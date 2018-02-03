Полторак в Вашингтоне получил директивы по военной реформе от главы Пентагона

Фото визита Мэттиса на Украину

Мы рассмотрели все вопросы, в том числе вопрос, связанный с решением США передать Украине летальное оружие. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, уже есть полное взаимопонимание в этом. Решение США было своевременным и правильным, и передача оружия будет осуществлена своевременно и очень продуманно.