Корвет «Гремящий» планируется передать заказчику в текущем году

"Гремящий" по плану мы должны сдать в этом году. Сейчас закрываем построечные удостоверения. На корвете идет монтаж оборудования, подключение электрических схем, окрасочные и изоляционные работы, в настоящее время принимаем судовую мебель, скоро приступим к ее монтажу,

«Северная верфь» (входит в ОСК) планирует передать корвет проекта 20385 «Гремящий» российскому флоту в 2018 году, предает РИА Новости сообщение гендиректора предприятия Игоря Пономарева.рассказал Пономарев агентству.По его словам, «в настоящее время корвет готовится к заселению экипажа, которое намечено на весну».Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». Многоцелевые корветы данного проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подлодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей.Корвет имеет водоизмещение более 2 тыс. тонн, длину – 104 м, ширину – 13 м, скорость – до 27 узлов. Дальность плавания – около 4 тыс. миль, экипаж – 99 человек.Корабль вооружен комплексом «Калибр-НК», зенитным комплексом «Редут», 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30-ммх зенитными автоматами АК-630М, противолодочным комплексом «Пакет».На корвет может базироваться вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).