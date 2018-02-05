Словаки модернизировали лицензионную копию БМП-1

Как сообщается в статье Miroslav Gyürösi "Slovakia fields new tracked reconnaissance vehicles" в журнале "Jane's International Defence Review", сухопутные войска Словакии летом 2017 года получили 18 боевых разведывательных машин (БРМ) Bojove Prieskumne Vozidlo ISTAR (BPsVI), представляющих собой модернизированный вариант БРМ BPsV Svatava - чехословацкого разведывательного варианта лицензионной советской БМП-1.От советской БРМ-1К машина BPsV Svatava визуально отличается сохранением стандартной одноместной башни БМП-1, и чехословацкая БРМ оснащалась разведывательным оборудованием преимущественно чехословацкого производства, пишет блог bmpd.Новая БРМ BPsVI является плодом предлагаемых cловацким предприятием EVPU (Нова Дубница) проектов модернизации БМП-1 и БМП-2 с оснащением их разработанным EVPU необитаемым боевым модулем Turra 30, который в базовом исполнении оснащается 30-мм автоматической пушкой 2А42 (производимой в Словакии заводом ZTS Special), спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ и двумя пусковыми установками ПТУР 9М113 "Конкурс".Двигатель УТД-20 сохранен. Боевая масса BPsVI увеличилась до 15,29 тонн, в связи с чем для сохранения возможности плавать машина оснащена дополнительными бортовыми поплавками.