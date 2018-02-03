В ОСК оценили сроки передачи флоту фрегата "Адмирал Горшков"

Закончила работу комиссия, которая разбиралась с причинами неудачных пусков. Определены все основные технические доработки, которые нужно сделать, но и дальше коллегам нужно время, я полагаю, что это может быть пара месяцев – до, наверное, середины-конца марта, для того, чтобы провести необходимые тестовые стрельбы. После чего, я полагаю, будет запланирован следующий раунд государственных испытаний

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) надеется, что при соблюдении графика испытаний флаг ВМФ на фрегате "Адмирал Горшков" будет поднят в конце лета, сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.— сказал он.Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что у военных были замечания к зенитно-ракетному вооружению корабля."Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350. Он был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010 года. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. Заключительный этап госиспытаний начался 20 марта 2017 года.Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Всего к 2025 году планировалось передать ВМФ России шесть таких фрегатов. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, фрегаты, подобные "Адмиралу Горшкову", в ближайшей перспективе станут основными боевыми кораблями ВМФ РФ.