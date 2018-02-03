Украина решила продать принадлежащее России имущество в Крыму

Мы имеем решение о наложении ареста и передаче Агентству по розыску и менеджменту конфискованных активов двух буровых установок. Конечно, они сейчас находятся на временно оккупированных территориях Крыма. Тем не менее это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что власти страны намерены продать национализированные Россией буровые вышки в акватории Крыма, сообщает «Интерфакс-Украина».— сказал Луценко.Он отметил, что новый владелец сможет начать судебное разбирательство с Россией о возвращении вышек в свою собственность или потребовать от России компенсации за «незаконную национализацию имущества». По словам Луценко, подобные прецеденты в мировой судебной практике уже были, и Украина готова повторить этот путь.Украинская сторона оспаривает национализацию Россией имущества компании «Черноморнефтегаз» после присоединения Крыма. Речь, видимо, идет о буровых вышках «Независимость» и «Петр Годованец» производства Сингапура, в 2011-2012 годах украинская компания приобрела их за 800 миллионов долларов, переплатив за них около $400 млн. из-за коррупционной схемы