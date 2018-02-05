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В финал тендера на легкие штурмовики для ВВС США вышли A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine
Военно-воздушные силы США подошли к финалу программы Light Attack, также известной как OA-X. Как сообщает портал flightglobal.com, американское военное командование назвало двух финалистов тендера, в рамках которого армия получит новые лёгкие ударные самолёты.
По словам Хизер Уилсон, пресс-секретаря ВВС США, для финального этапа тестирования выбраны самолёты A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine. Таким образом, самолёты Textron Scorpion и Air Tractor AT-802L Longsword выбыли из соревнований. Финальный этап испытаний A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine пройдёт в период с мая по июль на базе ВВС Дэвис-Монтен (штат Аризона).
На сегодняшний день ВВС США располагают лишь одним самолётом непосредственной поддержки пехоты на поле боя — A-10 Thunderbolt. Этим самолётам уже неоднократно продлевали срок боевой службы, и часть из них останется в составе ВВС США до 2022 года. Поскольку равноценной замены хорошо бронированному и отлично вооружённому штурмовику A-10 разработано не было, вместо него Минобороны США планирует принять на вооружение лёгкий ударный самолёт.
Super Tucano — лёгкий турбовинтовой штурмовик, выпускающийся бразильской компанией Embraer (первый прототип поднялся в воздух в 1999 году). Изначально Super Tucano проектировался как учебный самолёт, но впоследствии был доработан и стал боевым.
AT-6 Wolverine является продолжением линейки лёгких штурмовиков, в которую уже входят модели T-6A и T-6B. АТ-6 разработан американской компанией Hawker Beechcraft в рамках программы LAS (Light Air Support) на базе учебно-тренировочного самолёта Texan II.
ВВС США заявляют, что новый самолёт позволит эффективно и при минимальных затратах использовать авиацию в конфликтах с низкой интенсивностью. Если час полёта истребителя F-35 оценивается в $42 000, то для лёгких штурмовиков эта сумма составит менее $3000, передает "Warspot"
По словам Хизер Уилсон, пресс-секретаря ВВС США, для финального этапа тестирования выбраны самолёты A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine. Таким образом, самолёты Textron Scorpion и Air Tractor AT-802L Longsword выбыли из соревнований. Финальный этап испытаний A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine пройдёт в период с мая по июль на базе ВВС Дэвис-Монтен (штат Аризона).
Лёгкий штурмовик AT-6 Wolverine
На сегодняшний день ВВС США располагают лишь одним самолётом непосредственной поддержки пехоты на поле боя — A-10 Thunderbolt. Этим самолётам уже неоднократно продлевали срок боевой службы, и часть из них останется в составе ВВС США до 2022 года. Поскольку равноценной замены хорошо бронированному и отлично вооружённому штурмовику A-10 разработано не было, вместо него Минобороны США планирует принять на вооружение лёгкий ударный самолёт.
Лёгкий штурмовик Embraer A-29 Super Tucano
Super Tucano — лёгкий турбовинтовой штурмовик, выпускающийся бразильской компанией Embraer (первый прототип поднялся в воздух в 1999 году). Изначально Super Tucano проектировался как учебный самолёт, но впоследствии был доработан и стал боевым.
AT-6 Wolverine является продолжением линейки лёгких штурмовиков, в которую уже входят модели T-6A и T-6B. АТ-6 разработан американской компанией Hawker Beechcraft в рамках программы LAS (Light Air Support) на базе учебно-тренировочного самолёта Texan II.
ВВС США заявляют, что новый самолёт позволит эффективно и при минимальных затратах использовать авиацию в конфликтах с низкой интенсивностью. Если час полёта истребителя F-35 оценивается в $42 000, то для лёгких штурмовиков эта сумма составит менее $3000, передает "Warspot"
Использованы фотографии: businessinsider.com
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