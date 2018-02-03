11:02 03 февраля

ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа

Израильское издание Haaretz публикует материал, в котором говорится о нанесении самолётами ВВС Израиля авиаудара по сектору Газа. При этом в материале содержится информация о том, что израильский авиаудар стал ответом на ракетный обстрел израильской территории.

Израильская военная разведка ранее представила данные в режиме общего доступа о том, ракетная атака из сектора Газа была осуществлена представителями вооружённого крыла ХАМАС. По последней информации, жертв и разрушений на израильской территории в результате ракетного обстрела нет. При этом нет данных и том, в каком месте разорвались ракеты ХАМАС (их было, как заявлено, две), если разорвались (на земле) вообще.

ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа



Израильская авиация нанесла авиаудар по одной из позиций ХАМАС в южной части сектора Газа.

По информации Haaretz, удар был нанесён по "террористическим целям, принадлежащим ХАМАС" на юге сектора Газа, которые являлись частью военного объекта. Речь идёт о так называемом наблюдательном пункте в нескольких километрах от Рафаха.

Напомним, что ранее Вашингтон внёс лидера движения ХАМАС Исмаила Ханию в список международных террористов. С резким осуждением такого шага США выступила Турция, заявив, что такая американская позиция нацелена на полное уничтожение процесса обсуждения мирного урегулирования в регионе.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. Spartanez300 Сегодня, 09:10
    Израиль последнее время стал усиленно копить себе врагов .
    Spartanez300
    1. изя топ Сегодня, 09:13
      Цитата: Spartanez300
      Израиль последнее время стал усиленно копить себе врагов .

      израилевка этим занимается с начала своего образования request
      изя топ
      1. Арон Заави Сегодня, 10:03
        Цитата: изя топ
        Цитата: Spartanez300
        Израиль последнее время стал усиленно копить себе врагов .

        израилевка этим занимается с начала своего образования request

        Какая мерзость. И ведь кроме опубликовавшего это, нашлось еще 6 неонацистов плюсанувших откровенной юдофобской пропаганде.
        Арон Заави
        1. изя топ Сегодня, 10:19
          Цитата: Арон Заави
          Какая мерзость

          изя топ
        2. Gonzallo Сегодня, 10:29
          Цитата: Арон Заави
          кроме опубликовавшего это, нашлось еще 6 неонацистов
          так ить Рассея, вы чего другого ожидали? Посмотрите ниже, газета правда в бозе.
          Gonzallo
          1. Дормидонт Сегодня, 10:40
            Знамо дело. Всё труднее вешать лапшу
            Дормидонт
        3. Hanokem Сегодня, 10:36
          Слушайте товарищи в Объединенных нациях,
          И вы господа, в Европе сидящие.
          Хватит евреям читать нотации.
          Вы медь звенящая и кимвалы звучащие (с).

          Не жмут вам кресла ортопедические,
          За нефть продавшим остатки совести?
          Характер уже не совсем нордический,
          Но словно герои все той же повести.

          Евреев в Освенциме вы жалеете,
          И льете слезы свои крокодильи.
          «Но защищаться евреи не смеете!»
          Вы любите нас лишь в нашем бессилии.

          Вы, лицемеры, вчера пришедшие.
          Уйдете завтра – и не останется.
          Калифы на час, свою власть обретшие,
          Вам перед нами нечем чваниться.

          Мы помним халдеев заклятья тайные,
          И пирамиды под солнцем египетским,
          Помним погромы и ночи хрустальные,
          Мы вас учили законам этическим.

          Смелости нет – не мешайте мужеству,
          Не доросли – дикари вчерашние,
          Лжецов и трусов ваше содружество,
          Переживем мы и вас, шипящие
          Hanokem
      2. q75agent Сегодня, 10:56
        и полетела от израйльских "друзей " слезная это они любят , так что держитесь дружище , но все в тему wink
        q75agent
    2. Мар.Тира Сегодня, 09:14
      Я бы даже сказал создавать.Ведь надо же оправдывать чудовищные расходы на армию, на вооружение.
      Мар.Тира
    3. Гигант мысли Сегодня, 09:15
      Израиль охотно отвечает на провокации ХАМАСа, когда-нибудь это очень здорово Израилю навредит.
      Гигант мысли
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:20
        Цитата: Гигант мысли
        Израиль охотно отвечает на провокации ХАМАСа, когда-нибудь это очень здорово Израилю навредит.

        Больше того, как вредит сам себе Израиль, вряд ли кто сможет!
        СРЦ П-15
        1. Tusv Сегодня, 10:02
          Цитата: СРЦ П-15
          Больше того, как вредит сам себе Израиль, вряд ли кто сможет!

          Евреи снобы. Это факт, А арабам западло. Те и другие семиты
          А ну их
          Tusv
          1. Hanokem Сегодня, 10:37
            TUSV, получается, что ты , мама и племяшка-офицерша снобы ?
            Hanokem
            1. Tusv Сегодня, 10:39
              Цитата: Hanokem
              мама и племяшка-офицерша снобы ?

              Я Гвардии Солдат запаса армии РФ hi Какой национальности Шойгу фиолетого.
              А племяшку не спрашивали, тут же накинулись, когда сестра умирала
              Tusv
              1. Hanokem Сегодня, 10:54
                Все верно. Ты гвардии солдат, еврей-сноб Российской Федерации. Кто накинулся на умиравшую сестру ?
                Hanokem
    4. Morrrow Сегодня, 09:31
      Хамас - это не новый враг
      Morrrow
    5. влад66 Сегодня, 09:33
      Да эти перепалки хрен его знает сколько времени уже длятся и конца этому еще долго не видать. yes
      влад66
    6. сибиралт Сегодня, 09:41
      Такие новости поступают еще с времен Арафата. Что изменилось то?
      сибиралт
      1. МИХАН Сегодня, 10:09
        Цитата: сибиралт
        Такие новости поступают еще с времен Арафата. Что изменилось то?

        Евреи за 2000 лет не изменились увы..А тут тем более свое государство выциганили со столицей Мировой религии Иерусалим ! Пупы земли блин..
        МИХАН
    7. МИХАН Сегодня, 10:07
      Ну наконец то Израиль проявился..А то думал суббота в скукоте пройдет..хе хе
      А почему Сирию заодно не обработали..? У вас же есть невидимки F-35...Там курды еще кровью истекают под ударами турецких ВВС..
      МИХАН
      1. Hanokem Сегодня, 10:55
        Виталик, а у тебя есть развлечения, помимо водочки и ВО ?
        Hanokem
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:13
    ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа
    Есть старая Израильская забава бомбить сектор Газа.Хм ,есть чему поучиться.А бандеры чем хуже ? bully feel
    Наблюдатель2014
    1. ul_vitalii Сегодня, 09:17
      Методист-забавник у них за океаном, вот и забавляются.
      ul_vitalii
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:28
        ul_vitalii
        Методист-забавник у них за океаном, вот и забавляются.
        Это всё понятно.Но как поднимает патриотизм в маленькой дико жаркой стране.Где больше пол года на улицу выйти это целая история(я про климат) бомбёжки "индейцев" в соседнем гетто.Израильтяне и сами стали верить что ого-го себе какие вояки.Вон посмотрите на их комментарии.И как всё наших в Сирии по первой задеть пытались .Потом правда попустило.Но сектор Газа никуда не делся.Значит можно поднимать самооценку дальше до бесконечности.А чем там ещё заниматься? Кругом каменюки раскалённые.Если куда и поехать .То только за границу обстановку сменить на какое-то время.
        Наблюдатель2014
        1. изя топ Сегодня, 09:37
          Цитата: Наблюдатель2014
          Израильтяне и сами стали верить что ого-го себе какие вояки.

          изя топ
        2. rotmistr60 Сегодня, 09:46
          Значит можно поднимать самооценку дальше до бесконечности
          Да куда уж дальше. Весь мир поставили на уши с холокостом, законодательно это утвердили, как будто фашисты уничтожали только евреев и у них в планах не значилось уничтожение славян. А если сравнить цифры кого и сколько уничтожили? Долбят ХАМАС а на проделки своих у власти на Украине и расцвет нового фашизма скромно закрывают глаза.
          rotmistr60
          1. Krasnodar Сегодня, 10:11
            Цитата: rotmistr60
            Значит можно поднимать самооценку дальше до бесконечности
            Да куда уж дальше. Весь мир поставили на уши с холокостом, законодательно это утвердили, как будто фашисты уничтожали только евреев и у них в планах не значилось уничтожение славян. А если сравнить цифры кого и сколько уничтожили? Долбят ХАМАС а на проделки своих у власти на Украине и расцвет нового фашизма скромно закрывают глаза.

            Причём тут Израиль и Украина? ))) В России и Штатах тоже много евреев во власти или к ней приближённых.
            А насчёт холокоста - стройте по всему миру музеи, посвящённые нацистскому геноциду славян, снимайте фильмы - люди должны это знать и об этом помнить.
            Krasnodar
            1. Дормидонт Сегодня, 10:43
              Хорошая хуцпа. Качественная
              Дормидонт
        3. Krasnodar Сегодня, 10:05
          Цитата: Наблюдатель2014
          ul_vitalii
          Методист-забавник у них за океаном, вот и забавляются.
          Это всё понятно.Но как поднимает патриотизм в маленькой дико жаркой стране.Где больше пол года на улицу выйти это целая история(я про климат) бомбёжки "индейцев" в соседнем гетто.Израильтяне и сами стали верить что ого-го себе какие вояки.Вон посмотрите на их комментарии.И как всё наших в Сирии по первой задеть пытались .Потом правда попустило.Но сектор Газа никуда не делся.Значит можно поднимать самооценку дальше до бесконечности.А чем там ещё заниматься? Кругом каменюки раскалённые.Если куда и поехать .То только за границу обстановку сменить на какое-то время.

          В этой маленькой жаркой стране ВВП на душу населения превысило британское и французское. Военные действия для поднятия самооценки нужны социумам, где уровень жизни летит в тартарары, а израильтянам войны просто мешают.
          Krasnodar
  3. anjey Сегодня, 09:14
    По последней информации, жертв и разрушений на израильской территории в результате ракетного обстрела нет

    не дай бог никому испытать терроризм,но в израиле он немного "странный", как не цинично это звучит,по сравнению с ираком,афганистаном ,сирией и россией....,всемогущие спецслужбы или договорные терракты????
    anjey
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:14
    При этом нет данных и том, в каком месте разорвались ракеты ХАМАС (их было, как заявлено, две), если разорвались (на земле) вообще.

    Хотим бомбим...хотим не бомбим...бесконечная война евреев с арабами видать не одно столетие будет продолжаться.
    Этот Гордиев узел когда нибудь будет разрублен ..только вот как what ...ни одна сторона конфликта не будет уступать .
    Тот же ЛЕХА
  5. Кот Всапогах Сегодня, 09:15
    ох и довыёживаются богомизбранные когда нить , сотрут их якобы государство с жёсткого диска сей планеты wassat
    Кот Всапогах
  6. Egorovich Сегодня, 09:16
    Опять хитросделанных атаковали. А где же их хваленая ПРО? Снова дыра образовалась.
    Egorovich
    1. Hanokem Сегодня, 10:41
      Егорович , Вы не позорьтесь своим невежеством. Система ПРО сбивает ракеты, летящие на заселенную местность. А если ракета летит на пустырь, то система не тратит на неё драгоценный перехватчик
      Hanokem
  7. Геркулесыч Сегодня, 09:39
    Турки должны поставить оружие палестинцам! lol Или от их имени бомбить израильские города!
    Геркулесыч
    1. Krasnodar Сегодня, 10:13
      Цитата: Геркулесыч
      Турки должны поставить оружие палестинцам! lol Или от их имени бомбить израильские города!

      В последнем случае от могучей Турции только помидоры и останутся ;)
      Krasnodar
      1. Геркулесыч Сегодня, 10:57
        Краснодар hi -а я желаю, чтобы от них и помидоров не осталось! Я им наш сбитый самолет и растрелянных в полете пилотов не прощу никогда!
        Геркулесыч
  8. Дормидонт Сегодня, 09:43
    Как это мило и неожиданно
    Дормидонт
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 09:45
    Вот что мне нравится в действиях Израиля - так это методичность к своим врагам (удар- ответка) и пофигизм на чьё-то мнение по этому поводу . Впрочем их жизнь заставляет - действуй они по другому , давно бы утонули в крови терактов и под натиском экстремистских формирований
    КВУ-НСвД
    1. Vard Сегодня, 10:07
      У них поддержка по всему миру и они могут себе это позволить... меня удивляет другое... они взяли власть в Украине... неужели трудно навести элементарный порядок... или они не способны...
      Vard
    2. Tusv Сегодня, 10:11
      Цитата: КВУ-НСвД
      Вот что мне нравится в действиях Израиля - так это методичность к своим врагам (удар- ответка) и пофигизм на чьё-то мнение по этому поводу .

      Да уж. В 2014 прилетел снаряд в Ростовскую область. Казалось бы - Танки в Киев, Бандерам руки в гору. Ан нет. Нам так не можно. Биг политик, а там смол политик, в общем никого не должно интересовать,
      Tusv
  10. viktor. Сегодня, 10:58
    Израиль не задаёт себе вопрос почему их обстреляли.???
    viktor.
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