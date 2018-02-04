Афганские силы безопасности уничтожили за сутки не менее 100 боевиков
По меньшей мере 100 боевиков были уничтожены силами безопасности Афганистана за последние сутки, передает телеканал Tolo Newsco ссылкой на военное ведомство республики.
Представитель Минобороны сообщил каналу, что террористы «были уничтожены в ходе операции проведенной одновременно в провинциях Фарьяб, Кандагар, Газни, Нангархар, Гильменд, Майдан Вардак и Логар».
В ходе боевых действий, правительственными силами было изъято большое количество оружия.
О потерях сил безопасности представитель военного ведомства не сообщил.
Канал отмечает, что от руководства «Талибана» (движение запрещено в РФ) пока не поступало никаких комментариев по поводу операции афганских военных.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Формирования «Талибана» развернуло наступление на крупные города страны. Также в стране усилилось влияние террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).
Представитель Минобороны сообщил каналу, что террористы «были уничтожены в ходе операции проведенной одновременно в провинциях Фарьяб, Кандагар, Газни, Нангархар, Гильменд, Майдан Вардак и Логар».
В ходе боевых действий, правительственными силами было изъято большое количество оружия.
О потерях сил безопасности представитель военного ведомства не сообщил.
Канал отмечает, что от руководства «Талибана» (движение запрещено в РФ) пока не поступало никаких комментариев по поводу операции афганских военных.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Формирования «Талибана» развернуло наступление на крупные города страны. Также в стране усилилось влияние террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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