11:01 03 февраля

Российский посол прокомментировал новую ядерную доктрину США

Посол РФ в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов прокомментировал новую ядерную доктрину США. Речь идёт о доктрине, которая, по сложившейся американской традиции, состоит из двух частей – открытой и секретной. В открытой части заявлено, что Россия «нарушает свои обязательства по контролю над вооружениями». Это объявляет государство, которое до сих пор не уничтожило (и, похоже, не собирается) свой арсенал, например, химического оружия.

РИА Новости приводит заявление Анатолия Антонова:
В документе упоминается договор о ракетах меньшей и средней дальности. Мы ведём на эту тему разговор с США. Я вам откровенно скажу, как профессионал, главное — вести этот разговор именно на уровне профессионалов. Я против того, чтобы обсуждать все эти проблемы через средства массовой информации. И с той и с другой стороны есть прекрасные специалисты, твёрдо убеждён — которые могут сесть вместе (...) и урегулировать эти проблемы.


Российский дипломат, находящийся, кстати, под американскими санкциями ещё со времён работы в Минобороны РФ, отметил, что Россия выполняет по контролю над вооружениями все международные договоры, которые ранее подписала.


Антонов отметил, что крайне удивлён заявлениям США том, что Россия якобы отклоняла предложения США по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений.

Российский посол прокомментировал новую ядерную доктрину США


Анатолий Антонов:
А к 5 февраля обе страны должны сделать заявления по поводу того, как договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений выполняются.


Из заявления посла РФ в Вашингтоне:
Когда мы заключали договор о стратегических наступательных вооружениях, мы неоднократно говорили, были официальные заявления Российской Федерации, что мы подписываем этот договор только при том уровне противоракетной обороны, который существовал на дату подписания. Посмотрим, какие будут заявления . Столицы примут соответствующие решения. Будем ждать.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RusEmbUSA
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Комментарии 36

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:17
    Вот сели бы и договорились и не наводили страх на население планеты из за ядерной войны , бесконечные взаимные препирательства не к чему хорошему не приведут .
    Spartanez300
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:54
      Попытайтесь договориться с карточным шулером, чтобы он вас не обманывал, и играл честно!
      Геркулесыч
      1. ul_vitalii Сегодня, 07:06
        Значит и мы начнем в очередной раз корректировать свою ядерную доктрину , показывая тем самым, что будет в ответ.
        ul_vitalii
      2. Spartanez300 Сегодня, 08:55
        Вам не кажется что угроза ядерной войны и карточная игра это несколько разные вещи , ирония тут не уместна .
        Spartanez300
    2. влад66 Сегодня, 08:35
      Цитата: Spartanez300
      Вот сели бы и договорились

      Коллега давно пора договариваться,но:
      1.На каких условиях.На условиях капитуляции?Уже было,результат сами знаете-распад страны и прочие прелести.
      2 На условиях победителя.Очень желательно и хоцца,но пока их не победили. request
      3 Ну и что бы договариваться нужно предложить козырей поболее чем вот этот шулер.
      влад66
      1. Spartanez300 Сегодня, 08:46
        Козырей у обоих стран огромное количество в виде ядерных ракет , а договариваться нужно на взаимовыгодных условиях как не парадоксально это звучит . Капитуляцию конечно же обсуждать не стоит и не кто не будет уже проходили , а победителей если что не будет . Это я в обратном порядке .
        Spartanez300
  2. МИХАН Сегодня, 06:22
    С США договариваться бесполезно..Обманут! В 80=90 х попробовали , итоги мы все видим
    МИХАН
    1. Alex-a832 Сегодня, 06:37
      Я думаю, что можно и нужно договариваться, если только закулисные правители США не приняли решение развязать ТМВ. Чем больше заряженных ружей в доме по стенам развешено, тем больше вероятность, что одно из них само выстрелит и спровоцирует глобальную бойню. 80-90 были плохи не соглашениями с амерами, а предательством наших правящих элит в угоду своим шкурным интересам.
      Alex-a832
      1. aKtoR Сегодня, 07:23
        К сожалению, приняли. Только Трамп несколько мешает и путает планы..
        aKtoR
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:30
        Я думаю, что можно и нужно договариваться, если только закулисные правители США не приняли решение развязать ТМВ.

        В свое время Горбачеву пообещали не раздвигать границы НАТО в сторону РОСССИИ...где теперь НАТО?

        У наших границ...снова хотите в роли лоха оказаться. what
        Тот же ЛЕХА
        1. Alex-a832 Сегодня, 08:17
          Горбачёв спасал свою шкуру и такие обещания были ему на руку, поэтому он в них "поверил". Горбачев предал Союз, поэтому все его посулы по поводу веры Западу - чистая профанация.
          Alex-a832
    2. тол100в Сегодня, 07:06
      Цитата: МИХАН
      С США договариваться бесполезно.

      Со страной лжецов и лицемеров говорить не о чем! Они понимают только силу.
      тол100в
      1. МИХАН Сегодня, 07:13
        Цитата: тол100в
        Цитата: МИХАН
        С США договариваться бесполезно.

        Со страной лжецов и лицемеров говорить не о чем! Они понимают только силу.

        КНДР тому пример..Когда Россия Армию и Флот перевооружит ,вот тогда можно поговорить по душам!
        МИХАН
  3. viktor. Сегодня, 06:29
    Знаю одно сша,турциии,немцам, ВЕРИТЬ СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ! С ими нужно не дипломатическим языком разговаривать а по русски!!! Иначе они страх теряют,доброту за слабость принимают!! Покойный Виталий Чуркин им говорил всё понятным языком и НЕ ОЗАБАЧИВОЛСЯ!!!
    viktor.
    1. Esoteric Сегодня, 09:31
      Цитата: viktor.
      Знаю одно сша,турциии,немцам, ВЕРИТЬ СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ!

      Я знаю русских, слова которых тоже расходятся с делом. Правда "русского" в них столько же, сколько немца в Адольфе Алоисовиче...
      Esoteric
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:29
    И с той и с другой стороны есть прекрасные специалисты, твёрдо убеждён — которые могут сесть вместе (...) и урегулировать эти проблемы.

    Не те цели ставит мерикатосовская публика, чтобы обсуждать за столом переговоров.. Проще твитнуть, через свои помойки-сми, на всяких выступлениях перед выпускниками которые не знают географии... angry
    a.s.zzz888
  5. Грац Сегодня, 06:37
    никаких сокращений ЯО, у них обычных вооружений намного больше.

    США должно быть официально заявлено что при нападении на российскую территорию по территории США будет нанесен всеобъемлющий ядерный удар на полное уничтожение, это должен объявить верховный главнокомандующий, это должна быть официальная позиция и она должна доносится до янки везде и всегда
    Грац
    1. Esoteric Сегодня, 09:33
      Цитата: Грац
      и она должна доноситЬся до янки везде и всегда

      ЕЖЕДНЕВНО!!! am
      Esoteric
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:38
    Я против того, чтобы обсуждать все эти проблемы через средства массовой информации
    Вся беда в том, что американцам выгодно муссировать этот вопрос именно в СМИ. С каждым днем обстановка нагнетается все больше и больше. Бедному американскому и европейскому обывателю силком вдалбливают в голову кто является "угрозой" для мира. Тем самым пытаются хоть как-то скрыть свое невыполнение договоров и агрессивность, которая прет уже как квашня из бачка. С этими договариваться бесполезно, т.к. своих обязательств не выполняют и не собираются выполнять строя мир под себя.
    rotmistr60
    1. Alex-a832 Сегодня, 08:12
      Смотря что называть договорённостью. Если, как в том анекдоте про игру с шулерами - то договариваться и глупо и вредно. А если обмен весомыми аргументами, вплоть до ультиматумов, то это способ удержать мир от сваливания в ТМВ. Честность и совесть оппонентов значения не имеет, главное - прагматизм, а его у амеров хоть отбавляй.
      Alex-a832
      1. Esoteric Сегодня, 09:35
        Цитата: Alex-a832
        Честность и совесть оппонентов значения не имеет

        Значение будет иметь восстановленная (вновь созданная)российская военная на Кубе... request
        Esoteric
    2. zhekazs Сегодня, 10:05
      Так амерзь во всем так действует. Нагнетают в СМИ по любому поводу. Но у нас есть здравые головы, которые умеют читать между строк и слово их весомо. Считаю, что сокращать СНВ нам уже дальше некуда, но и имеющегося достаточно, нужно постоянно модернизировать и улучшать потенциал, что, собственно, и происходит у нас сейчас, в отличие от...
      Возможность договариваться о сокращении ядерных СНВ будет тогда, когда появится упомянутое "оружие на новых физических принципах".
      zhekazs
  7. Геркулесыч Сегодня, 06:53
    Его послом взяли из детского сада? Такую ахинею несет! Нельзя верить сша, и нужно помнить главное, что для америки расчлинение или даже полное унечтожение России одна их лгавнейших задач! Не получилось создать полностью им подконтрольное, либеральное правительство в нашей стране -будут действовать против нас силой, и ударят сразу же в нескольких местах одновременно.
    Геркулесыч
    1. ul_vitalii Сегодня, 07:12
      Они от него ждут большей информации, может что лишнего с горяча скажет, а он им ездит по ушам, мели Емеля твоя неделя. Дипломат.
      ul_vitalii
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:29
        Так он получается, и нашим только по ущам ездит! negative Не на своем месте человек! am
        Геркулесыч
    2. Esoteric Сегодня, 09:37
      Цитата: Геркулесыч
      Такую ахинею несет!

      И будет нести дальше, пока его "за базар ответить" не заставят...
      Esoteric
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:17
    Что тут комментировать?Ядерная доктрина России должна звучать коротко и ясно всем.
    Как только.Так и сразу. :Вот вам и вся в ответ ядерная доктрина России. feel laughing
    Наблюдатель2014
    1. Esoteric Сегодня, 09:40
      Цитата: Наблюдатель2014
      Что тут комментировать?Ядерная доктрина России должна звучать коротко и ясно всем.
      Как только.Так и сразу.

      А если короче: "Ядерная доктрина России должна звучать". Для начала эта ядерная доктрина должна где-то "озвучить" хотя бы пару нот... feel
      Esoteric
  9. Симон Сегодня, 07:32
    Цитата: Spartanez300
    Вот сели бы и договорились и не наводили страх на население планеты из за ядерной войны , бесконечные взаимные препирательства не к чему хорошему не приведут .

    С американцами бесполезно договариваться. Если да же, в каком то случае и договорятся, то они обязательно ищут препоны, чтоб тормозить их или вообще не выполнять. США - это государство войны, так как оно живет от этого. request
    Симон
    1. Esoteric Сегодня, 09:43
      Цитата: Симон
      США - это государство войны, так как оно живет от этого.

      Оно и было создано для этого вдали от всех возможных конфликтов в окружении океанов и "покладистых" (усмирённых) соседей...Как же это приятно находиться в безопасности, подкармливая обе стороны конфликта, который был развязан не без помощи полосатых...
      Esoteric
  10. Симон Сегодня, 07:46
    Цитата: Грац
    никаких сокращений ЯО, у них обычных вооружений намного больше.

    США должно быть официально заявлено что при нападении на российскую территорию по территории США будет нанесен всеобъемлющий ядерный удар на полное уничтожение, это должен объявить верховный главнокомандующий, это должна быть официальная позиция и она должна доносится до янки везде и всегда

    Я с вами согласен! Но! Что такой удар будет нанесен, если при случае военных действий с Северной Кореей, американские ракеты попадут на территорию России и да же радиация. Не плохо бы, чтоб и Китай так же заявил. Мы две страны, которые заинтересованные в этом, так как граничим с Северной Кореей. Думаю, что пыл американцев, в развязывании войны, в этом случае по убавится! negative
    Симон
    1. Esoteric Сегодня, 09:49
      Цитата: Симон
      Не плохо бы, чтоб и Китай так же заявил. Мы две страны, которые заинтересованные в этом

      Вы относи'тесь к Китаю, как к попутчику в купейном вагоне поезда дальнего следования. Вы можете с ним беседовать, можете вместе откушать в вагоне ресторане. Возможно, что каждый из вас оплатит ужин другого из своего кармана...Но, как только вы доедете до станции назначения, ваши пути разойдутся, а через некоторое время вы даже не вспомните его имени...
      Надо жить так, чтобы всем показывать, что наша независимость - независима, наш суверенитет - незыблем, наша обороноспособность - на высоте, а решения принимаются нами только тогда, когда они выгодны нам...
      Esoteric
  11. лысова Сегодня, 09:16
    Когда есть желание адекватно договариваться, это одно, а с дерьмом иметь какие то договора !!! - Пускай у них бошка болит.
    лысова
  12. Теренин Сегодня, 09:45
    Антонов отметил, что крайне удивлён заявлениям США Информационная тактика американцев понятна -отрицать-не соглашаться-обвинять, а Антонов всё ещё удивляется request
    Теренин
  13. Дормидонт Сегодня, 09:52
    И только дипломатический этикет и негласная цензура не позволили назвать американцев тем, что они есть на самом деле
    Дормидонт
  14. Старый26 Сегодня, 10:40
    Цитата: Alex-a832
    Я думаю, что можно и нужно договариваться, если только закулисные правители США не приняли решение развязать ТМВ.

    Чем развязывать? Сейчас Программа продления жизненного цикла ядерных боеприпасов находится чуть ли не в середине. Один тип они "отмодернизировали", остальные - к середине 20-х. Новые боеголовки типа IW для замены W-хх порйдут в серию не ранее 2030. Сокращение идет по договору СНВ-3. Не такие они уж д.у.раки, чтобы начинать войну с Россией в таких невыгодных для себя условиях. Максимум что можно предположить - конфликт на Корейском полуострове

    Цитата: Грац
    никаких сокращений ЯО, у них обычных вооружений намного больше.

    То есть вы против того, что сейчас делает Верховный? Инициируйте его импичмент, мотивируя это предательством интересов России

    Цитата: Грац
    США должно быть официально заявлено что при нападении на российскую территорию по территории США будет нанесен всеобъемлющий ядерный удар на полное уничтожение, это должен объявить верховный главнокомандующий, это должна быть официальная позиция и она должна доносится до янки везде и всегда


    А насчет официально заявлено... Вы наверно уважаемый последние лет 10-15 находились в летаргическом сне??? Нет? Наверное все же во сне, иначе знали бы основные положения нашей Военной доктрины. А так получается вы пытаетесь говорить об этом, как о нечто таком, что обязательно надо сделать, не зная, что уже полтора десятка лет это сделано.

    Цитата: Симон
    Я с вами согласен! Но! Что такой удар будет нанесен, если при случае военных действий с Северной Кореей, американские ракеты попадут на территорию России и да же радиация. Не плохо бы, чтоб и Китай так же заявил. Мы две страны, которые заинтересованные в этом, так как граничим с Северной Кореей. Думаю, что пыл американцев, в развязывании войны, в этом случае по убавится!

    А можно узнать, каким образом американские ракеты попадут на территорию России при атаке Северной Кореи? А радиация? На вот это совершенно несерьезно. Советская радиация от Чернобыля выпала и на Западную Европу и это не была причиной наносить в ответ ядерный удар. так и тут. Грязных бомб у них, как и у нас уже не осталось, а нанесение удара по ядерным объектам КНДР - так они далеко от территории России.
    Насчет КНР. Не стоит забывать, что сказал министр иностранных дел КНР о ситуации вокруг Северной Корее. А он сказал
    1. Если первыми начнут американцы - Китай поможет Корее.
    2. Если первыми начнет Северная Корея - пусть рассчитывает исключительно на себя.

    А вообще-то документ интересный
    В частности впервые в американском документе "проявился" СТАТУС-6 на флоте и опытный (?) комплекс SS-19 mod, X-4 в РВСН и Х-32 в ВВС.

    И официально даны сроки модернизации американского ядерного потенциала. До этого были только в докладе ихнего министрества энергетики - сейчас вошли в в доктрину
    • Completing the W76-1 LEP by Fiscal Year (FY) 2019/ завершение программы LEP для боеголовок W-76-1 - 2019 финансовый год
    • Completing the B61-12 LEP by FY2024/ завершение программы LEP для бомб В61-12 - 2024 финансовый год
    • Completing the W88 alterations by FY2024 / завершение программы LEP для боеголовок W88 - 2024 финансовый год
    • Synchronizing NNSA’s W80-4 life extension, with DoD’s LRSO program and completing the W80-4 LEP by FY2031; - программу для этих боеголовок планируют завершить аж в 2031 финансовом году
    • Advancing the W78 warhead replacement one year to FY19 to support fielding on GBSD by 2030 and investigate the feasibility of fielding the nuclear explosive package in a Navy flight vehicle / программа продлена до 2030 года
    Старый26
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