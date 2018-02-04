Пекин выразил протест на заявление Вашингтона о «китайской ядерной угрозе»

Накануне Пентагон обнародовал доклад "Обзор состава и количества ядерного оружия", в котором приведены спекулятивные рассуждения о планах развития Китая, а также присутствуют преувеличения, на основе которых выносится утверждение о китайской ядерной угрозе. Пекин выражает по этому поводу решительный протест,

Ни при каких обстоятельствах мы не применим атомное оружие первыми,

США обладают самым крупным запасом ядерного оружия. (...) Мы надеемся, что американская сторона откажется от мышления времен холодной войны и даст правильную оценку стратегическим планам КНР,