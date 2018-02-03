23:03 03 февраля

Чтиво выходного дня. "Ханокмим" - послевоенные мстители за Холокост

В европейской прессе публикуют выдержки из не так давно рассекреченного военного доклада США от 1947 года, в котором рассказывается о попытке послевоенной мести немцам за Холокост. Так, норвежская газета Dagbladet выходит с материалом, подготовленным на основании рассекреченных США документов конца 40-х.

В материале рассказывается, как несколько десятков этнических евреев в 1945 году создали группу, основной задачей которой было нанесение максимального ущерба немецким военнослужащим, оставшимся в живых после окончания Второй мировой войны. Речь идёт об организации, которая носила имя «Мстители» и действовала на территории послевоенной Германии.

Один из первоочередных планов этой группы, в состав которой изначально входили четыре партизанских командира из Северной Италии (Хаим Лазарь, Аба Ковнер, Элизер Лидовски и Нисан Резник) – отравление воды в Нюрнберге, Гамбурге, Веймаре, Берлине и других немецких городах. Однако от такого плана отказались. Ранее в открытых источниках содержалось заявление о том, что от реализации плана группа «Мстители» отказалась в связи с тем, что от такой операции могли погибнуть сотни тысяч мирных жителей. Однако изначально группа мстителей провозглашала своей целью уничтожение немцев – безотносительно того, имели ли они отношение в СС, вермахту и другим силовым структурам Третьего Рейха или нет. Рассекреченный Пентагоном документ показывает, что со временем идея мести трансформировалась, и группа «(Ханокмим», она же «Накам» или «Нокмим») в качестве цели для мести стала рассматривать исключительно бывших нацистских военных.


Чтиво выходного дня. "Ханокмим" - послевоенные мстители за Холокост


Весной 1946 года группа «Мстители» попыталась реализовать план по отравлению 12 тыс. немецких военнопленных в американском лагере Нюрнберга. Для этого несколько членов группы предварительно устроились на работу в пекарню. 13 апреля 1946 года пекари подмешали мышьяк в тесто, из которого и был выпечен хлеб для бывших военнослужащих гитлеровской армии. В общей сложности, в лагерь было поставлено примерно 3 тыс. буханок отравленного хлеба. Изначально в открытых источниках сообщалось, что примерно 400 военнопленных погибли и почти 2 тысячи получили отравление, но были спасены в местных госпиталях.

Рассекреченный Пентагоном документ утверждает, что не погиб никто из немецких военнопленных. 2,2 человек от отравления пострадали. В том же документе говорится об обнаружении через некоторое время в пекарне нескольких пустых бутылок, в которых мышьяка, смешанного с клеем, изначально было столько, что хватило бы на отравление примерно 60 тыс. человек с непременным летальным исходом.

До сих пор нет однозначного ответа на вопрос о том, почему же пострадало относительно мало немецких военнопленных и, если верить США, никто из них не погиб. Один из ответов: военнопленные почувствовали «некоторые странности» в ломтиках хлеба и съели его в малых количествах. Другая версия - были подмешаны несмертельные дозы.

Один из представителей еврейского группы «Мстителей» Иегуда Маймон, выживший в лагере смерти Аушвиц (Освенцим), рассказывает о том, что он горд тем, что вошёл в эту группу. По его словам, «Накам» выносила смертные приговоры в отношении нацистов и по мере возможности их реализовывала. Так, в том же лагере в Нюрнберге были задушены и кастрированы несколько десятков немецких военнопленных.

Нескольких бывших высокопоставленных эсэсовцев «Мстители» отловили через несколько лет после окончания Второй мировой – их трупы находили на обочинах дорог (нацистов сбивали автомобили) или повешенными на деревьях. О том, сколько именно отмщённых за Холокост на счету «Накам», в американском рассекреченном документе не сообщается.

Использованы фотографии: мемориальный комплекс "Яд Вашем"
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 142

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  1. Logall Сегодня, 11:02
    Неуловимые мстители-фиговы!
    Холокост - это самый большой повод для спикуляцый! Сколько евреев погибло? А сколько русских?! 36000000-советских граждан - это по официальным данным, но переписи то не было!
    Советский народ пострадал больше всего!
    И до сих пор страдает!!! - везде где пытаются очернить советского солдата и оправдать фашизм...
    Logall
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:09
      Действовать им нужно было во время войны! Устроились бы также в полевую столовую , желательно подраздиления СС , да травили немцев! Могли бы на предприятиях массово устраивать деверсии -чего же это они во время войны себя не проявили, не дали немцам ответку сразу? ПС -АЛЕКСАНДР hi -Приветствую! hi
      Геркулесыч
      1. фигвам Сегодня, 11:18
        Геркулесыч

        А как вы себе представляете еврея работающего в столовой СС, это что то новое? ближайшее место где их можно было встретить, это концлагерь.
        фигвам
        1. Сергей Медведев Сегодня, 13:37
          Цитата: фигвам
          А как вы себе представляете еврея работающего в столовой СС, это что то новое? ближайшее место где их можно было встретить, это концлагерь.

          В советском плену зафиксировано 10 000 военнопленных Германии еврейской национальности. Так что были для них возможности.
          Сергей Медведев
          1. фигвам Сегодня, 14:51
            Сергей Медведев

            Мне известно что немец у которого отец был еврей, мог стать солдатом вермахта, а вот если мать, конечно нет. И даже во время войны немецкие службы изучающие биографию, снимали с фронта солдат, если обнаруживали у них еврейские корни по матери.
            фигвам
            1. karish Сегодня, 15:07
              Цитата: фигвам
              Мне известно что немец у которого отец был еврей, мог стать солдатом вермахта, а вот если мать, конечно нет.

              глупость.
              Почитай.
              http://www.jewniverse.ru/RED/Ostrowski/ostrovski_
              soldaty_hitler.html
              karish
              1. Shurik70 Сегодня, 19:42
                Что евреи, выжив в лагере смерти, после войны решили убивать немцев - верю. Что от отравления мышьяком заболело 2,2 человека - НЕ ВЕРЮ
                Либо там толпы сдохли, а американцы это скрыли, либо отравления вообще не было.
                И что это за отмазка "военнопленные почувствовали «некоторые странности» в ломтиках хлеба и съели его в малых количествах". Американцы настолько щедро кормили военнопленных, что те могли привередничать?
                Shurik70
                1. Silkway0026 Сегодня, 19:55
                  а вообще, можно спросить, что это за количество человек: 2,2 человек ? Это что, два и два десятых человека ?
                  Silkway0026
                  1. Shurik70 Сегодня, 19:56
                    Так американцы же считали, причём считали НЕ американцев. Чему удивляться?
                    Shurik70
          2. Krasnodar Сегодня, 15:50
            Цитата: Сергей Медведев
            Цитата: фигвам
            А как вы себе представляете еврея работающего в столовой СС, это что то новое? ближайшее место где их можно было встретить, это концлагерь.

            В советском плену зафиксировано 10 000 военнопленных Германии еврейской национальности. Так что были для них возможности.

            Солдаты-евреи финской армии, а также работники венгерских "трудовых батальонов", куда евреев сгоняли насильно.
            Krasnodar
            1. Сергей Медведев Сегодня, 19:40
              Цитата: Krasnodar
              Солдаты-евреи финской армии, а также работники венгерских "трудовых батальонов", куда евреев сгоняли насильно.

              Я написал про немецких военнослужащих, а не про венгерских и финских. Поищите фразу Геринга, "Я определяю в люфтваффе, кто еврей, а кто нет". Много узнаете.
              Сергей Медведев
        2. 32363 Сегодня, 14:07
          Цитата: фигвам
          Геркулесыч

          А как вы себе представляете еврея работающего в столовой СС, это что то новое? ближайшее место где их можно было встретить, это концлагерь.

          какие столовые??? Гейдрих , Эйхманн высокопоставленные чины СС были наполовину евреи.
          32363
          1. фигвам Сегодня, 15:04
            32363

            Опять же повторюсь, по их правилам, смотря кто по национальности были их родители, как говорят у самого гитлера отец был еврей, а мать немка, не путать с отчимом который его воспитывал.
            фигвам
      2. АлНиколаич Сегодня, 11:18
        Ну, во время войны они партизанили, а кто то и в концлагере загибался! Заключённые концлагерей, на проработку и так саботажничали, вне зависимости от национальности.
        А по поводу столовых СС, прямо ржу как конь! Ктож еврея определит работать в столовую?
        Да ещё в СС? Жжёте!
        АлНиколаич
      3. Hanokem Сегодня, 11:34
        Во-первых потому ,что большинство оставшихся на оккупированной территории были старики, женщины и дети ( мужчины были призваны в армию, за Советскую армию воевало 500 тысяч евреев, из них погибло 200 тыс. По количеству героев советского союза евреи на 4-м месте в СССР. Касательно сопротивления- почитайте про Собибор, восстание в Варшавском гетто, отряд братьев Бельских...
        Hanokem
        1. juneart Сегодня, 14:26
          Цитата: Hanokem
          Во-первых потому ,что большинство оставшихся на оккупированной территории были старики, женщины и дети ( мужчины были призваны в армию, за Советскую армию воевало 500 тысяч евреев, из них погибло 200 тыс. По количеству героев советского союза евреи на 4-м месте в СССР. Касательно сопротивления- почитайте про Собибор, восстание в Варшавском гетто, отряд братьев Бельских...

          Вот правду говорите ! Но...правда эта правдива отчасти!
          Про советских евреев разговора нет....
          Они действительно и воевали,и защищали всех советских и не советских евреев...
          А где же были все остальные ашкенази!??????( Которые не советские)
          Где все европейские евреи мужики были ???? Тогда,когда женщин стариков и детей вели на убой!?
          juneart
          1. karish Сегодня, 14:31
            Цитата: juneart
            А где же были все остальные ашкенази!??????( Которые не советские)
            Где все европейские евреи мужики были ???? Тогда,когда женщин стариков и детей вели на убой!?

            какой то пустой вопрос., вас в Гугле забанили ?
            https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%
            D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80
            %D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
            %D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
            karish
          2. Hanokem Сегодня, 19:36
            Собибор , Варшавское гетто были на тпрритории Польши . Да и местность, где партизанил отряд братьев Бельских была захвачена только в 39-м году
            Hanokem
      4. Dimmih Сегодня, 17:30
        Дичь то какая.... Во время войны они либо прятались, либо были в концлагерях.
        Dimmih
    2. МИХАН Сегодня, 11:12
      В материале рассказывается, как несколько десятков этнических евреев в 1945 году создали группу,

      И в итоге образовался Израиль...И мстят всему миру.хе хе negative
      Особенно России,за что ?
      МИХАН
      1. Гигант мысли Сегодня, 11:30
        Бесспорно, зло должно быть наказано. Вот только не надо брать на себя функции Высшего Суда , но понять горечь людей, потерявших родных и близких, можно, тут главное, чтобы самим мстителям не встать на один уровень с фашистскими палачами.
        Гигант мысли
        1. К-50 Сегодня, 11:55
          Цитата: Гигант мысли
          главное, чтобы самим мстителям не встать на один уровень с фашистскими палачами.

          Ну они вообразили себя высшими судиями и поставили себя на одну ступень с фашистами, когда решились на:
          отравление воды в Нюрнберге, Гамбурге, Веймаре, Берлине и других немецких городах.

          Вряд ли они отказались от такого плана из человеколюбия. Думаю, поняли, что после этого их самих как фашистов начнут гнобить по всему миру, пострадать то могли и "оккупационные" силы, а после такой кровавой войны "толерантных" не было. request
          К-50
      2. omit Сегодня, 11:55
        Михан, а чем Израиль мстит России - тем, что вывозит евреев ? wassat
        omit
      3. verner1967 Сегодня, 12:58
        Цитата: МИХАН
        И мстят всему миру. Особенно России,за что ?
        За СССР, разве не понятно?
        verner1967
      4. Саша Крымский Сегодня, 13:56
        МИХАН Новый ↑
        Сегодня, 11:12
        В материале рассказывается, как несколько десятков этнических евреев в 1945 году создали группу,
        И в итоге образовался Израиль...И мстят всему миру.хе хе
        Особенно России,за что ?

        Михан ты папутал!
        Путин и Беня Нетанияху лучшие друзья.
        Путин даже с бывшей женой встечается реже ,чем с Беней.

        Как сказал классик , -"Россию лучше любить из далека" , так безопаснее.
        Саша Крымский
        1. 30 вис Сегодня, 15:38
          Извечный вопрос ,кто лучше am (хуже ) русский или еврей ... fellow Порядочный человек любой национальности хорош . Люблю тех ,кто честен и правдив . А это тяжёлый труд .
          30 вис
    3. В. Салама Сегодня, 12:14
      Цитата: Logall
      Неуловимые мстители-фиговы!......
      Советский народ пострадал больше всего!
      И до сих пор страдает!!! - ...

      Да, от сионистов-русофобов в СМИ и от "культуры" до боевой организации Бейтар, действовавшей в начале 90-х.
      В. Салама
    4. сибиралт Сегодня, 13:23
      А можно о кастрировании евреями военнопленных немцев поподробнее? belay
      сибиралт
      1. сибиралт Сегодня, 18:17
        Не подумайте, что я садист, просто посыл в статье очень странный для понимания.
        сибиралт
    5. Сергей Медведев Сегодня, 13:34
      Цитата: Logall
      36000000-советских граждан

      Не 36 млн, а 20 млн. С учётом не рождённых детей численность населения СССР снизилась на 26 млн. человек. А в остальном я с вами согласен. Самые большие потери понесли славяне. Украина - 20 % населения, Белоруссия 25 %, русские области, оккупированные немцами до 50% (Смоленская и Псковская). Мы правда с немцами рассчитались сполна. Немцев поубивали не менее 10 млн, плюс их союзников. Для Германии с численностью населения 92 млн потеря 10 млн человек, это больше, чем 20 млн для 200 миллионного СССР. Поэтому нам нет нужды махать кулаками после драки.
      Сергей Медведев
      1. 32363 Сегодня, 14:09
        Цитата: Сергей Медведев
        Цитата: Logall
        36000000-советских граждан

        Не 36 млн, а 20 млн. С учётом не рождённых детей численность населения СССР снизилась на 26 млн. человек. А в остальном я с вами согласен. Самые большие потери понесли славяне. Украина - 20 % населения, Белоруссия 25 %, русские области, оккупированные немцами до 50% (Смоленская и Псковская). Мы правда с немцами рассчитались сполна. Немцев поубивали не менее 10 млн, плюс их союзников. Для Германии с численностью населения 92 млн потеря 10 млн человек, это больше, чем 20 млн для 200 миллионного СССР. Поэтому нам нет нужды махать кулаками после драки.

        после войны Сталину был доклад о безвозвратных людских потерях 2ВОВ, число было 7 миллионов.
        32363
        1. В. Салама Сегодня, 16:11
          Цитата: 32363
          .....
          после войны Сталину был доклад о безвозвратных людских потерях 2ВОВ, число было 7 миллионов.

          Все правильно, но это боевые потери. Немцы учёт своих боевых потерь перестали вести с июля 1943 г., а учёта потерь своих союзников вообще не вели никогда. Это к тому, кто как воевал.
          В. Салама
        2. Сергей Медведев Сегодня, 19:26
          Цитата: 32363
          после войны Сталину был доклад о безвозвратных людских потерях 2ВОВ, число было 7 миллионов.

          Этот доклад был СРАЗУ после войны. Недостаточно было времени, чтобы оценить весь масштаб потерь.
          Сергей Медведев
      2. Logall Сегодня, 14:15
        Не соглашусь, цыфра меняется с каждыми новыми исследованиями, с каждым новым найденным документом...
        petrimazepa.com/ww2.html
        5 фото
        Оценки потерь советских граждан во Второй мировой имеют огромный разброс: от 19 до 36 млн. ... Ко времени выборов депутатов Верховного Совета СССР в декабре 1937 года население ... Таким образом, Красная армия в ходе Второй мировой войны потеряла погибшими
        Logall
        1. 32363 Сегодня, 14:26
          Цитата: Logall
          Не соглашусь, цыфра меняется с каждыми новыми исследованиями, с каждым новым найденным документом...
          petrimazepa.com/ww2.html
          5 фото
          Оценки потерь советских граждан во Второй мировой имеют огромный разброс: от 19 до 36 млн. ... Ко времени выборов депутатов Верховного Совета СССР в декабре 1937 года население ... Таким образом, Красная армия в ходе Второй мировой войны потеряла погибшими

          моё мнение, туда были вписаны погибшие в Гулагах и других лагерях типа АЛЖИР.
          32363
          1. В. Салама Сегодня, 16:27
            Цитата: 32363

            моё мнение, туда были вписаны погибшие в Гулагах и других лагерях типа АЛЖИР.

            Опять путаем боевые потери с общими. По поводу ГУЛАГа, лично А.Вассерман с этим делом разбирался и подтвердил результаты как советских исследований, так и международной комиссии, работавшей в середине 90-х: за все время сталинизма общее количество репрессированных составило 3,5 млн.чел., в том числе приговорены к высшей мере порядка 700 тыс.чел., из них 100 тыс. приговоров были отменены.
            В. Салама
            1. 32363 Сегодня, 17:10
              Цитата: В. Салама
              Цитата: 32363

              моё мнение, туда были вписаны погибшие в Гулагах и других лагерях типа АЛЖИР.

              Опять путаем боевые потери с общими. По поводу ГУЛАГа, лично А.Вассерман

              smile ахереть..украинский еврей считает ваши потери и вы его специалистом считаете, нет больше своих спецов?
              32363
              1. В. Салама Сегодня, 20:52
                Цитата: 32363
                .... ахереть..украинский еврей считает ваши потери и вы его специалистом считаете, нет больше своих спецов?

                Ещё в 1995 году еврейская поэтесса Юна Мориц писала
                ...как мало на Руси еврея стало, как много стало на Руси ж..а
                Так вот, второе, чтоб вы знали, это не национальность, а одна из естественных мутаций организма, являющихся генетическим грузом. Я встречал представителей многих национальностей, в том числе и русской, отягощенных этим пороком. Вассермана к таким не могу отнести - нет оснований. Это во-первых. Во-вторых, свои иследователи есть и информация эта давно известна, но почему- то для некоторых, ну тех самых - вторых, то что было очевидно в советское время является ложью. Вот и приходится современным исследователям с репутацией здоровой головы, защищать истину. А вы его ловили на недобросовестности? Я - нет, до сих пор восхищаюсь, как он по полочкам разложил намеренное и ненамеренное вранье Солженицына и иже с ним.
                В. Салама
        2. Сергей Медведев Сегодня, 19:30
          Цитата: Logall
          Не соглашусь, цыфра меняется с каждыми новыми исследованиями,

          Не каждому исследованию можно верить. Большинству "исследователей" нужно бить в морду. Ну или плюнуть, кому что ближе. Пусть "исследователь" про 36 млн предъявит свои расчёты. Это главное, а не прокукарекать.
          Сергей Медведев
    6. Deadушка Сегодня, 13:57
      Цитата: Logall
      Сколько евреев погибло? А сколько русских?!

      hi
      Белорусы сильно пострадали... практически геноцид был... request
      Холокост - холокостом, а про пшеков и голландцев умалчивают.
      пшеки даже после войны погромы устраивали, а "низменные" сдавали евреев как простые законопослушные гейропейцы... что бы потом прибрать себе имущество.
      Deadушка
      1. В. Салама Сегодня, 16:34
        Цитата: Deadушка

        Белорусы сильно пострадали... практически геноцид был... request
        Холокост - холокостом, а про пшеков и голландцев умалчивают.
        пшеки даже после войны погромы устраивали, а "низменные" сдавали евреев как простые законопослушные гейропейцы... что бы потом прибрать себе имущество.

        Каждый четвёртый белорус погиб на войне, песня точно не врёт. По утверждению Я.Кедми со ссылкой на исследования одного еврейского учёного, проживающего в США (не помню фамилии, но на ютубе есть ролик), поляки за время войны убили евреев больше, чем немцы.
        В. Салама
        1. Оператор Сегодня, 17:27
          Во ВМВ погиб не каждый четвертый белорус, а каждый четвертый житель БССР (в основном белорусские и бывшие польские евреи).
          Оператор
          1. В. Салама Сегодня, 20:26
            Цитата: Оператор
            Во ВМВ погиб не каждый четвертый белорус, а каждый четвертый житель БССР (в основном белорусские и бывшие польские евреи).

            Не знаю почему, но для меня тут нет различий, возможно не въехал в тему полемики, а это тут почему-то важно. Привык по старому (или по Сталински) - если речь о русских, то все мы русские различных национальностей, если о Беларуси, то о белорусском народе с аналогичным подходом.
            Или тут опять поднимается тема, что холокост может быть только у одного народа, а остальные народы могут быть только виноваты в нем?
            В. Салама
            1. Оператор Сегодня, 21:14
              Это к тому, какой народ СССР больше всего понес потерь в Великой Отечественной войне - русские, если вы не знали. А не евреи, белорусы, чуваши и т.д.

              По сталински русские - это русские (не калмыки с татарами).
              Оператор
  2. Mamka pula Сегодня, 11:07
    Ой, в диковинку
    Не знала...
    Mamka pula
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:09
    Интересная информация, не знал о существовании такой группы. Обратил внимание на то, что на фото все с советским оружием: пистолет-пулемет Судаева, ручной пулемет Дегтярева. Правда МП-38 (41) есть на переднем плане.
    rotmistr60
  4. Vard Сегодня, 11:10
    Чего они во время войны не партизанили... Безоружных убивать... это просто...
    Vard
    1. Арон Заави Сегодня, 11:20
      Цитата: Vard
      Чего они во время войны не партизанили... Безоружных убивать... это просто...

      В викпедии можно посмотреть , как они "не партизанили".
      Арон Заави
    2. Fitter65 Сегодня, 12:03
      Цитата: Vard
      Чего они во время войны не партизанили... Безоружных убивать... это просто...

      Ну некоторые не могли партизанить и по такой причине...
      Один из представителей еврейского группы «Мстителей» Иегуда Маймон, выживший в лагере смерти Аушвиц (Освенцим),

      В нацистских концлагерях кстате тоже бежоружных убивали.Правда нацисты и их пособники не только концлагерями довольствовались,но зверинной(да простят меня звери за это сравнение) сути германского нацизма это не меняет...
      Fitter65
    3. Dreamboat Сегодня, 12:42
      Это очень удобно, убивать обезаруженных , побежденных врагов. Яркий пример еврейского "геройства".
      В советских лагерях НКВД большинство офицеров тоже были этой национальности, тоже мстили...
      Да и сейчас израильская авиация героически бомбит палестинские школы с больницами.
      Dreamboat
      1. verner1967 Сегодня, 13:00
        Цитата: Dreamboat
        Да и сейчас израильская авиация героически бомбит палестинские школы с больницами.

        Ой-ой-ой...бедные палестинцы, сейчас расплачусь!!
        verner1967
        1. Mavrikiy Сегодня, 13:49
          Цитата: verner1967
          Цитата: Dreamboat
          Да и сейчас израильская авиация героически бомбит палестинские школы с больницами.

          Ой-ой-ой...бедные палестинцы, сейчас расплачусь!!

          Пока поплачь. Штаны потом отстираешь.
          Mavrikiy
          1. verner1967 Сегодня, 18:40
            Цитата: Mavrikiy
            Штаны потом отстираешь.

            да мне ваш опыт прачки по барабану, держите его при себе
            verner1967
      2. faiver Сегодня, 15:55
        это откуда такая статистика? про офицеров в лагерях?
        faiver
  5. Геркулесыч Сегодня, 11:10
    Махать кулаками после драки, как это "патреотично "!А в войну по норам прятались? А мы -партизанили! !!Те, кто мог шли мстить уже сейчас, а не ожидая конца войны!
    Геркулесыч
    1. BerBer Сегодня, 11:18
      Точно! Не по нашенски.Русские так не поступают. Особенно травить - вообще мерзко.
      BerBer
    2. verner1967 Сегодня, 13:00
      Цитата: Геркулесыч
      А мы -партизанили!

      так прям на диванах в леса и уезжали?
      verner1967
      1. Mavrikiy Сегодня, 13:48
        Цитата: verner1967
        Цитата: Геркулесыч
        А мы -партизанили!

        так прям на диванах в леса и уезжали?

        В отличие от тех, кто под диваном дома прятался.
        Mavrikiy
    3. Krasnodar Сегодня, 17:46
      Цитата: Геркулесыч
      Махать кулаками после драки, как это "патреотично "!А в войну по норам прятались? А мы -партизанили! !!Те, кто мог шли мстить уже сейчас, а не ожидая конца войны!

      Так и евреи партизанили, причём не хило - гугельните. И воевали тоже. И про "по норам прятались" можно поподробнее?
      Krasnodar
  6. Комментарий был удален.
  7. Николай Фёдоров Сегодня, 11:31
    Прочитал статью и думаю - какие же мы разные! Мы, русские, воевали, били врага где только возможно было (да и невозможно - тоже били). После победы ненависть к поверженному врагу куда-то делась. Как его (врага) ненавидеть, если он побеждён, жалок и ничтожен... Пленных немцев не оправдывали (как Коля с Уренгоя), но и не мстили. Мстят более мелкие и ничтожные. А мы - победители.
    Николай Фёдоров
    1. verner1967 Сегодня, 13:02
      Цитата: Николай Фёдоров
      Мы, русские, воевали, били врага

      а вы в каком полку служили?
      verner1967
      1. Сергей Медведев Сегодня, 13:44
        У меня двое дедов и двое дядьёв воевали. Вернулись 1 дед и 1 дядька. Так что это МЫ воевали, наши семьи. Наш народ.
        За вашу семью не знаю.
        Не надо ёрничать.
        Сергей Медведев
        1. verner1967 Сегодня, 18:36
          Цитата: Сергей Медведев
          За вашу семью не знаю.
          Не надо ёрничать.

          а я не ёрничаю, у меня дед погиб на той войне, но это ОНИ победили, а МЫ ими только годиться можем и учиться должны.
          verner1967
          1. Сергей Медведев Сегодня, 19:33
            Цитата: verner1967
            а я не ёрничаю, у меня дед погиб на той войне, но это ОНИ победили, а МЫ ими только годиться можем и учиться должны.

            Нет, воевали именно МЫ. Потому что я тоже пойду, как мужчины МОЕЙ семьи, МОЕГО народа, когда припечёт. А в Вас я сомневаюсь. Это же не ВЫ воевали.
            И, кстати, у вас немецкий ник "verner1967". А ваш дед на чьей стороне воевал?
            Сергей Медведев
            1. verner1967 Сегодня, 21:26
              Цитата: Сергей Медведев
              Потому что я тоже пойду, как мужчины МОЕЙ семьи, МОЕГО народа, когда припечёт

              ну, так я уже сходил.
              Цитата: Сергей Медведев
              А ваш дед на чьей стороне воевал?

              на нашей, не беспокойтесь.
              Цитата: Сергей Медведев
              И, кстати, у вас немецкий ник "verner1967"

              ну и что, Вернер фон Браун, тот самый, что открыл человечеству дорогу в космос.
              verner1967
      2. Mavrikiy Сегодня, 13:46
        Цитата: verner1967
        Цитата: Николай Фёдоров
        Мы, русские, воевали, били врага

        а вы в каком полку служили?

        Он не знаю. А вы, либерасты, всегда в СС.
        Mavrikiy
      3. Николай Фёдоров Сегодня, 17:59
        Цитата: verner1967
        Цитата: Николай Фёдоров
        Мы, русские, воевали, били врага

        а вы в каком полку служили?

        Я, в отличие от Вас, не разделяю себя от русского народа-победителя. Говоря "мы, русские, воевали", я имею в виду, естественно, своих предков. Мне же пришлось повоевать в другое время и в других местах.
        Николай Фёдоров
        1. verner1967 Сегодня, 18:38
          Цитата: Николай Фёдоров
          Мне же пришлось повоевать в другое время и в других местах.

          и мне пришлось, но я не говорю мы, потому что столько, сколько вытянули они на себе, не дай Бог нам придётся, ибо все остальные войны, пока только детский сад, по сравнению с ВОВ.
          verner1967
    2. Krasnodar Сегодня, 17:51
      Цитата: Николай Фёдоров
      Прочитал статью и думаю - какие же мы разные! Мы, русские, воевали, били врага где только возможно было (да и невозможно - тоже били). После победы ненависть к поверженному врагу куда-то делась. Как его (врага) ненавидеть, если он побеждён, жалок и ничтожен... Пленных немцев не оправдывали (как Коля с Уренгоя), но и не мстили. Мстят более мелкие и ничтожные. А мы - победители.

      ))))
      Мои деды евреи тоже воевали, насчёт не мстили не знаю, но в РККА воевали точно. Насчёт великих и ничтожных - первых видел крайне мало, что в Израиле, что в РФ, а вторых много шо здесь, шо там - и не в мести тут дело. Хотя евреи менее терпеливые в принципе - это факт - слезешь там где сядешь, причём быстро. Русские в основной своей массе другие.
      Krasnodar
  8. Теренин Сегодня, 11:37
    Сложно однозначно делать выводы. Кто боялся воевать - Бог им судья и их же невинно погибшие соплеменники, а кто воевал тем Слава!
    Теренин
  9. Hanokem Сегодня, 11:39
    Цитата: BerBer
    Точно! Не по нашенски.Русские так не поступают. Особенно травить - вообще мерзко.



    А как же Литвиненко , а как же убийство Льва реберта ? А как же лаборатория ядов при МГБ с испытаниями на приговоренных к смертной казни ?
    Hanokem
    1. К-50 Сегодня, 12:02
      Цитата: Hanokem
      А как же Литвиненко , а как же убийство Льва реберта ? А как же лаборатория ядов при МГБ с испытаниями на приговоренных к смертной казни ?

      Вы тёплое с мягким не путайте.Вы ещё про итальянских Борджий вспомните, вот те отметились отравлениями всего и вся.
      Про Литвиненко вообще бред, так как участие России в том не доказано, одни вопли.
      В любом случае, точечное уничтожение врагов государством по приговору, не важно открытого или закрытого суда, но По ПРИГОВОРУ и "личные мщения" нельзя ставить на одну ступень. request
      К-50
      1. Hanokem Сегодня, 15:54
        Просто комрад написал , что русские не травят ядом, что это не по-русски. Если касательно литвиненко Вы в отрицаловке, то про льва Реберта , освобождение заложников на Дубровке и специальную лабораторию ядов при КГБ отрицать бесполезно. И ничего более справедливого, чем казнь нацистов чудом выжившими представителями европейского еврейства. А когда получилось выкрасть Эйхмана и предать его суду еврейского государства- это еще лучше. В 45-46 годах такой возможности не было.
        Hanokem
    2. Околоточный Сегодня, 13:31
      За Березовского чего не вспомнили? А его кто утилизировал? Вот это прямая связь и с Литвиненко. У сюзеренов ваших поинтересуйтесь.
      Околоточный
    3. kapitan92 Сегодня, 14:02
      Цитата: Hanokem
      А как же Литвиненко

      А также ,как и первый президент Палестинской автономии Ясир Арафат! Полоний -210 . в 2004г.
      kapitan92
  10. Дормидонт Сегодня, 11:40
    Если б русские всем этак вот мстили, общечеловеков бы не осталось как вида
    Дормидонт
  11. APASUS Сегодня, 11:43
    .Конечно существовали подобные отряды ,но не стоит забывать сколько приняла на себя фашистов та же Латинская Америка,а в США они вообще получили вторую жизнь офицеры СС ,стали достоянием ,такие например как Вернер фон Браун.
    APASUS
  12. КВУ-НСвД Сегодня, 11:47
    По его словам, «Накам» выносила смертные приговоры в отношении нацистов и по мере возможности их реализовывала.
    Практика этой группы применялась десятки лет после войны израильскими спецслужбами по нацистским преступникам . И правильно - уничтожение миллионов твоих соотечественников - преступление без срока давности для потомков погибших . А по поводу , борьбы евреев во время войны , то кто мог боролся в составе других армий , сопротивления и горел в печах . Евреи не самая однозначная нация , как впрочем и любая другая , но их последовательность в отношении к нацизму и трагедии своего народа в их внешней политике достойна подражания .
    КВУ-НСвД
    1. Mavrikiy Сегодня, 13:42
      Так может уже немцам можно начать подражать евреям, за все хорошее?
      Mavrikiy
    2. К-50 Сегодня, 16:18
      Цитата: КВУ-НСвД
      Практика этой группы применялась десятки лет после войны израильскими спецслужбами по нацистским преступникам

      Я выделю ваше НАЦИСТСКИМ ПРЕСТУПНИКАМ!!!!
      А "Ханокмим" хотели травить всех подряд. Ну и чем бы они были лучше тех же фашистов?
      Доказывайте вину, экстрадирйте на свою территорию, это благо, но причём здесь гражданские? Не важно, поддерживали они Гитлера или нет, они ГРАЖДАНСКИЕ, некомбатанты.
      СССР/Россия по вашей логике должна была всех в труху смешать? Ведь это у нас страна в руинах лежала, наших граждан жгли и вешали на местах проживания, угоняли в Германию, как в те же концлагеря, так и использовали в качестве рабов. Но почему-то русские нашли в себе волю, охотиться только за ПРЕСТУПНИКАМИ, а не мочить всех подряд, а вот богоизбранные решили, что они самые обиженные.
      К-50
  13. Оператор Сегодня, 12:11
    Очередное подтверждение крайней трусости (заложенной в менталитет евреев римлянами) - сначала русские, американцы и британцы ценой своей крови победили Германию, а затем отсидевшиеся в тылу евреи стали мстить безоружным немцам.

    Эта черта национального характера определила и массовый отказ евреев от сопротивления геноциду со стороны немцев. Типа сначала шли как бараны в газовые камеры, а после чужой победы за это же "мстили" (не себе, что характерно).
    Оператор
    1. Hanokem Сегодня, 15:56
      Именно поэтому евреи на 4-м месте в СССР по количеству героев советского союза
      Hanokem
      1. papas-57 Сегодня, 17:46
        ''Именно поэтому евреи на 4-м месте в СССР по количеству героев советского союза''. Это были советские евреи. Они двадцать лет прожили в СССР и у них были другие взгляды на происходящее.
        papas-57
  14. СаШок Сегодня, 12:11
    Цитата: Hanokem
    Во-первых потому ,что большинство оставшихся на оккупированной территории были старики, женщины и дети ( мужчины были призваны в армию, за Советскую армию воевало 500 тысяч евреев, из них погибло 200 тыс. По количеству героев советского союза евреи на 4-м месте в СССР. Касательно сопротивления- почитайте про Собибор, восстание в Варшавском гетто, отряд братьев Бельских...

    А вы в курсе что в рядах Вермахта воевало 150 000 этнических евреев? Это конечно меньше чем на нашей стороне, но всё же. Сорос, известный еврей, как то признался что служил в SS и гнобил своих же соплеменников. И вообще Холокост выдуман евреями, ну или точнее сильно преувеличен для того что бы взвалить на немцев чувство вины... Не секрет что Израиль был отстроен именно на немецкие деньги... Да и вообще, " благодаря" Холокосту получилось так ,что евреям оказались все должны,а про жертвы русского народа вспоминать как то не принято...
    СаШок
    1. karish Сегодня, 12:20
      Цитата: СаШок
      А вы в курсе что в рядах Вермахта воевало 150 000 этнических евреев?

      Врёшь
      Цитата: СаШок
      Это конечно меньше чем на нашей стороне, но всё же. Сорос, известный еврей, как то признался что служил в SS и гнобил своих же соплеменников.

      Джордж Со́рос (англ. George Soros, венг. Soros György, Дьордь Шорош , настоящая фамилия — Шварц (Schwartz); род. 12 августа 1930, Будапешт

      сашок laughing fool
      karish
      1. СаШок Сегодня, 12:33
        А вот отрывок интервью (стенограмма) Джорджа Сороса, которое он дал Стиву Крофту, журналисту CBS для программы «60 минут» в 1998 году. http://sweetness-light.com/archive/george-soros-o
        n-helping-the-nazis-during-the-holocaust

        Крофт: Вы венгерский еврей…
        Сорос: Да.
        К: … который избежал Холокоста…
        С: Да.
        К: …выдававший себя за христианина…
        С: Верно.
        К: И вы видели своими глазами, как многих людей отправляли в лагеря смерти.
        С: Верно. Мне было 14 лет. И я могу сказать, что именно в это время сформировался мой характер.
        К: В каком смысле?
        С: Нужно просчитывать наперед. Необходимо понимать и предвидеть события, когда грозит опасность. Это была колоссальная угроза беды. То есть очень личное персональное ощущение беды.
        К: Как я понимаю, вам удалось спастись благодаря свояку, который поклялся, что вы его крестник.
        С: Да, да.
        К: Вы спаслись, и фактически, затем помогали отнимать имущество у евреев.
        С: Да. Это верно. Да.
        К: По-моему, подобный опыт мог бы довести многих людей до психиатрической клиники на долгие-долгие годы. Это было трудно?
        С: Нет. Вовсе нет. Вероятно, я как ребенок не осознавал, с чем это связано. Никаких проблем это не создавало.
        К: Никакого чувства вины?
        С: Нет.
        К: Ну например, «я еврей, и я вижу, как людей увозят. Я бы легко мог оказаться на их месте, мог бы быть там». Ничего такого?
        С: Ну конечно, я мог бы быть по другую сторону, или я мог бы быть одним из тех, чьи вещи конфискуют. Но не было смысла рассуждать о том, должен ли я быть там (на их месте), потому что это было, ну, грубо говоря, как на рынке – если бы я не был там, я бы, конечно, этого не делал, но тогда это делал бы кто-то другой, и в любом случае вещи бы отнимали. И это было – не зависимо от того, был я там или нет; я был просто зрителем того, как отбирали вещи. Так что от меня ничего не зависело в этой конфискации. И поэтому у меня нет чувства вины.
        Таки нет кариш
        СаШок
        1. karish Сегодня, 12:41
          Цитата: СаШок
          Таки нет кариш

          Врёшь.
          Ссылочку на оригинал дай.
          Сашок laughing lol
          karish
          1. СаШок Сегодня, 12:46
            Ссылка есть в начале комента, ты его хоть прочитал прежде чем обвинять во вранье?
            СаШок
            1. karish Сегодня, 13:14
              Цитата: СаШок
              Ссылка есть в начале комента, ты его хоть прочитал прежде чем обвинять во вранье?

              на жёлтую газетёнку ?
              ссылочку на интервью -- плиз.
              Вместе послушаем , надеюсь ты американским laughing языком владеешь wink
              Сашок laughing
              karish
        2. Hanokem Сегодня, 15:57
          Сорос известный негодяй, поэтому я не удивлюсь ничему.
          P.S. Сорос один из самых известных ненавистников Израиля
          Hanokem
    2. 32363 Сегодня, 14:33
      Цитата: СаШок
      И вообще Холокост выдуман евреями, ну или точнее сильно преувеличен для того что бы взвалить на немцев чувство вины.

      Вы русские уже забыли что в начале 20-ого века евреи обвиняли вас в уничтожении всё тех же 6 миллонах евреев????

      1905 - New York Times, November 1st, 1905
      «From 1800 to 1902 he caused 6,000,000 Jewish families to be expelled from Russia ...»
      1906 - New York Times, March 25th, 1906
      «...the condition and future of Russia's 6,000,000 Jews were made on March 12 in Berlin to the annual meeting of the Central Jewish Relief League of Germany by Dr. Paul Nathan... He left St. Petersburg with the firm conviction that the Russian Government’s studied policy for the “solution” of the Jewish question is systematic and murderous extermination»


      1904 - Israel Zangwill, New York Times, October 20, 1904
      «The problem does not relate to the American Jews, but to the 6,000,000 in Russia. The Russian Government has consented to allow the Jews to leave



      32363
  15. iouris Сегодня, 12:23
    Некрасивая история. Где были бы эти мстители, если бы СССР капитулировал? Между прочим, у советских людей были все основания развязать террор в отношении побеждённых, однако товарища Эринбурга и его лозунг "Убей немца!" "кровавый тиран" Сталин с переносом боевых действий на территорию Германии задвинул куда подальше, а дисциплина поддерживалась очень жёстко.
    iouris
  16. Семёныч Сегодня, 12:28
    Не захлебнитесь от "праведного гнева" селяне. Звиздеть о том что было, когда вас не было, нетрудно. Такие биляд правильные... по "клаве" стучать, это не мешки ворочить.
    Семёныч
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 12:40
      Цитата: Семёныч
      Не захлебнитесь от "праведного гнева" селяне. Звиздеть о том что было, когда вас не было, нетрудно. Такие биляд правильные... по "клаве" стучать, это не мешки ворочить.

      А ты, Семёныч, всегда говоришь и рассуждаешь только о том, в чём сам лично участвовал и где сам был? Так ты, наверное, молчишь всё время? Печалька...
      Николай Фёдоров
      1. Семёныч Сегодня, 12:50
        wink Ничегосебе севооборот! Какой остроумный ответ. Считай, что ты меня сразил своим умозаключением. belay
        Семёныч
  17. 32363 Сегодня, 12:32
    евреи, вам напомнить про "обрезание сухих ветвей" и кто это сказал?
    а к этому как относиться?
    По мере того, как в конце 1930-х годов Великобритания ввела ограничения на иммиграцию евреев в Палестину, СС заключили тайное соглашение с подпольным сионистским агентством Моссад Ле Алия Бет, согласно которому нелегально переправляли евреев в Палестину. В результате этого легальная и нелегальная миграция евреев в Палестину из Германии, включая Австрию, в 1938-1939 годах заметно возросла. 10.000 евреев должны были эмигрировать в октябре 1939 года, но этому помешала война. В 1940-1941 годах и вплоть до конца марта 1942 года Германия всё ещё содействовала эмиграции евреев в Палестину, а на территории Германии существовал по крайней мере один официальный кибуц для подготовки потенциальных эмигрантов (Arad, Y., 1981, Documents On The Holocaust, p. 155; Barnes Review, 1995, Secrets of the Mossad. Sept. p. 11).



    Хаварское соглашение между нацистской Германией и палестинским центром Мировой Сионистской Организации было жизненно важно для сионистов с экономической стороны. Оно началось в 1933 году и действовало до конца 30-х годов, делая возможным переправку еврейского богатства в Палестину. Согласно этому соглашению, «гитлеровский Третий Рейх сделал для переселения евреев в Палестину больше, чем любое другое европейское государство» (Feilchenfeld, W., 1972, Haavara-Transfer Nach Palustina. Tilbingen: Mohr/ Siebeck; Yisraeli, David, 1971,. The Third Reich And The Transfer Agreement, Journal Of Contemporary History. London. No. 2. p. 129-148; Encyclopedia Judaica, 1971, Haavara. Vol. 7. p. 1012-1013; Hilberg, R., 1985, The Destruction Of The European Jews. NY: Holmes &Meier, p. 140-141; Levy, R. S., 1984, Commentary, Sept. 68-71.32).
    32363
  18. q75agent Сегодня, 12:49
    Цитата: karish
    Врёшь.
    Ссылочку на оригинал дай.
    Сашок

    вот твоя еврейская сущность на лицо , человек привел пример , ты начал его тролить , взял он себе ник Сашок и что ? учись уважать мнение людей еврей
    q75agent
    1. karish Сегодня, 13:01
      Цитата: q75agent
      вот твоя еврейская сущность на лицо , человек привел пример

      а я попросил доказательств.
      А с этим вдруг раз .. и глухо.
      Цитата: q75agent
      , ты начал его тролить , взял он себе ник Сашок и что ? у

      Ничего , наверно ему нравится
      Мне то тоже laughing

      Цитата: q75agent
      учись уважать мнение людей еврей

      Это ты себя к людям отнёс ?
      lol
      karish
      1. Комментарий был удален.
        1. karish Сегодня, 13:30
          Цитата: q75agent
          прав был все же Адольф

          о , нацик и русофоб нарисовался

          Адольф Гитлер
          "Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость нежелательна ... образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до ста... Каждый образованный человек — это наш будущий враг.
          Следует отбросить все сентиментальные возражения. Нужно управлять этим народом с железной решимостью. "

          Из директивы А. Гитлера А. Розенбергу о введении в действие Генерального плана «Ост» (23 июля 1942 г.)
          karish
          1. q75agent Сегодня, 13:41
            ты жалок и смешон
            q75agent
          2. 32363 Сегодня, 14:16
            Цитата: karish

            о , нацик и русофоб нарисовался

            знакомая пестня, если нет аргументов сразу обвинять в нацызме и антисемитизме))))

            "9 июля 1924. Я верю в Россию. Кто знает, для чего нужно, чтобы эта святая страна прошла через большевизм...

            15 июля 1924. Россия, когда же ты проснешься? Старый мир жаждет твоего освободительного деяния! Россия, ты надежда умирающего мира. Когда же придет день?"


            Йозеф Геббельс, личный дневник.
            "Самым страшным примером в этом отношении является Россия, где евреи в своей фанатической дикости погубили 30 миллионов человек, безжалостно перерезав одних и подвергнув безчеловечным мукам голода других, — и все это только для того, чтобы обеспечить диктатуру над великим народом за небольшой кучкой жидовских литераторов и биржевых бандитов".

            Адольф Гитлeр, "Моя борьба".
            32363
            1. karish Сегодня, 14:24
              Цитата: 32363
              знакомая пестня, если нет аргументов сразу обвинять в нацызме и антисемитизме))))

              Школота , русский прогуливал ?
              Цитата: 32363
              Йозеф Геббельс, личный дневник.

              Я же говорю- нацик.
              Цитата: 32363
              Адольф Гитлeр, "Моя борьба".

              Гут . Вальдемар , перед сном зигаешь папочке ?
              karish
          3. Gonzallo Сегодня, 18:29
            Цитата: karish
            Адольф Гитлер
            "Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость нежелательна ... образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до ста... Каждый образованный человек — это наш будущий враг.
            Следует отбросить все сентиментальные возражения. Нужно управлять этим народом с железной решимостью. "
            Из директивы А. Гитлера А. Розенбергу о введении в действие Генерального плана «Ост» (23 июля 1942 г.)

            Ну Власовцы они помнят, всё помнят.
            Gonzallo
    2. Семёныч Сегодня, 13:03
      q75agent
      человек привел пример
      учись уважать мнение людей еврей

      Ты кто?
      Семёныч
  19. q75agent Сегодня, 13:22
    Цитата: Семёныч
    Ты кто?

    а ты ?
    q75agent
    1. Околоточный Сегодня, 13:34
      Напоминает Шуру и Паниковского: « Ты кто такой? А ты кто такой?»
      Околоточный
  20. Mavrikiy Сегодня, 13:30
    отравление воды в Нюрнберге, Гамбурге, Веймаре, Берлине и других немецких городах. Однако от такого плана отказались

    А какая разница?
    Т-е-р-р-о-р-и-с-т-ы. Хоть и бывшие партизаны.
    В мирной стране мстить-убивать без суда и следствия. Еще и СКОПОМ всех!
    «Накам» выносила смертные приговоры в отношении нацистов и по мере возможности их реализовывала.

    Это самосуд и террор. Какая там статья? Для этих "героев" подходящая будет.
    Mavrikiy
    1. Hanokem Сегодня, 16:01
      Почему же вы вашего кумира Сталина не браните ? Троцкого по башке ледорубом по приговору суда грохнули ? ( Троцкого не жалко, он в аду вместе со Сталиным)
      Hanokem
      1. Mavrikiy Сегодня, 16:41
        Цитата: Hanokem
        Почему же вы вашего кумира Сталина не браните ? Троцкого по башке ледорубом по приговору суда грохнули ? ( Троцкого не жалко, он в аду вместе со Сталиным)

        Вы там водичку попейте.
        Троцкого грохнул Меркадор. ВИКИ:
        Советская власть публично отвергла свою причастность к убийству. Убийца был приговорён мексиканским судом к двадцатилетнему тюремному заключению;

        Вашим "партизанам" тоже по двадцатке дали? Жаль. Не справедливо.
        Mavrikiy
  21. Околоточный Сегодня, 13:36
    Камрады с праведным гневом, а ведь эти Мстители фактически работали на СССР. Ведь западные союзники в своих лагерях практически готовили пленных немцев к войне с СССР. Так что, не всё так однозначно.
    Околоточный
    1. 32363 Сегодня, 14:22
      Цитата: Околоточный
      Камрады с праведным гневом, а ведь эти Мстители фактически работали на СССР. Ведь западные союзники в своих лагерях практически готовили пленных немцев к войне с СССР. Так что, не всё так однозначно.

      у меня сосед, служил в горно-стрелках Эдельвейс, два года сидел в плену у амеров, ненавидит их люто и про подготовку пленных для борьбы с СССР ничего не слышал и не знает.
      32363
      1. karish Сегодня, 14:26
        Цитата: 32363
        у меня сосед, служил в горно-стрелках Эдельвейс, два года сидел в плену у амеров, ненавидит их люто и про подготовку пленных для борьбы с СССР ничего не слышал и не знает.

        Сколь годков соседу ? laughing
        karish
        1. 32363 Сегодня, 15:13
          Цитата: karish
          Цитата: 32363
          у меня сосед, служил в горно-стрелках Эдельвейс, два года сидел в плену у амеров, ненавидит их люто и про подготовку пленных для борьбы с СССР ничего не слышал и не знает.

          Сколь годков соседу ? laughing

          а в чём сомнения? или 100лет прошло?
          32363
          1. faiver Сегодня, 16:37
            ну соседу должно быть лет 90...
            faiver
            1. 32363 Сегодня, 17:13
              Цитата: faiver
              ну соседу должно быть лет 90...

              и что в этом удивительного, он ещё на велике гоняет как молодой и в Альпы с сослуживцами на встречи ездит..в чём удивление?
              32363
          2. karish Сегодня, 16:58
            Цитата: 32363
            Цитата: karish
            Цитата: 32363
            у меня сосед, служил в горно-стрелках Эдельвейс, два года сидел в плену у амеров, ненавидит их люто и про подготовку пленных для борьбы с СССР ничего не слышал и не знает.

            Сколь годков соседу ? laughing

            а в чём сомнения? или 100лет прошло?

            Так сколько годков соседу ?
            Врунишка laughing
            Что так с темы то съезжаем ?
            karish
            1. 32363 Сегодня, 17:14
              Цитата: karish
              Цитата: 32363
              Цитата: karish
              Цитата: 32363
              у меня сосед, служил в горно-стрелках Эдельвейс, два года сидел в плену у амеров, ненавидит их люто и про подготовку пленных для борьбы с СССР ничего не слышал и не знает.

              Сколь годков соседу ? laughing

              а в чём сомнения? или 100лет прошло?

              Так сколько годков соседу ?
              Врунишка laughing
              Что так с темы то съезжаем ?

              шо за тема фима?
              32363
              1. karish Сегодня, 17:53
                Цитата: 32363
                Цитата: karish
                Цитата: 32363
                Цитата: karish
                Цитата: 32363
                у меня сосед, служил в горно-стрелках Эдельвейс, два года сидел в плену у амеров, ненавидит их люто и про подготовку пленных для борьбы с СССР ничего не слышал и не знает.

                Сколь годков соседу ? laughing

                а в чём сомнения? или 100лет прошло?

                Так сколько годков соседу ?
                Врунишка laughing
                Что так с темы то съезжаем ?

                шо за тема фима?

                В Эдельвейс не брали моложе 24 лет, так сколько годков то соседу ?
                Врунишка laughing
                karish
                1. 32363 Сегодня, 19:01
                  Цитата: karish
                  В Эдельвейс не брали моложе 24 лет, так сколько годков то соседу ?
                  Врунишка laughing

                  фима вы шо, этоже не монастырь, откуда вы взяли эти буквы? fool
                  32363
                  1. karish Сегодня, 19:08
                    Цитата: 32363
                    Цитата: karish
                    В Эдельвейс не брали моложе 24 лет, так сколько годков то соседу ?
                    Врунишка laughing

                    фима вы шо, этоже не монастырь, откуда вы взяли эти буквы?

                    Школота
                    laughing
                    1-я горнострелковая дивизия «Эдельвейс» (нем. 1.Gebirgs-Division) — дивизия вермахта, укомплектованная коренными жителями горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В дивизию набирали солдат не моложе 24 лет, с опытом ведения боевых действий выше снеговой линии

                    У одного Сорос ( 1930г рождения ) в СС служил.-- 11 ти летним laughing
                    У второго сосед в Эдельвейсе -- сколько ему по минимуму ? 96 laughing
                    karish
                    1. 32363 Сегодня, 19:25
                      Цитата: karish
                      В Эдельвейс не брали моложе 24 лет, так сколько годков то соседу ?

                      учите калькулятор фима

                      последний в 17 с чемто лет погиб, ещё будем обсуждать?



                      32363
                      1. karish Сегодня, 19:27
                        Цитата: 32363
                        Цитата: karish
                        В Эдельвейс не брали моложе 24 лет, так сколько годков то соседу ?

                        учите калькулятор фима



                        гансик , и где тут про Эдельвейс ?
                        karish
      2. Околоточный Сегодня, 19:52
        Если ваш сосед не слышал, это не значит, что этого не было. Вы по соседу в истории ориентируетесь? Ну тогда понятно. А о том факте, что я написал погуглите, можете вместе с соседом.
        Околоточный
        1. 32363 Сегодня, 20:26
          Цитата: Околоточный
          Если ваш сосед не слышал, это не значит, что этого не было. Вы по соседу в истории ориентируетесь? Ну тогда понятно. А о том факте, что я написал погуглите, можете вместе с соседом.

          нах оно мне надо, ваши гугле вами под вас переписаны...сам читай.
          32363
        2. 32363 Сегодня, 20:31
          Цитата: karish

          гансик , и где тут про Эдельвейс ?

          дурилка, тут ВСЁ про Эдельвейс.
          32363
  22. silver2018 Сегодня, 13:40
    Самая большая месть со стороны Израиля не немецкому народу, а выявленным нацистским палачам не зависимо от национальности. Хоть через 100 лет найдут и покарают, эта позиция достойна уважения.
    silver2018
  23. Арон Заави Сегодня, 14:20
    Цитата: фигвам
    Геркулесыч

    А как вы себе представляете еврея работающего в столовой СС, это что то новое? ближайшее место где их можно было встретить, это концлагерь.

    Это венгерские евреи. Находились в штрафных военно-строительных батальонах. Без оружия и под охраной.
    Арон Заави
  24. Арон Заави Сегодня, 14:25
    Цитата: q75agent
    прав был все же Адольф

    В общем то такая фраза это уже не наша проблема. Это СК РФ должен решать насколько оно попадает под пропаганду и реабилитацию нацизма.
    Арон Заави
    1. раиф Сегодня, 21:00
      о, нашелся один защитничек. а чего же ты тут за комментарии цепляешься? ну так то понятно - адвокатами вы всегда были неплохими. а вот по самой статье у тебя, да и у других евреев комментариев и фактов нет по делу? ваша любимая привычка - увести тему спора куда-то в сторону и вывалить на собеседника массу фактов не по теме.
      раиф
  25. Комментарий был удален.
  26. Комментарий был удален.
  27. XXXIII Сегодня, 14:59
    Хорошие ребята, смелые, те кто живой еще ,долгой жизни и здоровья, люди вас не забудут!!! Из германии могли сделать маленькую страну, но не стали делать, ибо державы делили успехи и награды, а кто то мстил за пролитую кровь невинных и делал это от чистого сердца. Но не только конечно Евреи это делали, там были и ребята из НКВД-НКГБ, которые долго еще гоняли по лесам бандеровцев и их приспешников!
    11 мая 1960 года на одной из улиц аргентинского города Буэнос-Айрес произошло похищение. Когда респектабельный пожилой господин подошел к автобусной остановке, его остановил кряжистый мужчина. Несмотря на жару, руки незнакомца были в перчатках. "Одну минуточку, сэр". Спустя полминуты обездвиженный пожилой господин был уже в машине. Десять дней спустя его нелегально вывезли в Израиль. Похищенным оказался бывший начальник "еврейского" отдела гестапо Адольф Эйхман, похитителем - офицер "Моссада" Цви Мальхин. Перед похищением израильтянин надел перчатки не потому, что боялся оставить отпечатки, а из-за того, что ему было физически неприятно прикасаться к Эйхману. Большая часть семьи Мальхина была убита нацистами в Польше.
    (Смерть фашистам и их приспешникам)..... angry
    НКВД против УПА - война после Победы/// https://topwar.ru/17965-nkvd-protiv-upa-voyna-pos
    le-pobedy.html

    П.С Был у меня такой случай в 16 лет. Как то ко мне на баскетбольной площадке подошли ультрасы (человек 12-15), нас было 2 играли в баскетбол, заинтересовал их именно я! Так как на мне была кепка, длинная кофта и широкие штаны (рэпером был lol ) после длинных разговоров, бить не стали, хотя я понимал что отпор им не дам. Вообщем за то что я так одеваюсь они мне пригрозили, что при второй встречи разденут и сожгут всю мою одежду, но что бы не сомневался, сняли кепку повесили на решетку школьных ворот и сожгли (заставили смотреть crying), вот такие ребята были у нас в соседнем дворе...hi А "рэп" он бывает хороший....
    XXXIII
  28. q75agent Сегодня, 15:27
    Цитата: Арон Заави
    В общем то такая фраза это уже не наша проблема. Это СК РФ должен решать насколько оно попадает под пропаганду и реабилитацию нацизма.

    ути пути как страшно laughing
    q75agent
    1. XXXIII Сегодня, 15:39
      Цитата: q75agent
      Цитата: Арон Заави
      В общем то такая фраза это уже не наша проблема. Это СК РФ должен решать насколько оно попадает под пропаганду и реабилитацию нацизма.

      ути пути как страшно laughing

      И в чем был прав (адольф) ?
      XXXIII
    2. Околоточный Сегодня, 19:56
      Арон прав. А если такой смелый, то в следующем комменте напиши свои данные. А не напишешь, так ты обычный трус и провокатор.
      Околоточный
      1. 32363 Сегодня, 20:29
        Цитата: Околоточный
        Арон прав. А если такой смелый, то в следующем комменте напиши свои данные. А не напишешь, так ты обычный трус и провокатор.

        вот вы его зажали цуг цванг прям)))) fool
        32363
  29. q75agent Сегодня, 15:43
    Цитата: XXXIII
    И в чем был прав (адольф) ?

    это который ? имя такое распространенное wink laughing
    q75agent
  30. faiver Сегодня, 16:50
    считаю правильно делали...
    faiver
  31. DREDD Сегодня, 17:21
    Интересно, почему евреи не создали группу отомстюнов, специализирующихся на "завал" тех, кто проспонсировал привод Гитлера к власти, да ещё, как следствие, вел Адольфушку к совершению холокоста? А то, что-то бьют шнырей-исполнителей, а до главных "звезд экрана" опять руки коротки. smile
    DREDD
    1. Gonzallo Сегодня, 18:32
      Цитата: DREDD
      тех, кто проспонсировал привод Гитлера к власти
      Ну и кто же? Те же кто и Ленина со Сталиным, или другие?
      Gonzallo
  32. Dimmih Сегодня, 17:35
    Всё верно-нацист должен умереть. Мнением моим, по незначительности моей скромной персоны можно пренебречь, но это мнение моих обоих дедов: один их(нацистов) шашкой рубил, второй -на танке давил. А уж шашкой его(нациста) зарубят, танком переедут или крысидом отравят-это дело десятое-нацист должен умереть, такова его судьба. Смерть фашистам!
    Dimmih
  33. Geisenberg Сегодня, 18:13
    И эти люди еще кого то террористами называют ...
    Geisenberg
  34. Gonzallo Сегодня, 18:34
    Цитата: Dimmih
    Всё верно-нацист должен умереть. Мнением моим, по незначительности моей скромной персоны можно пренебречь, но это мнение моих обоих дедов: один их(нацистов) шашкой рубил, второй -на танке давил. А уж шашкой его(нациста) зарубят, танком переедут или крысидом отравят-это дело десятое-нацист должен умереть, такова его судьба. Смерть фашистам!

    И ныне , и присно , и во веки веков, Аминь.
    Gonzallo
  35. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 20:33
    Такие мстители всю войну в
    среднеазиатских республиках отсиживались.
    А как война кончилась повылазили
    мстить.
    Как говорил мой дед-разведчик.
    (пришедший с войны капитаном)
    В Ташкенте все герои.
    Крановщик Нахамкинсон
  36. раиф Сегодня, 20:58
    ипать. где тут наши еврейские товарищи! бегите сюда - щас будет "честь" нации своей защищать. как смелые еврейчики в рагромленной Германии геройствовали - это ж надо, подвиг-то какой! там еще кто-то и "горд" этим поступком. на фронте надо было воевать, а не отстреливать немчуру безоружную. а в конце тупой статейки выясняется, што никаких фактов, а измышления очередных журнашлюшек попали в Интернет
    раиф
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