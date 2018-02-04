23:14 04 февраля

Афганские силы безопасности уничтожили за сутки не менее 100 боевиков

По меньшей мере 100 боевиков были уничтожены силами безопасности Афганистана за последние сутки, передает телеканал Tolo Newsco ссылкой на военное ведомство республики.



Представитель Минобороны сообщил каналу, что террористы «были уничтожены в ходе операции проведенной одновременно в провинциях Фарьяб, Кандагар, Газни, Нангархар, Гильменд, Майдан Вардак и Логар».


В ходе боевых действий, правительственными силами было изъято большое количество оружия.

О потерях сил безопасности представитель военного ведомства не сообщил.

Канал отмечает, что от руководства «Талибана» (движение запрещено в РФ) пока не поступало никаких комментариев по поводу операции афганских военных.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Формирования «Талибана» развернуло наступление на крупные города страны. Также в стране усилилось влияние террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Rusland Сегодня, 11:04
    Тоже богом обиженный угол, все против всех, конца и края не видно.
    Rusland
    1. влад66 Сегодня, 11:37
      Покоя там не будет хрен знает сколько времени,воюют все против всех. yes
      влад66
      1. Гигант мысли Сегодня, 12:10
        Афганистан, это видимо карма у него такая, никак не может избавиться от войн, большую часть его истории на его территории шли войны, и когда это всё кончится, к сожалению, никто не может сказать.
        Гигант мысли
    2. Ныробский Сегодня, 13:51
      Цитата: Rusland
      Тоже богом обиженный угол, все против всех, конца и края не видно.
      Все против всех, но почему то и официальный Кабул и матрасы с завидным постоянством долбят исключительно Талибан, при этом не замечая разрастание ИГИЛ, который тоже не упускает возможности отжать под свой контроль территорию контролируемую Талибаном. Случайно? Не думаю...
      Ныробский
  2. МИХАН Сегодня, 11:05
    Конкурентов уничтожили в наркобизнесе , по наводке военных США..хе хе
    Хотя талибы наркоту ненавидят и всячески противодействуют этому
    МИХАН
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:08
      Цитата: МИХАН
      Конкурентов уничтожили в наркобизнесе , по наводке военных США..хе хе
      Хотя талибы наркоту ненавидят и всячески противодействуют этому

      соглашусь с Виталием,(что нечасто бывает)
      андрей юрьевич
      1. Подрезчик Сегодня, 11:17
        Афганские силы безопасности уничтожили за сутки не менее 100 боевиков

        Вот это да! Тут и российские ВКС наверное могут позавидовать... wink
        Обычные межклановые разборки на предмет дележа между собой полей мака... am А выдают за уничтожение боевиков.
        Подрезчик
      2. Громобой Сегодня, 11:22
        Цитата: андрей юрьевич
        соглашусь с Виталием,(что нечасто бывает)

        А зря...Талибан против наркотиков,но тут важно каких именно:
        Фундаментальный талибанский взгляд на выращивание опиума выражен Абдулом Рашидом возглавлявшим отдел Талибана по борьбе с наркотиками в Кандагаре: "Мы строжайше воспрещаем выращивание гашиша, потому что он употребляется афганцами и мусульманами. Но выращивание опия разрешено, потому что он употребляется кафирами на Западе, а не мусульманами и афганцами".
        по оценке старшего научного сотрудника Российского института стратегических исследований А. А. Куртова, до запрета выращивания опийного мака движение Талибан вывело Афганистан в мировые лидеры по производству героина. Производство героина в стране выросло с 2248 тонн в 1996 году до рекордных на тот момент 4565 тонн в 1999 году. В том же 1999 году на долю Афганистана пришлось 79 % мирового производства героина; за год посевные площади опийного мака на территории под контролем талибов увеличились с 60 до 90,5 тыс. га. Очевидцы сообщали, что крестьянам нередко запрещали сеять хлеб и предлагали деньги за разведение опийного мака. Запрет на выращивание мака, введённый в связи с падением цен на опиат и под давлением мирового сообщества, на практике не выполнялся. Было произведено лишь демонстративное уничтожение ряда посевов, причём зачастую уже после снятия урожая. Доходы талибов от производства наркотиков складывались из 10 % налога на мак и 20 % налога на торговлю опием и его производными.

        15 октября 1999 года Совет Безопасности ООН в Резолюции 1267 выразил обеспокоенность резким ростом производства опиума на территории, подконтрольной талибам.

        Объявленный талибами в июле 2000 года запрет на выращивание мака был основан на следующих мотивах:

        талибы рассчитывали использовать этот запрет в качестве аргумента при международных переговорах
        это могло способствовать смягчению международных санкций, которые наносили ущерб более прибыльной, чем мак, транзитной торговле
        снизилась необходимость финансировать военные действия против внутренних оппонентов.
        основным источником доходов для Талибана являлась контрабанда товаров народного потребления из Пакистана, объемы доходов которой по меньшей мере в три раза превосходили доходы от налогообложения выращивания опиума. Именно по этой причине правительство Талибана оказалось экономически способным запретить выращивание опиумного мака на территории Афганистана.https://afganista.ru/a/taliban_-_taliban_i_narkot
        iki
        Громобой
    2. сибиралт Сегодня, 11:24
      Кто их разберет в общинно - племенном сообществе, где там талибан, где правительство, где американцы? Каждый гребет под себя. belay
      сибиралт
      1. poquello Сегодня, 11:31
        Цитата: сибиралт
        Кто их разберет в общинно - племенном сообществе, где там талибан, где правительство, где американцы? Каждый гребет под себя. belay

        )) предлагаете ввести акциз на продукты опия?
        poquello
  3. Геркулесыч Сегодня, 11:07
    Лучше бы они американцев отстрелевали массово! А так, ведут в угоду сша гражданскую войну!
    Геркулесыч
  4. Пытливый Сегодня, 11:20
    Там сейчас сам черт ногу сломит отделяя боевиков от правительственных войск. Куча племён в каждом ещё и не по одному вождю, у всех свои коммерческие интересы и желание на халяву получить оружие от тупых ов, которые вооружают всех кто готов сказать что будет воевать за демократию. Причём сегодня 2 племени дружат, а завтра рвут друг другу глотки. Амерам выгодно: разделяй и властвуй, но слишком много они оружия туда вкачали, и ПЗРК и противотанковые комплексы и черт его знают как скоро какой нибудь ПЗРК не всплывет при терракте в каком нибудь американском или европейском аэропорте.
    Пытливый
  5. Дормидонт Сегодня, 11:32
    Видимо посевы мака увеличатся
    Дормидонт
  6. Vard Сегодня, 11:51
    Основное правило таких сообщений иллюстрирует следующая история... Дедок на приёме у врача жалуется... мне сосед ровесник рассказывает, что два раза в неделю... Врач... так и вы рассказывайте...
    Vard
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 11:58
    Теперь жди террактов от бармалеев. Будут рвать всё живое.
    a.s.zzz888
  8. Alex-a832 Сегодня, 12:38
    Если янки не удвоят контингент, то талибы расширят зону своего влияния. После пополнения бармалеями из Сирии у них сил должно существенно прибавиться.
    Alex-a832
  9. Viktor.12.71 Сегодня, 15:50
    Ясно, было казнено еще 100 пастухов для статистики.
    Viktor.12.71
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