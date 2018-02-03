ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа
Израильское издание Haaretz публикует материал, в котором говорится о нанесении самолётами ВВС Израиля авиаудара по сектору Газа. При этом в материале содержится информация о том, что израильский авиаудар стал ответом на ракетный обстрел израильской территории.
Израильская военная разведка ранее представила данные в режиме общего доступа о том, ракетная атака из сектора Газа была осуществлена представителями вооружённого крыла ХАМАС. По последней информации, жертв и разрушений на израильской территории в результате ракетного обстрела нет. При этом нет данных и том, в каком месте разорвались ракеты ХАМАС (их было, как заявлено, две), если разорвались (на земле) вообще.
Израильская авиация нанесла авиаудар по одной из позиций ХАМАС в южной части сектора Газа.
По информации Haaretz, удар был нанесён по "террористическим целям, принадлежащим ХАМАС" на юге сектора Газа, которые являлись частью военного объекта. Речь идёт о так называемом наблюдательном пункте в нескольких километрах от Рафаха.
Напомним, что ранее Вашингтон внёс лидера движения ХАМАС Исмаила Ханию в список международных террористов. С резким осуждением такого шага США выступила Турция, заявив, что такая американская позиция нацелена на полное уничтожение процесса обсуждения мирного урегулирования в регионе.
Израильская военная разведка ранее представила данные в режиме общего доступа о том, ракетная атака из сектора Газа была осуществлена представителями вооружённого крыла ХАМАС. По последней информации, жертв и разрушений на израильской территории в результате ракетного обстрела нет. При этом нет данных и том, в каком месте разорвались ракеты ХАМАС (их было, как заявлено, две), если разорвались (на земле) вообще.
Израильская авиация нанесла авиаудар по одной из позиций ХАМАС в южной части сектора Газа.
По информации Haaretz, удар был нанесён по "террористическим целям, принадлежащим ХАМАС" на юге сектора Газа, которые являлись частью военного объекта. Речь идёт о так называемом наблюдательном пункте в нескольких километрах от Рафаха.
Напомним, что ранее Вашингтон внёс лидера движения ХАМАС Исмаила Ханию в список международных террористов. С резким осуждением такого шага США выступила Турция, заявив, что такая американская позиция нацелена на полное уничтожение процесса обсуждения мирного урегулирования в регионе.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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