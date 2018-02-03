23:03 03 февраля

Украина решила продать принадлежащее России имущество в Крыму

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что власти страны намерены продать национализированные Россией буровые вышки в акватории Крыма, сообщает «Интерфакс-Украина».

Украина решила продать принадлежащее России имущество в Крыму


Мы имеем решение о наложении ареста и передаче Агентству по розыску и менеджменту конфискованных активов двух буровых установок. Конечно, они сейчас находятся на временно оккупированных территориях Крыма. Тем не менее это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту
— сказал Луценко.


Он отметил, что новый владелец сможет начать судебное разбирательство с Россией о возвращении вышек в свою собственность или потребовать от России компенсации за «незаконную национализацию имущества». По словам Луценко, подобные прецеденты в мировой судебной практике уже были, и Украина готова повторить этот путь.

Украинская сторона оспаривает национализацию Россией имущества компании «Черноморнефтегаз» после присоединения Крыма. Речь, видимо, идет о буровых вышках «Независимость» и «Петр Годованец» производства Сингапура, в 2011-2012 годах украинская компания приобрела их за 800 миллионов долларов, переплатив за них около $400 млн. из-за коррупционной схемы

Использованы фотографии: © 3republic.org.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 118

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  1. 210окв Сегодня, 14:58
    Продать чужое имущество?А покупатель найдется?Хотя о чем этот?Да,точно.Там же главное погромче кукарекнуть.В петушатнике.
    210окв
    1. влад66 Сегодня, 15:05
      Тем не менее это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту

      Тут уже Остап Бендер отдыхает от такой изобретательности. fool
      Вот таких грибов наверное накушался. request
      влад66
      1. Перейра Сегодня, 15:10
        А что? Я бы купил. Тыщщи за полторы.
        Перейра
        1. 210окв Сегодня, 15:12
          Замучаетесь "входить в права собственности" laughing
          Цитата: Перейра
          А что? Я бы купил. Тыщщи за полторы.
          210окв
          1. seti Сегодня, 15:13
            Только зашел увидел эту рожу Луценко так сразу передернуло :)
            seti
            1. Гигант мысли Сегодня, 15:31
              На Украине Луценко не главный прокурор , а главный мошенник.
              Гигант мысли
              1. Тралл Сегодня, 15:41
                Эту идею шепнула на ушко собака Луценко во время танца laughing
                Тралл
                1. Shurik70 Сегодня, 19:29
                  Цитата: Тралл
                  Эту идею шепнула на ушко собака Луценко во время танца laughing

                  Бедная, нищая Украина ... Посмотрите, в какой развалюхе генеральному прокурору приходится ютиться ... С собакой ...
                  Shurik70
              2. Лелёк Сегодня, 18:14
                Цитата: Гигант мысли
                На Украине Луценко не главный прокурор , а главный мошенник.

                hi
                Какова вотчина, таков и прокуратор. Совет Европы оценил и вынес вердикт:
                Лелёк
                1. Антарес Сегодня, 22:29
                  Совет Европы оценил и вынес вердикт:

                  Улыбаюсь просто с таких постов.
                  Марина Ставнійчук
                  Член Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) від України (2007-2013 рр.). Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук. Радник Президента України, керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації АП

                  Переведу-она была(БЫЛА Карл) членом Европейской комиссии до 2013 года. От власти Януковича. ЧТо она может сказать в 2014, если Янукович в Ростове? Она перестала быть членом СЕ в 2014 и высказала свое мнения как экс. Как простой гражданин Украины. Никакое Совет Европы не мог "подтвердить" заявление гражданки Украины потому что она перестала быть членом Совета!
                  Что за ересь порой можно услышать.Каким боком Совет Европы причастен к словам бывшего представителя Украины в этом Совете? Он уже не представляет СЕ!
                  Антарес
            2. Андрей К Сегодня, 15:33
              seti
              ...Только зашел увидел эту рожу Луценко так сразу передернуло :)...

              Чтоб Вам полегчало laughing
              Андрей К
            3. Стойкий Сегодня, 15:45
              Такого в гости лучше не приглашать ... Весь аппетит своей харей всем испортит .... fool laughing
              Стойкий
            4. volodya Сегодня, 15:51
              Цитата: seti
              Только зашел увидел эту рожу Луценко так сразу передернуло :)

              Оказывается там не только Петро за воротник закладывает!
              volodya
              1. moskowit Сегодня, 17:32
                Что за хлопцы слабенькие пошли... Что такое пять рюмок для нормального мужика? Так только возбудить аппетит, если ничего не делаешь... А если чем нибудь занимаешься, то только на душе веселее и голова с руками лучше работают... Пять рюмок... потеха... laughing wassat recourse belay belay belay
                moskowit
                1. Альф Сегодня, 19:33
                  Цитата: moskowit
                  Что такое пять рюмок для нормального мужика?

                  Так смотря какого объема рюмка. Я как-то в магазине видел подарочный бокал лоя коньяка объемом 3 (три) литра. Если луценко пять таких рюмок всосет, то это сильный мужик. А если он еще и разговаривает после этого...
                  Альф
        2. ul_vitalii Сегодня, 15:25
          Цитата: Перейра
          А что? Я бы купил. Тыщщи за полторы.

          Запросто за эту сумму отдадут, продавцы воздуха. И вагон документов впридачу.
          ul_vitalii
        3. Андрей К Сегодня, 15:30
          Перейра
          ...А что? Я бы купил. Тыщщи за полторы...

          Это уже не по правилам. Чего сразу тыщщами швыряться. Давайте как положено на аукционе: РУПЬ, РУПЬ даю laughing
          Андрей К
        4. Василенко Владимир Сегодня, 15:55
          Цитата: Перейра
          Тыщщи за полторы.

          может и продадут вопрос за колько
          Василенко Владимир
      2. Астория Сегодня, 15:23
        Бросьте - это просто генпрокурор без юридического образования. К его заявлениям о законности отношение такое же, как к лепету в детском саду.
        Астория
    2. dauria Сегодня, 15:09
      А покупатель найдется?

      Найдётся.... laughing
      Продажей земельных участков на Луне, Марсе, Венере и Меркурии активно занимается организация под названием "Лунное посольство".

      Например, участок на Луне площадью 1 акр (40 соток) предлагается приобрести всего за 2,89 тысячи рублей.



      РИА Новости https://ria.ru/society/20120412/624083884.html
      dauria
    3. kapitan92 Сегодня, 15:11
      Цитата: 210окв
      Продать чужое имущество?А покупатель найдется?Хотя о чем этот?Да,точно.Там же главное погромче кукарекнуть.В петушатнике.

      Дмитрий, hi ! Самое неприятное в этом случае то, что покупатель может "найтись" или его назначат.
      Прецеденты были. Представьте ситуацию, когда британская или штатовская компания, подставная или "назначенная", оформляет сделку с окраиной на покупку и предъявляет претензии к России. Суды будут на западе . Все это будет "широко" освещаться в СМИ под определенным соусом русофобства. "Кукарекуют в петушатнике" явно с подсказки вашингтонского обкома. Стоит обратить внимание на время заявления Луценко. hi
      kapitan92
      1. ul_vitalii Сегодня, 15:28
        Морпехи их встретят достойно, что хохлов, что новоиспеченных хозяев.
        ul_vitalii
        1. kapitan92 Сегодня, 15:31
          Цитата: ul_vitalii
          Морпехи их встретят достойно, что хохлов, что новоиспеченных хозяев.

          Цель достигнута! В этом и смысл этой многоходовки. Обращаю внимание на время заявления Луценко. Он мог это предложить год назад. hi
          kapitan92
      2. 210окв Сегодня, 15:41
        Вячеслав,добрый день.Я написал ниже об этом.Да,это может иметь для нас последствия.Если сидеть и ждать выигрышной ситуации.Но вот разок бы по рукам дать подобным "покупателям".И все сразу наладится.
        Цитата: kapitan92
        Цитата: 210окв
        Продать чужое имущество?А покупатель найдется?Хотя о чем этот?Да,точно.Там же главное погромче кукарекнуть.В петушатнике.

        Дмитрий, hi ! Самое неприятное в этом случае то, что покупатель может "найтись" или его назначат.
        Прецеденты были. Представьте ситуацию, когда британская или штатовская компания, подставная или "назначенная", оформляет сделку с окраиной на покупку и предъявляет претензии к России. Суды будут на западе . Все это будет "широко" освещаться в СМИ под определенным соусом русофобства. "Кукарекуют в петушатнике" явно с подсказки вашингтонского обкома. Стоит обратить внимание на время заявления Луценко. hi
        210окв
        1. андрей юрьевич Сегодня, 15:54
          Украина решила продать принадлежащее России имущество в Крыму
          продать что ли,соседнюю квартиру... what
          андрей юрьевич
        2. kapitan92 Сегодня, 20:08
          Цитата: 210окв
          Но вот разок бы по рукам дать подобным "покупателям".И все сразу наладится.

          На это они и делают упор, а дальше по накатанной. Впереди ЧМ 2018.
          Цитата: 210окв
          .Да,это может иметь для нас последствия.Если сидеть и ждать выигрышной ситуации.

          Будут сидеть и ждать, Шибко грамотно они время выбрали. hi
          kapitan92
      3. Siegen Сегодня, 16:46
        оформляет сделку с окраиной на покупку и предъявляет претензии к России

        Всё равно Басманный или Мытищинский суды отменят их решения hi
        Siegen
        1. 210окв Сегодня, 17:15
          По отьему российской собственности за рубежом?Никогда!
          Цитата: Siegen
          оформляет сделку с окраиной на покупку и предъявляет претензии к России

          Всё равно Басманный или Мытищинский суды отменят их решения hi
          210окв
          1. Siegen Сегодня, 17:24
            российской собственности за рубежом

            Буровые вышки в акватории Крыма - российская собственность на территории России
            и российские суды решают их судьбу.
            Siegen
      4. Астория Сегодня, 17:37
        Тут не все так просто - добыча газа с помощью этих вышек была экономически обоснованной только на период когда они числились на балансе Украины до референдума 14 года, а сейчас как бы газ дешевле поставлять газопроводом даже с учетом стоимости доставки.

        Иностранцы это знают - и эти вышки им даже за доллар не впились - ведь их нужно содержать - погуглите кладбища добывающих платформ.
        Астория
      5. sabakina Сегодня, 18:01
        kapitan92 , насколько я понимаю, вышки не совсем российские. Они крымские. Я не юрист, так что, могу ошибаться.
        sabakina
        1. olegyurjewitch Сегодня, 21:22
          Цитата: sabakina
          насколько я понимаю, вышки не совсем российские. Они крымские

          Крым в составе России.
          olegyurjewitch
          1. sabakina Сегодня, 21:26
            Олег Юрьевич, у Вас есть решение Верховного суда СССР о переходе Крыма под юрисдикцию УССР?
            sabakina
        2. Антарес Сегодня, 22:50
          Цитата: sabakina
          Они крымские.

          в марте 2011 года "Нафтогаз Украины" заключил с "Черноморнефтегазом" два договора о предоставлении беспроцентного займа в сумме 6,4 млрд. гривен на закупку двух самоподъемных плавучих буровых установок (в дальнейшем сумма беспроцентного займа была увеличена до семи миллиардов).
          "Черноморнефтегаз" в течение того же года закупил две буровые установки.
          Как они могут быть "крымские"? Если деньги Нафтогаза? Работали они
          Хотя они к Крыму никакого отношения не имеют, поскольку расположены исключительно в морской экономической зоне Украины и удалены от захваченного полуострова настолько, что выходят за пределы так называемого территориального моря - 12-мильной зоны"

          Их даже перемещали поближе к Крыму. И на сегодня они все равно ближе к украинскому побережью.
          Вышки Украины+Таврида(платформа) фактически военный трофей РФ в ходе захвата имущества.Поскольку наши не решились на активные действия и в 2014 отказались стрелять-то маемо те що маемо.
          Антарес
    4. ul_vitalii Сегодня, 16:01
      После 2019 года будут в суды подавать по безвременно усопшей трубе, будут клянчить компенсацию за похеренную выгоду.
      ul_vitalii
    5. Кент0001 Сегодня, 16:02
      ДБ-какой Лавров молодец, эту его фразу к шумерам по любому вопросу можно смело применять.
      Кент0001
    6. silver2018 Сегодня, 16:55
      ага, только разрешение у Кремля спросите fellow
      silver2018
    7. sgazeev Сегодня, 17:06
      Цитата: 210окв
      Продать чужое имущество?А покупатель найдется?Хотя о чем этот?Да,точно.Там же главное погромче кукарекнуть.В петушатнике.

      Скребёт на чекушку,пьянь не просыхающая. fool
      sgazeev
    8. Ныробский Сегодня, 17:24
      Цитата: 210окв
      Продать чужое имущество?А покупатель найдется?
      Да пусть Лукашенко купит. У Белоруссии своих вышек всё равно нет нет. А как купить? - мы с ним договоримся)))
      Ныробский
    9. сибиралт Сегодня, 18:03
      М-да. Прокурор Украины - это медицинский диагноз. Его бы да на кафедру медицины. Для изучения студентами как объкта для диагностики. Печалька, однако. winked
      сибиралт
    10. revnagan Сегодня, 22:19
      Почему чужое?Своё.Украинская компания приобрела эти вышки.Для Украины.Ну а факт пиратства и силовой захват чужого имущества ещё никогда не являлся поводом для законной смены владельца.Этак любой бандит сможет распоряжаться "отжатым" добром на "законных" основаниях ?Россия создаёт опасный прецедент.В том числе и для себя.
      revnagan
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:59
    Вот ещё один кадр (Луценко) на всю голову fool .Самый страшный не умный человек .Это не умный человек при власти и с инициативой.
    Наблюдатель2014
    1. avt Сегодня, 15:20
      Цитата: Наблюдатель2014
      Вот ещё один кадр (Луценко) на всю голову .Самый страшный не умный человек .

      Как говорит советский кинематограф
      Напьёшься , будешь на его месте
      wassat Ну и из уже российского
      Это сколько ты этого шампанского выдул??
      bully
      Смачно приложился
      avt
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:39
        avt hi
        Смачно приложился
        Ой да ладно бывает . feel Можно подумать.Можно подумать в нашем подъезде никто не wink .Детей не делает. laughing
        Наблюдатель2014
  3. parusnik Сегодня, 14:59
    Покупателя видимо уже нашли, ежели продать собрались... laughing
    parusnik
    1. 210окв Сегодня, 15:03
      А я Вам знаете что скажу...При сопли вой внешней политике покупатели на российское имущество станут в большую очередь.
      Цитата: parusnik
      Покупателя видимо уже нашли, ежели продать собрались... laughing
      210окв
      1. влад66 Сегодня, 15:31
        Цитата: 210окв
        .При сопли вой внешней политике покупатели на российское имущество станут в большую очередь.

        И раньше
        Цитата: 210окв
        Замучаетесь "входить в права собственности"

        Цитата: 210окв
        Продать чужое имущество?А покупатель найдется?Хотя о чем этот?Да,точно.Там же главное погромче кукарекнуть.В петушатнике.

        Сами Дмитрий ответили на свой вопрос. hi
        влад66
      2. МойВрач Сегодня, 17:40
        Цитата: 210окв
        А я Вам знаете что скажу...При сопли вой внешней политике покупатели на российское имущество станут в большую очередь.

        какая внешняя политика может быть у изгоя? Думаете Китай захочет впрягаться за интересы России? Или КНДР? Как сказал царь у России есть два союзника, армия и флот. Русофобия в мире будет только расти.
        МойВрач
    2. влад66 Сегодня, 15:06
      Цитата: parusnik
      Покупателя видимо уже нашли, ежели продать собрались... laughing

      Осталось всего ничего-забрать. what
      влад66
      1. parusnik Сегодня, 15:07
        Вот, вот...очень хотелось посмотреть, на того кто забирать придет...
        parusnik
  4. изя топ Сегодня, 14:59
    мэвэфэ грошей не даёт,европы не дают,поленья штрафовать обещают...и не такое замриишь,как юга-плокулол recourse
    изя топ
  5. x.andvlad Сегодня, 15:00
    С таким выражением лица могут приходить только "сногсшибательные идеи".
    ... что новый владелец сможет начать судебное разбирательство с Россией о возвращении вышек в свою собственность или потребовать от России компенсации за «незаконную национализацию имущества»
    До самого то , видимо дошло, что идея получения компенсации самим - бестолковая. Но пришла в голову другая - подставить под это кого-нибудь другого. Главное - срубить денег.
    x.andvlad
  6. morpogr Сегодня, 15:01
    Опять мечты срубить денег на чужом имуществе.
    morpogr
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 15:02
    Шыфер полностью упал в воды черноморья? Пора и им гуськом за ним.Авось продадут обломки. wassat
    ВЕРЕСК
  8. Сержант71 Сегодня, 15:02
    Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не вешалось. Забот-то других нет у людей wassat
    Сержант71
  9. Zaurbek Сегодня, 15:02
    Тут вопрос в право применении. Кто будет реализовывать решение суда и права покупателей, которые это имущество купят?
    Zaurbek
    1. Piramidon Сегодня, 15:06
      Цитата: Zaurbek
      покупателей, которые это имущество купят

      Нэма дурных.
      Piramidon
    2. 210окв Сегодня, 15:10
      Ну,наверно "горячие финские парни"..Суд вынесет постановление,а если не проходит тогда начнут арестовывать имущество за рубежом по искам покупателей.Это уже было в 90-е.Небезизвестгая "Нога".
      Цитата: Zaurbek
      Тут вопрос в право применении. Кто будет реализовывать решение суда и права покупателей, которые это имущество купят?
      210окв
      1. vovanpain Сегодня, 16:55
        Цитата: 210окв
        ..Суд вынесет постановление,а если не проходит тогда начнут арестовывать имущество за рубежом по искам покупателей.Это уже было в 90-е.Небезизвестгая "Нога".

        Тут Дмитрий,несколько иначе,тогда финансовые гарантии дало тогдашнее российское правительство,а тут украинское,согласитесь насколько разные ситуации. hi
        vovanpain
        1. 210окв Сегодня, 17:20
          Владимир hi Да,юридическая составляющая разная.Но тут ЕЕ Величества Политика!Взять например решение суда по иску родственников погибших в малазийском самолёте к Стрелкову.Там что,были доказательства что он сбил этот авиалайнер?Ему сейчас и до самой смерти нельзя никуда из России,даже в братские республики..
          Цитата: vovanpain
          Цитата: 210окв
          ..Суд вынесет постановление,а если не проходит тогда начнут арестовывать имущество за рубежом по искам покупателей.Это уже было в 90-е.Небезизвестгая "Нога".

          Тут Дмитрий,несколько иначе,тогда финансовые гарантии дало тогдашнее российское правительство,а тут украинское,согласитесь насколько разные ситуации. hi
          210окв
        2. sabakina Сегодня, 18:15
          Вовка, прЮвет! Я не понял, в чём кипишь? Юридически, Крым принадлежит РСФСР, так как передан УССР незаконно. Да и демаркация границ вроде ещё не проведена. Там ещё много юридический тонкостей.
          sabakina
  10. Horst78 Сегодня, 15:03
    ЧТО ЭТО БЫЛО? belay
    Horst78
    1. 210окв Сегодня, 15:15
      Что ЭТО?На лицо взгляните.Делирий..
      Цитата: Horst78
      ЧТО ЭТО БЫЛО? belay
      210окв
  11. helmi8 Сегодня, 15:07
    А давайте продадим всю военную технику и вооружение Украины. Оно же все СССР принадлежало, а Россия правопреемник СССР, значит наше. А также и все построенное и созданное за период с 1918 по 1991 год...
    Какой-то параллельный мир вна Украине, поэтому нам и не понять ход их мыслей...
    helmi8
    1. Антарес Сегодня, 22:52
      Цитата: helmi8
      Оно же все СССР принадлежало, а Россия правопреемник СССР, значит наше. А также и все построенное и созданное за период с 1918 по 1991 год...

      правоприемничество не распространяется на имущество в республиках.
      Антарес
  12. kartalovkolya Сегодня, 15:08
    Ну и чего можно ожидать от пациентов сумашешего дома, скоро они начнут продавать российские предприятия в Ростовской области и Краснодарском крае,а чего можно взять с умалишенных у которых даже генеральный прокурор из бывших осужденных! Интересно где они найдут подобного им "шизика" способного совершить подобную сделку , при полной невозможности получить покупку! Ну прямо по хохлацкой поговорке:"... думками богатеет..."!
    kartalovkolya
  13. masyanya Сегодня, 15:11
    интересно просто, а покупатели, если таковые найдутся, войной пойдут за право обладания? wassat
    masyanya
  14. Denis Obukhov Сегодня, 15:16
    А когда желающих не найдется, лупоглазый Луценко начнет сказки рассказывать что оказывается Россия запугала всех потенциальных покупателей.
    Denis Obukhov
  15. Denis Obukhov Сегодня, 15:17
    На Украине наверно с молоком матери внушаеться - Россия им что-то должна.
    Denis Obukhov
    1. БрОВР Сегодня, 15:21
      Это не только на Украине внушается-мы всем хоть что-то,да должны... wink hi
      БрОВР
  16. Михаил Р Сегодня, 15:21
    Продам генпрокурора Украины Юрия Луценко. За лям ₽.
    Михаил Р
    1. Дормидонт Сегодня, 16:13
      А можно всех посмотреть?
      Дормидонт
  17. Alex-a832 Сегодня, 15:24
    Практика "чёрных риэлторов" - укровласти лишний раз доказывают, что они банальные уголовники. Другого впечатления они, правда, никогода и не производили - урки.
    Alex-a832
  18. Vakus-100 Сегодня, 15:29
    Изята в счёт долга
    Vakus-100
  19. Юрий Николаевич Сегодня, 15:31

    Луценко сказочный "ящер"
    Юрий Николаевич
  20. NF68 Сегодня, 15:32
    Сейчас налетят покупатели и в длиннющую очередь выстроятся.
    NF68
  21. viktor. Сегодня, 15:33
    Помню у укров в прошлый год в посленовгодний синдром был такой же laughing вообще-то белочка посещает их стабильно laughing fool
    viktor.
  22. razved Сегодня, 15:42
    Великий комбинатор О.Бендер отдыхает... laughing
    razved
  23. mikh-korsakov Сегодня, 15:45
    Я уверен, что покупатель не найдется. Потому что собственность по мнению коллективного Запада, не признавшего российский Крым, формально принадлежит Украине, коль скоро она ее продает, а не российскому государству, поэтому компания-покупатель должна подать иск в суд на продавца. то есть на Украину, так как она не обеспечила передачу собственности во владение покупателя. Д.ураков теперь нет., кроме естественно Луценко. Пример: Некто угнал автомобиль. Владелец автомобиля, зная что автомобиль угнали пытается впарить угнанный автомобиль третьему лицу. Так бывает, но это мошенничество.
    mikh-korsakov
  24. К-50 Сегодня, 15:47
    Украина решила продать принадлежащее России имущество в Крыму

    От майДАУНОВ всего можно ожидать. yes
    Тем более весна на носу, обострение близится. laughing
    Конечно, они сейчас находятся на временно оккупированных территориях Крыма. Тем не менее это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту

    Да только таких же дятлов, как уркопитеки, вряд ли ещё найдётся в окружающем пространстве. yes laughing
    К-50
  25. МИХАН Сегодня, 15:51
    Юрий Луценко заявил, что власти страны намерены продать национализированные Россией буровые вышки в акватории Крыма

    Я даже знаю кто их на это надоумил..хе хе Ну евреи, вам плюс на все 100 ! laughing
    Придется все же воевать.. soldier
    МИХАН
    1. sabakina Сегодня, 18:30
      Виталя, у тебя пенсии не хватит на компенсацию за холокост.
      sabakina
  26. Беркут Сегодня, 16:00
    Имеют право. Национализация буровых каким решением какого суда оформлена? То, что они просто стояли рядом с Крымом , не делает их собственностью новых властей. Если вооружение всу в Крыму признаем украинским, следует тот же подход сохранять. "Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда". Так что, увы, Украина вполне правомерным считает, что эти активы просто отжаты. Следует оценить и предложить компенсацию по рыночной стоимости
    Беркут
    1. Дормидонт Сегодня, 16:11
      Компенсируем чупа-чупсом. Насосутся всласть
      Дормидонт
    2. К-50 Сегодня, 18:10
      Цитата: Беркут
      Национализация буровых каким решением какого суда оформлена?

      Национализации оформляются правительством региона, а не решениями суда. Вспомните Россию после революции, народ постановил - национализировать и точка. Какого суда вам понадобилось? what
      К-50
      1. Беркут Сегодня, 19:04
        Я правильно понял Вашу мысль, что Сабянин может национализировать иностранную собственность в Москве? Мне думается, Вы все-таки погорячились. Думается, что отсутствие соответствущего Постановления Правительства или Указа Президента не случайно. Хотели дистанцироваться от этакой прихватизации на случай как раз международных судебных разборок.
        Беркут
    3. sabakina Сегодня, 18:35
      Беркут, а каким решением суда оформлена передача Крыма УССР?
      sabakina
      1. Беркут Сегодня, 19:01
        Тролить меня не надо вот только. И эти вышки собственностью СССР никогда не были, просто статью надо внимательно прочесть.
        Беркут
  27. mikh-korsakov Сегодня, 16:02
    Ничего у них не получится. Привожу пример. У человека угнали автомобиль. Владелец автомобиля, зная что автомобиля у него нет, пытается впарить его третьему лицу, утверждая при этом, вот теперь-то вы, покупатель, с угонщиком и разбирайтесь. Нонсенс. Но не для д.ураков, таких как Луценко. Я не юрист, но кажется мне, что статья в Уголовном кодексе для такого случая найдется.
    mikh-korsakov
    1. Беркут Сегодня, 19:08
      Только угонщик машины (если уж аналогию проводить, известен. Это Власти Крыма). Но в чем соглашусь, это в том, что тот, кому предложат купить, покрутит и виска и предложит сначала обратиться в правоохранительные органы и суд, что бы вернуть себе имущество. Собственно, Украина вроде и заявляла, что намерена это сделать
      Беркут
  28. NordUral Сегодня, 16:03
    Ну да, как про Окраину, так на главной странице ВО - высказывайся без новых регистраций, кличек и паролей. А как про выборы, про наше будущее - так только там, где нужно приложить уйму усилий, чтобы высказаться. Спасибо вам, дорогая администрация ВО!
    NordUral
  29. лысова Сегодня, 16:05
    Может России Китаю Украину впарить, как часть русских земель ?! laughing Уведомить Раду, чтоб навели порядок, мол покупатели на вас нашлись - учите китайский язык. wassat
    лысова
  30. Дормидонт Сегодня, 16:09
    Если ты не потомственный дегенерат или не наследственный пропойца, тебе ни за что не быть в руководстве окраины
    Дормидонт
  31. Lesorub Сегодня, 16:09
    Украина решила продать принадлежащее России имущество в Крыму

    Тут бы крылатую фразу Лаврова! ))
    Lesorub
  32. Геннадий Бережнов Сегодня, 16:17
    Только вот интересно, а кто их захочет купить?
    Геннадий Бережнов
  33. Старый26 Сегодня, 16:20
    Он отметил, что новый владелец сможет начать судебное разбирательство с Россией о возвращении вышек в свою собственность или потребовать от России компенсации за «незаконную национализацию имущества». По словам Луценко, подобные прецеденты в мировой судебной практике уже были, и Украина готова повторить этот путь.

    А генпрокурор не боится, что за такую схему Украине этот покупатель счет выставет и начнет судебню процедуру?
    Старый26
  34. Seva100pol Сегодня, 16:24
    Желают закрыть вопрос за некоторую сумму. Намекая на покупателя из РФ.
    Seva100pol
  35. DEZINTO Сегодня, 16:35
    Крючкотворство и бумагомарательсто цветёт на Украине пышным цветом.
    DEZINTO
  36. Strashila Сегодня, 16:38
    А что... продадут за условный одЭн евро и будут нервы трепать...в Британии пошли дальше, приняли закон типа против коррупции... и заставят всех буратинос, включая в частности наших, доказывать, что они не верблюды... и переведенное в их банки стыренное бабло... стырено законно... так что отъем нажитого не посильным трудом принял законную силу.
    Strashila
  37. Волька Сегодня, 16:44
    покупать дураков нет
    Волька
  38. onix757 Сегодня, 16:56
    Если быть объективными, то последствия могут быть вполне реальными и больными. Крым Российским никто не признавал акромя самой РФ. И да, далек от мысли что вышки являются общенародной собственностью граждан РФ. А если так, то нет смысла за олигархов топить, они сами между собой договорятся и без помощи граждан "ура власти".
    onix757
  39. SPLV Сегодня, 16:56
    Сумашествием и не пахнет. Это хорошо спланированная акция. Можно огрести проблем на государственном уровне.
    Чтобы такого не произошло, неплохо бы вспомнить, что РФ - правопреемник СССР, со всеми истекающими.
    Значит, необходимо в срочном порядке выставить на продажу всё построенное на Украине при СССР. Вряд ли покупатели найдутся, но чем чёрт не шутит.
    А ещё можно продать здания российских дипмиссий, которые были закрыты, например, КНДР. Или курдам. Американцы будут рады. Да хоть марсианам, лишь бы США были рады.
    SPLV
  40. roskot Сегодня, 17:03
    Отдам брехливого пса в хорошие руки. Откликается на кличку " луценко". Ласковый, любит денежку. Вороватый, бывает неадекватен. Кушает все, пьет водку.
    roskot
  41. Оверлок Сегодня, 17:14

    "но очень большие...
    правда, и по 5 рублей...
    но зато большие...
    а сегодня были по три,
    но маленькие, но по три..."
    М.Жванецкий
    Оверлок
    1. Вадим237 Сегодня, 18:04
      Контуженный при рождении - контуженный и в жизни.
      Вадим237
  42. APASUS Сегодня, 17:17
    Забавность всей ситуации в том ,что Украина не хочет забирать военную технику из Крыма даром,а пытается продать то что ей уже не принадлежит. Найти покупателя на геморрой достаточно сложно,хотя расчет прежде всего на американцев
    APASUS
  43. Dimmih Сегодня, 17:26
    У права собственности, если не ошибаюсь,есть три составляющих: владение,пользование, распоряжение. Юрчик, как юрист , конечно же знает какими составляющими относительно Крыма они располагают, не?
    Dimmih
    1. Грац Сегодня, 18:32
      с чего он знает то, у него нет юридического образования
      Грац
    2. Беркут Сегодня, 19:12
      Вот как раз владение Украиной Крымом никем в мире, кроме России, пока не оспаривается. К глубокому нашему сожалению.
      Беркут
  44. Грац Сегодня, 18:31
    наши месторождения газовые и нефтяные они продать не хотят?(
    Грац
  45. хмурый лис Сегодня, 18:39
    laughing И тут Остапа Понесло. fool belay
    хмурый лис
  46. Metallurg_2 Сегодня, 18:45
    Юго, пить меньше надо.
    Metallurg_2
  47. toha124 Сегодня, 19:13
    Забавно. Вот только бизнесмены считают деньги, а не политические очки. Интересно - какой ду@рак купит такие активы?
    toha124
  48. Alex Nevs Сегодня, 19:19
    Это же Главный Плакулол
    Alex Nevs
  49. behemot Сегодня, 19:31
    крутышки сами отобрать не могут, только потявкать и за спину пахану. Ну посмотрим как продажи пойдут.
    Вопрос, кому нужно с РФ судиться? Куча времени, без гарантий результата.
    behemot
  50. Dukat22 Сегодня, 19:37
    Пускай покупают и попробуют взять. И ещё возьмут в расчет как крепили в украине российский бизнес и банки. Как-то с компенсацией разобраться надо,как устроили блокаду крыму и как их хозяева у РФ посольства отжали,собственность. Так что учимся подлости у упырей и применяем к ним их же методы. Кто осмелится как не мы?
    Dukat22
  51. kit88 Сегодня, 20:14
    И как это они раньше до этого не додумались! Так ведь всю Россию продать можно. Вот он источник благосостояния 404!
    kit88
  52. PValery53 Сегодня, 22:07
    Мелкий уголовник-аферист в роли генерального прокурора Уркаины - одно соответствует другому...
    PValery53
Картина дня