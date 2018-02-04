11:08 04 февраля

Пекин выразил протест на заявление Вашингтона о «китайской ядерной угрозе»

Пекин выражает протест в связи с заявлениями США о чрезмерном наращивании ядерного арсенала КНР и наличии «китайской ядерной угрозы», приводит ТАСС заявление официального представителя военного ведомства страны Жэнь Гоцяна.



Накануне Пентагон обнародовал доклад "Обзор состава и количества ядерного оружия", в котором приведены спекулятивные рассуждения о планах развития Китая, а также присутствуют преувеличения, на основе которых выносится утверждение о китайской ядерной угрозе. Пекин выражает по этому поводу решительный протест,
говорится в заявлении.


По словам Гоцяна, КНР неизменно придерживается мирного пути развития, оставляя за собой право на национальную оборону.

Ни при каких обстоятельствах мы не применим атомное оружие первыми,
подчеркнул он.

США обладают самым крупным запасом ядерного оружия. (...) Мы надеемся, что американская сторона откажется от мышления времен холодной войны и даст правильную оценку стратегическим планам КНР,
подвел итог Гоцян.

Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Москву и Пекин в «наращивании арсеналов ядерного оружия в то время, пока Соединенные Штаты разоружались».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Tusv Сегодня, 09:53
    Не ну, когда под наш зонтик поставить Китайскую угрозу, можно и трындеть Про корабли Большого театра
    Tusv
    1. МИХАН Сегодня, 10:01
      Я писал уже как то, но Китай разместил свои шахты МБР рядом с границей России под прикрытием наших ПРО и ПВО ..
      Так что США не зря беспокоятся , ответка будет в случае чего господа..!
      МИХАН
    2. Chertt Сегодня, 10:03
      Совершенно правильный подход. Российские дипломаты считают "ниже своего достоинства" реагировать на высказывания западных "точно не партнеров". Более того, необходимо, где только это возможно, на каждого конкретного человека или организацию подавать, за клевету в суды.
      Chertt
    3. Гигант мысли Сегодня, 10:04
      Нынешний американский истеблишмент никогда не откажется от проводимого внешнеполитического курса, Си это понимает, оттого и были его недавние призывы к армии готовиться к войне, только наличие сильной армии убережёт КНР от американской агрессии.
      Гигант мысли
    4. Tusv Сегодня, 10:09
      Елки палки. Не люблю быть первым с мыслёй первородной, которая у Всех на языке
      Tusv
    5. влад66 Сегодня, 10:10
      Никки Хейли обвинила Москву и Пекин в «наращивании арсеналов ядерного оружия в то время, пока Соединенные Штаты разоружались»

      Кукла а ты договор по Cнв ну хотя бы 3 читала?Господи где таких дурочек выращивают request
      влад66
      1. Tusv Сегодня, 10:19
        Кукла а ты договор по Cнв ну хотя бы 3 читала
        ?
        А Договора в Хелсинки читала? Где Мы черным по белому отказываемся от от Хокайдо, в обмен на признание ГДР.
        Сейчас фсе договоры, с подачи США нужно пересматривать. Жестоко и с позиции силы hi
        Tusv
        1. Logall Сегодня, 10:49
          Цитата: Tusv
          Жестоко и с позиции силы

          С позиции силы? Санкции объявим в случае чего? А кто их боится - наши санкции? Вы наслушались залужевских дипломатов? Чем ультиматум ставить собираетесь, в случае чего? Из Сирии выгнать не можем, хотя там силу показали, как нигде!
          Ноты протеста - наша стезя!
          Logall
  2. ul_vitalii Сегодня, 09:54
    Ну вот и невозмутимый Китай проснулся.Это только пятку пощекотали, а если под мышкой...
    ul_vitalii
  3. silver2018 Сегодня, 09:55
    Китай ни на кого первым в своей истории не нападал.
    silver2018
    1. ul_vitalii Сегодня, 10:01
      На Вьетнам например в 70-х.
      ul_vitalii
      1. silver2018 Сегодня, 10:07
        После подписания советско-вьетнамского договора, 25 декабря 1978 года, Вьетнам ввёл войска в Камбоджу для свержения прокитайского правительства «красных кхмеров». В это же время на китайско-вьетнамской границе с 1974 года продолжались взаимные провокации, которые становились всё более кровопролитными. К февралю 1979 года количество вооружённых провокаций достигло 3535 случаев. По данным китайской стороны, только с августа 1978 года по февраль 1979 года со стороны Вьетнама было произведено 705 случаев нарушения границы, в спровоцированных конфликтах было убито более 300 китайских пограничников и жителей приграничных районов. Оперируйте не только фактами, но и причинами.
        silver2018
        1. Rusland Сегодня, 10:37
          Цитата: silver2018
          После подписания советско-вьетнамского договора, 25 декабря 1978 года, Вьетнам ввёл войска в Камбоджу для свержения прокитайского правительства «красных кхмеров». В это же время на китайско-вьетнамской границе с 1974 года продолжались взаимные провокации, которые становились всё более кровопролитными. К февралю 1979 года количество вооружённых провокаций достигло 3535 случаев. По данным китайской стороны, только с августа 1978 года по февраль 1979 года со стороны Вьетнама было произведено 705 случаев нарушения границы, в спровоцированных конфликтах было убито более 300 китайских пограничников и жителей приграничных районов. Оперируйте не только фактами, но и причинами.

          Тогда для объективности и по данным вьетнамской стороны, пожалуйста, будьте последовательными. Тому Китаю как-то мало доверия. hi
          Rusland
    2. МИХАН Сегодня, 10:02
      Цитата: silver2018
      Китай ни на кого первым в своей истории не нападал.

      На СССР помнится рыпнулся, но проучили их и они запомнили..хе хе..
      МИХАН
      1. silver2018 Сегодня, 10:09
        Где сейчас остров Даманский ? и где проходит демаркационная линия после "проучения" ?
        silver2018
        1. МИХАН Сегодня, 10:46
          Цитата: silver2018
          Где сейчас остров Даманский ? и где проходит демаркационная линия после "проучения" ?

          Сильвер не зли меня сегодня..Я тебя умоляю. angry У нас пилот погиб и ваше ехидство сегодня не в тему.. negative
          МИХАН
    3. сибиралт Сегодня, 10:19
      Как то Даманский и Жаланшколь вам в голову не приходят. Да и вьетнамцы кое-что могут вспомнить.
      сибиралт
  4. RASKAT Сегодня, 09:56
    А как вы хотели ребята Китайцы, вы активно подгребаете мировые рынки под себя, уже юань сталь мировой резервной валютой, экономика лидирует и ко всему этому у вас еще есть Ядерное оружие и какое то там свое мнение на те или иные события или вопросы. А делиться и подчиняться, как например Европпа, Великобритания, Япония, вы не хотите. (да вы не ох.....ре...нели товарищи). Естественно вы автоматически становитесь плохими парнями, теперь на вас спустят всех собак и все вам припомнят, а главное что вы коммунисты в глазах миррового прогрессивного сообщества и его главного гегемона (США), вас (Китая) быть не должно. Так что Держитесь, то ли еще будет.
    RASKAT
    1. Лопатов Сегодня, 10:30
      Цитата: RASKAT
      А как вы хотели ребята Китайцы, вы активно подгребаете мировые рынки под себя

      Сам термин "Воздушно-морской операции" был введён в 1992 году. Что из себя представлял в те времена Китай? Союзник США по "холодной войне", многочисленная, но отсталая в техническом плане армия, такая же отсталая слабая экономика.
      Но американцы "уничтожив СССР" сразу поставили перед собой новую задачу. Они же без Врага существовать не могут, это снижает доходы их ВПК.

      Ну а Китай... Тупо вынужден защищаться. Иначе сожрут.
      Лопатов
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:02
    Шоумен обязан эпатировать публику. Не перегнул бы палку. А то как даст концом по лбу!
    Особенно мне понравилось усиление ПРО США. Количество ракет будет УВЕЛИЧЕНО с 44 до 60 штук. С учетом более 1000 носителей у России - ну, защита!
    Горный стрелок
  6. Vard Сегодня, 10:04
    Пример КНДР заразителен... только страна обладающая ЯО и средствами его доставки до территории США... может рассчитывать на то что её однажды не в бомбят в каменный век...
    Vard
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:05
    Никки Хейли ...пока Соединенные Штаты разоружались
    Ну хоть бы перед миром не позорились неся откровенную чушь и вранье. Когда Сша разоружались в своей истории, а тем более истории 20-21 века? При этом ни Россия, ни Китай не заявляли, что могут первыми напасть (тем более применить ЯО) на Сша. Пора заключать нам с китайцами полноценный военно-стратегический и экономический союз для защиты своих интересов.
    rotmistr60
    1. masyanya Сегодня, 10:19
      Цитата: rotmistr60
      Ну хоть бы перед миром не позорились неся откровенную чушь и вранье.

      Это их естественное состояние, привыкли... wink
      masyanya
  8. viktor. Сегодня, 10:13
    Протест это грозней чем озабоченность???
    viktor.
  9. федоров Сегодня, 10:34
    Китай как Россия обложены базами США, кроме севера, Там бал правят православные с буддистами всяких мастей.. А вот на юговостоке - проблема Китая. И это их право - вооружаться.
    Так что не удивителен ужас США , скрываемый под дипломатическими тупыми высказываниями. Лет через 20-ть потеряют ВСЕ ! И они это осознают, а вот реально ничего толком сделать не могут. Тут КНДР их прогнула, а они что-то еще хотят с Китаем и Россией сделать. Вот п,р и-ду"рки !.
    А если еще Китай с Индией померить - триумвират - Россия -Китай - Индия. Да мы вместе "схаваем" всю планету.
    Мечтаю об этом со школы...То плевать можно на всех - ООН,МОК,Гэйсоюз..
    .Игры Доброй воли вместо олимпийских..Достали уже..простите.
    федоров
  10. Northern warrior Сегодня, 10:59
    Нужно не выражать протесты, а реально создавать ядерную угрозу США ! Протестами от штатников вы не отобьетесь, а вот с помощью ЯО можно легко отправить их в неолит.
    Northern warrior
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