23:15 05 февраля
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Второй эсминец типа Zumwalt завершил ходовые испытания

Второй «суперэсминец» типа Zumwalt для ВМС США скоро пополнит ряды флота. Как сообщает портал defensenews.com, компания Bath Iron Works успешно завершила ходовые испытания корабля Michael Monsoor.

В отчёте подразделения Naval Sea Systems Command (NAVSEA) ВМС США указывается, что корабль хорошо зарекомендовал себя во время испытаний и по многим параметрам превзошёл требования моряков. Это был второй выход в море эсминца Michael Monsoor (в декабре прошлого года испытания были прерваны из-за поломки на корабле).

Второй эсминец типа Zumwalt завершил ходовые испытания



Michael Monsoor (DDG 1001) — второй в серии из трёх эсминцев нового поколения, спроектированных для ВМС США. Первый из них — Zumwalt (DDG 1000) — был достроен в декабре 2015 года и в мае прошлого года поступил в распоряжение ВМС США, пройдя ходовые испытания. Третий корабль серии — Lyndon B. Johnson (DDG 1002) — планируют достроить до конца 2018 года. Строительством эсминцев занимается компания General Dynamics.

Эсминцы типа Zumwalt являются принципиально новыми боевыми кораблями, в корне отличающимися от предыдущих военных разработок для ВМС США. Форма и материалы корпуса делают корабли почти незаметными для средств обнаружения. Капитан рыболовецкого судна Лоуренс Пай рассказал журналистам Fox News, что находился на расстоянии менее километра от нового эсминца, когда тот выходил в море на испытания, и на его радаре Zumwalt, имеющий 183 м в длину, отображался как 15-метровое судно.

Michael Monsoor (DDG 1001) является одним из самых больших и тяжеловооружённых кораблей в своём классе. Длина эсминца составляет 183 м, полное водоизмещение — 13 200 т. Базовое вооружение включает в себя 80 пусковых установок для ракет, две артиллерийские установки и две зенитные установки Mk. 110 калибра 57 мм, передает "Warspot"

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 46

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:17
    корабль хорошо зарекомендовал себя во время испытаний и по многим параметрам превзошёл требования моряков. Это был второй выход в море эсминца Michael Monsoor (в декабре прошлого года испытания были прерваны из-за поломки на корабле).
    странно recourse почему на этот раз не сломался? не доработка request
    Angel_and_Demon
    1. влад66 Сегодня, 12:21
      Цитата: Angel_and_Demon
      странно recourse почему на этот раз не сломался? не доработка

      Погдите Виктор все впереди fellow Сейчас набегут почитатели и объяснят,что этот то точно не сломается. laughing drinks
      влад66
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:26
        Цитата: влад66
        Сейчас набегут почитатели и объяснят,

        ну что ж, подождем твою маму, подождем твою ...... laughing drinks
        Angel_and_Demon
      2. Гигант мысли Сегодня, 12:29
        Учли матрасники предыдущие ошибки, но принципиальную уже никогда не исправить, этот боевой корабль с самыми минимальными боевыми возможностями вряд ли будет широко востребован моряками США при проведении каких-либо боевых операций.
        Гигант мысли
        1. Alex777 Сегодня, 15:08
          Одно непонятно. Почему автор тупо лепит 57мм пушки в состав вооружения. Они там только в начальной стадии проекта были, а сейчас как у всех людей - 30мм стоят. hi
          Alex777
    2. The_Lancet Сегодня, 12:44
      Напоминает картинки из учебников истории :)


      The_Lancet
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:48
        Цитата: The_Lancet
        Немного похож :)

        а вы много форм утюгов видели?
        Angel_and_Demon
    3. роман66 Сегодня, 13:38
      выговор Штирлицу, или кто там у нас?
      роман66
  2. Burbon Сегодня, 12:21
    ждем на океанских просторах это красавец утюг......а нам остается белой завистью смотреть как работают американские верфи........
    Burbon
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:22
      Burbon Сегодня, 12:21 Новый
      ждем на океанских просторах это красавец утюг.

      "ждём" - это о ком речь?
      a.s.zzz888
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:27
        Цитата: a.s.zzz888
        "ждём" - это о ком речь?

        это о почитателях великого и прекрасного laughing
        Angel_and_Demon
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:29
          Angel_and_Demon Сегодня, 12:27 ↑это о почитателях великого и прекрасного laughing

          По ходу так оно и есть...
          a.s.zzz888
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:34
            Цитата: a.s.zzz888
            По ходу так оно и есть...

            каждому свое
            Angel_and_Demon
            1. GradusHuK Сегодня, 21:40
              Angel_and_Demon Сегодня, 12:34 И зачем Вы это выставили на обозрение?Не стыда не совести?
              GradusHuK
      2. Burbon Сегодня, 12:35
        Цитата: a.s.zzz888
        "ждём" - это о ком речь?

        а сами как думаете??
        Burbon
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:38
          ... думаю, что в эту посудину трудно промахнуться...
          a.s.zzz888
          1. Burbon Сегодня, 12:40
            Цитата: a.s.zzz888
            думаю, что в эту посудину трудно промахнуться..

            так вот ниже еврей написал, что на радаре его не видно belay
            Burbon
            1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:42
              ...таки я напишу, что он ещё ныряет, а когда вынырнет - взлетает...
              ...а тех капитанов рыболовецких судов - много и ещё больше нашлёпают в сми...
              пи.си. прочитай пост НЕКСУСА сегодня, 12:35
              a.s.zzz888
              1. Burbon Сегодня, 12:50
                Цитата: a.s.zzz888
                пи.си. прочитай пост НЕКСУСА сегодня, 12:35

                сам ты пи.си. и нексус не авторитет в ВМФ...для меня, если еврей сказал - невидимый, значит так оно и есть! lol
                Burbon
                1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:54
                  Чего узду закусил? Перевожу для танкистов -пи.си. - это P.S. постскриптум. А насчёт евреев - good , юмор понимаю, а вот НЕКСУСА зря обидел...
                  a.s.zzz888
                  1. Burbon Сегодня, 12:56
                    Цитата: a.s.zzz888
                    юмор понимаю.

                    да видно не понимаешь, коль про пи.си. начал разжевывать)) laughing
                    Burbon
                    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:59
                      ну точно закусил!... и про пи.си. проглотил...давай без обид, вредно для здоровья! Удачи! drinks
                      a.s.zzz888
                      1. Burbon Сегодня, 13:05
                        Цитата: a.s.zzz888
                        Удачи!

                        hi ... удачи!...
                        Burbon
      3. роман66 Сегодня, 13:39
        о дальней авиации, небось
        роман66
  3. voyaka uh Сегодня, 12:25
    "Капитан рыболовецкого судна Лоуренс Пай рассказал журналистам Fox News,
    что находился на расстоянии менее километра от нового эсминца, когда тот
    выходил в море на испытания, и на его радаре Zumwalt, имеющий 183 м в длину,
    отображался как 15-метровое судно."

    Для тех, кто не понимает, что такое "стелс". smile
    voyaka uh
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:35
      Цитата: voyaka uh
      Для тех, кто не понимает, что такое "стелс".

      Угу...расскажите это нашим пво-никам.
      Что до этого корабля...матрассы имеют такую роскошь пофантазировать на тему будущих ударных кораблей,имея 64 Арли Берка на вооружении и это без количества аналогичных эсминцев у стран-союзников НАТО.
      При этом строят то они эти новые эсминцы достаточно быстро,а мы модернизацию Нахимова растягиваем на 8 лет+ года 2 испытания. Итого 10 лет. Это удручает.
      Вместо эсминцев,мы строим фрегаты,которые тоже сдаем флотам не шибко быстро. Все анонсируем новые проекты ударных кораблей,но дальше выставок дело не движется пока. Нет ни фрегата проекта 22350М,нет ни эсминца Лидер,или хотя бы в неядерном исполнении эсминец Шторм...вообщем на фоне быстрого строительства новых кораблей США,наше ползание на брюхе обновление флотов выглядит очень удручающе.
      НЕКСУС
      1. voyaka uh Сегодня, 18:24
        "Угу...расскажите это нашим пво-никам"////

        Вы прочитайте еще раз, внимательнее: "на расстоянии менее километра от нового эсминца".
        Длина которого около 200 м...
        Поняли, что такое радиоПОГЛОЩАЮЩИЕ покрытия? smile
        voyaka uh
    2. slontusid Сегодня, 12:46
      даже если поверить в рекламную шумиху о "невидимости", то за столь большими по размерам ,мало-серийными и дорогими кораблями вполне реально устроить персональное сопровождение, и это обойдется не порядки дешевле, чем придание им полу-мифической "скрытности".
      slontusid
    3. Orionvit Сегодня, 12:56
      Цитата: voyaka uh
      Для тех, кто не понимает, что такое "стелс".

      Что тут понимать, любой рыбак видит его на своём радаре. laughing А у боевых кораблей, радары то получше будут. lol
      Orionvit
    4. Симаргл Сегодня, 13:26
      Цитата: voyaka uh
      на его радаре Zumwalt, имеющий 183 м в длину, отображался как 15-метровое судно
      Учитывая, что заявлено
      Цитата: брехопедия
      Эсминец имеет средства малозаметности, уменьшающие его ЭПР в 50 раз
      это как раз и есть примерно в 7 раз по площади, учитывая надстройку из дров.
      Симаргл
  4. Egorovich Сегодня, 12:26
    laughing Эсминец из матрасии по кличке "Утюг-2" успешно завершил ходовые испытания. Да это просто шторма не было во время испытаний, а то бы успешно затонул утюжок. yes
    Egorovich
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:26
    , две артиллерийские установки
    что стоимость одного управляемого снаряда для орудия достигла 0,8-1,2 млн долларов, а с учетом амортизации и текущих ремонтов орудия стоимость выстрела достигла 2 миллиона долларов.

    Много он настреляет снарядиками, с такой стоимостью?
    a.s.zzz888
    1. Домкрат Сегодня, 12:45
      Тех средств, которые Россия одолжила США, вложившись в их долговые расписки, хватит примерно на 50 000 таких снарядов...
      Домкрат
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:48
        Домкрат Сегодня, 12:45 ↑
        Тех средств, которые Россия одолжила США, вложившись в их долговые расписки, хватит примерно на 50 000 таких снарядов...

        ...и это всерьёз? laughing .. не будьте таким доверчивым, особенно всяким "коммерсантам", "эхам" и т.п.
        a.s.zzz888
        1. Домкрат Сегодня, 13:43
          Ленте.ру доверяете? Наберите в поисковике : " Россия одолжила США 106 миллиардов долларов"
          ( информация от 18.01.2018)
          Домкрат
          1. Домкрат Сегодня, 15:03
            Этого с избытком хватило бы на 8 штук самых дорогих в мире военных кораблей, типа авианосца Gerald R. Ford!
            Домкрат
            1. Домкрат Сегодня, 15:32
              Если Вы слышите, что на что-то в России не хватает денег, - вспомните ЭТО:
              Forbes: "...Cовокупное состояние 200 богатейших бизнесменов выросло за год на $100 млрд, до $460 млрд. Число долларовых миллиардеров увеличилось с 77 до 96. Порог отсечения повысился до $500 млн с $350 млн в прошлом году..."
              Домкрат
  6. Ingvar0401 Сегодня, 12:33
    Первый из них — Zumwalt (DDG 1000) — был достроен в декабре 2015 года и в мае прошлого года поступил в распоряжение ВМС США, пройдя ходовые испытания. Третий корабль серии — Lyndon B. Johnson (DDG 1002) — планируют достроить до конца 2018 года.
    Неплохая скорость постройки, учитывая, что это не корвет...
    Ingvar0401
    1. Симаргл Сегодня, 13:23
      Цитата: Ingvar0401
      Неплохая скорость постройки, учитывая, что это не корвет...
      Ну да.
      Учитывая, что вся надстройка - дерево (бальса и пробка).
      Симаргл
  7. Lenivets2 Сегодня, 13:34
    Но как-же хреново он выглядит.
    Ощущение, как будто обычный эсминец через кривое зеркало рассматриваешь.
    Плавающий айсберг.
    п.с. имхо.
    Lenivets2
  8. looker-on Сегодня, 14:03
    Цитата: Гигант мысли
    Учли матрасники предыдущие ошибки, но принципиальную уже никогда не исправить, этот боевой корабль с самыми минимальными боевыми возможностями вряд ли будет широко востребован моряками США при проведении каких-либо боевых операций.

    То есть 80 ячеек под ракеты стелс технологии и стрельба из артерелии (на 100 км) Вас совсем не смущают ?

    Расскажите какой корабль во флоте РФ обладает схожими параметрами -ну чтобы понимать что у нас во флоте не будет востребованно моряками
    looker-on
  9. Архивариус Вася Сегодня, 14:55
    "О, теперь и уже 2 штуки стало! - Чем больше сдадим, тем лучше" (с)
    Архивариус Вася
  10. Лексус Сегодня, 15:27
    Доводят до ума, нарабатывают технологии...
    Лексус
  11. злой партизан Сегодня, 15:32
    Шоб тебя мыши сгрызли! am
    злой партизан
    1. Kurare Сегодня, 16:09
      wassat good Какие? Летучие?
      Kurare
      1. злой партизан Сегодня, 18:00
        Цитата: Kurare
        Летучие?

        what
        Ну..наверно...плывучие... drinks
        злой партизан
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