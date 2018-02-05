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National Interest поведал о «монструозной» российской корабельной установке
Российская 130-мм корабельная автоматическая пушка АК-130 – на сегодня один из лучших образцов артиллерийского вооружения, пишет журнал National Interest.
«АК-130 позволяет делать 80 выстрелов в минуту, снаряд массой около 33 килограммов способен поразить цель на расстоянии до 23 километров. Система оснащена РЛС сопровождения цели, баллистическим вычислителем и лазерным дальномером. При этом вес системы очень велик – более 100 тонн, еще около 40 тонн – масса погреба. Для сравнения, американская 127-миллиметровая одноствольная установка Mk 45 весит 45 тонн, однако, в ее погребе лишь 20 готовых к выстрелу зарядов. Российская пушка может нести в девять раз больше снарядов», – приводит статью РИА Новости.
Благодаря таким ТТХ, как скорострельность, масса снаряда и большой боекомплект, «АК-130 может считаться одной из лучших корабельных артиллерийских установок для защиты от роя беспилотников», отмечает издание.
Данные характеристики также означают, что «пушка превосходно подходит для огневой поддержки сухопутных войск и представляет смертельную угрозу для любого корабля противника, оказавшегося в зоне поражения».
По данным автора, история происхождения этой «монструозной» артиллерийской системы восходит к временам Второй мировой, «когда советские моряки были недовольны низкой скорострельностью орудий калибра 100-130 миллиметров, мешавшей эффективно использовать их против вражеской авиации».
Разработка установки велась в пятидесятые годы, «однако в 1957 году Никита Хрущев запретил создание морских пушек калибром более 76 миллиметров», напоминает издание.
Из-за этого решения крупнокалиберная артиллерия советских кораблей долгое время оставалась малоэффективной, пока, наконец, в 1967 году не началась работа над современной автоматической пушкой. «Уже первые одноствольные 130-мм установки, выпущенные в 1969 году, имели много общего с АК-130. Двуствольная система, получившая это название, была принята на вооружение в 1985 году», заключает автор.
«АК-130 позволяет делать 80 выстрелов в минуту, снаряд массой около 33 килограммов способен поразить цель на расстоянии до 23 километров. Система оснащена РЛС сопровождения цели, баллистическим вычислителем и лазерным дальномером. При этом вес системы очень велик – более 100 тонн, еще около 40 тонн – масса погреба. Для сравнения, американская 127-миллиметровая одноствольная установка Mk 45 весит 45 тонн, однако, в ее погребе лишь 20 готовых к выстрелу зарядов. Российская пушка может нести в девять раз больше снарядов», – приводит статью РИА Новости.
Благодаря таким ТТХ, как скорострельность, масса снаряда и большой боекомплект, «АК-130 может считаться одной из лучших корабельных артиллерийских установок для защиты от роя беспилотников», отмечает издание.
Данные характеристики также означают, что «пушка превосходно подходит для огневой поддержки сухопутных войск и представляет смертельную угрозу для любого корабля противника, оказавшегося в зоне поражения».
По данным автора, история происхождения этой «монструозной» артиллерийской системы восходит к временам Второй мировой, «когда советские моряки были недовольны низкой скорострельностью орудий калибра 100-130 миллиметров, мешавшей эффективно использовать их против вражеской авиации».
Разработка установки велась в пятидесятые годы, «однако в 1957 году Никита Хрущев запретил создание морских пушек калибром более 76 миллиметров», напоминает издание.
Из-за этого решения крупнокалиберная артиллерия советских кораблей долгое время оставалась малоэффективной, пока, наконец, в 1967 году не началась работа над современной автоматической пушкой. «Уже первые одноствольные 130-мм установки, выпущенные в 1969 году, имели много общего с АК-130. Двуствольная система, получившая это название, была принята на вооружение в 1985 году», заключает автор.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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