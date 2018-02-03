Назарбаев поинтересовался у Путина об итогах Сочинского конгресса по Сирии

Подчеркнуто, что реализация принятых в ходе Конгресса решений станет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН. В этом контексте отмечена востребованность продолжения работы в Астанинском формате.

Президент России Владимир Путин обсудил с казахстанским коллегой итоги прошедшего в Сочи конгресса национального примирения в Сирии. Напомним, что конгресс на юге России проходил несколько дней назад и был представлен более чем 100 этническими, политическими и конфессиональными группами Сирийской Арабской Республики, включая и представителей группировок, которые ещё совсем недавно с оружием в руках воевали против сирийской армии.Пресс-служба Кремля сообщает, что в ходе телефонного разговора между Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым (разговор состоялся по инициативе казахстанского лидера) была отмечена важность реализации достигнутых во время конгресса договорённостей. По словам российского президента, степень реализации соглашений определит сам процесс мирного урегулирования в САР. РИА Новости приводит фрагмент сообщения пресс-службы Кремля по итогам состоявшейся телефонной беседы между президентами:На этом фоне из Сирии приходят сообщения о том, что боевики продолжают осуществление обстрелов столицы страны - Дамаска. Для обстрелов используются миномёты и неуправляемые ракеты. Сирийская правительственная армия нанесла удары по позициям боевиков в столичных пригородах.Также САА отбросила боевиков от стратегически важной для страны магистрали, соединяющей два крупнейших города Сирии – Алеппо и Дамаск. Боевики в последние несколько месяцев активно проявляют себя именно в районе этой транспортной артерии, чтобы затруднить дорожное сообщение между югом и севером страны.