11:08 05 февраля
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В Эстонии стартовало учение «Зимний лагерь»

Учение Talvelaager 2018 («Зимний лагерь 2018»), в котором примут участие более тысячи военнослужащих эстонской армии, дислоцированного в республике многонационального батальона НАТО и отряды военизированного ополчения кайтселиит («Союз обороны»), стартовали сегодня на Центральном армейском полигоне и на стрельбище в Соодла, передает РИА Новости.



В учении Talvelaager примут участие эстонские кадровые военные, личный состав батальона НАТО из Великобритании и Дании, а также ополченцы из кайтселиита,
говорится в релизе Главного штаба эстонских Сил обороны.


Напомним, в 2016 году на саммите НАТО было принято решение о размещении в странах Балтии и Польше многонациональных батальонных групп на основе ротации. В составе «эстонского» батальона около 1200 военнослужащих из Британии и Франции. Он дислоцирован в Тапа с апреля 2017-го. Командование батальоном осуществляют британские офицеры.

Великобритания перебросила в Эстонию более 800 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2, БМП Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронетранспортеры Bulldog.

В начале этого года французский контингент батальона сменили военнослужащие из Дании.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 09:26
    Сказать что это чушь нельзя.Угроза для нас есть и она нарастает.И преуменьшать силы этих батальонов было бы неверно.
    210окв
    1. ul_vitalii Сегодня, 09:33
      Какое бы войско перед нами не стояло, оно требует к себе внимание, сил и средств.
      ul_vitalii
      1. Гигант мысли Сегодня, 09:36
        НАТО всерьёз готовится к войне с Россией, сумасшедшие одним словом, видимо, историю в школе плохо изучали.
        Гигант мысли
      2. Чёрный Сегодня, 09:47
        .Угроза для нас есть и она нарастает.И преуменьшать силы этих батальонов было бы неверно.

        Нато никогда не ришится на сухопутную операцию на территории РФ....
        Чёрный
    2. влад66 Сегодня, 09:41
      В учении Talvelaager примут участие эстонские кадровые военные, личный состав батальона НАТО из Великобритании и Дании, а также ополченцы из кайтселиита,

      Примут,обязательно примут. bully
      влад66
      1. Подрезчик Сегодня, 10:21
        Что-то не слышно возмущений политиков (российских, белорусских!) по поводу проведения этих учений! В сентябре 17-го, во время ЗАПАД-2017 почти каждый вонючий натовский сержант вопил о российско-белорусской угрозе, напрашивались!!! Политики, АУ-АУ!!! am Языки в одном месте???
        Подрезчик
  2. Комментарий был удален.
  3. seregatara1969 Сегодня, 09:28
    зимний лагерь без снега - фальшиво! против русских так не воюют !
    seregatara1969
  4. svp67 Сегодня, 09:30
    В Эстонии стартовало учение «Зимний лагерь»
    Зимний...это они так от клещей спасаются, что ли? А то помнится летом они их там ДОСТАЛИ...
    svp67
    1. bubalik Сегодня, 10:02
      И какая температура сейчас в Эстонии?
      ,,просто вспомнилось ,что неделю назад были морозы в Сибири и в новостях про детей говорили,,


      ,
      ,учения"Зимний лагерь
      " lol
      bubalik
      1. svp67 Сегодня, 10:09
        Цитата: bubalik
        И какая температура сейчас в Эстонии?
        В пределах -7
        svp67
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:34
    учение «Зимний лагерь»
    Эстонцам стоит задуматься над названием учений. Не предполагают ли их "союзники", что эстонцев в ближайшем будущем ожидает дорога дальняя, холодная Сибирь и лагерь для выветривания русофобии?
    rotmistr60
  6. кипеж Сегодня, 09:35
    Хорошее название учений
    Если б не НАТО, это было бы большим лагерем военнопленных
    Хотя
    Может и НАТО не проблема
    кипеж
  7. Дормидонт Сегодня, 09:40
    Заветам дедовским верны
    Дормидонт
  8. badandrew Сегодня, 10:05
    Что сволочи с моим родным городом делают
    badandrew
  9. taiga2018 Сегодня, 10:36
    ну раз это в Эстонии,то учения "Зимний лагерь" незаметно для самих участников плавно перейдут в весенний а там и в летний лагерь...
    taiga2018
  10. Комментарий был удален.
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