11:09 03 февраля

Хибакуся - США: Вам мало Хиросимы и Нагасаки?

Жители Японии, пережившие американскую атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, с возмущением отреагировали на презентацию США своей новой ядерной доктрины. Информационная служба NHK приводит заявления «хибакуся» (так в Японии называют тех, кто подвергся американской атаке и выжил), которые отмечают, что «новый американский документ рождает в их сердцах гнев».

Хибакуся заявили, что американские власти вместо того, чтобы садиться за стол переговоров и договариваться о сокращении арсенала ядерного оружия в мире, занимаются откровенной провокацией, стараясь ещё и нарастить свой смертоносный арсенал. При этом конкретные претензии высказываются в адрес президента США Дональда Трампа, которому припомнили заявления о «ядерной милитаризации режима в Пхеньяне».

Хибакуся - США: Вам мало Хиросимы и Нагасаки?



Отмечено, что пока Трамп «показывает пальцем на Северную Корею», в самих США рождается новая ядерная доктрина, которая фактически объявляет о возможности ядерной войны в любой точке мира.



Из заявления человека, пережившего ядерную бомбардировку:
В Японии располагаются американские военные базы. И вряд ли нужно думать, что ядерный конфликт не затронет нашу страну. При учёте того, что мы являемся единственной страной мира, подвергшейся атомной бомбардировке, считаю своим долгом сказать о недопустимости таких шагов со стороны США.


Несмотря на то, что японские власти по поводу новой американской ядерной доктрины не высказались, публикация реакции хибакуся на страницах официального информационного агентства страны вполне может считаться реакцией и официального Токио.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 21

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  1. влад66 Сегодня, 10:15
    Проблемы индейцев,когда хоть волновали шерифа.
    влад66
    1. Котище Сегодня, 10:18
      Печально, что шериф не понимает о том, что в случае ядерной войны он в одной лодке с индейцами?
      Котище
      1. влад66 Сегодня, 10:22
        Цитата: Котище
        Печально, что шериф не понимает о том, что в случае ядерной войны он в одной лодке с индейцами?

        Шериф считает,что он "исключительный" и думает отсидеться за океанами. request hi
        влад66
        1. Александр 3 Сегодня, 10:35
          Волной смоет
          Александр 3
          1. БрОВР Сегодня, 10:58
            А кто им ответить осмелится?Внук Ким Ир Сена?Одной ракетой?Забыл добавить-нас я в принципе не противопоставляю партнёрам,ибо так сказал царь-мы партнёры,не враги.Посмейте только сейчас возразить мне и Путину,вражины Государевы... wink
            БрОВР
  2. Tusv Сегодня, 10:15
    Японцы. Референдум - Автономная Японская волость и ни каких "хибакуся". Будете говорить "Небося"
    Tusv
  3. МИХАН Сегодня, 10:16
    В Японии располагаются американские военные базы. И вряд ли нужно думать, что ядерный конфликт не затронет нашу страну.

    Эх японцы ,где ваша самурайская гордость .. США вас грабят безбожно и считают сами знаете за кого!
    МИХАН
    1. Tusv Сегодня, 10:27
      Цитата: МИХАН
      Эх японцы ,где ваша самурайская гордость .. США вас грабят безбожно и считают сами знаете за кого!

      В 80-х Япона мама попробовала. Долго планировала экономический удар, в итоге в исподнем осталась. Эх. Набибулиной бы так ответить за Новый 2015 год американцам, чтобы своими санкциями какали диареей пожизненно
      Tusv
  4. лысова Сегодня, 10:18
    Правительство Японии - пустив в свой огород Америку - плюёт на своих " предков " Хиросимы и Нагасаки. Закон грабель, ещё ни кто не отменял.
    лысова
    1. Стройбат запаса Сегодня, 10:28
      Разве япы добровольно пустили матрасов?
      Может всё-таки будем называть вещи своими именами и признаем, что Япония является оккупированной страной?
      Стройбат запаса
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 10:22
    Хибакуся заявили, что американские власти вместо того, чтобы садиться за стол переговоров и договариваться о сокращении арсенала ядерного оружия в мире, занимаются откровенной провокацией,
    Люди пережившие войну всегда отличаются чётким здравомыслием , в отличие от большинства их потомков . К сожалению , лучший учитель человека его собственные ошибки и страдания
    КВУ-НСвД
    1. Удав КАА Сегодня, 10:59
      Цитата: КВУ-НСвД
      Люди пережившие войну всегда отличаются чётким здравомыслием , в отличие от большинства их потомков

      Это так...Но хорошо, что жертвы ядерной бомбардировки говорят своим соотечественникам, потомкам, правду о Хиросиме и Нагасаки. А то современная молодь точно знает, что это сделали проклятые ужасные русские. А все наши ПРАВДЫ в СМИ принимаются ими за кремлевскую пропаганду. По крайней мере в Штатах такое мозгополоскание имеет свои плоды.
      Удав КАА
  6. Egorovich Сегодня, 10:27
    Голос разума не присущ матрасникам априори, у них свои принципы. Насилие, хаос - их стезя.
    Egorovich
  7. bubalik Сегодня, 10:27
    Поставьте себя на место императора. Вы только что подвергли свою страну разрушительной войне. Экономика в руинах. 80% ваших городов разрушено и сожжено. Армия разгромлена, потерпев серию поражений. Флот понес тяжелейшие потери и не выходит с баз. Народ начинает голодать. Короче говоря, война стала катастрофой, и что самое главное, вы лжете своем народу, не говоря ему о том, насколько в действительности плоха ситуация.

    Народ будет потрясен, узнав о капитуляции. Так что же вам делать? Признать, что вы потерпели полный провал? Выступить с заявлением, что вы серьезно просчитались, наделали ошибок и нанесли огромный ущерб своей нации? Или объяснить поражение удивительными научными достижениями, которые никто не мог предсказать? Если возложить вину за поражение на атомную бомбу, то все ошибки и военные просчеты можно будет замести под ковер. Бомба это идеальное оправдание проигрыша в войне. Не придется искать виноватых, не нужно проводить следствия и суды. Японские лидеры смогут сказать, что делали все возможное.

    Таким образом, в общем и целом атомная бомба помогла снять вину с японских руководителей.

    Но объяснив японское поражение атомными бомбардировками, удалось добиться еще трех вполне конкретных политических целей. Во-первых, это помогло сохранить легитимность императора. Поскольку война была проиграна не из-за ошибок, а из-за неожиданного появившегося у противника чудо-оружия, значит, император будет и дальше пользоваться поддержкой в Японии.

    Во-вторых, это вызывало международные симпатии. Япония вела войну агрессивно, и особую жестокость проявляла к завоеванным народам. Другие страны наверняка должны были осудить ее действия. А если превратить Японию в страну-жертву, которую бесчеловечно и нечестно разбомбили с применением ужасного и жестокого инструмента войны, то можно будет как-то искупить и нейтрализовать наиболее мерзкие поступки японских военных. Привлечение внимания к атомным бомбардировкам помогло создать больше сочувствия к Японии и погасить стремление к самому суровому наказанию.

    И наконец, заявления о том, что победу в войне обеспечила Бомба, льстят американским победителям Японии. Американская оккупация Японии официально закончилась лишь в 1952 году, и все это время США могли менять и переделывать японское общество по своему усмотрению. В первые дни оккупации многие японские руководители опасались, что американцы захотят отменить институт императора.

    А еще у них было другое опасение. Многие высшие руководители Японии знали, что их могут привлечь к суду за военные преступления (когда Япония капитулировала, в Германии уже судили ее нацистских лидеров). Японский историк Асада Садао (Asada Sadao) писал, что во многих послевоенных интервью «японские официальные лица ... совершенно очевидно старались угодить своим американским интервьюерам». Если американцы хотят верить в то, что победу в войне обеспечила их бомба, зачем их разочаровывать?

    Потраченные на создание бомбы 2 миллиарда долларов не пропали зря. С другой стороны, если признать, что причиной капитуляции Японии было вступление в войну Советского Союза, то Советы вполне смогут заявить, что они за четыре дня сделали то, чего Соединенные Штаты не смогли сделать за четыре года. И тогда усилится представление о военной мощи и дипломатическом влиянии Советского Союза. А поскольку в то время уже полным ходом шла холодная война, признание решающего вклада Советов в победу было равноценно оказанию помощи и поддержки врагу

    http://news24today.info/khirosima-i-nagasaki-nevy
    godnaya-pravda.html
    bubalik
  8. Northern warrior Сегодня, 10:28
    Такое впечатление от заголовка статьи, что Хиросима и Нагасаки находятся в США. Хибакуся может думать что угодно, но именно япы тогда развязали войну с США и закономерно выгребли в августе 45-го. Можно даже не сомневаться, что в будущем американцы подставят своих японских "партнеров" под русские и китайские ракетные удары, что приведет к фактической ликвидации Японии как государства.
    Northern warrior
    1. KaPToC Сегодня, 11:07
      Цитата: Northern warrior
      но именно япы тогда развязали войну с США

      Это неправда, войну развязали США. Именно американцы СИЛОВЫМИ методами воздействовали на Японию, блокировали торговлю, морской транспорт, поставки ресурсов. Вторая Мировая война - американское детище и без американцев она бы просто не случилась.
      KaPToC
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:32
    Американцам наплевать на весь мир, а тут какие-то «хибакуся», о которых они очевидно и не слышали, да и слышать не хотят. Черный Обама посещая Японию не удосужился не только извиниться за содеянное Сша, но и посочувствовать ныне еще живущим страдальцам.
    rotmistr60
  10. Дормидонт Сегодня, 10:47
    Взывать к совести общечеловеков, все равно, что увещевать камень. Хотя в случае с камнем не все так однозначно
    Дормидонт
  11. Геркулесыч Сегодня, 10:52
    Остались еще адекватные японцы! Им бы книгу правдивую написать, о том как сша на них две атомных бомбы сбросили, что они пережили, да выложить ее в интернет -по всему миру! Чтобы своему населению мозги на место поставить!
    Геркулесыч
  12. viktor. Сегодня, 10:56
    И[/b] врятли не затронет нашу страну[b] Ну как же не затронит Искандерчики и дежурят на подобный случай wassat Хибакуси ваше правительство забыли что Вы пережили yes
    viktor.
  13. Lesorub Сегодня, 11:02
    Официальный Токио (находящийся в оккупации с 1945г.), не когда ни чего не скажет, мнения отдельных японцев для штатов ровно ни чего не значат! (хоть головой об стену, хоть харакири) ! )))
    Lesorub
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