Глава Крыма напомнил о годовщине Ялтинской конференции

В Ялте государства с разными идеологиями, интересами и взглядами на вопросы глобальной политики смогли найти точки соприкосновения в интересах мира и стабильности. Это один из главных уроков Ялтинской конференции,

Проведение конференции в Крыму свидетельствовало о признании союзниками решающего вклада СССР в разгром нацистской Германии. К слову, Украина и Белоруссия стали членами ООН именно благодаря решению, принятому в феврале сорок пятого в Ялте. На этом настоял Сталин,