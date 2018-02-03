22:58 03 февраля

Украина призвала пересмотреть механизм применения права вето в Совбезе ООН

Украинская делегация в Совете безопасности ООН в очередной раз заявила о необходимости реформировать структуру, призванную отвечать за глобальную безопасность. В частности, украинская сторона объявила, что в первую очередь пересмотра требует механизм применения права вето в СБ ООН.

Глава украинской делегации отмечает, что «Украина и многие другие участники воочию наблюдают за институционными недостатками Совета безопасности.

Из заявления киевского представителя:
В последние годы право вето отдельными государствами используются очень часто. Это злоупотребление правом. Мы знаем, что только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми.



Украина призвала пересмотреть механизм применения права вето в Совбезе ООН


Также украинский представитель объявил, «подобная практика приведёт к снижению авторитета и актуальности Совбеза ООН».

При этом вряд ли член украинской делегации, произнося свои слова, размышлял над тем, где Совет безопасности ООН в конечном счёте видел «снижением авторитета» со стороны Украины.

Напомним, что ранее Украина и некоторые страны прибалтийского региона заявляли, что реформа Совбеза ООН могла бы заключаться в «лимитировании права вето» для каждого из членов Совета безопасности. Например, "5 в год".

Примечательно, как на ситуацию реагируют в США – очень просто реагируют. К примеру, когда шло голосование по статусу Иерусалима и когда даже ближайшие американские союзники не решились поддержать Вашингтон, из американской столицы донёсся окрик о том, что союзники США должны голосовать так же, как голосуют США, иначе последует наказание. Пример истинной демократии...

Использованы фотографии: ООН
33

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Комментарии 69

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  1. БрОВР Сегодня, 12:03
    Нам никак нельзя своё право ВЕТО терять там...От слова-СОВСЕМ.
    БрОВР
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:04
      Украина призвала пересмотреть механизм применения права вето в Совбезе ООН

      "Яйца курицу не учат!" Украина хочет лишить право вето и США?
      СРЦ П-15
      1. Сепар ДНР Сегодня, 12:10
        Цитата: СРЦ П-15
        Украина хочет лишить право вето и США?


        Да не будет никакого пересмотра существующих правил и норм. Ибо чревато большими потрясениями.
        Для Юкрайны,это лишь повод напомнить,что и она присутствует в большой политике и сопричастна к решению судеб мира.
        А на самом деле её терпят,всё ещё терпят.Терпят и используют.
        Сепар ДНР
        1. oldseaman1957 Сегодня, 12:13
          Украина призвала пересмотреть механизм применения права вето в Совбезе ООН
          - Хотеть не вредно, да кто ей даст? -
          oldseaman1957
          1. Андрей К Сегодня, 12:45
            ...Украинская делегация в Совете безопасности ООН в очередной раз заявила о необходимости реформировать...

            Специалисты-реформаторы...
            Свою страну так отреформировали, что укропомойкой папуасы друг друга пугают...
            Андрей К
        2. лесовозник Сегодня, 12:26
          Плюс вам , но с оговоркой - " не используют, а пользуют" - причём разнообразно , но больше ракообразно
          лесовозник
          1. Тралл Сегодня, 12:44
            Неохота портить субботу обсуждением Украины smile
            Тралл
        3. volodya Сегодня, 12:32
          Цитата: Сепар ДНР
          А на самом деле её терпят,всё ещё терпят.Терпят и используют.

          А вот что полосатые думают на самом деле про украину!
          volodya
          1. БЛОНДИН Сегодня, 13:20
            Цитата: volodya
            Цитата: Сепар ДНР
            А на самом деле её терпят,всё ещё терпят.Терпят и используют.

            А вот что полосатые думают на самом деле про украину!

            Дядя Сэм и Друзья

            А чё зачётно и Израиль и детки и остальная свора )))
            БЛОНДИН
      2. Siegen Сегодня, 12:13
        Хотел сказать: "Да клал я на украинские хотелки!"
        Решил быть политкорректным: "Я наложил вето на вашу резолюцию". stop

        Siegen
        1. ротмистр Сегодня, 13:41
          Цитата: Siegen
          Хотел сказать: "Да клал я на украинские хотелки!"
          Решил быть политкорректным: "Я наложил вето на вашу резолюцию". stop

          Спасибо краснофлажковым, зак создание союзных республик, спасибо им за то, что дарили русские земли вместе с народом, спасибо за укранизацию русского населения. Вы чего сейчас возмущаетесь, это ваша заслуга перед Россией, что на нас кидаются бывшие русские и бывшие советские евреи. Сталин, Ордженикидзе, Дзержинский были правы, нельзя создавать союзные государства, но победили Троцкий, Ленин, Каменев, .... ленинцы одним словом.
          ротмистр
      3. МИХАН Сегодня, 12:14
        В последние годы право вето отдельными государствами используются очень часто. Это злоупотребление правом.

        ООН мне напоминает курятник с хитрым лисом там..
        А украина понятно за кого кукарекает..Ничего у вас не выйдет господа ..
        Разберемся ! И вот в тему про ООН.(шутка!))). хе хе
        МИХАН
      4. Офицер запаса Сегодня, 12:15
        Вообще-то Украина в ООН только благодаря СССР. И земли Украины - тоже от СССР. Порошенко что-то совсем мышей не ловит - такое вопиющее коммунистическое наследие, а Украина от него не отказывается. Просто безобразие!
        Офицер запаса
        1. Logall Сегодня, 13:02
          Привет, Алексей!
          Цитата: Офицер запаса
          такое вопиющее коммунистическое наследие, а Украина от него не отказывается

          Мало того, они ещё и на Россиюшку пеняют, что помогаем им от земель энтих избавиться... Хотя просто своё возвращаем! И то далеко не все...
          Logall
          1. Офицер запаса Сегодня, 13:27
            Приветствую, Александр!
            Сплошные неувязочки у них. Логика недоступна. Все им должны. Только одна халява и интересует - это всятое.
            Есть такой анекдот.
            - Вы кто такие?
            - Мы пофигисты! Нам все пофигу!
            - Что, деньги тоже пофигу?
            - Нет, деньги нам не пофигу.
            - Неувязочка получается..
            - А нам пофигу ваша неувязочка!
            Офицер запаса
        2. KaPToC Сегодня, 18:32
          Цитата: Офицер запаса
          И земли Украины - тоже от СССР.

          Казахстан и Киргизия изначально территория РСФСР и никого это не смущает.
          KaPToC
      5. Tusv Сегодня, 12:19
        Украина хочет лишить право вето и США?

        Не ну куды смотрит ООН. .Давно пора принять украину в СБ ООН постоянным членом в качестве шута. Цари есть, шута нету. Непорядок am
        Tusv
      6. Cветлейший Сегодня, 12:46
        Цитата: СРЦ П-15
        Украина призвала пересмотреть механизм применения права вето в Совбезе ООН

        "Яйца курицу не учат!" Украина хочет лишить право вето и США?

        Ну так США то не одни, там ещё Англия и Франция на троих было бы 15.
        Cветлейший
      7. kapitan92 Сегодня, 14:14
        Цитата: СРЦ П-15
        Украина призвала пересмотреть механизм применения права вето в Совбезе ООН

        "Яйца курицу не учат!" Украина хочет лишить право вето и США?

        Александр, hi ! С 1 фераля 2017г окраина председательствовала в СБ ООН по ротационному принципу. Срок закончился - "бобик сдох". Пускай вопят, очередная попытка напомнить о себе. hi
        kapitan92
      8. антивирус Сегодня, 21:37
        Чё им надо еще?
        - отказались от Знамени Победы над рейхстагом, признали Советского Солдата оккупантом, распустили СССР-- сиди без права вето, не тобой завоевано -не тобой и отменено будет
        антивирус
    2. сибиралт Сегодня, 12:41
      Без права вето "Укрстан" давно бы уже снесли вместе с их представителем в СБ ООН.
      сибиралт
      1. jjj Сегодня, 12:46
        А меж тем, как раз идет накачка мирового общественного мнения, что Россию надо вообще изгнать из ООН
        jjj
        1. Tusv Сегодня, 13:01
          Цитата: jjj
          А меж тем, как раз идет накачка мирового общественного мнения, что Россию надо вообще изгнать из ООН

          Ейто ужо было. Реформирование Лиги наций. Пострадали мелкобриты, аки Гегемон вся Европейской политики. Мэй би аукнеца США? Тут надо просчитать, чем обернется миру отказ США от членства в СБ
          Tusv
        2. Logall Сегодня, 13:05
          Дружище, день добрый! Дык без России она (ООНа) не будет иметь даже половины и без того утраченного авторитета!
          Logall
    3. Злой543 Сегодня, 12:53
      На их предложение мы наложим свое вето
      Злой543
      1. Siegen Сегодня, 13:39
        Раньше умели наложить вето в ООН,
        а теперь могут только наложить fellow stop
        Siegen
    4. влад66 Сегодня, 13:31
      Цитата: БрОВР
      Нам никак нельзя своё право ВЕТО терять там...От слова-СОВСЕМ.

      Никто и не потеряет и не беспокойся wink ибо надо переписывать Устав ООН,кому это надо?Хохлохотелки всего лишь хохлохотелки,за 2 года проведенные в качестве непостоянного члена Совбеза запомнились только разве вылизыванием задницы США и Англии. laughing
      влад66
    5. Комментарий был удален.
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          1. Комментарий был удален.
    6. silver2018 Сегодня, 13:37
      Россия свое право не в спортлото выиграла, а заслужила, на этих американских шестерок не стоит обращать внимание.
      silver2018
      1. Донской Сегодня, 14:24
        Цитата: silver2018
        Россия свое право не в спортлото выиграла, а заслужила, на этих американских шестерок не стоит обращать внимание.

        Россия не заслужила постоянное место в Совбезе, а получила ее как правопреемница СССР, вместе с другими правами, а также обязанностями и долгами.
        Донской
        1. silver2018 Сегодня, 17:00
          Именно заслужила, как страна внесшаа наибольший вклад в разгром нацистской Германии, а получить можно только пособие.
          silver2018
    7. KaPToC Сегодня, 18:30
      Цитата: БрОВР
      Нам никак нельзя своё право ВЕТО терять там...От слова-СОВСЕМ.

      Пускай побеждают в Третьей Мировой Войне и реформируют ООН по собственному усмотрению.
      KaPToC
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:04
    Украина призвала пересмотреть механизм применения права вето в Совбезе ООН
    Ещё тоже мне тут, жертва агрессии проснулась.Ложили мы большое вето на хотелки всяких бандерлогов.
    Наблюдатель2014
  3. DenZ Сегодня, 12:05
    У украинских политиков мания величия переходит все мыслимые пределы. Кому они в ООН интересны со своими предложениями?
    DenZ
    1. лесовозник Сегодня, 12:42
      Цитата: DenZ
      У украинских политиков мания величия переходит все мыслимые пределы. Кому они в ООН интересны со своими предложениями?

      Как говорит Васерман - " соединённым государствам америки"
      лесовозник
  4. К-50 Сегодня, 12:05
    украинская сторона объявила, что в первую очередь пересмотра требует механизм применения права вето в СБ ООН.

    Да кто же таких майданутых во всю голову послушает. Ни одна из стран, обладающих правом вето не откажется от него, так как это право было завоёвано ценой жизни своих сограждан.
    К-50
  5. Гигант мысли Сегодня, 12:06
    Украинские хотелки уже , наверно, поперёк горла встали у американцев, вот додумались же хохлодурилки, чтобы ограничить США в праве вето в СБ ООН, матрасникам проще сдать Украину России, чем лишиться права на вето, когда они его желают, а свидомые в своей тупости думают, что они бьют по России.
    Гигант мысли
    1. Дормидонт Сегодня, 12:10
      Ничего страшного. Ограничат право вето только России.
      Дормидонт
      1. ul_vitalii Сегодня, 13:26
        Цитата: Дормидонт
        Ничего страшного. Ограничат право вето только России.

        И будем 50% платить взносы в ООН, пока не вернут право голоса.
        ul_vitalii
        1. Berg Berg Сегодня, 14:15
          Права голоса никто не лишал ! Россия платит взносов на целых 78 миллионов долларов ! А украина 2.5 миллиона .Россия находится в кругу девятки рыцарского стола !
          Berg Berg
    2. Tusv Сегодня, 12:42
      Цитата: Гигант мысли
      Украинские хотелки уже , наверно, поперёк горла встали у американцев, вот додумались же хохлодурилки, чтобы ограничить США в праве вето в СБ ООН, матрасникам проще сдать Украину России,

      Так то Украина даже при СССР имела представительство в ООН. А теперь. Продайте билеты на комеди шоу- Украина выступает
      Tusv
  6. майор Юрик Сегодня, 12:07
    Плевок расчитан в сторону России,но янкихозяин тоже утираться будет! Опять бандерлогов не туды занесло! negative
    майор Юрик
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:08
    Украина отдельно попала в ООН (как одна из наиболее пострадавших во 2-й МВ) благодаря советскому руководству и тому, что СССР лишний голос не помешает. Не является постоянным представителем СБ ООН, но выкаблучивается больше всех стараясь угодить американцам и показать свою значимость. Но американцы сами не горят желанием терять право вето. Ведут себя в ООН да и на других международных площадках как нацики в их родной Украине.
    rotmistr60
  8. Дормидонт Сегодня, 12:09
    Отдел объединённых наций государственного департамента сша в кризисе
    Дормидонт
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 12:13
    В частности, украинская сторона объявила, что в первую очередь пересмотра требует механизм применения права вето в СБ ООН.
    Им это вето прям , как заноза в заднице . Свои-бы проблемы в стране решали , Наличие или отсутствие вето у кого-то не построит твою страну . Очередной прогиб под гегемона , но только гегемон прогибов подвластных не помнит , а лишь отдаёт новые приказы
    КВУ-НСвД
  10. viktor. Сегодня, 12:14
    ООН создали после разгрома фашизма,дожили в этой конторе выдвигает условие (государство) официально поддерживая фашизм am
    viktor.
  11. Azazelo Сегодня, 12:15
    ну да кое кого выгнать из совбеза надо. Хохлов например, пока гражданская война не закончиться.
    Azazelo
  12. Горный стрелок Сегодня, 12:19
    А право на существование этой территории под названием Украина не является сомнительным?
    По мне, так даже очень! Нацистская зараза, ставшая основой существования СТРАНЫ в Европе.
    Ну, и как?
    Горный стрелок
  13. taiga2018 Сегодня, 12:22
    со свиным рылом,да в калашный ряд...
    taiga2018
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 12:23
    Украинская делегация в Совете безопасности ООН в очередной раз заявила о необходимости реформировать структуру, призванную отвечать за глобальную безопасность.

    Выглянула из кучи и начинает учить. laughing
    a.s.zzz888
  15. ALEA IACTA EST Сегодня, 12:23
    Осталось выслушать мнение Нигерии.
    ALEA IACTA EST
  16. askort154 Сегодня, 12:50
    Запах скунса всех отпугивает. А как показала практика , Украина - большой скунс 21 века.
    askort154
  17. Дед Махно Сегодня, 13:30
    украина это шлюха которую уже все поимели а она после пьянки ищет к кому бы прилипнуть
    Дед Махно
  18. BAI Сегодня, 13:35
    Есть на что наложить вето ... и не только ...
    BAI
  19. razved Сегодня, 13:38
    Они могут призывать к чему угодно. На это не пойдёт ни ОДИН из постоянных членов СБ ООН.
    razved
  20. Главный Врач Сегодня, 13:42
    Старинная норма
    Не стоит
    Главный Врач
  21. koshmarik Сегодня, 13:58
    У хохлов нет никакой логики. Сначала нужно навести бандеровский порядок в ЕС - там из 28 стран, если одна против, то никакое решение не проходит, а уже потом железной рукой задушить СБ ООН, где это соотношение 1:5. Ну да что взять из этих недоумков? У них одно на уме - напакостить России.
    koshmarik
  22. Berg Berg Сегодня, 14:07
    В прошедшем 2017 году Россия внесла плату за присутствие в ООН в размере примерно 78 миллионов долларов ! И пора в ООН ставить вопрос ,что те кто делает взнос менее 50 миллионов долларов ,вообще не имеют права голоса,а только присутствие в качестве одолжения ! К примеру украина заплатила 2.5 миллиона долларов и находится ближе к концу списка плательщиков взноса ! Ну а накричало с трибуны на все "100млрд!" Не пора ли этих горлопанов посадить их на их законные задние ряды ,чтоб и слышно их не было !
    Berg Berg
  23. Не либероид Русский Сегодня, 14:12
    ну вот опять хотелки... все хотят от сущности своей, а вот предложить и дать - ни в коем разе... да и нечего
    Не либероид Русский
  24. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:24
    Да они просто завидуют, что права вето нет, вот и продвигают идиотские законы. Было б у них это право - сидели бы на попе ровно.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Кент0001 Сегодня, 15:59
      А кто они такие чтоб им дали право ВЕТО? На шумеров это не распространяется.
      Кент0001
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:39
        Кто они такие? Ручные болонки госдепа. Сами маленькие, а вони столько, что в носу щипает.
        Генерал Песчаных Карьеров
  25. lopvlad Сегодня, 14:29
    пересмотреть механизм применения права вето в Совбезе ООН


    осталось только третью мировую провести и потом сразу.Ну никак "шумеры" не могут понять что право вето это не "незалежность" которую бесплатно Россия бывшим республикам раздавала вместе с русской землей.
    Основа существования ООН это право вето стран основательниц покоящееся на их ядерном потенциале.И пока существует одна из этих стран существует её право вето.
    lopvlad
  26. Esoteric Сегодня, 14:42
    Раньше, когда я ещё работал, суббота и воскресенье были для меня долгожданными днями. Это были законные выходные, ибо в ВС СССР у офицера рабочий день был ненормированный. Хотелось за эти выходные набраться положительных впечатлений и эмоций, чтобы душа возликовала. Кто сможет ответить, какой «нехороший» автор выкладывает на выходные темы про Украину? Ну нет никакого желания о ней говорить. Просто нет...Игорь Прокопенко на сайте задал вопросы про эту страну, чтобы выяснить отношение россиян ко всему, что там происходит. Получены ответы:

    Может стоит последовать примеру большинства? belay
    Esoteric
    1. karish Сегодня, 14:45
      Цитата: Esoteric
      . Хотелось за эти выходные набраться положительных впечатлений и эмоций, чтобы душа возликовала. Кто сможет ответить, какой «нехороший» автор выкладывает на выходные темы про Украину?

      karish
  27. Vard Сегодня, 15:04
    Очень наглые ребята... присвоили себе право говорить... а им слова ни кто не давал... вон Гондурас знает своё мест и молчит в тряпочку...
    Vard
  28. Altona Сегодня, 15:18
    Я уже даже не знаю, насколько отмороженным и неадекватным надо быть, чтобы давать подобные предложения. Отменить право вето-это значит дать США лицензию на войну в любой точке мира. И прежде всего на его любимой Украине. Видимо украинский представитель хочет войти в Москву на броне "Абрамса". Вариант, что Украину просто аннигилируют в случае войны с Россией он просто не рассматривает.
    Altona
  29. Кент0001 Сегодня, 15:57
    Так щумеров уже с этой темой послали? или это новый заход?
    Кент0001
  30. Berkut24 Сегодня, 16:58
    Глава украинской делегации отмечает, что «Украина и многие другие участники воочию наблюдают за институционными недостатками Совета безопасности.

    Там нет бандеровцев!!!
    Berkut24
  31. Metallurg_2 Сегодня, 18:49
    На предложение Окраины изменить механизм наложения вето, всеми постоянными членами Совбеза будет наложено вето. laughing
    Metallurg_2
  32. kit88 Сегодня, 21:59
    Нашим представителям в ООН нужно молоко за вредность давать. Ведь они весь этот бред должны с умным видом выслушивать и еще как-то отвечать, комментировать
    kit88
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