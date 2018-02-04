Глава Крыма напомнил о годовщине Ялтинской конференции
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о годовщине начала Ялтинской конференции, назвав ее главными итогами поиск точек соприкосновения государствами с различными идеологиями и признание решающего вклада Советского Союза в разгром фашистской Германии.
73 года назад в Ливадийском дворце началась Ялтинская конференция союзных держав, «на которой лидеры "большой тройки" – Сталин, Рузвельт и Черчилль – определили основы послевоенного миропорядка», написал Аксенов в Фейсбуке.
Как заявлял Черчилль, «никогда еще в мировой истории в одном месте не концентрировалась такая гигантская мощь».
Другой урок конференции, заключался в том, что «ключевым фактором мировой стабильности является сильная и самостоятельная Россия, с которой вынуждены считаться "западные партнеры"», заключил глава Крыма.
73 года назад в Ливадийском дворце началась Ялтинская конференция союзных держав, «на которой лидеры "большой тройки" – Сталин, Рузвельт и Черчилль – определили основы послевоенного миропорядка», написал Аксенов в Фейсбуке.
В Ялте государства с разными идеологиями, интересами и взглядами на вопросы глобальной политики смогли найти точки соприкосновения в интересах мира и стабильности. Это один из главных уроков Ялтинской конференции,подчеркнул он.
Как заявлял Черчилль, «никогда еще в мировой истории в одном месте не концентрировалась такая гигантская мощь».
Проведение конференции в Крыму свидетельствовало о признании союзниками решающего вклада СССР в разгром нацистской Германии. К слову, Украина и Белоруссия стали членами ООН именно благодаря решению, принятому в феврале сорок пятого в Ялте. На этом настоял Сталин,отметил Аксенов.
Другой урок конференции, заключался в том, что «ключевым фактором мировой стабильности является сильная и самостоятельная Россия, с которой вынуждены считаться "западные партнеры"», заключил глава Крыма.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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