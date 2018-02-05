В Эстонии стартовало учение «Зимний лагерь»

В учении Talvelaager примут участие эстонские кадровые военные, личный состав батальона НАТО из Великобритании и Дании, а также ополченцы из кайтселиита,

Учение Talvelaager 2018 («Зимний лагерь 2018»), в котором примут участие более тысячи военнослужащих эстонской армии, дислоцированного в республике многонационального батальона НАТО и отряды военизированного ополчения кайтселиит («Союз обороны»), стартовали сегодня на Центральном армейском полигоне и на стрельбище в Соодла, передает РИА Новости говорится в релизе Главного штаба эстонских Сил обороны.Напомним, в 2016 году на саммите НАТО было принято решение о размещении в странах Балтии и Польше многонациональных батальонных групп на основе ротации. В составе «эстонского» батальона около 1200 военнослужащих из Британии и Франции. Он дислоцирован в Тапа с апреля 2017-го. Командование батальоном осуществляют британские офицеры.Великобритания перебросила в Эстонию более 800 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2, БМП Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронетранспортеры Bulldog.В начале этого года французский контингент батальона сменили военнослужащие из Дании.