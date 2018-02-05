23:21 05 февраля
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Корвет «Гремящий» планируется передать заказчику в текущем году

«Северная верфь» (входит в ОСК) планирует передать корвет проекта 20385 «Гремящий» российскому флоту в 2018 году, предает РИА Новости сообщение гендиректора предприятия Игоря Пономарева.

Корвет «Гремящий», июнь 2017 года.

"Гремящий" по плану мы должны сдать в этом году. Сейчас закрываем построечные удостоверения. На корвете идет монтаж оборудования, подключение электрических схем, окрасочные и изоляционные работы, в настоящее время принимаем судовую мебель, скоро приступим к ее монтажу,
рассказал Пономарев агентству.


По его словам, «в настоящее время корвет готовится к заселению экипажа, которое намечено на весну».

Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». Многоцелевые корветы данного проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подлодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей.

Корвет имеет водоизмещение более 2 тыс. тонн, длину – 104 м, ширину – 13 м, скорость – до 27 узлов. Дальность плавания – около 4 тыс. миль, экипаж – 99 человек.

Корабль вооружен комплексом «Калибр-НК», зенитным комплексом «Редут», 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30-ммх зенитными автоматами АК-630М, противолодочным комплексом «Пакет».

На корвет может базироваться вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).

Использованы фотографии: Curious / forums.airbase.ru
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Комментарии 26

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  1. Равик Сегодня, 11:20
    И березу в кадке на крышу...вдруг пшеки облет затеят...
    Равик
    1. Burbon Сегодня, 11:38
      Интересно, а Редут в цель попадает??......
      Burbon
      1. роман66 Сегодня, 13:18
        зависит от размеров цели lol
        роман66
        1. Burbon Сегодня, 13:19
          Цитата: роман66
          зависит от размеров цели

          значит нет.....как его сдавать собираются????
          Burbon
          1. роман66 Сегодня, 13:20
            прикажут - примут!
            роман66
            1. Burbon Сегодня, 13:38
              Цитата: роман66
              прикажут - примут!

              кто? belay ...прикажет??..... lol
              Burbon
              1. роман66 Сегодня, 13:41
                САМ! lol без него никак
                роман66
                1. Burbon Сегодня, 13:55
                  Цитата: роман66
                  САМ!

                  ему такие мелочи не интересны
                  Burbon
    2. влад66 Сегодня, 11:46
      "Гремящий" по плану мы должны сдать в этом году

      Поживем увидим. yes
      влад66
  2. Гигант мысли Сегодня, 11:21
    Ну, дай БОГ, чтобы все испытания прошли успешно и быстро, пополнение боевых кораблей нашего ВМФ идёт к большому сожалению медленно.
    Гигант мысли
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:27
      идёт к большому сожалению медленно.
      Да , к сожалению...Бюджета на всё не хватает и это усугубляется м-мм.. , скажем так , неэффективным менеджментом
      КВУ-НСвД
      1. Berkut24 Сегодня, 12:16
        Бюджета на всё не хватает и это усугубляется м-мм.. , скажем так , неэффективным менеджментом

        Наш менеджмент при нашем бюджете - икона для американского ВПК!
        Berkut24
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:22
          Наш менеджмент при нашем бюджете - икона для американского ВПК!
          Согласен laughing До уровня мировых чемпионов в "распиле" нам как раком до ... светлого будущего smile
          КВУ-НСвД
  3. Геннадий Бережнов Сегодня, 11:24
    Ну очень хотелось бы! В этом году пополнений должно быть больше!
    Геннадий Бережнов
  4. Сержант71 Сегодня, 11:37
    Я уже боюсь такие заголовки читать, потому как, обычно, начинаются переносы, растягивающиеся на годы. Дай Бог, чтоб не в этот раз.
    Сержант71
  5. роман66 Сегодня, 11:42
    название дурацкое - так и будет греметь чем-нибудь, ремонт постоянный. переименовывать срочно
    роман66
    1. Alexey RA Сегодня, 11:59
      Цитата: роман66
      название дурацкое - так и будет греметь чем-нибудь, ремонт постоянный. переименовывать срочно

      Название - гвардейское. Передаётся от гвардейского ЭМ "Гремящий" (пр. 7) Северного Флота.

      До корвета это имя несли ЭМ пр. 57 и 2 ЭМ пр. 956. Да и в РИФ "Гремящие" были.
      Alexey RA
      1. роман66 Сегодня, 12:22
        ломались, небось, постоянно
        роман66
    2. kapitan92 Сегодня, 12:14
      Цитата: роман66
      название дурацкое - так и будет греметь чем-нибудь, ремонт постоянный. переименовывать срочно


      Название корабля - славные традиции русского и советского флотов.
      Канонерская лодка "Гремящий", Эсминец "Гремящий" 1937г.
      kapitan92
    3. Piramidon Сегодня, 12:46
      Цитата: роман66
      название дурацкое - так и будет греметь чем-нибудь, ремонт постоянный. переименовывать срочно

      Типун вам на язык и кровавые мозоли на пальцы.
      Piramidon
      1. роман66 Сегодня, 13:19
        спасибо на добром слове hi
        роман66
  6. SPLV Сегодня, 11:56
    Ну, не может не радовать. Судя по сообщению, "Полимент Редут" довели до кондиции?
    SPLV
    1. роман66 Сегодня, 14:06
      или кондиции довели до редута
      роман66
  7. zloybond Сегодня, 14:26
    для прикрытия десанта в самый раз установку залпового огня.... а что то не нашел....
    zloybond
  8. Лексус Сегодня, 15:39
    "Планируется", "готовится" - напоминает извечные мантры "шланга" (лентяя) - "делаю", "работаю" - и так до бесконечности.
    Лексус
  9. interprice Сегодня, 21:15
    Приятно видеть что флот пополняют качественными военными судами, но как говорится "Только на флоте делают корабли которые тонут"... посмотрим что из этого выйдет. Очень хочется надеяться что бюджетные деньги идут на боеспособные суда.
    interprice
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