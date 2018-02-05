23:20 05 февраля
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Эксперт: на постсоветском пространстве нужно легализовать частные военные компании

Глава Института проблем безопасности и устойчивого развития (ПБиУР) Виктор Ананьев заявил, что в странах ОДКБ необходимо легализовать частные военные компании, передает РИА Новости.

Эксперт: на постсоветском пространстве нужно легализовать частные военные компании


О необходимости легализации частных военных компаний на постсоветском пространстве говорит, прежде всего, зарубежный опыт их деятельности,
сказал Ананьев.


Сообщается, что проект закона «О частной военно-охранной деятельности» (ЧВК), разработчиком которого является Институт ПБиУР, направлен в секретариат Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). И в случае его принятия, в законодательстве ряда стран появятся нормы, регулирующие деятельность коммерческих военизированных образований.

По словам Ананьева, проект закона о ЧВК «готовился в инициативном порядке с учётом интереса к этой проблеме со стороны федеральных и межгосударственных структур».

Он добавил, что ни в РФ и в других странах ОДКБ частных военных компаний нет, однако потребность в них существует. Об этом свидетельствует то, что «в плане работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2017-2020 годы предусмотрена разработка рекомендаций по правовому регулированию ЧВК», пояснил руководитель института.

Осенью прошлого года этот вопрос уже обсуждался на межпарламентских слушаниях ОДКБ в Ереване и международной конференции в Минске. А пятого ноября он стал главной темой дискуссии в Военном университете – экспертной площадке Минобороны РФ.

Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Комментарии 32

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  1. Logall Сегодня, 11:54
    странах ОДКБ необходимо легализовать частные военные компании

    Не к добру всё это, ой не к добру! Особенно в мусульманских республиках. А они в основном такие...
    Легально обученных моджахедов получаем! belay
    Logall
    1. влад66 Сегодня, 12:00
      Цитата: Logall
      Не к добру всё это, ой не к добру! Особенно в мусульманских республиках. А они в основном такие...
      Легально обученных моджахедов получаем!

      Саня здрав Будь,а как у нас? what Ведь тоже число мусульман в России большое и отнюдь это не приезжие,а испокон веков тут проживающие. drinks
      влад66
      1. Гигант мысли Сегодня, 12:09
        Надо говорить только о России, другие государства постсоветского пространства пусть сами определяются в этом вопросе, хотя мы уже поняли , что настоящих союзников среди них нет. Ну, а нам в России такой закон, конечно же, нужен, и не надо тянуть с ним.
        Гигант мысли
        1. Владимир16 Сегодня, 12:22
          Цитата: Гигант мысли
          нам в России такой закон, конечно же, нужен, и не надо тянуть с ним.

          Легализовать убийство за деньги.
          Вы считаете, что именно вас наёмник не тронет. Это кого-то другого коснется. А вы будете в стороне. Наивность или глупость?
          А случиться так, что наёмник открутит вам башку и выкинет её в канаву, что делать будете? У кого искать защиту?
          А чем займутся наёмники на пенсии? А как будут вести себя в обществе дети владельцев ЧВК? А оно вам надо думать об этом?
          Право на применение силы в настоящий момент есть лишь у государства. Кто-то с кучей бабла решил стать государством.
          Владимир16
          1. zhekazs Сегодня, 13:26
            Цитата: Владимир16
            Вы считаете, что именно вас наёмник не тронет. Это кого-то другого коснется. А вы будете в стороне. Наивность или глупость?
            А случиться так, что наёмник открутит вам башку и выкинет её в канаву, что делать будете? У кого искать защиту?

            Это уже рецидив. Не об этом речь. Какой смысл в этих ЧВК? Скрытные спецоперации без принадлежности к стране? - Глупость, это все выясняется на уровне криминалистики. Да и такие операции должны проводиться специально обученными людьми из соответствующих ведомств. Вооруженная охрана различных миссий на территории боевых действий? - Тоже мимо, для этого есть голубые каски, военная полиция. Или может кто-то очень стремится занять пока еще пустующую нишу в бизнесе и всячески старается продвинуть свой интерес?
            zhekazs
          2. БАРХАН Сегодня, 13:29
            Цитата: Владимир16
            Право на применение силы в настоящий момент есть лишь у государства. Кто-то с кучей бабла решил стать государством.

            Это и есть причина.Мы из социализма проскочили капитализм на всех парах и упёрлись в феодализм.Ну ,а каждому феодалу нужно войско.Первым вооружённым феодалом стал Кадыров.Другие теперь тоже хотят.Они посмотрели,что поднимается недовольный народ и думают ,как сохранить награбленное.Только вооружёнными,преданными,не российскими воинами ...
            Так ,что будет ,как в Сирии куча вооружённых племён ограниченных своей территорией.
            БАРХАН
        2. zhekazs Сегодня, 13:16
          Цитата: Гигант мысли
          нам в России такой закон, конечно же, нужен, и не надо тянуть с ним.

          Для решения каких задач?
          О необходимости легализации частных военных компаний на постсоветском пространстве говорит, прежде всего, зарубежный опыт их деятельности,

          При чем здесь зарубежный опыт? Какие цели у нашей страны по сравнению со странами, имеющими ЧВК? Мы что, часто проводим боевые операции на территории других стран?
          zhekazs
        3. rumatam Сегодня, 14:58
          С чего это они нам нужны? Вроде оборонная доктрина, или ручки в случае чего чисты? За границей и гмосекам рады и что теперь нам и это одобрять? Страненько .
          rumatam
      2. Logall Сегодня, 12:09
        Привет, братка! Та и нефиг наших вооружённых суннитов от г-ва отрывать. А то за бабки они быстро переобуваются... - доказанно временем, оплачено кровью!
        Logall
    2. rocket757 Сегодня, 12:03
      Большой риск однако, при нашей дырявой контролирующей системе!
      Да местечковых царьков у нас есть до сих пор и конца краю этому явлению не видно!
      rocket757
    3. Сергей Медведев Сегодня, 12:19
      Цитата: Logall
      Не к добру всё это, ой не к добру! Особенно в мусульманских республиках. А они в основном такие...Легально обученных моджахедов получаем!

      Именно так! Наши договорятся с союзниками по ОДКБ, начнут их жителей обучать военному делу в наших ЧВК (гастеры дешевле), а потом они будут массово переобуваться в моджахедов, как командир республиканского ОМОН Таджикистана. Нет чтобы своим бойцам деньги платить, и лучше в армии, а не в ЧВК. Тут под видом экономии средств начнётся подготовка моджахедов для действий внутри России. Очень дурно всё это пахнет.
      Сергей Медведев
  2. Сержант71 Сегодня, 11:56
    Давно пора! И помощь армии в некоторых "щепетильных" ( да-да,надо это признать) вопросах и налоги в пользу государства будут не лишними.
    Сержант71
    1. Logall Сегодня, 12:00
      А за чей счёт банкет? Кто оплачивать будет, я спрашиваю?
      Logall
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:06
        Цитата: Logall
        А за чей счёт банкет? Кто оплачивать будет, я спрашиваю?

        за счет государства, в основном, и в малой степени, крупных корпораций, пример тому запад
        Angel_and_Demon
      2. kapitan92 Сегодня, 12:25
        Цитата: Logall
        А за чей счёт банкет? Кто оплачивать будет, я спрашиваю?

        Газпром и Роснефть. hi
        kapitan92
        1. БАРХАН Сегодня, 13:36
          Цитата: kapitan92
          Газпром и Роснефть.

          А не охренели ли уже Газпром и Роснефть?Теперь пусть ещё введут передачу правления по наследству и мы в феодализме...
          Армия и полиция(россгвардия) должна подчиняться только государству.У наших олигархов и так есть хорошо вооружённая охрана.И м ещё итанки с самолётами подавай?
          Ну и хочу всем напомнить историю древнего Рима...Кем были племена "варваров" разваливших империю,они были наёмными солдатами Рима.Сами и граждане римские не хотели пачкать руки в крови и создали войска из покорённых народов,ну и обкакались...
          БАРХАН
      3. Сержант71 Сегодня, 15:41
        Какой банкет? Вам понятие "частное" хоть что-то говорит? Кто хочет, тот и оплачивает. "Вагнеровцев" Асад замечательно оплачивает и они отстаивают интересы России совместно с армией РФ. При этом РФ не несёт бремя расходов по з/п, "боевым". компенсациям и пенсиям. Или вы думаете это всё копейки? А в случае каких-либо инцидентов с мирняком или союзниками, всегда можно "отмазаться", мол "а РФ здесь не причём,это всё наёмники!"
        Сплошные выгоды. Так что смотрите чуть глубже.
        Сержант71
    2. spiriolla-45 Сегодня, 12:24
      НЕ пори чушь. Для "щепетильных" задач существуют спецподразделения. Вооружённые силы как монета, должна чеканиться и регулироваться только государством.
      spiriolla-45
    3. zhekazs Сегодня, 12:56
      Цитата: Сержант71
      помощь армии в некоторых "щепетильных" ( да-да,надо это признать) вопросах

      Для этого есть спецподразделения в соответствующих ведомствах. Защиту нефте/газопроводов и иных подобных инфраструктурных объектов вполне обеспечивают внутренние охранные службы компаний эксплуатантов/владельцев, либо наемные ЧОПы. Личные карманные армии пока несут больше минусов. И не факт, что налоги с них окупятся, контролеров над ЧВК тоже кормить нужно будет. Смысл в них только один - морально-этический - мясо-на-убой-без-сожаления-за-деньги и медали потом вешать не надо будет, но это не наш путь развития.
      zhekazs
  3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:02
    в РФ и в других странах ОДКБ частных военных компаний нет


    Прямо таки нет)))

    А вообще здравая идея легализовать ЧВК. Давно пора.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. sogdy Сегодня, 12:19
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      А вообще здравая идея легализовать ЧВК. Давно пора.

      Да-да! с запретом деятельности на территории ОДКБ.
      sogdy
  4. spiriolla-45 Сегодня, 12:20
    Что это за хрень? Армию и вооружённые подразделения может иметь только государство. Эдак всяк местный царёк армией обзаведётся, попробуй тогда его амбиции укротить.
    spiriolla-45
    1. Tiras Сегодня, 12:46
      Цитата: spiriolla-45
      Эдак всяк местный царёк армией обзаведётся, попробуй тогда его амбиции укротить.


      Кадыров тому пример
      Tiras
      1. Комментарий был удален.
  5. Topotun Сегодня, 12:34
    Легализовать фактически банд формирования? Что такое ЧВК? Кто платит тот и заказывает музыку. А потом их выкуривать нашим ВС? Ведь нет гарантии что им не оплатят например смену власти в стране. Одно дело преступники с оружием, они хотя бы легально не могут оружием владеть и тренироваться с ним. Другое дело люди которым закон разрешил воевать и убивать за деньги. За кого они будут воевать? Здесь надо серьезно думать прежде чем принимать решения. А то получим....
    Topotun
    1. zhekazs Сегодня, 13:43
      О чем и речь. Какой смысл плодить слабо контролируемые вооруженные структуры. Если ЧВК предполагается, что будут действовать в интересах только РФ, тогда исходя из того, что вооружены они скорее всего будут лишь легким стрелковым вооружением - и какие сверхзадачи они смогут решить, которые не смогли бы решить войсковые (спец)подразделения? А втягиваться в конфликты в других странах - это уже чревато. Кому-то просто нужен новый бизнес и свои карманные подконтрольные армии.
      zhekazs
  6. slontusid Сегодня, 12:35
    какой-то тухлый проплаченный эксперт..
    Сама идея ЧВК - попытка скрыть военное насилие от контроля общества,что совершенно недопустимо.
    Наоборот - надо строго настрого запретить ЧВК в любых формах,
    и объявить на весь мир , что любой член ЧВК(по сути наемник) любой страны ,
    а тем более организатор и выгодо-приобретатель становиться военным преступником по факту и подлежит строжайшему неотвратимому наказанию без срока давности ..
    slontusid
  7. ГУМАНОИД Сегодня, 12:43
    Не думаю,что в случае реальной войны ЧВК будут воевать за Родину,зачем за бесплатно голову свою класть.
    ГУМАНОИД
  8. groks Сегодня, 12:44
    С одной стороны неплохо - Газпром даёт Асаду целевой кредит, Асад покупает много наших самолётов и танков, Газпром объявляет набор в ЧВК квалифицированных пилотов и танкистов. Дальше понятно.
    А с другой стороны это путь украинских добробатов.
    groks
  9. Житель Урала Сегодня, 12:46
    Понятно что первыми этим как всегда американцы и наши западные друзья занялись.
    Но вообще то с этими ЧВК мы всем миром подходим к очень опасной ситуации. Будем воевать, хотя официально войны и нет. Все-таки раньше честнее было- либо в мире жили, либо объявлялась война, мобилизация и вооруженные силы вели действия, до заключения очередного мира.
    Житель Урала
    1. sogdy Сегодня, 13:20
      Цитата: Житель Урала
      Но вообще то с этими ЧВК мы всем миром подходим к очень опасной ситуации. Будем воевать, хотя официально войны и нет.

      Роберт Асприн "Холодные финансовые войны"
      sogdy
  10. rumatam Сегодня, 14:56
    Смысл создания "Диких гусей" ?
    rumatam
  11. Razvedka_Boem Сегодня, 18:40
    Нужно всего лишь ввести ответственность за подобные решения. Кто предложил, тот и участвует в реализации и отвечает головой..
    Глядишь - естественный отбор оставит достойных..)
    Razvedka_Boem
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