Хибакуся - США: Вам мало Хиросимы и Нагасаки?
Жители Японии, пережившие американскую атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, с возмущением отреагировали на презентацию США своей новой ядерной доктрины. Информационная служба NHK приводит заявления «хибакуся» (так в Японии называют тех, кто подвергся американской атаке и выжил), которые отмечают, что «новый американский документ рождает в их сердцах гнев».
Хибакуся заявили, что американские власти вместо того, чтобы садиться за стол переговоров и договариваться о сокращении арсенала ядерного оружия в мире, занимаются откровенной провокацией, стараясь ещё и нарастить свой смертоносный арсенал. При этом конкретные претензии высказываются в адрес президента США Дональда Трампа, которому припомнили заявления о «ядерной милитаризации режима в Пхеньяне».
Отмечено, что пока Трамп «показывает пальцем на Северную Корею», в самих США рождается новая ядерная доктрина, которая фактически объявляет о возможности ядерной войны в любой точке мира.
Из заявления человека, пережившего ядерную бомбардировку:
Несмотря на то, что японские власти по поводу новой американской ядерной доктрины не высказались, публикация реакции хибакуся на страницах официального информационного агентства страны вполне может считаться реакцией и официального Токио.
Хибакуся заявили, что американские власти вместо того, чтобы садиться за стол переговоров и договариваться о сокращении арсенала ядерного оружия в мире, занимаются откровенной провокацией, стараясь ещё и нарастить свой смертоносный арсенал. При этом конкретные претензии высказываются в адрес президента США Дональда Трампа, которому припомнили заявления о «ядерной милитаризации режима в Пхеньяне».
Отмечено, что пока Трамп «показывает пальцем на Северную Корею», в самих США рождается новая ядерная доктрина, которая фактически объявляет о возможности ядерной войны в любой точке мира.
Из заявления человека, пережившего ядерную бомбардировку:
В Японии располагаются американские военные базы. И вряд ли нужно думать, что ядерный конфликт не затронет нашу страну. При учёте того, что мы являемся единственной страной мира, подвергшейся атомной бомбардировке, считаю своим долгом сказать о недопустимости таких шагов со стороны США.
Несмотря на то, что японские власти по поводу новой американской ядерной доктрины не высказались, публикация реакции хибакуся на страницах официального информационного агентства страны вполне может считаться реакцией и официального Токио.
Использованы фотографии: Фейсбук
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