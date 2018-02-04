23:13 04 февраля

Глава Крыма напомнил о годовщине Ялтинской конференции

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о годовщине начала Ялтинской конференции, назвав ее главными итогами поиск точек соприкосновения государствами с различными идеологиями и признание решающего вклада Советского Союза в разгром фашистской Германии.



73 года назад в Ливадийском дворце началась Ялтинская конференция союзных держав, «на которой лидеры "большой тройки" – Сталин, Рузвельт и Черчилль – определили основы послевоенного миропорядка», написал Аксенов в Фейсбуке.


В Ялте государства с разными идеологиями, интересами и взглядами на вопросы глобальной политики смогли найти точки соприкосновения в интересах мира и стабильности. Это один из главных уроков Ялтинской конференции,
подчеркнул он.

Как заявлял Черчилль, «никогда еще в мировой истории в одном месте не концентрировалась такая гигантская мощь».

Проведение конференции в Крыму свидетельствовало о признании союзниками решающего вклада СССР в разгром нацистской Германии. К слову, Украина и Белоруссия стали членами ООН именно благодаря решению, принятому в феврале сорок пятого в Ялте. На этом настоял Сталин,
отметил Аксенов.

Другой урок конференции, заключался в том, что «ключевым фактором мировой стабильности является сильная и самостоятельная Россия, с которой вынуждены считаться "западные партнеры"», заключил глава Крыма.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. 210окв Сегодня, 13:51
    А про это уже забыли кстати.И в Вашингтоне и в Лондоне
    210окв
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:55
      Придёт время = всё сразу вспомнят
      КВУ-НСвД
      1. МИХАН Сегодня, 14:01
        Черчель на фото явно недовольный ..хе хе Русофоб тот еще был!
        Наварились они на России и войне баснословно .. Сейчас опять пытаются нас с кем нибудь стравить..Не выйдет господа ! Как бы вам не пришлось оказаться на месте СССР.. Я бы понаблюдал . руки потирая хе хе
        МИХАН
        1. Сомневающийся Сегодня, 14:08
          Про "наварились" поподробнее, а то языком молоть, не мешки ворочать...
          Сомневающийся
        2. askort154 Сегодня, 14:24
          МИХАН....Черчель на фото явно недовольный ..хе хе Русофоб тот еще был!

          Нет, Виталий, ты не физиономист. wink
          Смотрим внимательно:
          Рузвельт - смотрит в пространство , взгляд безучастный.
          Черчилль - грустно смотрит в сторону обоих, типа - Да, вы меня сделали.
          Сталин смотрит прямо в камеру, с едва заметной улыбкой-усмешкой и иронией на лице , типа - ну что господа "буржуи", приплыли ?!
          Хотя, по справедливости, в центре должен был сидеть Сталин. yes
          askort154
          1. сибиралт Сегодня, 15:14
            Ага. Англосаксы сели рядом. Черчелю похмелиться приспело, а Сталин фотосессию устроил. Отсюда и его недовольство. К тому же, в присутствии Сталина и Молотова все шляпы сняли. Уважали, однако!: winked
            сибиралт
      2. svp67 Сегодня, 14:37
        Цитата: КВУ-НСвД
        Придёт время = всё сразу вспомнят

        Только если МЫ ИМ СИЛЬНО напомним или же не менее сильно БУДЕМ НУЖНЫ, сами - НИ КОГДА. Так как это рушит их теорию, что во ВМВ победили США
        svp67
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:42
          Только если МЫ ИМ СИЛЬНО напомним или же не менее сильно БУДЕМ НУЖНЫ, сами - НИ КОГДА.
          А как иначе ? Не на "основании международного права" же...Договариваются с сильными , слабым навязывают свои условия . Се ля ви
          КВУ-НСвД
          1. cniza Сегодня, 16:55
            Цитата: svp67
            Цитата: КВУ-НСвД
            Придёт время = всё сразу вспомнят

            Только если МЫ ИМ СИЛЬНО напомним или же не менее сильно БУДЕМ НУЖНЫ, сами - НИ КОГДА. Так как это рушит их теорию, что во ВМВ победили США


            Уже давно напрашиваются , что бы напомнили.
            cniza
    2. Александр 3 Сегодня, 14:00
      Надо в Вашингтон и Лондон прислать фотографию какая в статье.
      Александр 3
      1. ul_vitalii Сегодня, 14:02
        Не поверят, скажут фотомонтаж.
        ul_vitalii
        1. Лексус Сегодня, 14:27
          Можно с оказией отправить другое фото

          Пусть напрягутся единственной оставшейся извилиной, которая ведёт от рта до нижней части спины.
          Лексус
          1. 210окв Сегодня, 14:48
            И с припиской.."Наши "факельщиков" в плен не брали..."
            Цитата: Лексус
            Можно с оказией отправить другое фото

            Пусть напрягутся единственной оставшейся извилиной, которая ведёт от рта до нижней части спины.
            210окв
            1. Лексус Сегодня, 15:18
              И с припиской.."Наши "факельщиков" в плен не брали..."

              Добрый день! hi
              С поджигателями испокон веков никто особо не церемонился. А у нас особенно. Лучше перебдеть, когда большинство строений из дерева. Как говорится, с тех давних пор, отношение к разного рода "пироманам" в генной памяти засело.
              Лексус
    3. влад66 Сегодня, 14:06
      В Ялте государства с разными идеологиями, интересами и взглядами на вопросы глобальной политики смогли найти точки соприкосновения в интересах мира и стабильности. Это один из главных уроков Ялтинской конференции,

      Что не помешало их потомкам в конце 20-го века разрушить с упоением и СССР и Ялтинские договоренности. yes
      влад66
      1. cniza Сегодня, 16:56
        К сожалению , разрушают то , что дают разрушить.
        cniza
    4. ul_vitalii Сегодня, 14:08
      Цитата: 210окв
      А про это уже забыли кстати.И в Вашингтоне и в Лондоне

      Это не приятный факт для них, из их биографии.
      ul_vitalii
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:54
    Тогда и в голову прийти не могло, что такую страну победившую фашизм, порвут подонки на Россию и все остальное!
    Геркулесыч
    1. ul_vitalii Сегодня, 14:05
      Причём всё остальное вдребезги.
      ul_vitalii
  3. askort154 Сегодня, 13:54
    Это фото надо сделать фоном на всех визитках представителей МИД стран ООН.
    askort154
  4. samarin1969 Сегодня, 14:22
    Через год Черчилль произнесёт Фултонскую речь и союзники снова станут врагами. Сталину не "союзники" не допустят расширить влияние в Средиземноморье и в Иране ...
    С Россией "партнёры" могут дружить только "против кого-то". ...Объективно США, Польша и Украина больше выиграли от договорённостей в Ялте. России в итоге остался только анклав Калининградской области и право вето в Совбезе.
    samarin1969
  5. masyanya Сегодня, 14:42
    В Ялте, в 1945-м году, встретились Сталин, Черчилль и Рузвельт. На этой встрече решался вопрос о переделе европейских границ после, уже грядущего, окончания войны. И Черчилль с Рузвельтом предложили Сталину:
    -Иосиф Виссарионович! Отдай нам Крым, а мы за это отдадим тебе таких же размеров кусок Германии.
    Сталин подумал немного и со свойственным ему акцентом говорит:
    -Если ви отгадаете мою загадку, то отдам вам Крим.
    И показывает Черчиллю и Рузвельту три пальца левой руки: большой, средний и указательный.
    -Какой из этих трёх пальцев сэрэдний?
    спросил Сталин.
    Черчилль удивился простоте загадки и ухватился за указательный палец:
    Вот средний!
    -Нэээт…, нэ угадал,
    ответил Сталин.
    Рузвельт посчитал, что Сталин хитрит, и надо выбирать их всех 5-и пальцев руки. Поэтому он указал на средний палец.
    -Нэээт…, и ты нэ угадал,
    ответил Сталин. После чего сложил кукиш из трёх пальцев своей левой руки и показал его Черчиллю с Рузвельтом:
    Вот сэрэдний! Вот вам наш Крим! wink
    masyanya
  6. юра яковлев Сегодня, 14:46
    Аксенову нужно было напомнить, что на момент проведения Ялтинской конференции Крым был российским.
    юра яковлев
    1. сибиралт Сегодня, 15:31
      Это ничего не меняет, если говорить не о членстве в ООН, а не о Совбезе.
      сибиралт
  7. iouris Сегодня, 16:55
    Все помнят. По поводу годовщины полезно проводить международные научно-практические конференции, а не оправдываться.
    iouris
  8. фа2998 Сегодня, 17:09
    Цитата: МИХАН
    Черчель на фото явно недовольный ..хе хе Русофоб тот еще был!

    Не русофоб, он антикоммунистом, антибольшевистом был.Но как только Германия на нас напала, тут же предложил помощь, забыв о своих пристрастиях. Прочтите речь Черчилля от 22.06.41. hi
    фа2998
    1. KaPToC Сегодня, 21:22
      Цитата: фа2998
      Не русофоб, он антикоммунистом, антибольшевистом был.

      Идеология - всего лишь инструмент.
      KaPToC
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