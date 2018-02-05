11:04 05 февраля
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National Interest поведал о «монструозной» российской корабельной установке

Российская 130-мм корабельная автоматическая пушка АК-130 – на сегодня один из лучших образцов артиллерийского вооружения, пишет журнал National Interest.



«АК-130 позволяет делать 80 выстрелов в минуту, снаряд массой около 33 килограммов способен поразить цель на расстоянии до 23 километров. Система оснащена РЛС сопровождения цели, баллистическим вычислителем и лазерным дальномером. При этом вес системы очень велик – более 100 тонн, еще около 40 тонн – масса погреба. Для сравнения, американская 127-миллиметровая одноствольная установка Mk 45 весит 45 тонн, однако, в ее погребе лишь 20 готовых к выстрелу зарядов. Российская пушка может нести в девять раз больше снарядов», – приводит статью РИА Новости.


Благодаря таким ТТХ, как скорострельность, масса снаряда и большой боекомплект, «АК-130 может считаться одной из лучших корабельных артиллерийских установок для защиты от роя беспилотников», отмечает издание.

Данные характеристики также означают, что «пушка превосходно подходит для огневой поддержки сухопутных войск и представляет смертельную угрозу для любого корабля противника, оказавшегося в зоне поражения».

По данным автора, история происхождения этой «монструозной» артиллерийской системы восходит к временам Второй мировой, «когда советские моряки были недовольны низкой скорострельностью орудий калибра 100-130 миллиметров, мешавшей эффективно использовать их против вражеской авиации».

Разработка установки велась в пятидесятые годы, «однако в 1957 году Никита Хрущев запретил создание морских пушек калибром более 76 миллиметров», напоминает издание.

Из-за этого решения крупнокалиберная артиллерия советских кораблей долгое время оставалась малоэффективной, пока, наконец, в 1967 году не началась работа над современной автоматической пушкой. «Уже первые одноствольные 130-мм установки, выпущенные в 1969 году, имели много общего с АК-130. Двуствольная система, получившая это название, была принята на вооружение в 1985 году», заключает автор.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 23

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  1. А. Привалов Сегодня, 09:50
    Да, "мухобойка" та ещё. Однако, старые девайсы в новых условиях, с современным электронным сопровождением ещё очень и очень могут пригодиться.
    А. Привалов
    1. майор Юрик Сегодня, 09:55
      Вещь хорошая,безусловно,вызывает острое желание сыграть в прятки,причем немедленно!Ну а там,-Кто не спрятался,я не виноват! negative
      майор Юрик
      1. Гигант мысли Сегодня, 10:08
        Советская конструкторская мысль и здесь оказалась на высоте, ни у кого нет такого монстра, а у нас есть.
        Гигант мысли
        1. andrewkor Сегодня, 10:53
          Айова ещё в строю
          andrewkor
    2. Ростовчанин Сегодня, 10:06
      2,5 тонны ВВ в минуту в одно место... bully
      Ростовчанин
  2. bogart047 Сегодня, 09:50
    в два ствола долбить-то лучше и быстре...
    bogart047
    1. просто экспл Сегодня, 10:03
      девки с Вами согласятся , работа в 2 ствола более эффективна и приятна .
      а шестиствольные пушки типа АК-630 так это вообще моща и воспоминания до конца жизни .
      просто экспл
      1. andrewkor Сегодня, 10:54
        А как Вам Дуэт ,АК-630*2 ?
        andrewkor
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:58
    корабельная автоматическая пушка АК-130 – на сегодня один из лучших образцов артиллерийского вооружения
    Хоть, что-то признают в лидерстве за Россией. Но каждое такое признание влечет за собой просьбу об увеличении военного бюджета. Поэтому периодически и появляются статейки, что Россия обогнала Сша в этом, том и еще чем-то.
    rotmistr60
  4. svp67 Сегодня, 10:00
    При этом вес системы очень велик – более 100 тонн, еще около 40 тонн – масса погреба. Для сравнения, американская 127-миллиметровая одноствольная установка Mk 45 весит 45 тонн,
    Вот тут не много не понятно. ДВУХствольная АК-130 , весит 100 тонн, а ОДНОствольная Мк-45 - 45 тонн, и что тут криминального то?
    svp67
    1. Muvka Сегодня, 10:12
      Там еще и скорострельность 20 выстрелов/мин. Против 80. Что тоже явно должно отражаться на массе конструкции. Да и по углам наведения наш далеко впереди.
      Muvka
      1. Beby Сегодня, 10:19
        Цитата: Muvka
        Против 80.

        Насколько я помню, темп стрельбы у АК-130 не 80 а 90 выстрелов в минуту. Точнее 2 по 45.
        Beby
    2. x.andvlad Сегодня, 10:18
      Автор подумал, что чем тяжелее, тем лучше. Он считал килограммы, а не стволы. Видимо, Спец тот ещё.
      x.andvlad
    3. Beby Сегодня, 10:53
      Цитата: svp67
      При этом вес системы очень велик – более 100 тонн, еще около 40 тонн – масса погреба. Для сравнения, американская 127-миллиметровая одноствольная установка Mk 45 весит 45 тонн,
      Вот тут не много не понятно. ДВУХствольная АК-130 , весит 100 тонн, а ОДНОствольная Мк-45 - 45 тонн, и что тут криминального то?

      Действительно очень странное сравнение, т.к. если уж очень хочется стравнивать одноствольные артустановки, то можно было бы сравнить с А-192 «Армат» (те же 130мм, но уже 1 ствол). И, возможно, в статье ещё одна опечатка: вроде как масса Мк-45 (так же как и А-192) около 25 т, а не 45 т.
      Также отмечу, что темп стрельбы А-192 в 1.5 разы выше, чем у Мк-45 (mod 0-4): т.е. 30 выстрелов в минуту против 16-20.

      Квалификационные испытания А192-01 (очередь – 80 выстрелов):


      Корвет 'Стойкий' 2014 стрельба из А-190:
      Beby
  5. faiver Сегодня, 10:18
    а чего в ней монструозного то? спарка как спарка...
    faiver
  6. Beby Сегодня, 10:22
    Тут можно увидеть работу погреба АК-130:
    Beby
  7. Alex-a832 Сегодня, 10:23
    Слово "монструозная" больше имеет оскорбительный смысл, когда хотят показать на преувеличенно грозный и раздутый внешний вид. Эта же установка для своих характеристик очень даже компактна. Я бы сказал про нее "убойная".
    Alex-a832
    1. taiga2018 Сегодня, 10:32
      Цитата: Alex-a832
      Слово "монструозная" больше имеет оскорбительный смысл,

      ну так нужно же добавить ложечку дёгтя...
      taiga2018
  8. XXXIII Сегодня, 10:27
    зверь установк good
    на танк бы такую поставить.. lol
    XXXIII
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 10:28
    Последнее время пошёл какой -то вброс по использованию крупнокалиберной артиллерии в целях ПВО и даже ПРО . На мой дилетансткий взгляд такая концепция может иметь место лишь при дополнении орудия двумя весьма дорогостоящими дополнениями , сводящему на нет все видимые преимущества : 1) На порядок более точная система "целеуказание-сопровождение" , 2)управляемый снаряд с использованием ГСН на конечном этапе и возможностью "резких" манёвров . Концепция об обороне с пом. ЗУР на дальних подступах и "последнем" рубеже из многоствольных 23-57мм "скорострелок" мне кажется всёже более отработанной и в конечном итоге более оправданной в плане "надёжность-цена"
    «АК-130 может считаться одной из лучших корабельных артиллерийских установок для защиты от роя беспилотников»,
    Ну а насчёт РОЯ уже даже за гранью бреда Против роя могут помочь разве что боеприпасы с большой "объёмностью" взрыва (шрапнельные , термобарические , тактические ядерные с оч . малой мощностью) или "антирой" из малых беспилотников и (или) мини-ракеток . Возможно скоро будет внедрена идея об "электромагнитном" взрыве .
    КВУ-НСвД
  10. KudrevKN Сегодня, 10:31
    Как "была принята на вооружение в 1985 году"??? ЭМ "Современный" построен в 1980, а наш (служил) "Осмотрительный" как раз в 1985!? Кстати, в Персидском наши "машинки" в 1988 очень хорошо "поработали" по надводным целям!
    KudrevKN
  11. seregatara1969 Сегодня, 10:45
    вещь работала хорошо - но с электронными прибамбасами хлопот врагу добавит значительно!
    seregatara1969
  12. Григорий_45 Сегодня, 11:01
    когда советские моряки были недовольны низкой скорострельностью орудий калибра 100-130 миллиметров, мешавшей эффективно использовать их против вражеской авиации

    советские моряки были крайне недовольны полуоткрытой установкой данных орудий на эсминцах. В свежую погоду стрелять из них было практически невозможно, особенно в северных широтах. Английские и американские эсминцы с башенной артиллерией чувствовали себя не в пример комфортнее.
    Григорий_45
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