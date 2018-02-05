Эксперт: на постсоветском пространстве нужно легализовать частные военные компании

О необходимости легализации частных военных компаний на постсоветском пространстве говорит, прежде всего, зарубежный опыт их деятельности,

Глава Института проблем безопасности и устойчивого развития (ПБиУР) Виктор Ананьев заявил, что в странах ОДКБ необходимо легализовать частные военные компании, передает РИА Новости сказал Ананьев.Сообщается, что проект закона «О частной военно-охранной деятельности» (ЧВК), разработчиком которого является Институт ПБиУР, направлен в секретариат Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). И в случае его принятия, в законодательстве ряда стран появятся нормы, регулирующие деятельность коммерческих военизированных образований.По словам Ананьева, проект закона о ЧВК «готовился в инициативном порядке с учётом интереса к этой проблеме со стороны федеральных и межгосударственных структур».Он добавил, что ни в РФ и в других странах ОДКБ частных военных компаний нет, однако потребность в них существует. Об этом свидетельствует то, что «в плане работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2017-2020 годы предусмотрена разработка рекомендаций по правовому регулированию ЧВК», пояснил руководитель института.Осенью прошлого года этот вопрос уже обсуждался на межпарламентских слушаниях ОДКБ в Ереване и международной конференции в Минске. А пятого ноября он стал главной темой дискуссии в Военном университете – экспертной площадке Минобороны РФ.