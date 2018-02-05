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На вооружение артиллеристов ВВО поступил звукометрический комплекс
Модернизированный автоматический звукометрический комплекс АЗК-7 поступил на вооружение соединения ракетных войск и артиллерии, дислоцированного в Бурятии, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Восточного округа.
Сообщается, что комплекс предназначен «для ведения разведки батарей ствольной артиллерии и минометов по звуку выстрелов и обслуживания стрельбы своей артиллерии по звуку разрывов снарядов».
В состав комплекса АЗК-7 входят центральный пункт и три базовых пункта, аппаратура комплекса размещена на четырех автомобилях УРАЛ-43203, имеющих специальный кузов-фургон, добавили в пресс-службе.
С использованием новой техники военнослужащие будут выполнять задачи по поиску, пеленгованию и определению местоположения источников акустических сигналов в заданной полосе разведки, передаче информации на командные пункты по радио и проводным каналам связи,говорится в релизе.
Сообщается, что комплекс предназначен «для ведения разведки батарей ствольной артиллерии и минометов по звуку выстрелов и обслуживания стрельбы своей артиллерии по звуку разрывов снарядов».
В состав комплекса АЗК-7 входят центральный пункт и три базовых пункта, аппаратура комплекса размещена на четырех автомобилях УРАЛ-43203, имеющих специальный кузов-фургон, добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: http://roe.ru
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