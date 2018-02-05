На юго-западе Японии разбился вертолет АН-64

Вертолет японских Сил самообороны AH-64 упал в понедельник на юго-западе страны в префектуре Сага. Как сообщило агентство Kyodo, в результате происшествия один человек погиб.Инцидент произошел в жилом районе города Кандзаки, где расположены частные дома. Также недалеко находятся начальная школа и детский сад.В результате падения вертолета загорелось двухэтажное здание. В настоящее время несколько пожарных расчетов тушат огонь.Отмечается, что при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создан кризисный штаб, который собирает информацию об этом происшествии.Ранее японские СМИ неоднократно сообщали о технических проблемах вертолетов AH-64 ВВС США, в следствие чего полеты вертолетов этого типа были временно запрещены.