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Второй эсминец типа Zumwalt завершил ходовые испытания
Второй «суперэсминец» типа Zumwalt для ВМС США скоро пополнит ряды флота. Как сообщает портал defensenews.com, компания Bath Iron Works успешно завершила ходовые испытания корабля Michael Monsoor.
В отчёте подразделения Naval Sea Systems Command (NAVSEA) ВМС США указывается, что корабль хорошо зарекомендовал себя во время испытаний и по многим параметрам превзошёл требования моряков. Это был второй выход в море эсминца Michael Monsoor (в декабре прошлого года испытания были прерваны из-за поломки на корабле).
Michael Monsoor (DDG 1001) — второй в серии из трёх эсминцев нового поколения, спроектированных для ВМС США. Первый из них — Zumwalt (DDG 1000) — был достроен в декабре 2015 года и в мае прошлого года поступил в распоряжение ВМС США, пройдя ходовые испытания. Третий корабль серии — Lyndon B. Johnson (DDG 1002) — планируют достроить до конца 2018 года. Строительством эсминцев занимается компания General Dynamics.
Эсминцы типа Zumwalt являются принципиально новыми боевыми кораблями, в корне отличающимися от предыдущих военных разработок для ВМС США. Форма и материалы корпуса делают корабли почти незаметными для средств обнаружения. Капитан рыболовецкого судна Лоуренс Пай рассказал журналистам Fox News, что находился на расстоянии менее километра от нового эсминца, когда тот выходил в море на испытания, и на его радаре Zumwalt, имеющий 183 м в длину, отображался как 15-метровое судно.
Michael Monsoor (DDG 1001) является одним из самых больших и тяжеловооружённых кораблей в своём классе. Длина эсминца составляет 183 м, полное водоизмещение — 13 200 т. Базовое вооружение включает в себя 80 пусковых установок для ракет, две артиллерийские установки и две зенитные установки Mk. 110 калибра 57 мм, передает "Warspot"
В отчёте подразделения Naval Sea Systems Command (NAVSEA) ВМС США указывается, что корабль хорошо зарекомендовал себя во время испытаний и по многим параметрам превзошёл требования моряков. Это был второй выход в море эсминца Michael Monsoor (в декабре прошлого года испытания были прерваны из-за поломки на корабле).
Michael Monsoor (DDG 1001) — второй в серии из трёх эсминцев нового поколения, спроектированных для ВМС США. Первый из них — Zumwalt (DDG 1000) — был достроен в декабре 2015 года и в мае прошлого года поступил в распоряжение ВМС США, пройдя ходовые испытания. Третий корабль серии — Lyndon B. Johnson (DDG 1002) — планируют достроить до конца 2018 года. Строительством эсминцев занимается компания General Dynamics.
Эсминцы типа Zumwalt являются принципиально новыми боевыми кораблями, в корне отличающимися от предыдущих военных разработок для ВМС США. Форма и материалы корпуса делают корабли почти незаметными для средств обнаружения. Капитан рыболовецкого судна Лоуренс Пай рассказал журналистам Fox News, что находился на расстоянии менее километра от нового эсминца, когда тот выходил в море на испытания, и на его радаре Zumwalt, имеющий 183 м в длину, отображался как 15-метровое судно.
Michael Monsoor (DDG 1001) является одним из самых больших и тяжеловооружённых кораблей в своём классе. Длина эсминца составляет 183 м, полное водоизмещение — 13 200 т. Базовое вооружение включает в себя 80 пусковых установок для ракет, две артиллерийские установки и две зенитные установки Mk. 110 калибра 57 мм, передает "Warspot"
Использованы фотографии: defensenews.com
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