11:12 05 февраля
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На вооружение артиллеристов ВВО поступил звукометрический комплекс

Модернизированный автоматический звукометрический комплекс АЗК-7 поступил на вооружение соединения ракетных войск и артиллерии, дислоцированного в Бурятии, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Восточного округа.



С использованием новой техники военнослужащие будут выполнять задачи по поиску, пеленгованию и определению местоположения источников акустических сигналов в заданной полосе разведки, передаче информации на командные пункты по радио и проводным каналам связи,
говорится в релизе.


Сообщается, что комплекс предназначен «для ведения разведки батарей ствольной артиллерии и минометов по звуку выстрелов и обслуживания стрельбы своей артиллерии по звуку разрывов снарядов».

В состав комплекса АЗК-7 входят центральный пункт и три базовых пункта, аппаратура комплекса размещена на четырех автомобилях УРАЛ-43203, имеющих специальный кузов-фургон, добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: http://roe.ru
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Комментарии 1

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  1. Абраша Сегодня, 11:10
    Еще в Великую Отечественную использовали звуковые пеленгаторы для обнаружения самолетов противника, в современное время специальные пеленгаторы по звукам выстрелов опредлеяют место преположительного преступления (Лондон?)... и вот теперь предлагают использовать для контрбатарейной стрельбы.
    Абраша
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