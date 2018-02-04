23:12 04 февраля

Американский эксперт признал преимущество РФ в системах ПВО и высокоточном оружии

Вооруженные силы США не готовы адекватно ответить на существующие вызовы со стороны России и Китая, считает сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре.



По словам Шарре, со стороны Пекина угрозу представляют «сотни крылатых и более тысячи баллистических ракет», а Москва, в свою очередь, обгоняет американскую армию «сразу по нескольким видам вооружений».


Соединенные Штаты уступают России, которая по сравнению с ними вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также в модернизацию комплексных систем ПВО, средств и методов радиоэлектронной борьбы,
цитирует эксперта RT.

Он пояснил, что США проигрывают из-за отсутствия «стратегической гибкости и своевременного прогнозирования». Кроме того, по мнению Шарре, американская бюрократическая система может затянуть введение новых вооружений на десятки лет.

Эксперт подчеркнул, что для ответа на существующие вызовы Пентагону следует отказаться от «амбициозных проектов» и изменить структуру финансирования военных разработок.

Путь к противодействию этим угрозам очевиден: необходимо направить дополнительные средства на усовершенствование способности нанесения ударов большой дальности, на разработку беспилотных самолётов-невидимок, способных отслеживать движущиеся цели, передовых боеприпасов, а также средств ведения радиоэлектронной борьбы и нанесения подводных ударов,
заявил он.

За последнее время американская администрация неоднократно заявляла об опасности, исходящей от России и Китая. Так, в новых «Национальной оборонной стратегии» и ядерной доктрине США обе страны фигурируют среди основных угроз безопасности Америки. Кроме того, в конце января Дональд Трамп назвал эти государства соперниками США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 86

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  1. voyaka uh Сегодня, 11:34
    Американец сказал:
    "...вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по
    нанесению высокоточных ударов большой дальности"

    Между "вкладывает больше средств " и "превосходят" - большая разница. smile
    voyaka uh
    1. poquello Сегодня, 11:38
      Цитата: voyaka uh
      Американец сказал:
      "...вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по
      нанесению высокоточных ударов большой дальности"

      Между "вкладывает больше средств " и "превосходят" - большая разница. smile

      вот мне совершенно фиолетово признал эксперд чего ихний , считаете что у РФ этих преимуществ нет - аргументы где?
      poquello
      1. профессор Сегодня, 11:54
        Цитата: poquello
        вот мне совершенно фиолетово признал эксперд чего ихний , считаете что у РФ этих преимуществ нет - аргументы где?

        Аргументы на соседней ветке где обсуждается как пилот вызвал огонь на себя, а не на находящихся по близости боевиков.
        профессор
        1. Лопатов Сегодня, 11:59
          Эт ни о чём не говорит. По авиационной карте точных координат не снять.
          Лопатов
          1. профессор Сегодня, 12:22
            Цитата: Лопатов
            Эт ни о чём не говорит. По авиационной карте точных координат не снять.

            У пилота не было возможности точно определить свои координаты? Глонасс боевики заглушили? Разведчики не смогли триангулировать его передатчик? Дроны закончились?Не верю.
            Да и сам он НУРСами работал. request
            профессор
            1. Лопатов Сегодня, 13:12
              Цитата: профессор
              У пилота не было возможности точно определить свои координаты?

              Свои он определил, и именно по ним вызывал огонь.

              Но ни в одной армии мира, включая Американскую (с большой буквы, отбивая поклоны и с придыханием) в аварийный комплект лётчика не кладут дальномер с углоизмерительным прибором, позволяющий снимать координаты целей с достаточной для нанесения удара точностью. Только карта крупного масштаба

              Цитата: профессор
              Да и сам он НУРСами работал.

              ???
              Вообще-то он производил облёт зоны деэскалации, а не по целям работал.
              Лопатов
              1. Владимир16 Сегодня, 14:43
                Цитата: профессор
                пилот вызвал огонь на себя, а не на находящихся по близости боевиков.

                Вот действительно еврейский взгляд на ситуацию. Вы сударь еще предложите купить в этот момент боевиков. Срочный перевод шекелей всем стреляющим. Мгновенное принятие ислама. Разворот на головой черного флага.
                Главное чтобы вас не трогали. negative
                Владимир16
              2. профессор Сегодня, 16:23
                Цитата: Лопатов
                Свои он определил, и именно по ним вызывал огонь.
                Но ни в одной армии мира, включая Американскую (с большой буквы, отбивая поклоны и с придыханием) в аварийный комплект лётчика не кладут дальномер с углоизмерительным прибором, позволяющий снимать координаты целей с достаточной для нанесения удара точностью. Только карта крупного масштаба

                То есть свои координаты знал, но не мог определить дистанцию в 20, 50 и 100 метров без дальномера? Не верю.
                Как мы видим координаты он не только определил, но и передал их всем включая боевиков. Имей возможность ваши ВВС положить вокруг него ФАБы 250 калибра, или высокоточные ракеты то и "на себя" огня не пришлось бы вызывать. К сожалению тихоходные КР уже били по посфактуму.

                Цитата: Лопатов
                Вообще-то он производил облёт зоны деэскалации, а не по целям работал.

                Вообще-то там видео применения им НУРСов. НЕ УПРАВЛЯЕМЫХ реактивных снарядов. (Ну и где преимущество РФ в системах ПВО и высокоточном оружии?) request
                В продолжение нашего с вами спора о том зачем нужны ударные дроны. Если он летал просто "наблюдать" то тот кто его послал просто преступник. Если он осуществлял воздушную поддержку то и здесь какой-нибудь Гермес справился бы с этой задачей на 5 баллов. А посему американский "эксперт" просто тролль.

                Цитата: viktor.
                Профессор раскажика как бы в подобной ситуации действовала израильская армия,когда счет шёл на минуты????

                Почитайте как вытащили Ишая Аврахама к примеру.
                профессор
                1. Лопатов Сегодня, 17:30
                  Цитата: профессор
                  То есть свои координаты знал, но не мог определить дистанцию в 20, 50 и 100 метров без дальномера?

                  Ну определил бы он её, толк какой? Только не надо опять фуфло толкать про не подчиняющиеся теории вероятностей демократические боеприпасы.

                  Цитата: профессор
                  Как мы видим координаты он не только определил, но и передал их всем включая боевиков.

                  Он не боевикам передал, тут явно постарались демократические до безобразия помощники террористов. Не зря американцы так решительно осуждают операцию против Аль-Каиды в этой зоне деэскалации... За своих военных специалистов переживают. Ну и за союзников-террористов... Ведь ваша гнилая "крыша" в Северной Америке готова закрыть глаза на гибель тысяч собственных граждан в терактах, если того требуют интересы государства, не так ли?

                  Цитата: профессор
                  Вообще-то там видео применения им НУРСов. НЕ УПРАВЛЯЕМЫХ реактивных снарядов. (Ну и где преимущество РФ в системах ПВО и высокоточном оружии?)

                  Где?
                  Ну а альтернативой НУРСов являются отнюдь не высокоточные боеприпасы. А кассетные с осколочными суббоеприпасами. Применение которых обычно приводит к истерике в среде "демократов", которые при этом "забывают" что многие страны, включая "Светоча Демократии" их так же используют.

                  Цитата: профессор
                  А посему американский "эксперт" просто тролль.

                  Он нанёс удар по Вашему глубокому преклонению перед США? Эт да... Однозначно тролль.
                  Похоже, он к тому же не знает, что при помощи демократии и денег можно бороться с фундаментальными постулатами физики и математики.
                  Лопатов
                  1. профессор Сегодня, 20:09
                    Цитата: Лопатов
                    Ну определил бы он её, толк какой? Только не надо опять фуфло толкать про не подчиняющиеся теории вероятностей демократические боеприпасы.

                    Как какой? Неимеющиеаналоговвмире Искандер или Гефест способны с ювелирной точностью поразить врагов и не затронуть бойца. Точность высокоточных боеприпасов (умное оружие) подчиняется теории вероятности, но не закону Гаусса (АКА Нормальному распределению). Это же элементарно. Даже Вики об этом пишет. request
                    Вызывать огонь на себя, когда его можно вызвать на врага это ... даже слов не нахожу.

                    Цитата: Лопатов
                    Он не боевикам передал, тут явно постарались демократические до безобразия помощники террористов. Не зря американцы так решительно осуждают операцию против Аль-Каиды в этой зоне деэскалации... За своих военных специалистов переживают. Ну и за союзников-террористов... Ведь ваша гнилая "крыша" в Северной Америке готова закрыть глаза на гибель тысяч собственных граждан в терактах, если того требуют интересы государства, не так ли?

                    1. Координаты он передал открытым каналом связи. Закрытый как известно расшифровке не подлежит.
                    2. Я слышал теории, что американцы сами устроили 9/11, но я не обсуждаю теории заговоров.

                    Цитата: Лопатов
                    Где?



                    Цитата: Лопатов
                    Ну а альтернативой НУРСов являются отнюдь не высокоточные боеприпасы. А кассетные с осколочными суббоеприпасами. Применение которых обычно приводит к истерике в среде "демократов", которые при этом "забывают" что многие страны, включая "Светоча Демократии" их так же используют.

                    Не видел применения НУРСов буржуинами последние так лет 30. Может Вы видели? Так вот статья о высокоточном оружии. НУРСы таковыми ни разу не являются.

                    Цитата: Лопатов
                    Он нанёс удар по Вашему глубокому преклонению перед США? Эт да... Однозначно тролль.
                    Похоже, он к тому же не знает, что при помощи демократии и денег можно бороться с фундаментальными постулатами физики и математики.

                    Нет. Он просто троллит либо выполняет заказ на выбивание денег для ВПК США. Никаких конкретбых доводов он не привел.

                    Кстати, ладно тепловые ловушки, но где был "Президент"?
                    профессор
                    1. poquello Сегодня, 20:27
                      Цитата: профессор
                      Кстати, ладно тепловые ловушки, но где был "Президент"?

                      в Караганде, обычный авось подтянули к теме статьи, сами догадаться не? это при наличии собственных этих вот вопросов, прилетел петух жаренный в виде пзрк, теперь вот разбираются
                      poquello
                2. poquello Сегодня, 20:29
                  Цитата: профессор
                  Почитайте как вытащили Ишая Аврахама к примеру.

                  ещё можно почитать сколько раз обосрались с спасением вертолётами
                  poquello
            2. Стилет_71 Сегодня, 18:32
              Цитата: профессор
              У пилота не было возможности точно определить свои координаты? Глонасс боевики заглушили? Разведчики не смогли триангулировать его передатчик? Дроны закончились?Не верю.
              Да и сам он НУРСами работал.

              Профессор, по что туп..те? Или вы вчера что-то отмечали? К вам птица ПЕРЕПИЛ не залетала?
              Ясно же из имеющейся информации, пилот приземлился в непосредственной близости с опорным пунктом боевиков, после приземления вступил в бой с использованием пистолета АПС, т.е. враг в зоне 50-100 м. Какие к ядрене матрене он должен был передовать координаты, кроме своих?
              Все по правильному сделал, принял бой, избежал плена. А тех приматов кто от небольшого ума устраивал селфи с телом нашего летчика, мы еще увидем по частям завернутыми в свиные шкуры hi
              Стилет_71
          2. cniza Сегодня, 12:24
            За последнее время американская администрация неоднократно заявляла об опасности, исходящей от России и Китая.


            У нас оборонительная стратегия в отличии от американской , пусть уже успокоятся.
            cniza
        2. viktor. Сегодня, 15:17
          Профессор раскажика как бы в подобной ситуации действовала израильская армия,когда счет шёл на минуты????
          viktor.
          1. Лопатов Сегодня, 17:32
            Цитата: viktor.
            Профессор раскажика как бы в подобной ситуации действовала израильская армия,когда счет шёл на минуты????

            Нанесли бы удар по Дамаску.
            Потому как у них по умолчанию во всём виноват "режим Асада". Даже в действиях поддерживаемых США террористов.
            Лопатов
        3. poquello Сегодня, 20:31
          Цитата: профессор
          Цитата: poquello
          вот мне совершенно фиолетово признал эксперд чего ихний , считаете что у РФ этих преимуществ нет - аргументы где?

          Аргументы на соседней ветке где обсуждается как пилот вызвал огонь на себя, а не на находящихся по близости боевиков.

          Профессор, Вы километр за сколько бегаете?
          poquello
    2. МИХАН Сегодня, 11:41
      На наши ПВО уже очередь большая ..Заводы работают в три смены !
      Все помнят Югославию, Ирак , Ливию и т.д. Сирию мы вам не отдали и Иран тоже!
      Вон даже нонсенс, Турция (член НАТО) даже купила наши С-400 , страхуясь от США и Израиля!
      И КНДР мы страхуем тоже кстате, вместе с Китаем..хе хе
      МИХАН
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:25
        Цитата: МИХАН
        Заводы работают в три смены !

        Работать то они работают...а где С-350 Витязь или Морфей? Или например Полимент-Редут нормально работающий? Я уж не говорю о С-500,который обещали поставить вроде как в 18 году в войска.
        С-350 нам нужен не меньше чем С-500. Но его нет и инфы о каких то сроках принятия на вооружение тоже нет. А при этом,один Витязь по своим возможностям заменит 4 С-300П,которые и должен заменить.
        НЕКСУС
        1. Григорий_45 Сегодня, 14:08
          Цитата: НЕКСУС
          а где С-350 Витязь

          а зачем? ЗУР 9М96 прекрасно интегрируются в ТПК от систем С-300/400. В типовом герметичном транспортно-пусковом контейнере (ТПК) вместо одной большой ракеты типа 48Н6Е размещаются четыре ракеты 9М96. Такая штука демонстрировалась на МАКС-2017. ЗУР 9М96 и 9М100 входят в БК С-400.
          Цитата: НЕКСУС
          Морфей

          странный ЗРК, вообще неоднозначный
          Цитата: НЕКСУС
          нам нужен не меньше чем С-500. Но его нет и инфы о каких то сроках принятия на вооружение тоже нет.

          всему свое время. С-400 как следует не довели, вы уже о следующем грезите
          Григорий_45
          1. НЕКСУС Сегодня, 14:14
            Цитата: Григорий_45
            всему свое время. С-400 как следует не довели, вы уже о следующем грезите

            Уважаемый,не пишите откровенную чушь. С-400 принят на вооружение в 2007 году и его ,как вы говорите,доводить будут всю его жизнь.Это называется модернизацией.
            По поводу С-350...вопрос денег. Что дешевле,купить 4 ЗРК С-300П или один С-350?
            Теперь по Морфею. Он для вас не однозначный,тк есть комплекс Панцирь,благодаря которому,я думаю,и притормозили проект Морфея. Интересно то,что Морфей то задумывался ,как морская версия ближнего радиуса действия. А мы все Полимент-Редут пилим.
            НЕКСУС
            1. Григорий_45 Сегодня, 15:06
              Вы сами то чушь не пишите?
              Цитата: НЕКСУС
              С-400 принят на вооружение в 2007 году и его ,как вы говорите,доводит

              ну приняли, и типа комплекс всему соответствует? Дальнобойная ракета где, без которой он свои заявленные ТТХ (400 км) не выдает? Как там дела с ЗУР 40Н6Е, не просветите?
              Цитата: НЕКСУС
              Морфей то задумывался ,как морская версия ближнего радиуса действия

              вот тут вы реал порете чушь (срочно прекратите, ей уже больно!) Морфей предполагался в довесок к С-300, типа "охранник большого брата". Ни о какой морской его прописке не было и слова. Тормознули его из-за очень специфичного радара.
              А "Редут Полимент" отличная система. Когда доделают.
              Неплохо бы матчасть изучать)
              Григорий_45
          2. Лексус Сегодня, 15:04
            а зачем? ЗУР 9М96 прекрасно интегрируются в ТПК от систем С-300/400. В типовом герметичном транспортно-пусковом контейнере (ТПК) вместо одной большой ракеты типа 48Н6Е размещаются четыре ракеты 9М96.

            Интеграция 9М96 в С-300 возможна при конвертации модификаций ПС в ПМ2. Но она нецелесообразна, т.к. затратна (до 60% от цены нового комплекса), и бесконечно продлевать ресурс невозможно.
            С-350 и С-500 кардинально отличаются в цене. Одними С-500 и С-400 заменить все С-300 с истекающими сроками и значительно меньшими возможностями не получится, бюджет не потянет. В идеале, конечно, иметь многократное взаимное перекрытие зон ПВО-ПРО с системами С-500 (сверхдальний перехват и ПРО) и С-350 (дострел прорвавшихся целей и прикрытие С-500).
            Цитата: НЕКСУС
            Морфей
            странный ЗРК, вообще неоднозначный

            Очень нужная система в условиях массового применения ВТО. Основная задача - недорогой перехват ПРЛР, УРВБ, УАС, ракет РСЗО и миномётных снарядов на терминальной стадии полёта. Высочайшая огневая производительность. Эдакий "Железный купол" по-русски. В Хмеймиме можно было бы избежать ситуации с поражением авиатехники на открытой стоянке.
            Лексус
            1. Григорий_45 Сегодня, 15:30
              Цитата: Лексус
              Одними С-500 и С-400 заменить все С-300 с истекающими сроками и значительно меньшими возможностями не получится, бюджет не потянет.

              хотите сказать, что С-350 - замена "Буку" (не войсковая, конечно)?
              Меня напрягает обилие всяческих ЗРК, которые никак между собой не унифицированы. Размешенние 9М96 и 9М100 от С-350 на С-400 - это есть унификация по БК и возможность варьировать его (тип и количество) в зависимости от задачи. Нужны - только тяжелые ракеты, нет - много среднего радиуса, нужна комбинация - пожалкйста.
              Григорий_45
              1. Лексус Сегодня, 16:01
                хотите сказать, что С-350 - замена "Буку" (не войсковая, конечно)

                С-350 - замена части С-300ПС, подлежащих списанию, "на подхвате" у С-400 (500). Это в идеале. При массовом налёте ВВС и ВТО задача С-400 (500) - дальний перехват наиболее опасных целей, далее - смена позиции и перезарядка (возможно как раз на ракеты "поменьше"). В это время должны "работать" С-350. Относительная дешевизна "Витязя" по сравнению с большими собратьями позволяет нарастить количество целевых каналов за "те же" деньги.
                Размешенние 9М96 и 9М100 от С-350 на С-400 - это есть унификация по БК и возможность варьировать его (тип и количество) в зависимости от задачи.

                Принцип разумной достаточности никто не отменял. Унификация по части боекомплекта и электроники имеет место быть. Желание достичь полной универсальности может оказаться утопичным (пример F-35). В своём сегменте специализированное средство будет всегда лучше "многозадачного".
                Лексус
                1. Григорий_45 Сегодня, 16:05
                  Цитата: Лексус
                  Принцип разумной достаточности никто не отменял

                  естественно. Ровно как и то, что для каждой цели - своя ракета. Порой неразумно стрелять из пушки по воробьям
                  Цитата: Лексус
                  При массовом налёте ВТО

                  в этом случае нужно что-то недальнобойное, но очень скорострельное, многоканальное и с большим БК. С-350 тут тоже не фаворит
                  Григорий_45
                  1. Лексус Сегодня, 16:29
                    С-350 тут тоже не фаворит

                    "Курочку" надо издалека начинать "ощипывать" - "приземлить" самолёты ДРЛОУ, РЭБ, стратегические, ОТР и ТР, КР, самолёты с ПРЛР, часть самих ПРЛР. У описанных Вами средств ("Тор", "Панцирь", например) может банально не хватить времени, чтобы перехватить все цели на "проходе" через зону эффективного поражения. Так что разнозадачные комплексы с взаимным прикрытием и перекрытием - залог успеха.
                    Лексус
                    1. Григорий_45 Сегодня, 18:28
                      Цитата: Лексус
                      "Курочку" надо издалека начинать "ощипывать"

                      я собственно о том речь и вел, с той лишь разницей, что среднюю зону на себя с успехом может возложить С-400 с ЗУР 9М96 и 9М100, т.е. исполняя те же функции, что и С-350.
                      А при
                      Цитата: Григорий_45
                      При массовом налёте ВТО

                      имел в виду конечно же не
                      Цитата: Лексус
                      "Тор", "Панцирь"

                      а
                      Цитата: Григорий_45
                      что-то недальнобойное, но очень скорострельное, многоканальное и с большим БК

                      С этой функцией С-350 не справятся
                      Григорий_45
                      1. Лексус Сегодня, 18:51
                        я собственно о том речь и вел, с той лишь разницей, что среднюю зону на себя с успехом может возложить С-400 с ЗУР 9М96 и 9М100, т.е. исполняя те же функции, что и С-350.

                        Если перезарядиться успеют.
                        Лексус
            2. Григорий_45 Сегодня, 15:31
              Цитата: Лексус
              бы избежать ситуации с поражением авиатехники на открытой стоянке.

              для этого капониры строить надо)
              Но нишу Морфея понимаю.
              Григорий_45
              1. Лексус Сегодня, 16:16
                для этого капониры строить надо)

                Да, разумная фортификация уместна (в Хмеймиме однозначно). Но не всегда. К каждой авиабазе необходимы запасные аэродромы, ВПП подскока, подготовленные участки дорог. Если все их застроить капитально, то на самолёты денег не останется, они станут заранее известны неприятелю, и сами по себе не спасут от КР, боевых блоков БР, ВТО, наступающих войск.
                Лексус
      2. Viktor.12.71 Сегодня, 16:08
        Цитата: МИХАН
        На наши ПВО уже очередь большая ..Заводы работают в три смены !

        Индия забраковала С-400, журнал Defense News со ссылкой на источники в индийском Минобороны. Рекс Тиллерсон постарался пообещав передать технологии той продукции что купит у США Индия что и сыграло главную роль. В тупик зашли так же разработки (FGFA), в основном против выступает сам маршал авиации Индии Симкахути Вартхаман который то и стоял во главе этого проекта.
        Из за этого дальнейшее развитие ПАК ФА недополучит 6млрд долларов.
        Viktor.12.71
        1. Григорий_45 Сегодня, 16:33
          Цитата: Viktor.12.71
          Индия забраковала С-400

          индийским СМИ верить - себя не уважать. Они уже "браковали" израильские "Спайки" - и снова работают. Покупают втридорога "Рафали". В Индии коррупционер сидит на коррупционере и коррупционером погоняет. Их игрища вообще имеют опосредованное отношение к характеристикам вооружений. Им просто нужно время чтоб сплясать и станцевать об этом. Менталитет такой, цыганский)
          А наши системы ПВО знают и уважают во всем мире!
          Григорий_45
    3. Chertt Сегодня, 11:44
      Цитата: voyaka uh
      Между "вкладывает больше средств " и "превосходят" - большая разница

      А Россия в гегемоны не рвется. Нам не надо превосходить (хотя мы превосходим), Хватит и возможности отразить нападения "потенциального противника", и нанесения ему "недопустимого ущерба"
      Chertt
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:55
        Chertt Сегодня, 11:44 ↑ Новый
        Цитата: voyaka uh
        Между "вкладывает больше средств " и "превосходят" - большая разница
        А Россия в гегемоны не рвется. Нам не надо превосходить (хотя мы превосходим), Хватит и возможности отразить нападения "потенциального противника", и нанесения ему "недопустимого ущерба"

        hi ! Хотелось бы предполагать, что так и будет. Но вся эта возня вокруг вопроса - кто кого, это большая игра двух (без Китая) разведок и особенно контрразведок. Очень надеюсь, что тут мы мерикатосам не проиграем.
        a.s.zzz888
        1. Chertt Сегодня, 12:07
          Цитата: a.s.zzz888
          Но вся эта возня вокруг вопроса - кто кого, это большая игра двух (без Китая) разведок и особенно контрразведок. Очень надеюсь, что тут мы мерикатосам не проиграем.

          hi Минус такой игры, мы не видим изменяющегося счета, кто выигрывает в данную минуту, Можем только догадываться
          Chertt
      2. Гигант мысли Сегодня, 12:08
        Подобные публичные заявления американских экспертов надо рассматривать по большей степени, как очередную попытку выбить из законодателей побольше бюджетных средств и не более того.
        Гигант мысли
        1. Chertt Сегодня, 12:15
          Почти все публичные заявления военных экспертов, можно рассматривать как попытку выбить побольше бюджетных средств. Просто есть степень адекватности. Одно дело когда больной министр обороны Британии откровенно бредит, и другое когда американцы говорят что система ПВО\ПРО у них отсутствует или не развита
          Chertt
    4. Лопатов Сегодня, 11:51
      Дело в условиях применения высокоточного вооружения большой дальности. У американцев присутствовало явное "головокружение от успехов" в области спутниковых систем глобального позиционирования, и они пихали элементы ЖПС куда надо и куда не надо, зачастую отказываясь от весьма эффективных разработок, не применяющих эту систему

      У нас же изначально средства поражения разрабатывали в расчёте на активное противодействие как РЭП, так и ПВО/ПРО поля боя.

      И именно в контексте пресловутого A2/AD эксперт пишет об отставании
      Лопатов
    5. влад66 Сегодня, 12:40
      что для ответа на существующие вызовы Пентагону следует отказаться от «амбициозных проектов» и изменить структуру финансирования военных разработок.

      Вот и весь ответ, главное дайте больше денег, а там и Луну с неба достанем. laughing
      влад66
    6. _Ugene_ Сегодня, 14:07
      В ПВО вполне возможно, а вот с высокоточным пока не очень. Или вы считаете что и про ПВО неправда?
      _Ugene_
      1. voyaka uh Сегодня, 19:24
        Эквивалента системы Иджис в России нет.
        Когда доделают С-500 и создадут информационную сеть, подобную Иджис,
        можно будет говорить о равенстве в дальней ПВО/ПРО.
        voyaka uh
        1. Комментарий был удален.
        2. _Jack_ Сегодня, 20:19
          Иджис ПРО пока плачевные результаты демонстрирует, а без действующей ПРО зачем БИУС? Чем она управляет, ракетами, которые не могут цель сбить? У нас пока совсем нет дальней ПРО, у них есть, но толку от неё нет, можно сказать тут на данный момент паритет ибо в случае массированного обмена БР результат будет примерно одинаковый - всем каюк и не важно 10% собьют или 20.
          И вообще в области глобальной ПРО пока не видно результата ни у кого, тут меч значительно сильнее щита и продолжает развиваться - маневрирующие боеголовки, ложные цели и т.д. А современные ПРО не могут в самых тепличных условиях показать приемлемый рез-т.
          _Jack_
        3. poquello Сегодня, 20:40
          Цитата: voyaka uh
          Эквивалента системы Иджис в России нет.
          Когда доделают С-500 и создадут информационную сеть, подобную Иджис,
          можно будет говорить о равенстве в дальней ПВО/ПРО.

          его пару лет назад взялись делать из-за дешевизны, думаю уже .
          Про сеть и равенство ну не смешите, как это Г у них перехватывает у нас её бы дальше завода не пустили.
          poquello
        4. Григорий_45 Сегодня, 21:02
          Цитата: voyaka uh
          Эквивалента системы Иджис в России нет.

          такого эквивалента и не надо. Это не зонтик - это сито.
          Эффективность GBI - 47%
          THAAD - 70%,
          SM - примерно столько же.
          А заявляли - не менее 0,9. Причем все пуски - в тепличных условиях по устаревшим целям. Это как мы бы создавали броню против ядер, а противник вдруг приехал с нарезными длиннокалиберными пушками с бронебойными снарядами. Хорошо потрудились, чего уж там... То, что функция заложена - это не значит, что она работает. У деда в старой шестерке тоже лампочка в стопе целая стояла - то горела, то не горела...
          Григорий_45
    7. Чарик Сегодня, 19:03
      значит вклад больших средств привёл к результатам превосходящим американские разработки
      Чарик
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:35
    Адекватные в общем-то слова адекватного эксперта . За исключением вот этого :
    Соединенные Штаты уступают России, которая по сравнению с ними вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности,
    Уж их-то миллиарды помиллиарднистнее наших будут на порядок smile
    КВУ-НСвД
  3. poquello Сегодня, 11:35
    кто бы сомневался, всё равно орать будут что буржуйское это круть - ибо продавать надо
    poquello
    1. МИХАН Сегодня, 11:46
      Цитата: poquello
      кто бы сомневался, всё равно орать будут что буржуйское это круть - ибо продавать надо

      Раньше помнится форумчанин "профессор" в "рубрике фото", постоянно выкладывал качественные фотки вооружения США и стран нато.. И нам в то время особо нечего было ответить (в 2013 году )..
      Сейчас заткнулся и ехидничает от злобы..Вот такие дела творились помнится братцы!
      А сейчас ,нам есть чем гордится и я дюже рад этому .. soldier
      МИХАН
  4. Горный стрелок Сегодня, 11:41
    У гегемона началось "жим-жим"? Он наконец понял, что безнаказанно гегемонить больше не дадут?
    И надо напрягаться, производство раскручивать, науку нацеливать на результат, а не на распил бюджета...
    Горный стрелок
  5. ljoha_d Сегодня, 11:41
    Что то эти всё чаще стали признавать наше преимущество, видимо что бы увеличить свой бюджета, но вот на политической арене наше преимущество куда то испаряется и делая обоснование на этом выводе ни о каком нашем преимуществе речь на самом деле не идёт (к сожалению)
    ljoha_d
    1. Громобой Сегодня, 11:57
      Цитата: ljoha_d
      Что то эти всё чаще стали признавать наше преимущество, видимо что бы увеличить свой бюджета,

      Конкретно про этого эксперта можно сказать,что организация в которой он работает(Центр новой американской безопасности-ЦНАБ) это мозговой штаб демократов.Поэтому так любезно дал интервью РТ и сказал именно то,что "иностранный агент" и хотел услышать.
      А то,что плакался на малый бюджет отпускаемый на оборону тоже понятно.Финансирование центра осуществляется производителями вооружений и компаниями, сотрудничающими с оборонным ведомством (AccentureFederal Services, BAE Systems, Boeing, DRS Technologies, Northrop Grumman), финансовыми компаниями (Bernard L. Schwartz Investments, Prudential Financial), фондами (Carnegie Corporation of New York, The William and Flora Hewlett Foundation, PloughsharesFund, Smith Richardson Foundation, ZakFamily Charitable Trust)
      Громобой
  6. Lesorub Сегодня, 11:45
    Наращивание военного потенциала это хорошо! Но не нужно забывать о экономической безопасности и наращивании данного потенциала!
    Lesorub
    1. sapporo1959 Сегодня, 12:29
      В СССР то же было много оружия,но колбаса и кока-кола почему то это оружие быстро победила.Так что поднимай не поднимай оборонку,но если зад гол и тощ,то возможно и повторение...
      sapporo1959
  7. Alex-a832 Сегодня, 11:55
    Путь к противодействию этим угрозам очевиден

    Забавная риторика: ПВО - это оружие защиты и оно размещено в пределах наших границ. Наши ПВО могут угрожать только тому, кто собирается на нас нападать. С Китаем та же история. Вывод: американцы заявляют об угрозе противодействия в случае их нападения на Россию и Китай.
    Alex-a832
  8. Rusland Сегодня, 11:59
    Не стоять на месте, время подкидывает новые требования к видам оружия. Производить, испытывать, продавать, на вырученные средства дальнейшее развитие производства и выпуск продукции. Хотелось бы, что так есть и будет.
    Rusland
    1. notingem Сегодня, 12:27
      Было при СССР такое соглашение Газ Трубы. Продаем на Запад газ на Западе покупаем трубы. Очень похоже
      notingem
  9. Vard Сегодня, 11:59
    США губит жадность... https://echo.msk.ru/blog/fritz_morgen/1026000-ech
    o/
    Vard
  10. Rokiii Сегодня, 12:00
    такими темпами скоро американские игсперты признают и превосходство российского вмф над своим флотом...а если еще допилят полимент-редут,не говоря уже про циркон то уххх ..сразу же все амеровские моряки моментально израсходуют запасы памперсов и побегут увольнительную писать smile
    Rokiii
  11. tosha.chuhontzev Сегодня, 12:17
    А не кажется ли странным, что американские космические проекты являются одни из самых передовых и вдруг отставание в таких простых вещах?
    tosha.chuhontzev
    1. Григорий_45 Сегодня, 18:49
      Цитата: tosha.chuhontzev
      и вдруг отставание в таких простых вещах?

      в каких? ВТО они себе делают, а вместо ПВО ударились в ПРО
      Григорий_45
      1. tosha.chuhontzev Сегодня, 19:18
        включите ментальные габариты и не читайте за обедом советских газет.
        tosha.chuhontzev
        1. Григорий_45 Сегодня, 19:26
          торсионные поля не надо экранировать? А Труд пишет про американскоое ВТО и ПРО?
          Ирония хороша. когда нечего сказать)
          Григорий_45
          1. tosha.chuhontzev Сегодня, 19:36
            Григорий, ознакомьтесь более внимательней с реальными космическими проектами NASA, которые не в состоянии осуществить ни одна страна мира. Соблаговолите пожалуйста.
            tosha.chuhontzev
            1. Григорий_45 Сегодня, 21:26
              Цитата: tosha.chuhontzev
              ознакомьтесь более внимательней с реальными космическими проектами NASA

              Я даже бодаться за космос не стану (хотя есть что припомнить). Мы за ВТО и ПРО / ПВО говорим. Ну вы понятно - на своей волне. Желаю Вам на ней приятного путешествия hi
              Григорий_45
  12. notingem Сегодня, 12:22
    Странно. Мы всех превосходим а самолеты наши заваливают. Очень странно
    notingem
    1. Григорий_45 Сегодня, 15:46
      Цитата: notingem
      а самолеты наши заваливают

      покажите хоть один несбиваемый самолет. А заодно непробиваемый танк и непотопляемый корабль
      Григорий_45
  13. alta Сегодня, 12:23
    Путь к противодействию этим угрозам очевиден: необходимо направить дополнительные средства на усовершенствование способности нанесения ударов большой дальности, на разработку беспилотных самолётов-невидимок, способных отслеживать движущиеся цели, передовых боеприпасов, а также средств ведения радиоэлектронной борьбы и нанесения подводных ударов,[i][/i]
    Куда еще больше вкладывить США в вооружение: бюджет России на вооружение - 46 млрд. долларов, а США - 700 млрд.
    Статья напомнила подобные статьи перед разгромом в 1982 г. советских новейших ПВО в Сирии.
    Военный корресподент Храмчихин (Военное строительство в России. «Знамя» 2005, №12) напомнил, что одной из главных причин перестройки стал разгром, который израильская авиация учинила сирийской системе ПВО в ливанской долине Бекаа 9—10 июня 1982 года.
    Списать катастрофу на обычную недееспособность арабов было нельзя, в кабинах уничтоженных ЗРК сидели рядом с сирийцами советские инструкторы.
    Уровень вооружения Израиля (США) превосходил уровень вооружения Советов.
    alta
    1. Катерник Сегодня, 13:32
      Фантазер. И кстати предатель .... .
      Катерник
      1. Rokiii Сегодня, 13:55
        отнюдь..
        https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%
        D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%
        D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0_19%C2%BB
        Rokiii
    2. sivuch Сегодня, 15:23
      Знаете , подобный бред лучше не постить . Никакой новейшей техники в 1982 году в Сирии не было , что меня , как гражданина Израиля , вполне устраивает . К этому наложились ошибки сирийского командования и их советских советников . Поэтому получилась победа не менее масштабная , чем в 67 году .
      sivuch
  14. Strashila Сегодня, 12:24
    Ради роста бюджета, они еще не то заявят.
    Strashila
  15. Самара_63 Сегодня, 13:22
    Ещё бы наших инженеров-конструкторов на РКЦ Прогресс в Самаре продвигали бы по уму а не по кумовству, Янки вообще в яме оказались бы!
    Самара_63
  16. sabakina Сегодня, 13:35
    Ребята, кто в курсе, что за хрень в центре фото?
    sabakina
    1. Самара_63 Сегодня, 14:24
      С-300...модификация
      Самара_63
    2. Григорий_45 Сегодня, 15:41
      Цитата: sabakina
      кто в курсе, что за хрень в центре фото?

      С-300ВМ "Антей-2500", войсковая модификация "паркетного" С-300
      Григорий_45
  17. dvvv Сегодня, 13:57
    Странный тут народ подобрался, все любители чем-то мерятся. Отдельно рассматривать любой род войск и вид вооружений не имеет смысла. Самый лучшие войска или системы ПВО самостоятельно только мишень на полигоне. Крупные страны сильно интегрированы мировую экономику и поэтому большие войны это колапс экономики и это просто не выгодно крупному бизнесу. Другое дело локальные войны, когда надо что-то отжать или кого-то напугать, тут другой расклад и другое вооружение требуется.
    Так и ПВО с полным прикрытием страны такой как Россия практически невозможно, а надежно прикрыть отдельные промышленные узлы или объекты, вполне возможно и нужно, чтобы противник , а кроме США это вообще никто не рассматривается, понимал что получит ответный и неприемлимый удар, а это вдвойне не выгодно. Смотрите на корейцев, которые имеют дико отсталое вооружение, но реально угрожают нанести неприемлимый урон пусть не США, а соседям и уже трогать его никто не хочет.
    dvvv
    1. sivuch Сегодня, 15:34
      Да с этим никто и не спорит .Одно ПВО никого победить не в состоянии .
      sivuch
    2. Григорий_45 Сегодня, 15:44
      Цитата: dvvv
      системы ПВО самостоятельно только мишень на полигоне

      ПВО - это не только ЗРК и ЗСУ, это авиация ПВО и различные КП и РЛС. Как-то так получалось, что страны, не обладающие им, быстро вбиваются в каменный век несколькими ударами "топора"
      Григорий_45
      1. dvvv Сегодня, 17:29
        Вот смотри сколько у тебя на погоне звездей, типа умный! Один род войск никогда не воюет и не должен! Стоит получить удар, как надо тут же валить в ответ аэродромы противника, склады, его инфраструктуру, т.е. надо нанести ответный удар противнику который неприемлим для него, ему просто не захочется нападать! Вот у амеров вообще нет и не было сплошного ПВО страны и ничего! Они полагали что на них не нападут самолетики потому как далеко, а стратеги надо сбивать авиацией ПВО! Вот ПРО у них есть и было, потому как точно знали что прилетит и если это случится надо обороняться! С умным видом рассуждать как хорошо какой-то комплекс ПВО сбивает самолёты противника не имеет смысла, если не иметь ввиду для чего и когда и самое главное кто его применяет! Вот даже сейчас в Сирии то что там стоит имеет максимум 2 боекомплекта , которые легко расстрелять и тогда самый хваленый С-400 станет просто горой металла! ПВО и ПРО должны обеспечить возможность нанести ответный удар ! Вот сирийский аэродром "топорами" накрыли и всего 50шт! Ну было бы там ПВО и что? Тогда 100шт "топоров" и тот же результат! А если бы знали американцы, что к ним в ответ прилетит 25 "Калибров", то желание нападать даже не возникло бы! НАТО никгда не будет нападать на Россию и не потому что есть у нее С-400 или нет и не от того что это очень хороший комплекс, в чём я не уверен, а потому что 50 Калибров или чего еще долетит до европейских 50 элетроподстанций и вся , подчёркиваю вся Европа потухнет на несколько месяцев, а это им точно не нужно! Москва вообще от 10 "топоров" которые долетят потухнет и кто и как тогда захочет воевать? Никогда ПВО не имеет 100% гарантии уничтожения целей! Если из 100 "топоров" долетит до московских подстанций 10шт и это очень хорошо если так, думаю ПВО и половину не собьёт, то это катастрофа Москве и всей стране! Мелкие страны, которые попадают под раздачу амеров не могут иметь серьёзной ПВО по определению и денег нету на это.
        dvvv
        1. Григорий_45 Сегодня, 18:35
          Цитата: dvvv
          Один род войск никогда не воюет и не должен!

          а я где-то утверждал, что одним только ПВО можно решить исход войны?
          Написали то вы много, да почти все не по сути. Краткость сестра таланта, но она в отлучке (или отключке)? Ударные средства нужно прикрывать от атак, иначе никак, они сами первыми и падут при первом ударе. Вы ударяетесь из крайности в крайность. Да и вообще много спорного написали, а кое в чем и себе противореча.
          Всего доброго hi
          Григорий_45
  18. Ураган70 Сегодня, 17:40
    Цитата: voyaka uh
    Американец сказал:
    "...вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по
    нанесению высокоточных ударов большой дальности"

    Между "вкладывает больше средств " и "превосходят" - большая разница. smile

    Еврей завидует? Вот натура, все что не касается кошерных нужно изгадить...
    Ураган70
  19. Ураган70 Сегодня, 17:42
    Цитата: Владимир16
    Цитата: профессор
    пилот вызвал огонь на себя, а не на находящихся по близости боевиков.

    Вот действительно еврейский взгляд на ситуацию. Вы сударь еще предложите купить в этот момент боевиков. Срочный перевод шекелей всем стреляющим. Мгновенное принятие ислама. Разворот на головой черного флага.
    Главное чтобы вас не трогали. negative

    Браво! Лучше не скажешь!
    Ураган70
  20. Ураган70 Сегодня, 17:46
    Цитата: viktor.
    Профессор раскажика как бы в подобной ситуации действовала израильская армия,когда счет шёл на минуты????

    Тикала бы в эвакуацию, как и показывает История от начала времён!
    Ураган70
  21. Ураган70 Сегодня, 17:48
    Цитата: sivuch
    Знаете , подобный бред лучше не постить . Никакой новейшей техники в 1982 году в Сирии не было , что меня , как гражданина Израиля , вполне устраивает . К этому наложились ошибки сирийского командования и их советских советников . Поэтому получилась победа не менее масштабная , чем в 67 году .

    Не ошибается тот, кто ничего не делает, например еврей из Израиля?
    Ураган70
    1. sivuch Сегодня, 18:40
      Это где я такое писал ?
      Евреи из Израиля тоже ошибались - в 1973 году за это пришлось платить . Перед Второй ливанской тоже было ошибок предостаточно . Но , по крайней мере , многократного хождения по граблям не было .
      sivuch
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