11:07 03 февраля

Полторак в Вашингтоне получил директивы по военной реформе от главы Пентагона

Министр обороны Украины совершает рабочий визит в США, где уже провёл встречу со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом. Одна из основных тем для обсуждения между Мэттисом и Полтораком касалась решения США о передаче Украине летального оружия, включая противотанковые ракетные комплексы "Javelin". Напомним, что передача, как утверждают в Вашингтоне, может быть осуществлена безвозмездно. Это при учёте того, что Украина несколько дней назад решила передать США "на хранение" около 1 млрд долларов золотовалютных резервов.

По словам главы Пентагона, США акцентируют внимание на необходимости успешного завершения начатой на Украине военной реформы. Основная цель этой реформы – переход силовых структур Украины на так называемые натовские стандарты. В кабинете у Мэттиса Полторак продемонстрировал один из этапов такого «перехода» - новый «декоммунизированный» мундир.

Полторак в Вашингтоне получил директивы по военной реформе от главы Пентагона

Фото визита Мэттиса на Украину



Для Мэттиса этого оказалось недостаточно...

Мэттис, рассуждая о скорых поставках летального оружия Киеву, призвал Украину к исполнению Минских соглашений. По словам шефа Пентагона, США "намерены добиваться", чтобы "и Россия" выполняла Минские соглашения. При этом Мэттис не пояснил, в каком пункте этих договорённостей указано о конкретных обязательствах Российской Федерации.

Укринформ цитирует Степана Полторака:
Мы рассмотрели все вопросы, в том числе вопрос, связанный с решением США передать Украине летальное оружие. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, уже есть полное взаимопонимание в этом. Решение США было своевременным и правильным, и передача оружия будет осуществлена своевременно и очень продуманно.

Использованы фотографии: Посольство Украины в США
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Комментарии 31

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:31
    Т.е нам можно вполне законно обсуждать какое вооружение предать ЛДНР. Иначе вся эта говорильня с мерикатоснёй - бесполезное и вредное занятие! angry
    a.s.zzz888
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:34
      Укропы могут считать что передали США свое золото на вечное хранение , больше они его не увидят . И совершенно согласен нужно республики Донбасса вооружать по полной программе , а если кто то будет не доволен посылать подальше и на долго .
      Spartanez300
      1. viktor. Сегодня, 06:49
        Цитата: Spartanez300
        Укропы могут считать что передали США свое золото на вечное хранение , больше они его не увидят . И совершенно согласен нужно республики Донбасса вооружать по полной программе , а если кто то будет не доволен посылать подальше и на долго .

        Однозначно вооружить республики .
        viktor.
    2. ul_vitalii Сегодня, 06:53
      Конечно афишировать не будут, но кое-что уже поставлялось и поставляется, готовятся специалисты, которые в любой момент выдвинутся на передовые позиции.
      ul_vitalii
      1. Spartanez300 Сегодня, 06:59
        А какой смысл от кого то прятаться раз США вооружает их не обращая не на кого внимания , наоборот нужно демонстративно сделать что бы это видели укропы и их хозяева .
        Spartanez300
    3. Балу Сегодня, 08:46
      Цитата: a.s.zzz888
      Т.е нам можно вполне законно обсуждать какое вооружение предать ЛДНР. Иначе вся эта говорильня с мерикатоснёй - бесполезное и вредное занятие! angry

      Не только это. Не пора ли признать ЛДНР? В статье не все. Узаконено пребывание американского контингента в связи с тремя предстоящим в 2018 г. учениями на земле, воздухе и море. Практически это пребывание оккупационных войск. Какие провокации возможны догадаться несложно. Полеты беспилотников вдоль наших границ как-то надо осложнить.Средствами РЭБ это возможно?
      Балу
      1. Лелёк Сегодня, 10:38
        Цитата: Балу
        Узаконено пребывание американского контингента в связи с тремя предстоящим в 2018 г. учениями на земле, воздухе и море.

        hi
        Мало того, американская военная база в Очаково строится ускоренными темпами, а это в непосредственной близости от российской границы. Кроме того уже начаты работы по возведению тренировочной базы НАТО под Харьковом. Мы же отделываемся невнятным блеянием по поводу "нарушений договорённостей", плевали америкосы на все договорённости.
        Лелёк
    4. влад66 Сегодня, 09:24
      что передача, как утверждают в Вашингтоне, может быть осуществлена безвозмездно. Это при учёте того, что Украина несколько дней назад решила передать США "на хранение" около 1 млрд долларов золотовалютных резервов.

      Как говорил один не безизвестный персонаж:
      -Совпадение?
      -Не думаю. feel
      влад66
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    Намедни один украинский "эксперт" заявил, что для вступление Украины в НАТО всего-то и требуется, что выучить военным английский язык и освоить штабную культуру НАТО. Всего-то? А как же стандарты НАТО в вооружении, тактике и т.д.? Как же вооруженный конфликт на юго-востоке?
    Украина несколько дней назад решила передать США "на хранение" около 1 млрд долларов золотовалютных резервов.
    Чего не сделаешь ради поддержки режима. Можно и распрощаться с частью золотовалютного резерва.
    rotmistr60
    1. volodya Сегодня, 08:36
      Цитата: rotmistr60
      Украина несколько дней назад решила передать США "на хранение" около 1 млрд долларов золотовалютных резервов.

      Ну вот! Сразу понятно " самостийна и незалежна"!
      volodya
  4. изя топ Сегодня, 06:48
    два дэбила-это сила fellow

    пы.сы.насчет золотовалюты...что там с полуботком? wassat
    изя топ
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:59
      Изя hi -это золотоватный резерв, оброк от рабов господам из сша! negative Нету у укроины ничего своего! Всё пренадлежит кому-то! am
      Геркулесыч
      1. изя топ Сегодня, 07:03
        но-но no протоукрам ВСЕ должны априори.не за бесплатно же они нам цивилизацию дали yes
        изя топ
        1. Rusland Сегодня, 07:40
          Конечно бы побольше надо, но что взять с нищей свинки.
          Rusland
        2. МИХАН Сегодня, 07:42
          Андрей хорош народ смешить уже... laughing lol Я уже начал вспоминать, кто черное море выкопал и т.д.
          МИХАН
          1. изя топ Сегодня, 08:47
            hi
            Цитата: МИХАН
            Я уже начал вспоминать, кто черное море выкопал

            об этом ты должен помнить всегда и благодарить чубатых,что нам есть где разместить КЧФ yes
            изя топ
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:57
    Полураком небось просил "дайте Абрамсы и ф35, даром, да побольше "??? lol fool
    Геркулесыч
    1. Rusland Сегодня, 07:46
      Ага, свинья не дурочка была и сразу хвостик подняла. laughing
      Rusland
  6. МИХАН Сегодня, 07:08
    Летом на Донбассе будет жарко чую..Все будет зависеть от результатов выборов!
    МИХАН
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:27
      Виталий, а когда там было "холодно "последние 4 года с этим режимом киевским? ??
      Геркулесыч
      1. МИХАН Сегодня, 07:34
        Цитата: Геркулесыч
        Виталий, а когда там было "холодно "последние 4 года с этим режимом киевским? ??

        Летом будем Киев брать.. laughing fellow
        МИХАН
        1. vasya.pupkin Сегодня, 11:02
          Цитата: МИХАН
          Цитата: Геркулесыч
          Виталий, а когда там было "холодно "последние 4 года с этим режимом киевским? ??

          Летом будем Киев брать.. laughing fellow

          Пора уже Михану,доблестному диванному бойцу вручить орден"Сутулова",а то он не только Берлин,но и Вашингтон возьмет.
          vasya.pupkin
  7. Сибирский цирюльник Сегодня, 07:29
    ...В кабинете у Мэттиса Полторак продемонстрировал один из этапов такого «перехода» - новый «декоммунизированный» мундир...

    Резиновое изделие durex,что ли?? А,как же,генеральские лампасы? Или тоже пришили??)) wassat
    Этих "мундиров", на кассах,во всех магазинах, как грязи
    Сибирский цирюльник
    1. Rusland Сегодня, 07:48
      А вместо брюк у него килт с лампасами. smile
      Rusland
      1. Кот_Кузя Сегодня, 08:07
        Ага, чтобы расстегивать - застегивать штаны не надо было. Пристроится сзади господин из-за океана, сделает свое дело, все быстро и удобно wassat
        Кот_Кузя
  8. Комментарий был удален.
  9. samarin1969 Сегодня, 08:41
    ВО просто закидало стёбом по поводу того,что Украина "ложиться под США. А их всё устраивает: "любовь с интересом". И не только Пуэрто-Рико не прочь стать 51м штатом. ....Готовится военная облава на Россию с потерями, горем, кровью....Ничего смешного в этом нет. Это - ВОЙНА.
    samarin1969
    1. МИХАН Сегодня, 08:59
      Цитата: samarin1969
      ВО просто закидало стёбом по поводу того,что Украина "ложиться под США.

      Про ститутка та еще..И отношение соответствующее..

      Цитата: samarin1969
      Готовится военная облава на Россию с потерями, горем, кровью....Ничего смешного в этом нет. Это - ВОЙНА.

      Да знаем , не впервой России через это проходить.. soldier Рыданий и паники запад от нас не дождется.! Замочим всех скопом, если что..Судьба у нас такая ломать хребты , всяким исключительным и т.д.
      МИХАН
    2. Dreamboat Сегодня, 10:07
      И нужен США такой "штат"? Очередная ограбляемая колония, не больше.
      Это даже не поститутка, у той свой корыстный интерес, скорее "деревенская дурочка", дающая за так женатого мужику, в надежде что он разведения и на ней женится!
      Dreamboat
  10. Дормидонт Сегодня, 09:48
    Не забыли бы запастись гробами
    Дормидонт
  11. Сибирский цирюльник Сегодня, 09:57
    Цитата: samarin1969
    ВО просто закидало стёбом по поводу того,что Украина "ложиться под США. А их всё устраивает: "любовь с интересом". И не только Пуэрто-Рико не прочь стать 51м штатом. ....Готовится военная облава на Россию с потерями, горем, кровью....Ничего смешного в этом нет. Это - ВОЙНА.

    Русских людей, всегда отличало,от представителей других народов,умение шутить даже над самими собой,и своим положением..Никто не испытывает " щенячего восторга" от происходящего,но вешать нос ,тоже не стоит!) Разве не смешно звучит: " декоммунизированая форма"???))) Вроде,взрослые люди... laughing
    Сибирский цирюльник
  12. behemot Сегодня, 10:07
    "По словам шефа Пентагона, США "намерены добиваться", чтобы "и Россия" выполняла Минские соглашения. " гдеб их посмотреть, почему мы что то должны.
    behemot
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