23:08 03 февраля

Назарбаев поинтересовался у Путина об итогах Сочинского конгресса по Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с казахстанским коллегой итоги прошедшего в Сочи конгресса национального примирения в Сирии. Напомним, что конгресс на юге России проходил несколько дней назад и был представлен более чем 100 этническими, политическими и конфессиональными группами Сирийской Арабской Республики, включая и представителей группировок, которые ещё совсем недавно с оружием в руках воевали против сирийской армии.

Пресс-служба Кремля сообщает, что в ходе телефонного разговора между Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым (разговор состоялся по инициативе казахстанского лидера) была отмечена важность реализации достигнутых во время конгресса договорённостей. По словам российского президента, степень реализации соглашений определит сам процесс мирного урегулирования в САР.

Назарбаев поинтересовался у Путина об итогах Сочинского конгресса по Сирии



РИА Новости приводит фрагмент сообщения пресс-службы Кремля по итогам состоявшейся телефонной беседы между президентами:
Подчеркнуто, что реализация принятых в ходе Конгресса решений станет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН. В этом контексте отмечена востребованность продолжения работы в Астанинском формате.


На этом фоне из Сирии приходят сообщения о том, что боевики продолжают осуществление обстрелов столицы страны - Дамаска. Для обстрелов используются миномёты и неуправляемые ракеты. Сирийская правительственная армия нанесла удары по позициям боевиков в столичных пригородах.

Также САА отбросила боевиков от стратегически важной для страны магистрали, соединяющей два крупнейших города Сирии – Алеппо и Дамаск. Боевики в последние несколько месяцев активно проявляют себя именно в районе этой транспортной артерии, чтобы затруднить дорожное сообщение между югом и севером страны.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 88

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  1. Rusland Сегодня, 11:21
    Лучше бы он объяснил Путину как до жизни дошел такой.
    Rusland
    1. Serg65 Сегодня, 11:25
      Цитата: Rusland
      Лучше бы он объяснил Путину как до жизни дошел такой.

      what И что у него с жизнью?
      Serg65
      1. Гигант мысли Сегодня, 11:33
        Интересно, кто же попросил Назарбаева разузнать подробности Сочинского конгресса?
        Гигант мысли
        1. Serg65 Сегодня, 11:36
          Цитата: Гигант мысли
          кто же попросил Назарбаева разузнать подробности Сочинского конгресса?

          laughing Грудинин....
          Serg65
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:58
            Serg65
            Цитата: Гигант мысли
            кто же попросил Назарбаева разузнать подробности Сочинского конгресса?
            laughing Грудинин....
            wassat laughing good Ха ха ха!
            Наблюдатель2014
            1. silver2018 Сегодня, 17:02
              А с какой целью он интересуется ?
              silver2018
          2. Икар Сегодня, 15:28
            Разве Назарбаев не в штаты недавно мотался? Грудинин у вас теперь притча во языцах? Не перестарайтесь.
            Икар
            1. Serg65 Сегодня, 19:58
              Цитата: Икар
              Разве Назарбаев не в штаты недавно мотался?

              А он что, российский чиновник?
              Цитата: Икар
              Не перестарайтесь.

              А то что? belay Вешать будите?
              Цитата: Икар
              Грудинин у вас теперь притча во языцах?

              laughing А то! На какую ветку ВО не зайди везде fellow ГОЛОСУЙТЕ ЗА ГРУДИНИНА!!!! ГРУДИНИН СПАСЕНИЕ РОССИИ!!!!
              Serg65
        2. viktor. Сегодня, 11:56
          Думаешь ЗАВЕРБОВАЛИ??? laughing
          viktor.
          1. Genry Сегодня, 13:11
            Цитата: viktor.
            Думаешь ЗАВЕРБОВАЛИ???

            Демонстрация давления уже была (денюшку арестовали). Пригласили в США, убедили не рыпаться(денюшку вернули).
            Genry
            1. Alex777 Сегодня, 17:34
              Денежку разве уже вернули?
              Alex777
          2. Paranoid50 Сегодня, 17:28
            Цитата: viktor.
            ЗАВЕРБОВАЛИ???

            Но как он мог?!
            Ах,он же такой доверчивый...
            (к.ф. "Бриллиантовая Рука") laughing
            Paranoid50
        3. лесовозник Сегодня, 12:37
          Цитата: Гигант мысли
          Интересно, кто же попросил Назарбаева разузнать подробности Сочинского конгресса?

          Ну вы же " гигант мысли" - догатайтесь сами ))) - трёх раз хватит?
          лесовозник
        4. Донской Сегодня, 14:06
          Цитата: Гигант мысли
          Интересно, кто же попросил Назарбаева разузнать подробности Сочинского конгресса?

          вы правы, не важно что спросили, а важно для чего?
          Донской
      2. silver2018 Сегодня, 13:42
        Загляните на пару-тройку лет в перед и увидите, переход на латиницу предвестник оранжевой революции.
        silver2018
        1. Serg65 Сегодня, 13:51
          Цитата: silver2018
          Загляните на пару-тройку лет в перед

          what Вангуете? Это...поспрошайте там на верху через пару-тройку лет урожай на огурцы какой будет? Если нужно фото вышлю в личку yes
          Serg65
    2. To be or not to be Сегодня, 11:31
      Назарбаев позвонил -сходил на разведку.(конгресс и его итоги как повод). .. после визита в США и некоторые дела..? .
      "Один из ведущих деятелей британского правосудия, бывший лорд-главный судья Вулф только что назначен на должность главного судьи нового коммерческого суда в Казахстане. Вместе с ним там будут работать еще восемь известных судей и авторитетных адвокатов из Соединенного Королевства.

      Аналогичные суды уже созданы в Сингапуре, Гонконге, Дубае, Абу-Даби и Катаре. Суд в Казахстане открывается в рамках программы модернизации при участии Международного финансового центра «Астана» с тем, чтобы превратить его в ведущий финансовый хаб в Центральной Азии.

      «Это первый суд такого рода в Евразии, — сказал лорд Вулф. — У Казахстана огромная граница с Китаем и Россией, а Китай строит новый шелковый путь, который пройдет прямо через территорию этой страны. По этим причинам суд может достичь высоких результатов»...Дипломатические выгоды от такого шага вполне понятны. «Суд будет содействовать распространению английского коммерческого права и признанию важности верховенства права, — говорит Вулф. — Он будет укреплять связи между этой стремительно развивающейся страной в Центральной Азии и Соединенным Королевством, а они будут обращаться к нам за советами и наставлениями»""
      Однако .хитер старый лиц .,,но..
      To be or not to be
      1. avt Сегодня, 11:40
        Цитата: To be or not to be
        "Один из ведущих деятелей британского правосудия, бывший лорд-главный судья Вулф только что назначен на должность главного судьи нового коммерческого суда в Казахстане. Вместе с ним там будут работать еще восемь известных судей и авторитетных адвокатов из Соединенного Королевства.

        НАН по прежнему думает что он совладелец Мира
        Министерство по инвестициям и развитию Казахстана выработало подходы по внедрению британской модели госрегулирования авиационной отрасли, которые предполагают внесение изменений в действующее законодательство страны, сообщает ведомство. Этот процесс происходит в рамках реализации указания президента страны Нурсултана Назарбаева, утвердившего план развития государства "100 конкретных шагов". 68-й шаг предполагает улучшение госрегулирования авиаперевозок "для повышения привлекательности авиатранзита через Казахстан".

        Комитет гражданской авиации получит новую структуру по аналогии с моделью Британского государственного агентства гражданской авиации, численность персонала которого составляет 800 чел. Это ведомство представляет собой госкорпорацию, контролирующую сферу безопасности полетов и подотчетную Департаменту транспорта Великобритании, ответственному за формирование политики в этой области. Отлаженная работа структуры позволяет Великобритании отвечать требованиям Международной организации гражданской авиации ICAO по безопасности полетов на 93%, а Казахстан планирует добиться этого показателя на уровне выше 87%, чтобы войти в тридцатку сильнейших авиационных администраций планеты.
        Не переболел этой детской болезнью и осложнения будут серьёзные .
        avt
      2. Дормидонт Сегодня, 11:54
        И то верно. Зачем на суды тратиться, когда у общечеловеков уже есть. На очереди отказ от своей армии и правительства
        Дормидонт
    3. ul_vitalii Сегодня, 11:31
      Могли бы и пригласить, вроде при теме. Трамп наверно не посоветовал.
      ul_vitalii
      1. БрОВР Сегодня, 11:39
        Казахи предадут при первой же опасности. yes Особенно южные,а они сейчас и при власти.Северные,в-основном,наши люди...
        БрОВР
        1. LiSiCyn Сегодня, 12:09
          Я, последнии дни, слежу за Вашими ком-ми... Такое впечатление, что Вы , как и Виталий (Михан), разбираетесь буквально во всем ... Вы в Казахстане, вообще бывали? Казахи, есть знакомые ? Есть на сайте "ура-оптимисты", а Вы " ура-пессимист". Иногда, лучше жевать, чем писАть...
          LiSiCyn
          1. БрОВР Сегодня, 12:12
            Я живу рядом с ними(Оренбургская губерния,отслеживающий ты мой)Продолжай наблюдение love
            БрОВР
            1. LiSiCyn Сегодня, 12:46
              Я , родился и вырос в Алма-Ате.. И сейчас, поддерживаю связи с друзьями и род-ми, там. Ваши, приграничные наблюдения, ничто... По сравнению с моей инфой... Однокласник подпол КНБ... К стати, есть еще один одноклассник, так он переехав из Казахстана в Оренбург из интернационалиста, стал националистом.. У Вас, там воздух, что ли вредный?
              LiSiCyn
              1. Evgeniy667b Сегодня, 13:14
                Уважаемый LiSiCyn, если можно, пожалуйста поподробнее, относительно Оренбурга!? Что не по душе Вашему однокласнику? Газзавод так на него повлиял?
                Evgeniy667b
                1. LiSiCyn Сегодня, 13:39
                  Я, имел ввиду другое... Человек, родился и вырос в Ср. Азии.. Соответственно, друзья разных нац-ей... Переезжает в 93-м в Оренбург и становиться "оголтелым" наци... Поправлюсь, русским наци..
                  LiSiCyn
                  1. Zogak Сегодня, 14:45
                    Цитата: LiSiCyn
                    Я, имел ввиду другое... Человек, родился и вырос в Ср. Азии.. Соответственно, друзья разных нац-ей... Переезжает в 93-м в Оренбург и становиться "оголтелым" наци... Поправлюсь, русским наци..


                    Обычно русские эмигранты из Казахстана ненавидят казахов. Ничего нового тут нет.
                    Zogak
                    1. LiSiCyn Сегодня, 15:02
                      Такого, не может быть, по определению... no У каждого остались в Казахстане, друзья-товарищи (казахи), с которыми он общается.
                      Я, в России уже 20-ть лет, ни разу не был на малой Родине.. Финансы не позволяют, а вот приехавшие позже, чуть ли не каждый год в Казахстан мотаются... Вот, как они ненавидят.. laughing
                      LiSiCyn
                      1. Zogak Сегодня, 17:04
                        Цитата: LiSiCyn
                        Такого, не может быть, по определению... no У каждого остались в Казахстане, друзья-товарищи (казахи), с которыми он общается.


                        Есть у нас пословица о дружбе с русскими. laughing

                        Цитата: LiSiCyn
                        Я, в России уже 20-ть лет, ни разу не был на малой Родине.. Финансы не позволяют, а вот приехавшие позже, чуть ли не каждый год в Казахстан мотаются... Вот, как они ненавидят.. laughing


                        Большинство русских эмигрантов ненавидят казахов, это факт. Что там они ездят в Казахстан к делу не относится. А Казахстан они любят, только без казахов, каким он был в совке. =) Даже тут на сайте есть подобные любители Казахстана.
                        Zogak
                      2. Serg65 Сегодня, 19:51
                        Цитата: LiSiCyn
                        Такого, не может быть

                        laughing Да не, бывают и такие "дочки офицеров", один тип мне на полном серьёзе в Ульяновске рассказывал как он русских через перевалы из Киргизии в Казахстан выводил...а почему через перевалы? Так там другой дороги нету!
                        Я даже и не помню что бы так ржал когда нибудь laughing
                        Правда потом парня воще понесло (ну вот как Виталика-МИХАНА bully ) и начал он рассказывать как узбеки в Фергане всех русских вырезали! Со мной племяш был, он сам с детства ферганский и отец его -ферганский, племяш не выдержал приложил малость recourse молодой, нетерпеливый feel
                        Serg65
            2. LiSiCyn Сегодня, 12:54
              Цитата: БрОВР
              ты мой

              Ну во первых не Ваш... А во вторых, водку я, с Вами не пил, в одном бою не участвовал... Образование, что ли не позволяет с уважением писАть ??
              LiSiCyn
        2. Serg65 Сегодня, 14:56
          Цитата: БрОВР
          Казахи предадут

          Лёха, опять ты волну гонишь?
          Serg65
      2. МИХАН Сегодня, 11:39
        Цитата: ul_vitalii
        Могли бы и пригласить, вроде при теме. Трамп наверно не посоветовал.

        Наверное...Пригласили, пообщались Будем продолжать мочить! negative
        А еще нужно границы с Казахстаном укреплять..! Казахи , хоть и друзья но басмачество осталось там и жиреет.."Искандеры " не зря подогнали к их границам на всякий случай.. soldier
        МИХАН
        1. Viktor.12.71 Сегодня, 14:25
          Цитата: МИХАН
          басмачество осталось

          Басмачество в Казахстане? Впервые слышу. Проблемы с басмачами были в Фергане.
          Цитата: МИХАН
          "Искандеры " не зря подогнали к их границам на всякий случай.. soldier

          Ну жахните по ним Искандерами, бросьте их в объятия Китая. Показывайте дальше казахам Ваше отношение. Любое действие вызывает противодействие и не остается без последствии.
          Viktor.12.71
        2. Serg65 Сегодня, 19:33
          Цитата: МИХАН
          Казахи , хоть и друзья но басмачество осталось там и жиреет.

          fellow Ай молодца!!! Давай Михан, жги брателлаа good , сегодня твой день laughing
          Serg65
    4. сибиралт Сегодня, 12:57
      И что, Назарбаеву было лень приехать кв Москву распросить Путина о том, о сем? Либо тема для него не актуальна, если о ней по телефону. winked
      сибиралт
    5. Spartanez300 Сегодня, 13:45
      Престарелый жопализ съездив в Вашингтон возомнил себя важным игроком на политической карте мира , теперь считает что Путин должен ему докладывать . На покой и еще раз на покой Назар . Хороши у нас союзники , один в Вашингтон на поклон второй в Киев целоваться с нациками .Не даром сказано у России только два союзника ее армия и флот .
      Spartanez300
      1. Rusland Сегодня, 13:50
        Добро получил на пожизненное, безвыборное правление.
        Rusland
        1. Касым Сегодня, 18:21
          Не понимаю, почему многих так переполошил рядовой звонок НАНа к ВВП. После каждой встречи по астанинским переговором НАН с ВВП постоянно созваниваются - может в РФ это не сообщают!?
          Почему США подобный саммит не устраивали по Ираку или Афгану? Глядишь и не было бы терок между курдами и остальными в Ираке.
          Главное, что было на саммите в Сочи, я считаю, что выбрали комиссию по новой конституции Сирии. Кто не приехал - сами виноваты. Пусть теперь "догоняют" или без них все решат. hi
          Касым
          1. Serg65 Сегодня, 19:30
            Цитата: Касым
            Не понимаю,

            laughing Да всё очень просто Касым, в России такая национальная забава-поливать президента грязью, своего уже не интересно, а тут такой случай! Тем более суббота, за окном снег и холодно к тому же и на ВО почитать нечего...скукота recourse
            Serg65
            1. Касым Сегодня, 19:59
              После Горбачева и Ельцина понять можно. wink ...скукота... - и не говори. hi
              Касым
          2. avt Сегодня, 20:28
            Цитата: Касым
            Не понимаю, почему многих так переполошил рядовой звонок НАНа к ВВП.

            hi Кого как , меня вот больше заинтересовало
            Цитата: To be or not to be
            Один из ведущих деятелей британского правосудия, бывший лорд-главный судья Вулф только что назначен на должность главного судьи нового коммерческого суда в Казахстане. Вместе с ним там будут работать еще восемь известных судей и авторитетных адвокатов из Соединенного Королевства.
            Хошь как хошь , а коготок увяз, всей птичке пропадать Пока НАН глючит
            Цитата: To be or not to be
            Суд в Казахстане открывается в рамках программы модернизации при участии Международного финансового центра «Астана» с тем, чтобы превратить его в ведущий финансовый хаб в Центральной Азии.

            мечтами о финансовом центре , причём не в рамках ЕАЭС , на минуточку, Казахстану медленно , но верно вводят внешнее управление. Не так нагло , как во время оно в конституцию России при ЕБН о примате международных законов над национальными и уж тем паче как ныне на Руине жестко продавливая вопреки их ,,незалежной " конституции НАБУ и ,,Антикоррупционный, независимый суд".НО вводят , причём развод клиента мечтами об его руководящем участии,, в мировых процессах". Так что недалеко то время когда на крики
            Я требую, чтобы меня судили по нашим советским законам.
            Резонно лорд- судья , новоявленный Вульф ответит
            А покупал ты её по советским законам? Или, может, по советским законам ты её воровал?Мы пришли судить тебя по закону гор. За то, что ты хотел опозорить наш род, ты умрешь, как подлый шакал.
            И всё-ё-ё-ё
            Баранов - в стойло, холодильник - в дом
            bully
            avt
            1. Касым Сегодня, 20:41
              АВТ, этот коммерческий суд для МФЦ (межд. фин. центра). Когда их попросили содействия в вопросе открытия МФЦ, то они этот суд попросили открыть. А так, Азия проявляет к МФЦ большой интерес. КНР, аравийские монархи и т.д..
              Внешнее управление... Да чтобы НАН хоть кусочек власти отдал. laughing. Не дождуться, однозначно. Это из области ненаучной фантастики. hi
              Касым
              1. avt Сегодня, 20:56
                Цитата: Касым
                АВТ, этот коммерческий суд для МФЦ
                request
                «Это маленький шаг для человека и огромный для человечества».

                bully
                Цитата: Касым
                Не дождуться, однозначно.

                Дождутся ,а точнее в рамках Большой Игры будут делать
                Цитата: Касым
                . Это из области ненаучной фантастики.

                no Отнюдь . Это планомерная работа спецслужб с момента стычки во всём регионе вцелом. России , ещё с царских времён, и Большой Бритии , тоже тогда империи. Даурен ! Не спорьте , а лучше воспользуйтесь старым советским образованием , для серьёзного анализа во времени. Рекомендую для старта освежить работу Михаила Леонтьева -,,Большая Игра", которую он написал и отснял не будучи ещё вице президентом Росснефти. Там конечно не академически , но тезисно довольно толково показан алгоритм Игры и её ходы во времени. И держите в голове - агентура влияния готовится на поколения .
                Только когда все умрут , только тогда закончится Большая Игра.
                hi
                avt
                1. Касым Сегодня, 21:17
                  АВТ. Эта история с МФЦ длится уже не один год. С момента переноса столицы. Алма-Ата - региональный финансовый центр (для них целый городок построили, рядом Сбербанк и Евразийский (наш с Вами банк) на Аль-Фараби-Сейфулина. Астана - международный финансовый центр. Там целая история с МФЦ - нет смысла рассказывать. Но делается он по английскому праву, как в Гонк-Конге и т.д.. Помните на сайте обсуждался арест 22млрд. дол. - это все из-за молдаванина с инвестициями в пол-млрд. в газоперераб. завод.- вот такие дела там и будут рассматриваться. Этот суд для "деловых". И в во всех МФЦ по англ. праву есть такие суды и они английские - чтобы у западных инвесторов была правовая защита и больше ДОВЕРИЯ к месту инвестирования. Кстати, Кудрин, Греф и т.д. хотели такой центр открыть, но это оказалось не очень простое дело. НАН до самой королевы дошел, когда был в Англии с визитом, чтобы оказала содействие.
                  Там не один лорд приезжает. Там целая бригада. Судьи, адвокаты и прочие юристы. Все "лорды, да пэры" - мэтры в этом деле. Будут вахтовым методом работать и наших "обучать". Наш МФЦ будет на месте новых строений ЭКСПО - там им шикарные условия создали.
                  АВТ, они пусть в нашу реальность погрузятся эти лорды - мы еще посмотрим, кто тут БОЛЬШУЮ ИГРУ делает. Не переживай, тут Россия и Китай еще как-то погоду делают - их даже на Афган не хватает - и в регионе это понимают. hi
                  Касым
  2. oleg-gr Сегодня, 11:21
    Назарбаеву необходимо быть при "деле". Вдруг все интересное перейдет в Сочи и про него забудут.
    oleg-gr
    1. Logall Сегодня, 11:23
      Цитата: oleg-gr
      Назарбаеву необходимо быть при "деле".

      Ему просто необходимо - быть!
      Logall
    2. Serg65 Сегодня, 11:28
      Цитата: oleg-gr
      Вдруг все интересное перейдет в Сочи и про него забудут.

      В Астане в это время стаяли арктические морозы и сирийские оппозиционеры вымерзли бы как суслики! И только, а вы уже целую теорию сварганили bully
      Serg65
      1. LiSiCyn Сегодня, 12:32
        good А может быть, стоило провести эксперимент...? Вымерзут, не вымерзут laughing
        LiSiCyn
        1. Serg65 Сегодня, 12:43
          Цитата: LiSiCyn
          Вымерзут, не вымерзут

          belay Вы хотите подвести Казахстан под санкции за геноцид арабов????
          Serg65
          1. LiSiCyn Сегодня, 13:06
            Да ладно laughing Всегда, можно придумать форс-мажор... Поехали на охоту с "беркутчи" и заблудились... wink
            LiSiCyn
            1. Serg65 Сегодня, 13:32
              Цитата: LiSiCyn
              Поехали на охоту с "беркутчи" и заблудились

              what не надо арабов недооценивать, для соколиной охоты они на Иссык Куле они целую базу построили wink
              Цитата: LiSiCyn
              можно придумать форс-мажор

              laughing Я даже представил себе, как арабов в астанинском порту из самолётов выпихивают, а они всеми руками-ногами упираются и от страха вспомнили русскую латынь
              drinks
              Serg65
              1. LiSiCyn Сегодня, 16:53
                Цитата: Serg65
                на Иссык Куле они целую базу построили

                Так то, богатые шейхи... А этим бармалеям, и Астанинская степь с беркутами и волками, в самый раз... lol
                LiSiCyn
              2. Касым Сегодня, 18:24
                В КЗ арабы, Сергей65, тоже самое сделали. Эмир Кувейта тут любит ошиваться с соколами... Король Испании также любит поохотиться у нас. hi
                Касым
        2. сибиралт Сегодня, 13:02
          Шутки шутками, но вымерзло бы пол - Сибири. Как-то погодным явлениям глубоко наплевать на то, как и кем устанавливаются межнациональные границы. winked
          сибиралт
  3. Теренин Сегодня, 11:25
    ...и был представлен более чем 100 этническими, политическими и конфессиональными группами Сирийской Арабской Республики... Да, нельзя не согласиться "Восток - дело тонкое" yes
    Теренин
    1. karish Сегодня, 11:32
      Цитата: Теренин
      ...и был представлен более чем 100 этническими, политическими и конфессиональными группами Сирийской Арабской Республики... Да, нельзя не согласиться "Восток - дело тонкое" yes

      всего 100 ?
      И это при учете , что
      Представители сирийской оппозиции, прилетевшие на Конгресс национального диалога Сирии в Сочи, отказались в нем участвовать. Представлять на встрече их интересы будет турецкая делегация, сообщил во вторник, 30 января, МИД Турции. Сирийские оппозиционеры отказались покидать сочинский аэропорт после того, как увидели, что в нем в связи с конгрессом вывешены только государственные флаги Сирии.

      По данным турецкого государственного агентства Анадолу, от участия в конференции отказались представители "арабских, туркоманских и курдских племен". .
      karish
      1. МИХАН Сегодня, 11:43
        Вот "товарищи" из Израиля тоже Казахстаном заинтересованы.. Что то с США замышляют явно..!
        Нужно быть мужики настороже , чую кровью попахивать начинает .. hi
        МИХАН
        1. сибиралт Сегодня, 13:05
          Виталь, американцам Астана, как кость в горле. "Управление" процессом БВ с рук соскальзывает. belay
          сибиралт
      2. влад66 Сегодня, 13:14
        Цитата: karish
        По данным турецкого государственного агентства Анадолу, от участия в конференции отказались представители "арабских, туркоманских и курдских племен". .

        Цитата: karish
        По данным турецкого государственного агентства Анадолу, от участия в конференции отказались представители "арабских, туркоманских и курдских племен". .

        А ну да турецкое "Анодолу" good курды воюют
        Накануне на страницах Anadolu вышел материал, в котором «российским» назван ПТРК «Конкурс», который производился не только в СССР и РФ, но также в Индии, ГДР (до объединения Германии) и в Иране. Сегодня то же информационное агентство пишет об обнаружении на позициях курдов в районе Африна переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» (указывается натовская классификация – SA-18).
        Надеюсь не надо писать,кто и когда и где производил сие оружие,список получится очень внушительный. laughing А курдам,туркаманам некогда по конгрессам ездить,мочат видите ли друг друга вместе с турками,да и на здоровье. wink
        влад66
        1. karish Сегодня, 13:24
          Цитата: влад66
          А курдам,туркаманам некогда по конгрессам ездить,мочат видите ли друг друга вместе с турками,да и на здоровье

          ???????
          только курды , туркоманы и арабы-- это как то вроде как не хилая часть Сирии.
          А вообще это хорошо , что РФ влезла в Сирийские разборки , представителей скольких группировок приехало-150- ( а сколько не приехало ).
          wink
          и всех их замирить laughing
          karish
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:26
    Назарбаев заволновался, как бы из Астаны переговорный процесс полностью не переместился в Сочи. Как тогда называться чуть не главным "миротворцем" по Сирии. Если к тому же вместе с американцами решил перетянуть и "Минск" на себя.
    rotmistr60
    1. Serg65 Сегодня, 11:31
      Цитата: rotmistr60
      Назарбаев заволновался, как бы из Астаны переговорный процесс полностью не переместился в Сочи.

      Капитан, от вас то фантазий не ожидал! Морозы в Астане стоят такие, что у сирийцев уши отлетели бы на раз-два! И всего то!
      Serg65
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:36
        Так какие же это фантазии? Из статьи
        В этом контексте отмечена востребованность продолжения работы в Астанинском формате.
        Сегодня может и морозы, а завтра и солнышко пригреет. "Минск" наверное тоже из-за "морозов" обдумывали перенести? hi
        rotmistr60
        1. Serg65 Сегодня, 11:38
          Цитата: rotmistr60
          Сегодня может и морозы, а завтра и солнышко пригреет.

          laughing Ну вот пригреет, тогда и посмотрим
          hi
          Serg65
  5. Дормидонт Сегодня, 11:39
    А ему зачем?
    Дормидонт
    1. avt Сегодня, 11:46
      Цитата: Дормидонт
      А ему зачем?

      Он реально походу думает , что является ,,членом Мирового политбюро" от пантюркизма. request Фантомные боли бывшего высшего патрфункционера СССР из номенклатуры категории ,,А" , потерявшего ощущение реальности. Думает что в своём улусе он Игрок Большой Игры, а не фигура её.
      avt
      1. Serg65 Сегодня, 11:59
        laughing Ох Акула, Акула.... hi
        Цитата: avt
        Он реально походу думает

        НАН президент несанкционной страны - члена ЕАЭС и часто встречается с ВВП......ну и дальше полёт фантазий wink
        Serg65
        1. avt Сегодня, 12:05
          Цитата: Serg65
          .ну и дальше полёт фантазий

          hi Ну так а я о чём ? bully Ельбасы парит в думках о мировом финансовом центре и Астану именно под свои глюки отстраивал. О чём собственно прогоны да-а-авно у него идут . Акаев уже тоже ,,азиатскую Швейцарию " строил . wassat Назвали себя потомками Чингиза и мания величия обуяла bully Ну а про пантюркизм , эту ,,детскую болезнь левизны в коммунизме " у НАН -а я и не говорю ! У нас слава Богу подобная фишка отыграна с панславянизмом и надеюсь в связи с событиями на Руине и в Польше, глубоко похоронена. Прикол в том , что под эти ,,суды" и глюки глобалистические о финансовом центре Мира , он САМ под внешнее управление идёт , при всей ,,независимости и многовекторности".Ну а ЕАЭС...так опять же по НАН-у это бизнес - ничего личного , как уже не раз говорил - картельный сговор.НИКАКОЙ Политики.
          avt
  6. Сержант71 Сегодня, 11:49
    Подколоть похоже решил, ибо не закончился сей конгресс ничем. Кормили и содержали 1500 болтунов 2 дня без всякого смысла.
    Сержант71
    1. Дормидонт Сегодня, 11:57
      Эта версия для прессы. А наши ближневосточные партнёры видимо что-то пронюхали, потому и зашебуршились
      Дормидонт
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 12:06
    в ходе телефонного разговора между Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым (разговор состоялся по инициативе казахстанского лидера)
    Назарбаев : "Чё там ? результыты есть ? "
    степень реализации соглашений определит сам процесс мирного урегулирования в САР.
    Путин : "Время покажет...."
    КВУ-НСвД
  8. Anchonsha Сегодня, 12:57
    Ребята, у нас нет друзей и преданных союзников. Наши соседи тому подтверждение. И не надо здесь рвать и стенать нам. Назарбаев уйдет в небытие и Казахстан тоже уйдет от России. Предпосылки к этому создает сам Назарбаев своими метаниями и мнимой многовекторностью в экономике, внедрение англосаксонского права в экономику и растущим национализмом в стране, очень даже подогреваемый Западом. Тоже самое происходит и с нашим союзным белорусом Лукашенко. Ну не хотят они переносить все порожденные Западом тяготы российские с нами, нужна тоже им многовекторность, поменьше присутствия русских у себя, а тем более русских взглядов, но нужны российские дешевые газ и нефть как союзному государству, рынок сбыта в России, ни чем не ограниченный. Нам надеяться просто не на кого, только на себя.
    Anchonsha
    1. Serg65 Сегодня, 13:36
      Цитата: Anchonsha
      Ребята, у нас нет друзей и преданных союзников. Наши соседи тому подтверждение.

      Вот из за таких крикунов и провокаторов соседи и смотрят с опаской на Россию.
      Цитата: Anchonsha
      поменьше присутствия русских у себя, а тем более русских взглядов

      what На кого работаете, друг мой?
      Serg65
  9. koshmarik Сегодня, 14:03
    Не лежит у меня душа к Назарбаеву, хоть тресни. Мутный он какой-то, неискренний и, что самое главное, практически бесполезный для России, как союзник.
    koshmarik
    1. Babur_Imperatorlugu Сегодня, 14:45
      Если Америка возьмёт Казахстан и Украину в руки и разместить там свои войска постепенно и там разместить ПРО . вот оно че михалыч будет laughing bully
      Babur_Imperatorlugu
      1. Babur_Imperatorlugu Сегодня, 14:49
        Китай давно оккупирован Америкой, китайская промышленность работает на Америку на американских и европейских станках fellow
        Babur_Imperatorlugu
      2. Касым Сегодня, 18:27
        Бабур, в КЗ без одобрения стран ОДКБ и ШОС, военные базы третьих стран размещать нельзя - закон такой есть. Так что это только мечты запада. hi
        Касым
        1. Zogak Сегодня, 19:59
          И даже если б было можно, то базы НАТО, это гарантированный конфликт с Китаем
          Zogak
          1. Касым Сегодня, 20:01
            В Афгане есть, но "гарантированного конфликта" не вижу. hi
            Касым
            1. Zogak Сегодня, 20:05
              Цитата: Касым
              В Афгане есть, но "гарантированного конфликта" не вижу. hi


              А у Афгана протяженная граница с Китаем? Есть ли в стране интересы крупных китайских компаний?
              Zogak
              1. Касым Сегодня, 20:17
                Уйгуры. Дальше надеюсь не надо объяснять.
                В Афгане у КНР большие интересы. Как природные богатства, так и по проекту Шелковый Путь. hi
                Касым
                1. Zogak Сегодня, 20:48
                  Цитата: Касым
                  Уйгуры. Дальше надеюсь не надо объяснять.


                  Что уйгуры?

                  Вы представляете реакцию Китая на появление в Казахстане баз НАТО?
                  Zogak
  10. Сомневающийся Сегодня, 14:54
    И этот туда же....Подкалывает нашего Путина lol
    Сомневающийся
  11. Дважды майор Сегодня, 16:33
    Мочить козлов от ДАИШ в сортире...
    Дважды майор
  12. Serg65 Сегодня, 19:36
    Zogak,

    Цитата: Zogak
    Большинство русских эмигрантов ненавидят казахов, это факт

    belay Да ладно! И где эти "эмигранты" проживают?
    Цитата: Zogak
    Что там они ездят в Казахстан к делу не относится.

    laughing good Псаки не ваша родственница?
    Serg65
    1. Zogak Сегодня, 19:58
      Цитата: Serg65
      belay Да ладно! И где эти "эмигранты" проживают?


      В РФ разумеется. На самом деле не только эмигранты, но и те кто еще не эмигрировал, просто они тихо-тихо сидят. Боятся вякнуть. Только в интернете душу отводят, а те кто эмигрировал уже сочиняют по полной, как их обстреливали из пулемета, а они в ванной прятались. lol

      Цитата: Serg65
      laughing good Псаки не ваша родственница?


      А ваш родственник Николай Стариков что ли? laughing

      Serg65,

      Цитата: Serg65
      laughing Да не, бывают и такие "дочки офицеров", один тип мне на полном серьёзе в Ульяновске рассказывал как он русских через перевалы из Киргизии в Казахстан выводил...а почему через перевалы? Так там другой дороги нету!
      Я даже и не помню что бы так ржал когда нибудь laughing


      Я бы сказал, что таких сочинителей подавляющее большинство.
      Zogak
      1. Serg65 Сегодня, 20:05
        Цитата: Zogak
        Я бы сказал, что таких сочинителей подавляющее большинство.

        Так вот и не давайте лапше садиться на уши, по весне (щас не интересно-холодно) сматайтесь в Алмату не пожалее wink те и сильно удивитесь
        Serg65
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