Американский эксперт признал преимущество РФ в системах ПВО и высокоточном оружии

Соединенные Штаты уступают России, которая по сравнению с ними вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также в модернизацию комплексных систем ПВО, средств и методов радиоэлектронной борьбы,

Путь к противодействию этим угрозам очевиден: необходимо направить дополнительные средства на усовершенствование способности нанесения ударов большой дальности, на разработку беспилотных самолётов-невидимок, способных отслеживать движущиеся цели, передовых боеприпасов, а также средств ведения радиоэлектронной борьбы и нанесения подводных ударов,