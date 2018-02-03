Полторак в Вашингтоне получил директивы по военной реформе от главы Пентагона
Министр обороны Украины совершает рабочий визит в США, где уже провёл встречу со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом. Одна из основных тем для обсуждения между Мэттисом и Полтораком касалась решения США о передаче Украине летального оружия, включая противотанковые ракетные комплексы "Javelin". Напомним, что передача, как утверждают в Вашингтоне, может быть осуществлена безвозмездно. Это при учёте того, что Украина несколько дней назад решила передать США "на хранение" около 1 млрд долларов золотовалютных резервов.
По словам главы Пентагона, США акцентируют внимание на необходимости успешного завершения начатой на Украине военной реформы. Основная цель этой реформы – переход силовых структур Украины на так называемые натовские стандарты. В кабинете у Мэттиса Полторак продемонстрировал один из этапов такого «перехода» - новый «декоммунизированный» мундир.
Для Мэттиса этого оказалось недостаточно...
Мэттис, рассуждая о скорых поставках летального оружия Киеву, призвал Украину к исполнению Минских соглашений. По словам шефа Пентагона, США "намерены добиваться", чтобы "и Россия" выполняла Минские соглашения. При этом Мэттис не пояснил, в каком пункте этих договорённостей указано о конкретных обязательствах Российской Федерации.
Укринформ цитирует Степана Полторака:
По словам главы Пентагона, США акцентируют внимание на необходимости успешного завершения начатой на Украине военной реформы. Основная цель этой реформы – переход силовых структур Украины на так называемые натовские стандарты. В кабинете у Мэттиса Полторак продемонстрировал один из этапов такого «перехода» - новый «декоммунизированный» мундир.
Фото визита Мэттиса на Украину
Для Мэттиса этого оказалось недостаточно...
Мэттис, рассуждая о скорых поставках летального оружия Киеву, призвал Украину к исполнению Минских соглашений. По словам шефа Пентагона, США "намерены добиваться", чтобы "и Россия" выполняла Минские соглашения. При этом Мэттис не пояснил, в каком пункте этих договорённостей указано о конкретных обязательствах Российской Федерации.
Укринформ цитирует Степана Полторака:
Мы рассмотрели все вопросы, в том числе вопрос, связанный с решением США передать Украине летальное оружие. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, уже есть полное взаимопонимание в этом. Решение США было своевременным и правильным, и передача оружия будет осуществлена своевременно и очень продуманно.
Использованы фотографии: Посольство Украины в США
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