11:07 05 февраля
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В финал тендера на легкие штурмовики для ВВС США вышли A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine

Военно-воздушные силы США подошли к финалу программы Light Attack, также известной как OA-X. Как сообщает портал flightglobal.com, американское военное командование назвало двух финалистов тендера, в рамках которого армия получит новые лёгкие ударные самолёты.

По словам Хизер Уилсон, пресс-секретаря ВВС США, для финального этапа тестирования выбраны самолёты A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine. Таким образом, самолёты Textron Scorpion и Air Tractor AT-802L Longsword выбыли из соревнований. Финальный этап испытаний A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine пройдёт в период с мая по июль на базе ВВС Дэвис-Монтен (штат Аризона).

В финал тендера на легкие штурмовики для ВВС США вышли A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine

Лёгкий штурмовик AT-6 Wolverine



На сегодняшний день ВВС США располагают лишь одним самолётом непосредственной поддержки пехоты на поле боя — A-10 Thunderbolt. Этим самолётам уже неоднократно продлевали срок боевой службы, и часть из них останется в составе ВВС США до 2022 года. Поскольку равноценной замены хорошо бронированному и отлично вооружённому штурмовику A-10 разработано не было, вместо него Минобороны США планирует принять на вооружение лёгкий ударный самолёт.


Лёгкий штурмовик Embraer A-29 Super Tucano


Super Tucano — лёгкий турбовинтовой штурмовик, выпускающийся бразильской компанией Embraer (первый прототип поднялся в воздух в 1999 году). Изначально Super Tucano проектировался как учебный самолёт, но впоследствии был доработан и стал боевым.

AT-6 Wolverine является продолжением линейки лёгких штурмовиков, в которую уже входят модели T-6A и T-6B. АТ-6 разработан американской компанией Hawker Beechcraft в рамках программы LAS (Light Air Support) на базе учебно-тренировочного самолёта Texan II.

ВВС США заявляют, что новый самолёт позволит эффективно и при минимальных затратах использовать авиацию в конфликтах с низкой интенсивностью. Если час полёта истребителя F-35 оценивается в $42 000, то для лёгких штурмовиков эта сумма составит менее $3000, передает "Warspot"

Использованы фотографии: businessinsider.com
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Комментарии 20

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  1. Сергей уи Сегодня, 10:42
    Зачем эти машины нужны recourse
    Сергей уи
    1. san4es Сегодня, 10:43
      Цитата: Сергей уи
      Зачем эти машины нужны recourse

      what...Для войны
      san4es
      1. Сергей уи Сегодня, 10:44
        Для какой, Великой Отечественной?
        Сергей уи
        1. Чёрный Сегодня, 10:47
          Цитата: Сергей уи
          Для какой, Великой Отечественной?

          папуасов бомбить, самое то smile
          Чёрный
        2. donavi49 Сегодня, 11:04
          Разный подход. То есть если брать например Су-25 (вот недавняя трагедия отлично демонстрирует) - он работает по визуалу. То есть пилот ищет глазами цель, заходит на нее, атакует, выходит. Поиск цели, заход, атака и выход = он уязвим для МЗА и ПЗРК, ибо без прицельной станции, глазами с 3-4км ничего не увидеть.

          Американцы склоняются к другой концепции. Есть ультраресурсный с дешевым летным часом самолет-платформа. Он имеет отличную оптико-электронную многорежимную станцию кругового обзора с отдельным человеком (оператором). Так он может находиться в районе скопления сил и средств бабахов, в относительной безопасности (ПЗРК не достанет, МЗА только если Аллах соблаговолит). При этом самолет является платформой для управляемого вооружения (бомб/ракет) взрослого типа, то есть примерно тех же, что подвесят под Ф-16/Ф-35 на ударную миссию.

          Такой самолет находясь вне зоны поражения силами и средствами не армейских подразделений (то есть зенитная артиллерия без централизованных постов, ПЗРК) - может вести разведку и наносить удары по выявленным целям.

          Су-25 даже СМ3 такого не может. Он должен искать цели глазами, полагаясь на высокую живучесть входить в зоны противодействия противника.
          donavi49
      2. dorz Сегодня, 10:49
        Еще более бюджетный вариант - использовать американцами японский опыт:
        dorz
      3. роман66 Сегодня, 10:50
        нелегалов гонять! привет hi
        роман66
    2. Железякин Сегодня, 10:46
      Там же написано:
      Цитата: Сергей уи
      позволит эффективно и при минимальных затратах использовать авиацию в конфликтах с низкой интенсивностью. Если час полёта истребителя F-35 оценивается в $42 000, то для лёгких штурмовиков эта сумма составит менее $3000
      Железякин
    3. Bongo Сегодня, 10:48
      Цитата: Сергей уи
      Зачем эти машины нужны

      В основном для борьбы с разного рода повстанцами.
      Перспективы развития ВВС стран «третьего мира»
      «Туканокласс» (кликабельно) hi
      Bongo
    4. фигвам Сегодня, 10:59
      Цитата: Сергей уи
      Зачем эти машины нужны recourse

      После подавления ПВО врага, такими самолётами можно бесконечно долго проводить борьбу с партизанами, только я думал эту роль отдадут беспилотникам.
      фигвам
    5. Соломон Кейн Сегодня, 11:00
      Зачем эти машины нужны

      Конгресс 700 млрд$ выделил, надо же куда-то распихивать...
      Соломон Кейн
    6. rotmistr60 Сегодня, 11:05
      Зачем эти машины нужны
      На днях обсуждали эту тему. Для борьбы с террористами, в частности в Сирии, Афганистане. Американцы посчитали, что это экономически выгодно и практично.
      rotmistr60
  2. san4es Сегодня, 10:43
    для финального этапа тестирования выбраны самолёты A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine

    ...Scorpion в резерве?
    san4es
    1. роман66 Сегодня, 10:51
      турбовинтовые удобнее по ряду причин
      роман66
  3. Гигант мысли Сегодня, 10:44
    Лёгкие штурмовики будут на поле боя лёгкой добычей современных ПЗРК, которые сами же матрасники поставляют бармалеям различных мастей, а те могут поставлять ПЗРК своим соратникам во все уголки нашей планеты.
    Гигант мысли
    1. Железякин Сегодня, 10:51
      Не думаю, что американцы на столько глупы. Да и с чего вы взяли, что их легче сбить? Они уступают А10, пожалуй что только в тяговооруженности и броне-защите, а маневренность остается на уровне, если не лучше.
      Железякин
    2. donavi49 Сегодня, 10:58
      Он с 3км кидает вам GBU-82 - попробуйте его сбить. Они просто несколько меняют концепцию. Зачем гонять Ф-16 или Ф-35 с парой означенных GBU и 1005000 долларовой ценой вылета. Если это же может сделать легкий штурмовик. Также находясь вне зоны ПЗКР и МЗА. Это просто платформа для управляемого вооружения + отличная многорежимная система наблюдения с выделенным оператором.

      Подход кстати довольно прагматичный.
      donavi49
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 10:44
    ВВС США всё больше склоняются к мысли об удешевлении "войн с папуасами"
    КВУ-НСвД
  5. seregatara1969 Сегодня, 10:54
    если и дальше так пойдёт - придётся в самаре опять налаживать выпуск ил 2 и продавать заштатникам
    seregatara1969
  6. Архивариус Вася Сегодня, 10:55
    Хорошая идея, что тут скажишь!
    Архивариус Вася
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