Антонов отметил, что крайне удивлён заявлениям США том, что Россия якобы отклоняла предложения США по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений.
Анатолий Антонов:
Из заявления посла РФ в Вашингтоне:
РИА Новости приводит заявление Анатолия Антонова:
В документе упоминается договор о ракетах меньшей и средней дальности. Мы ведём на эту тему разговор с США. Я вам откровенно скажу, как профессионал, главное — вести этот разговор именно на уровне профессионалов. Я против того, чтобы обсуждать все эти проблемы через средства массовой информации. И с той и с другой стороны есть прекрасные специалисты, твёрдо убеждён — которые могут сесть вместе (...) и урегулировать эти проблемы.
Российский дипломат, находящийся, кстати, под американскими санкциями ещё со времён работы в Минобороны РФ, отметил, что Россия выполняет по контролю над вооружениями все международные договоры, которые ранее подписала.
Антонов отметил, что крайне удивлён заявлениям США том, что Россия якобы отклоняла предложения США по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений.
Анатолий Антонов:
А к 5 февраля обе страны должны сделать заявления по поводу того, как договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений выполняются.
Из заявления посла РФ в Вашингтоне:
Когда мы заключали договор о стратегических наступательных вооружениях, мы неоднократно говорили, были официальные заявления Российской Федерации, что мы подписываем этот договор только при том уровне противоракетной обороны, который существовал на дату подписания. Посмотрим, какие будут заявления . Столицы примут соответствующие решения. Будем ждать.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RusEmbUSA
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