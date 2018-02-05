23:19 05 февраля
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Словаки модернизировали лицензионную копию БМП-1

Как сообщается в статье Miroslav Gyürösi "Slovakia fields new tracked reconnaissance vehicles" в журнале "Jane's International Defence Review", сухопутные войска Словакии летом 2017 года получили 18 боевых разведывательных машин (БРМ) Bojove Prieskumne Vozidlo ISTAR (BPsVI), представляющих собой модернизированный вариант БРМ BPsV Svatava - чехословацкого разведывательного варианта лицензионной советской БМП-1.

Словаки модернизировали лицензионную копию БМП-1


От советской БРМ-1К машина BPsV Svatava визуально отличается сохранением стандартной одноместной башни БМП-1, и чехословацкая БРМ оснащалась разведывательным оборудованием преимущественно чехословацкого производства, пишет блог bmpd.


Новая БРМ BPsVI является плодом предлагаемых cловацким предприятием EVPU (Нова Дубница) проектов модернизации БМП-1 и БМП-2 с оснащением их разработанным EVPU необитаемым боевым модулем Turra 30, который в базовом исполнении оснащается 30-мм автоматической пушкой 2А42 (производимой в Словакии заводом ZTS Special), спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ и двумя пусковыми установками ПТУР 9М113 "Конкурс".

Двигатель УТД-20 сохранен. Боевая масса BPsVI увеличилась до 15,29 тонн, в связи с чем для сохранения возможности плавать машина оснащена дополнительными бортовыми поплавками.

Использованы фотографии: Miroslav Gyürösi / Jane's
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Комментарии 9

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:33
    лицензионной советской БМП-1.
    Бегают ещё старушки по белу свету...
    a.s.zzz888
    1. Shurik70 Сегодня, 13:07
      Модернизация БМП-1 ? Модернизацию пулемёта можно заказать Украине
      Shurik70
  2. Гигант мысли Сегодня, 12:34
    Сам факт, что по прошествию стольких лет словаки не отказываются от советской боевой техники и модернизируют её, говорит о том, насколько качественной была наша техника, хоть и построена по лицензии у них.
    Гигант мысли
    1. Berkut24 Сегодня, 14:03
      говорит о том, насколько качественной была наша техника

      ... и что по деньгам может себе позволить эта страна.
      Berkut24
  3. alavrin Сегодня, 12:48
    С виду и по тех.характеристикам - хороша. Хороший вариант для модернизации наших бмпшек.
    alavrin
  4. Zaurbek Сегодня, 13:26
    По фото видно , что масса возросла....Где то читал, что у Украины из БМП большая часть - БМП-1, а у РФ большая часть- БМП-2....
    Zaurbek
  5. Incvizitor Сегодня, 14:48
    Вообще выглядит прилично, только вот модуль бы получше и нижнюю часть лобовой брони прикрыть не помешает, весу конечно теперь побольше и на счёт амфибийности непонятно толком.
    Incvizitor
  6. Лексус Сегодня, 15:17
    Хорошая надёжная машина. Почему нет?
    Они и собственно БМП-2 очень эффективно апгрейдили вместе с чехами.
    Лексус
  7. Грац Сегодня, 16:28
    дёшево и сердито, вполне пойдет
    Грац
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