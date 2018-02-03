23:08 03 февраля

В ОСК оценили сроки передачи флоту фрегата "Адмирал Горшков"

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) надеется, что при соблюдении графика испытаний флаг ВМФ на фрегате "Адмирал Горшков" будет поднят в конце лета, сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

В ОСК оценили сроки передачи флоту фрегата "Адмирал Горшков"


Закончила работу комиссия, которая разбиралась с причинами неудачных пусков. Определены все основные технические доработки, которые нужно сделать, но и дальше коллегам нужно время, я полагаю, что это может быть пара месяцев – до, наверное, середины-конца марта, для того, чтобы провести необходимые тестовые стрельбы. После чего, я полагаю, будет запланирован следующий раунд государственных испытаний
— сказал он.


Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что у военных были замечания к зенитно-ракетному вооружению корабля.

"Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350. Он был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010 года. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. Заключительный этап госиспытаний начался 20 марта 2017 года.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Всего к 2025 году планировалось передать ВМФ России шесть таких фрегатов. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, фрегаты, подобные "Адмиралу Горшкову", в ближайшей перспективе станут основными боевыми кораблями ВМФ РФ.

Использованы фотографии: http://militaryrussia.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 55

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  1. БрОВР Сегодня, 14:27
    Семь футов Тебе,Корабль!!!
    БрОВР
    1. kapitan92 Сегодня, 14:30
      Цитата: БрОВР
      Семь футов Тебе,Корабль!!!

      Когда "Полимент " доведут, тогда и желать будем! hi
      kapitan92
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 14:33
        Цитата: kapitan92
        Когда "Полимент " доведут,

        Да хоть в 19 году пусть сдают. Всяко лучше чем потом ловить неисправности на уже принятом корабле. Тем более все ходовые испытания пройдены успешно, вопрос к полимент-редуту, и тот решён должен быть. Корабль головной и дорогой. Он даёт старт серии кораблей, которые будут нести службу ещё очень долго, а следовательно испытать нужно всё и досконально.
        Аристарх Людвигович
        1. Lenivets2 Сегодня, 14:40
          Вопрос далеко не только к "полимент-редуту" и с другими системами проблем море, но его просто сделали крайним. hi
          Его к лету точно допилят и посмотрим кого сделают крайним после.
          Lenivets2
          1. Serg65 Сегодня, 14:45
            Цитата: Lenivets2
            с другими системами проблем море

            Например?
            Serg65
            1. Lenivets2 Сегодня, 14:48
              В открытых источниках этой информации нет. wink

              п.с. да-да я проплаченный троль, амеровский прихвостень и диванный стратег..... hi
              Lenivets2
              1. Serg65 Сегодня, 14:55
                Цитата: Lenivets2
                да-да я проплаченный троль, амеровский прихвостень и диванный стратег...

                what Ну это ваше личное мнение, хотя радует ваша самокритичность!
                Цитата: Lenivets2
                В открытых источниках этой информации нет

                laughing У матроса чирь вскочил - уже весь интернет об этом кричит....
                Serg65
                1. Lenivets2 Сегодня, 14:58
                  "Ну это ваше личное мнение, хотя радует ваша самокритичность!"
                  Это не моё личное мнение, а легко прогнозируемое мнение многих посетителей данного сайта.
                  "У матроса чирь вскочил - уже весь интернет об этом кричит..."
                  Вы ошиблись, чирь вскочил не в интернете, поэтому и нет ссылок. hi
                  Lenivets2
                2. Lenivets2 Сегодня, 15:11
                  Ну если летом "полимент-редут" допилят, а фрегат так и не сдадут, Вы готовы признать свою неправоту? wink
                  Lenivets2
              2. влад66 Сегодня, 15:13
                Цитата: Lenivets2
                В открытых источниках этой информации нет. wink

                Ну тогда и зачем вот заявлять вот это
                Цитата: Lenivets2
                и с другими системами проблем море,

                Не умно выглядите со стороны по крайней мере,а так лишь бы брякнуть чего либо. request
                Цитата: Lenivets2
                п.с. да-да я проплаченный троль, амеровский прихвостень и диванный стратег.....

                Заметьте вас так тут никто,кроме вас не называл. request hi
                влад66
                1. Lenivets2 Сегодня, 15:19
                  "Не умно выглядите со стороны по крайней мере,а так лишь бы брякнуть чего либо. "
                  Не все брякают через инет, кто-то и работает по теме и ему инет не нужен. wink
                  "Заметьте вас так тут никто,кроме вас не называл."
                  А Вы это замете через сутки. laughing
                  Я Вам навскидку назову не менее 30 интелектуалов данного сайта, кто так назовёт за неимением других слов в своём скудном словарном запасе. laughing
                  Lenivets2
                  1. влад66 Сегодня, 15:28
                    Цитата: Lenivets2
                    Не все брякают через инет, кто-то и работает по теме и ему инет не нужен

                    Если вы в теме так и назовите эти проблемы, а так
                    Цитата: влад66
                    а так лишь бы брякнуть чего либо.

                    Али жутко секретный wassat
                    Цитата: Lenivets2
                    А Вы это замете через сутки.

                    Чего я буду замете через сутки,грамотей вы наш. what
                    Цитата: Lenivets2
                    Я Вам навскидку назову 30 интелектуалов данного сайта, кто так назовёт за неимением других слов.

                    Уже смешно. laughing
                    влад66
                    1. Lenivets2 Сегодня, 15:37
                      "Ну если летом "полимент-редут" допилят, а фрегат так и не сдадут, Вы готовы признать свою неправоту? "
                      Готовы поучаствовать юморист Вы наш?
                      Или только постебаться интеллекта хватает? laughing
                      Lenivets2
                      1. влад66 Сегодня, 16:15
                        Цитата: Lenivets2
                        Ну если летом "полимент-редут" допилят, а фрегат так и не сдадут, Вы готовы признать свою неправоту? "

                        Да не вопрос(лениво....зевая),только узнаю об этом не от вас и не на ВО. yes
                        Цитата: Lenivets2
                        Или только постебаться интеллекта хватает

                        Да куда уж мне до вас то с вашим то умищем. good
                        влад66
                    2. Svarog51 Сегодня, 21:34
                      Володя, моё почтение hi У меня личная просьба - если не трудно, помиритесь с Валентином Lenivets2 . Вы на пАру столько интересного можете сайту рассказать. Статьи против Ваших комментариев просто поблёкнут. good
                      Svarog51
            2. Alex777 Сегодня, 17:46
              С БИУСом еще не разобрались. И сроков нет. hi
              Alex777
        2. Сепар ДНР Сегодня, 14:43
          у военных были замечания к зенитно-ракетному вооружению корабля

          "Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350.


          Войдёт в серию,всё поправится yes
          Сепар ДНР
        3. 210окв Сегодня, 14:57
          Да,столько уже переносили что уже и "торопится"некуда.Кае доделаю,вот и будем делать.Возможности наши к сожалению ограничены в промышленности
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Цитата: kapitan92
          Когда "Полимент " доведут,

          Да хоть в 19 году пусть сдают. Всяко лучше чем потом ловить неисправности на уже принятом корабле. Тем более все ходовые испытания пройдены успешно, вопрос к полимент-редуту, и тот решён должен быть. Корабль головной и дорогой. Он даёт старт серии кораблей, которые будут нести службу ещё очень долго, а следовательно испытать нужно всё и досконально.
          210окв
          1. Pirogov Сегодня, 17:23
            Цитата: 210окв
            Да,столько уже переносили что уже и "торопится"некуда.Кае доделаю,вот и будем делать.Возможности наши к сожалению ограничены в промышленности

            В том то и всё и дело . Почему я со многими спорил на ВО говоря ,что надо строить корабли с испытанными системами . Работает Штиль значит нужно его и ставить , а другие ЗРК доводить до ума .
            Pirogov
        4. andy.v.lee Сегодня, 15:22
          Только вот флота, как такового, уже нет! ТОФ - точно уже флотилия разнородных сил."Совершенный" после принятия больше у 33 причала ошивается, так и стоит там (позавчера видел), а должен "по долгу службы" "ошиваться" на Камчатке, прикрывать выход "стратегов".
          andy.v.lee
        5. Донской Сегодня, 15:30
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Да хоть в 19 году пусть сдают.

          Вы помогли мне разгадать хитрый план Путина. Правда, зачем строить новые боевые корабли и тратить на это деньги, когда можно каждый год на словах сдавать один и тот же корабль и пилить деньги бесконечно. Это гениально! Я уже столько лет слышу про сдачу Адмирала Горшкова, Ивана Грена и др кораблей, что человеку, не следящему за этим, кажется, что каждый год сдают новую боевую единицу! А статей про неимеющиханалогов за путинские годы написано столько, что целый ВМФ СССР не видел за всю историю. Ирония? Как знать, может и нет?
          Донской
        6. Гигант мысли Сегодня, 15:36
          Видимо, всё таки "Полимент" не совсем удачная система на данный момент, коль столько времени не могут довести до ума, но ведь у нас кроме него есть и другие аналогичные системы - Панцирь, ТОР, можно было бы и их применить в морском варианте, а то как-то коррупцией попахивает чего-то.
          Гигант мысли
      2. БрОВР Сегодня, 14:36
        Когда это будет... hi
        БрОВР
        1. kapitan92 Сегодня, 14:43
          Цитата: БрОВР
          Когда это будет

          Когда начнутся "посадки" ответственных за этот комплекс товарищей!
          А если без шуток, хрен его знает. Кой раз сроки уходят вправо. А боевой корабль без надежного комплекса ПВО - мишень.
          Эту тему обсуждали на ВО пару месяцев назад. hi
          kapitan92
        2. loki565 Сегодня, 14:52
          А вот мирный красавец)))

          loki565
    2. silver2018 Сегодня, 16:57
      России достаточно оснастить маломерный флот "калибрами", и вся Европа будет под контролем.
      silver2018
      1. Григорий_45 Сегодня, 21:56
        Цитата: silver2018
        России достаточно оснастить маломерный флот "калибрами", и вся Европа будет под контролем.

        Генерал Джулио Дуэ тоже считал, что достаточно иметь армаду бомберов и можно выиграть любую войну.
        Ну и так, от себя вопрос: демонстрировать флаг как будете? "Калибр" на надувной лодке привезете? Во смеху то будет..))
        Григорий_45
    3. parkello Сегодня, 17:09
      дописал бы уже- под килем! много времени надо было что ли ? добра ведь желаешь,так пожелай его полностью,а не частично . не тот вариант когда лаконичность "первая флейта" .извини,я просто написал бы все слова ...ибо как пожелаешь так будет .я хоть и гражданский ,но тоже моряк, и как все моряки суеверный . добро должно идти из уст полносоставным .тем более пишешь. что написано пером ,того не вырубишь и топором...но дописать можно ...а это не мало . здрав будь БрОВР,и близским твоим не хворать !
      parkello
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:44
    Не устарел за 11 лет?Что-то долго головной строим.
    ВЕРЕСК
    1. БрОВР Сегодня, 14:49
      Летун,не порть нам праздник... winkУ нас,Флотских,и без тебя хватает плохого настроения...
      БрОВР
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:52
        Летун,не порть нам праздник. hi Рад за Вас ! Удачи,парни! Сочувствую.Хотя-неприятно и мне.Отец-мореман.Потчти 40 лет по морям ходил.Но не помнит,чтоб Тот-же 1144 строили 11 лет.
        ВЕРЕСК
        1. 11черный Сегодня, 15:16
          Цитата: ВЕРЕСК
          Летун,не порть нам праздник. hi Рад за Вас ! Удачи,парни! Сочувствую.Хотя-неприятно и мне.Отец-мореман.Потчти 40 лет по морям ходил.Но не помнит,чтоб Тот-же 1144 строили 11 лет.

          Лучше бы его вообще не строили - против авианосного флота НАТО это просто бесполезное, дорогущее корыто, которое не проживет и недели в случае войны, а денег сожрал немеряно!
          11черный
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:19
            Ну,будем спросить у мореманов.Они обьяснят толковее.Хотя и я в теме 1144.не проживет и недели в случае войны Да никто непереживёт. Боевое применение"ОРЛАНов"-только в ответку.Но если случиться-только они в океане и одни останутся.
            ВЕРЕСК
            1. 11черный Сегодня, 16:12
              Цитата: ВЕРЕСК
              Боевое применение"ОРЛАНов"-только в ответку.

              Их боевое применение против США/НАТО невозможно не только "в ответку", а никак, от слова совсем.
              11черный
              1. Svarog51 Сегодня, 20:28
                Их боевое применение против США/НАТО невозможно не только "в ответку", а никак, от слова совсем.

                Почему невозможно? hi
                Svarog51
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 14:52
    Полимент , Полимент
    Ты дитя тяжёлых лет
    Для конструкторов проблема
    Для манагеров гешефт
    lol
    КВУ-НСвД
  4. Сержант71 Сегодня, 15:14
    "Ивана Грена" 14 лет сдать не могут... И фрегат несчастный ( не крейсер или авианосец какой, прости Господи!!) 13-й год мучают. Нет нормальных слов, дабы оценить ЭТО. Ни одного корабля крупнее мрк за всё время вовремя сдать не смогли! Кто-то в серьёз думает, что ещё 6 кораблей до 2025 года построят? Да это смех. Тут не посадки, а расстрелы только помогут!
    Сержант71
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:46
      просто так,к сведению: За 2017год в состав ВМС НОАК было введено 17 крупных надводных кораблей:

      Эскадренных миноносцев пр. 052D- 3шт

      Корветов пр. 056A- 7шт

      Ракетных фрегатов пр. 054А -2шт

      И по одному кораблю:

      Комплексного снабжения пр. 901

      Снабжения пр. 944А

      Радиотехнической разведки пр. 815G

      Большому учебному пр. 927

      Морской буксир пр. 739
      андрей юрьевич
      1. Alex777 Сегодня, 17:51
        Один Нахимов после ремонта все это добро на раз утопит. bully
        Alex777
        1. Донской Сегодня, 18:20
          Цитата: Alex777
          Один Нахимов после ремонта все это добро на раз утопит. bully

          конечно, прямо из северодвинской верфи и утопит, утопист lol
          Донской
  5. 501Legion Сегодня, 15:56
    12 лет для фрегата. это жестко конено
    501Legion
  6. Геннадий Бережнов Сегодня, 16:22
    Однако это июль при условии, что не будут сорваны сроки последующих испытаний. Короче это 3-й квартал! К этому времени и первый серийный успеет!
    Геннадий Бережнов
    1. Донской Сегодня, 18:23
      Цитата: Геннадий Бережнов
      К этому времени и первый серийный успеет!

      вы так и не поняли? их всех, всю серию сдадут в один день в 2024г и сразу спишут lol
      Донской
  7. Lenivets2 Сегодня, 16:49
    влад66,
    "Да не вопрос(лениво....зевая),только узнаю об этом не от вас и не на ВО."
    Тоесть пёрнуть глаголом так здесь, как ответь так не здесь?
    "(лениво....зевая)"
    Вы в литераторы подались, или просто фантазия убогая?
    "Да куда уж мне до вас то с вашим то умищем"
    Прям нечем крыть, а сколько аргументов!
    Вот задавили своим интеллектом! laughing
    Lenivets2
    1. Svarog51 Сегодня, 21:02
      Валентин, приветствую hi Так, для информации - влад66 на "Сатурне" в Рыбинске трудится и морская тематика ему не только по работе "родная". Остальное спрашивайте у него сами - если наладите контакт, очень много интересного узнаете. То, что он знает, Вы нигде в инете не найдёте.
      Svarog51
      1. Lenivets2 Сегодня, 21:11
        Добрый вечер!
        А я к "Алмазу" бывшему "Алмаз-Антею" имею "некоторое" отношение.
        И все морские ПВО (большой дальности) разрабатываются именно там и только адаптируются (хотя по бумажкам и разрабатываются) во всяких Альтаирах, Сатурнах и тд.....
        С уважением! hi
        Да и вопрос не в этом, а в том, что малоуважаемый мной Влад66 неуважительно высказывается в отношении меня и моей информации.
        И я вынужден в ответ высказывать такое-же отношение к нему. hi
        Lenivets2
        1. Svarog51 Сегодня, 21:29
          И я вынужден в ответ высказывать такое-же отношение к нему.

          Напрасно, если Вы найдёте общий язык - вполне дополните друг друга. Я постараюсь этому поспособствовать. У нас внешних противников хватает, постараемся на них сосредоточиться.
          С уважением, Валентин hi
          Svarog51
          1. Lenivets2 Сегодня, 21:31
            Очень на это надеюсь.
            С уважением. hi
            Lenivets2
            1. Svarog51 Сегодня, 21:41
              Я уже выполнил частично своё обещание. Выше я его попросил об том же, что и Вас. С Владимиром мы хорошо знакомы - он достойный человек. Буду рад и с Вами подружиться. hi Моё мнение - что профессионалы на сайте должны работать в связке, а не в конфронтации. good ИМХО
              Svarog51
  8. Berkut24 Сегодня, 16:56
    Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) надеется, что при соблюдении графика испытаний флаг ВМФ на фрегате "Адмирал Горшков" будет поднят в конце лета

    ... и все повернулись в сторону "Алмаз-Антея"... Полиментом им по Редуту....
    Berkut24
    1. Григорий_45 Сегодня, 17:27
      Цитата: Berkut24
      и все повернулись в сторону "Алмаз-Антея"

      "Полимент-Редут" разрабатывалась аж с 1991 года "Морским НИИ радиоэлектроники "Альтаир". После чехарды переименований и реорганизаций в результате объединения ОАО "МНИИРЭ "Альтаир", ОАО "НИЭМИ", ОАО "МНИИПА" и ОАО "НИИРП" в 2010 создан межвидовый головной разработчик систем ПВО ГСКБ "Алмаз-Антей". Вылетела старая гвардия, пришли дефективные менагеры. Намного прибыльнее продавать всему свету "Триумфы", чем допиливать ЗРК для флота. деньги на который давным давно истрачены. Его просто тупо не хотят доводить, дело не в каких-то технических косяках ("Полимент-Редут" штука отличная). Просто он "Алмаз-Антею" не нужен, они давно уже сделали ставку на сухопутные системы ПВО и пока что на этом стригут капусту газоногосилкой
      Григорий_45
      1. Neputin Сегодня, 19:38
        Сам удивился, насколько спокойно воспринял сию новость. Уходят потихоньку эмоции и чувства наблюдая за "развитием" этой страны. Похоже придется менять свою идеологию и точку зрения и ориентировать оставшегося маленьким ребенка (который еще может что-то изменить в своей жизни) на спокойную жизнь фармацевтом или провизором где нибудь в Австралии (там эти профессии востребованы). Пусть выучится и валит отсюда - может хоть там у нее будет шанс пожить по человечески без особого величия и великодержавной гордости, но и без одновременного осознания ничтожности своего собственного государства.
        Neputin
      2. Svarog51 Сегодня, 21:06
        Григорий, приветствую hi А про "Заслон" Вы ничего не знаете? Вроде как он работает, но его во внимание не принимают.
        Svarog51
        1. Григорий_45 Сегодня, 21:50
          Если Вы про РЛК "Заслон" - то увы, ничего сказать не могу
          Григорий_45
          1. Svarog51 Сегодня, 22:04
            Да именно про него. Я далёк от темы флотских РЛС. Но мне интересно, чтоб результат был положительный. Недавно кто то из участников поделился мнением, что "Заслон" может выполнять функции "Полимента". Вот я и интересуюсь. Авось узнаю что то полезное.
            Svarog51
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