Чтиво выходного дня. "Ханокмим" - послевоенные мстители за Холокост
В европейской прессе публикуют выдержки из не так давно рассекреченного военного доклада США от 1947 года, в котором рассказывается о попытке послевоенной мести немцам за Холокост. Так, норвежская газета Dagbladet выходит с материалом, подготовленным на основании рассекреченных США документов конца 40-х.
В материале рассказывается, как несколько десятков этнических евреев в 1945 году создали группу, основной задачей которой было нанесение максимального ущерба немецким военнослужащим, оставшимся в живых после окончания Второй мировой войны. Речь идёт об организации, которая носила имя «Мстители» и действовала на территории послевоенной Германии.
Один из первоочередных планов этой группы, в состав которой изначально входили четыре партизанских командира из Северной Италии (Хаим Лазарь, Аба Ковнер, Элизер Лидовски и Нисан Резник) – отравление воды в Нюрнберге, Гамбурге, Веймаре, Берлине и других немецких городах. Однако от такого плана отказались. Ранее в открытых источниках содержалось заявление о том, что от реализации плана группа «Мстители» отказалась в связи с тем, что от такой операции могли погибнуть сотни тысяч мирных жителей. Однако изначально группа мстителей провозглашала своей целью уничтожение немцев – безотносительно того, имели ли они отношение в СС, вермахту и другим силовым структурам Третьего Рейха или нет. Рассекреченный Пентагоном документ показывает, что со временем идея мести трансформировалась, и группа «(Ханокмим», она же «Накам» или «Нокмим») в качестве цели для мести стала рассматривать исключительно бывших нацистских военных.
Весной 1946 года группа «Мстители» попыталась реализовать план по отравлению 12 тыс. немецких военнопленных в американском лагере Нюрнберга. Для этого несколько членов группы предварительно устроились на работу в пекарню. 13 апреля 1946 года пекари подмешали мышьяк в тесто, из которого и был выпечен хлеб для бывших военнослужащих гитлеровской армии. В общей сложности, в лагерь было поставлено примерно 3 тыс. буханок отравленного хлеба. Изначально в открытых источниках сообщалось, что примерно 400 военнопленных погибли и почти 2 тысячи получили отравление, но были спасены в местных госпиталях.
Рассекреченный Пентагоном документ утверждает, что не погиб никто из немецких военнопленных. 2,2 человек от отравления пострадали. В том же документе говорится об обнаружении через некоторое время в пекарне нескольких пустых бутылок, в которых мышьяка, смешанного с клеем, изначально было столько, что хватило бы на отравление примерно 60 тыс. человек с непременным летальным исходом.
До сих пор нет однозначного ответа на вопрос о том, почему же пострадало относительно мало немецких военнопленных и, если верить США, никто из них не погиб. Один из ответов: военнопленные почувствовали «некоторые странности» в ломтиках хлеба и съели его в малых количествах. Другая версия - были подмешаны несмертельные дозы.
Один из представителей еврейского группы «Мстителей» Иегуда Маймон, выживший в лагере смерти Аушвиц (Освенцим), рассказывает о том, что он горд тем, что вошёл в эту группу. По его словам, «Накам» выносила смертные приговоры в отношении нацистов и по мере возможности их реализовывала. Так, в том же лагере в Нюрнберге были задушены и кастрированы несколько десятков немецких военнопленных.
Нескольких бывших высокопоставленных эсэсовцев «Мстители» отловили через несколько лет после окончания Второй мировой – их трупы находили на обочинах дорог (нацистов сбивали автомобили) или повешенными на деревьях. О том, сколько именно отмщённых за Холокост на счету «Накам», в американском рассекреченном документе не сообщается.
В материале рассказывается, как несколько десятков этнических евреев в 1945 году создали группу, основной задачей которой было нанесение максимального ущерба немецким военнослужащим, оставшимся в живых после окончания Второй мировой войны. Речь идёт об организации, которая носила имя «Мстители» и действовала на территории послевоенной Германии.
Один из первоочередных планов этой группы, в состав которой изначально входили четыре партизанских командира из Северной Италии (Хаим Лазарь, Аба Ковнер, Элизер Лидовски и Нисан Резник) – отравление воды в Нюрнберге, Гамбурге, Веймаре, Берлине и других немецких городах. Однако от такого плана отказались. Ранее в открытых источниках содержалось заявление о том, что от реализации плана группа «Мстители» отказалась в связи с тем, что от такой операции могли погибнуть сотни тысяч мирных жителей. Однако изначально группа мстителей провозглашала своей целью уничтожение немцев – безотносительно того, имели ли они отношение в СС, вермахту и другим силовым структурам Третьего Рейха или нет. Рассекреченный Пентагоном документ показывает, что со временем идея мести трансформировалась, и группа «(Ханокмим», она же «Накам» или «Нокмим») в качестве цели для мести стала рассматривать исключительно бывших нацистских военных.
Весной 1946 года группа «Мстители» попыталась реализовать план по отравлению 12 тыс. немецких военнопленных в американском лагере Нюрнберга. Для этого несколько членов группы предварительно устроились на работу в пекарню. 13 апреля 1946 года пекари подмешали мышьяк в тесто, из которого и был выпечен хлеб для бывших военнослужащих гитлеровской армии. В общей сложности, в лагерь было поставлено примерно 3 тыс. буханок отравленного хлеба. Изначально в открытых источниках сообщалось, что примерно 400 военнопленных погибли и почти 2 тысячи получили отравление, но были спасены в местных госпиталях.
Рассекреченный Пентагоном документ утверждает, что не погиб никто из немецких военнопленных. 2,2 человек от отравления пострадали. В том же документе говорится об обнаружении через некоторое время в пекарне нескольких пустых бутылок, в которых мышьяка, смешанного с клеем, изначально было столько, что хватило бы на отравление примерно 60 тыс. человек с непременным летальным исходом.
До сих пор нет однозначного ответа на вопрос о том, почему же пострадало относительно мало немецких военнопленных и, если верить США, никто из них не погиб. Один из ответов: военнопленные почувствовали «некоторые странности» в ломтиках хлеба и съели его в малых количествах. Другая версия - были подмешаны несмертельные дозы.
Один из представителей еврейского группы «Мстителей» Иегуда Маймон, выживший в лагере смерти Аушвиц (Освенцим), рассказывает о том, что он горд тем, что вошёл в эту группу. По его словам, «Накам» выносила смертные приговоры в отношении нацистов и по мере возможности их реализовывала. Так, в том же лагере в Нюрнберге были задушены и кастрированы несколько десятков немецких военнопленных.
Нескольких бывших высокопоставленных эсэсовцев «Мстители» отловили через несколько лет после окончания Второй мировой – их трупы находили на обочинах дорог (нацистов сбивали автомобили) или повешенными на деревьях. О том, сколько именно отмщённых за Холокост на счету «Накам», в американском рассекреченном документе не сообщается.
Использованы фотографии: мемориальный комплекс "Яд Вашем"
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