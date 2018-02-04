Пекин выразил протест на заявление Вашингтона о «китайской ядерной угрозе»
Пекин выражает протест в связи с заявлениями США о чрезмерном наращивании ядерного арсенала КНР и наличии «китайской ядерной угрозы», приводит ТАСС заявление официального представителя военного ведомства страны Жэнь Гоцяна.
По словам Гоцяна, КНР неизменно придерживается мирного пути развития, оставляя за собой право на национальную оборону.
Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Москву и Пекин в «наращивании арсеналов ядерного оружия в то время, пока Соединенные Штаты разоружались».
Накануне Пентагон обнародовал доклад "Обзор состава и количества ядерного оружия", в котором приведены спекулятивные рассуждения о планах развития Китая, а также присутствуют преувеличения, на основе которых выносится утверждение о китайской ядерной угрозе. Пекин выражает по этому поводу решительный протест,говорится в заявлении.
По словам Гоцяна, КНР неизменно придерживается мирного пути развития, оставляя за собой право на национальную оборону.
Ни при каких обстоятельствах мы не применим атомное оружие первыми,подчеркнул он.
США обладают самым крупным запасом ядерного оружия. (...) Мы надеемся, что американская сторона откажется от мышления времен холодной войны и даст правильную оценку стратегическим планам КНР,подвел итог Гоцян.
Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Москву и Пекин в «наращивании арсеналов ядерного оружия в то время, пока Соединенные Штаты разоружались».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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