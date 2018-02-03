Украина призвала пересмотреть механизм применения права вето в Совбезе ООН

В последние годы право вето отдельными государствами используются очень часто. Это злоупотребление правом. Мы знаем, что только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми.

Украинская делегация в Совете безопасности ООН в очередной раз заявила о необходимости реформировать структуру, призванную отвечать за глобальную безопасность. В частности, украинская сторона объявила, что в первую очередь пересмотра требует механизм применения права вето в СБ ООН.Глава украинской делегации отмечает, что «Украина и многие другие участники воочию наблюдают за институционными недостатками Совета безопасности.Из заявления киевского представителя:Также украинский представитель объявил, «подобная практика приведёт к снижению авторитета и актуальности Совбеза ООН».При этом вряд ли член украинской делегации, произнося свои слова, размышлял над тем, где Совет безопасности ООН в конечном счёте видел «снижением авторитета» со стороны Украины.Напомним, что ранее Украина и некоторые страны прибалтийского региона заявляли, что реформа Совбеза ООН могла бы заключаться в «лимитировании права вето» для каждого из членов Совета безопасности. Например, "5 в год".Примечательно, как на ситуацию реагируют в США – очень просто реагируют. К примеру, когда шло голосование по статусу Иерусалима и когда даже ближайшие американские союзники не решились поддержать Вашингтон, из американской столицы донёсся окрик о том, что союзники США должны голосовать так же, как голосуют США, иначе последует наказание. Пример истинной демократии...