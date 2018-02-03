Хибакуся - США: Вам мало Хиросимы и Нагасаки?

В Японии располагаются американские военные базы. И вряд ли нужно думать, что ядерный конфликт не затронет нашу страну. При учёте того, что мы являемся единственной страной мира, подвергшейся атомной бомбардировке, считаю своим долгом сказать о недопустимости таких шагов со стороны США.

Жители Японии, пережившие американскую атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, с возмущением отреагировали на презентацию США своей новой ядерной доктрины. Информационная служба NHK приводит заявления «хибакуся» (так в Японии называют тех, кто подвергся американской атаке и выжил), которые отмечают, что «новый американский документ рождает в их сердцах гнев».Хибакуся заявили, что американские власти вместо того, чтобы садиться за стол переговоров и договариваться о сокращении арсенала ядерного оружия в мире, занимаются откровенной провокацией, стараясь ещё и нарастить свой смертоносный арсенал. При этом конкретные претензии высказываются в адрес президента США Дональда Трампа, которому припомнили заявления о «ядерной милитаризации режима в Пхеньяне».Отмечено, что пока Трамп «показывает пальцем на Северную Корею», в самих США рождается новая ядерная доктрина, которая фактически объявляет о возможности ядерной войны в любой точке мира.Из заявления человека, пережившего ядерную бомбардировку:Несмотря на то, что японские власти по поводу новой американской ядерной доктрины не высказались, публикация реакции хибакуся на страницах официального информационного агентства страны вполне может считаться реакцией и официального Токио.