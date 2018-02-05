23:18 05 февраля
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На юго-западе Японии разбился вертолет АН-64

Вертолет японских Сил самообороны AH-64 упал в понедельник на юго-западе страны в префектуре Сага. Как сообщило агентство Kyodo, в результате происшествия один человек погиб.

На юго-западе Японии разбился вертолет АН-64


Инцидент произошел в жилом районе города Кандзаки, где расположены частные дома. Также недалеко находятся начальная школа и детский сад.


В результате падения вертолета загорелось двухэтажное здание. В настоящее время несколько пожарных расчетов тушат огонь.
Отмечается, что при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создан кризисный штаб, который собирает информацию об этом происшествии.

Ранее японские СМИ неоднократно сообщали о технических проблемах вертолетов AH-64 ВВС США, в следствие чего полеты вертолетов этого типа были временно запрещены.

Использованы фотографии: http://theafteractionreview.boards.net/
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Комментарии 24

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  1. Стройбат запаса Сегодня, 12:44
    Они чем там вообще занимаются? Постоянно то вертолеты падают, то их куски, то "Оспреи"
    Стройбат запаса
    1. Чёрный Сегодня, 12:47
      Цитата: Стройбат запаса
      Они чем там вообще занимаются?

      японок насилуют...видимо будут и дальше этим заниматься, пока "гордые самураи" будут лизать им зад и рассказывать, как зверь Сталин бомбил Хиросиму...
      Чёрный
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:50
        Вертолет японских Сил самообороны AH-64

        ... в этот раз японкам повезло - свалился японец...
        a.s.zzz888
        1. Чёрный Сегодня, 12:51
          Цитата: a.s.zzz888
          в этот раз японкам повезло - свалился японец...

          Наоборот....насильников не стало меньше laughing
          Чёрный
        2. san4es Сегодня, 16:29
          Цитата: a.s.zzz888
          .... в этот раз японкам повезло - свалился японец...

          ...Не туда упал...Надо было на US Army базу...напомнил-бы Пёрл-Харбор am
          Инцидент произошел в жилом районе города Кандзаки, где расположены частные дома. Также недалеко находятся начальная школа и детский сад.

          san4es
      2. Shurik70 Сегодня, 12:50
        Только-только, недели не прошло, как японцы попросили США вообще прекратить эксплуатировать Апачи в пределах Японии.
        Но почему все они в Японии падают? Если это конструктивный недостаток, по всему миру должны. Либо США замалчивают, либо кто-то в Японии, не любящий НАТО, не дремлет.
        Shurik70
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:02
          Но почему все они в Японии падают?

          Климат не для них. bully ГрЫнЬпЫсЬ узнает - ругаться будет...
          a.s.zzz888
        2. Гигант мысли Сегодня, 13:10
          Непруха пошла вертолётам в Японии, валятся один за одним, прогневали чем-то самурайских богов лётчики этих аппаратов.
          Гигант мысли
        3. влад66 Сегодня, 15:18
          Цитата: Shurik70
          Но почему все они в Японии падают?

          Кхм тоже интересно стало, можеь потому что японцы орут про это на весь мир, а остальным пасть затыкают. what
          влад66
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:54
    Ранее японские СМИ неоднократно сообщали о технических проблемах вертолетов AH-64 ВВС США, в следствие чего полеты вертолетов этого типа были временно запрещены.
    Чо-то они там падают или создают опасные проблемы в последнее время слишком часто...Может стоит задать вопросы ответственным за ТО и запчасти представителям производителя ?...или покопать среди ГСМ-щиков?...
    КВУ-НСвД
  3. мерцание Сегодня, 12:55
    Уже вижу, как японцы костерят премьера Абэ.
    мерцание
  4. Фурия Сегодня, 12:58
    Жаль,что на Токио не упал...или на Вашингтон...
    Фурия
  5. Геркулесыч Сегодня, 13:15
    Когда же японцы переплюнут через свое раболепие, и выдворят янки прочь из своей японии?
    Геркулесыч
    1. Zaurbek Сегодня, 13:17
      пару поколений уже в раболепии воспитано (как и в Германии). Еще одно два и все!
      Zaurbek
      1. Лексус Сегодня, 13:33
        пару поколений уже в раболепии воспитано (как и в Германии). Еще одно два и все!

        Дык, и у нас скоро завоют, что без "царя-батюшки" жить никак нельзя...
        Лексус
        1. Zaurbek Сегодня, 14:07
          Причем здесь царь...После ВМВ и япошкам и немцам мозги со школы промывают. Это система целая...в каждом городе музей холокоста и посещение входит (как и концлагерей) в школьную программу...
          Zaurbek
          1. Лексус Сегодня, 14:19
            Причем здесь царь...

            "лельцин-центр", "репрессии", "выливание помоев" на наше советское прошлое - для чего это?
            Это система целая...в каждом городе музей холокоста и посещение входит (как и концлагерей) в школьную программу...

            Ознакомьтесь с нашей школьной программой - там много "интересного".
            Лексус
            1. Zaurbek Сегодня, 14:23
              Это из этой же серии...а с программой начал знакомится, сын в 1 класс пошел.
              Zaurbek
              1. Лексус Сегодня, 14:32
                а с программой начал знакомится, сын в 1 класс пошел

                Мои самые искренние поздравления, коллега hi
                Хорошая возможность в зрелом возрасте "освежить" классику good и разъяснить "крохе, что такое хорошо, и что такое плохо".
                Лексус
                1. Zaurbek Сегодня, 16:18
                  У нас классическое воспитание...с 6 лет секция "Самбо" и папины пояснения по возникающим вопросам.
                  Zaurbek
                  1. Лексус Сегодня, 16:49
                    Пусть вырастет НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ. Целиком и полностью разделяю и поддерживаю Ваш подход. good
                    Лексус
  6. Zaurbek Сегодня, 13:16
    В Японии какой то бермудский треугольник...сыпется авиатехника.
    Zaurbek
  7. bubalik Сегодня, 13:25
    2 февраля в южном французском департаменте Вар разбились два военных вертолета Gazelle, жертвами чего стали пять человек .
    bubalik
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 13:30
    Вот уж не везет японцам с американской летающей техникой.. То запчасти падают, то теперь целиком вертушка рухнула... НепрЁт,с....
    Но выводов не делают.
    КОТ БАЮН
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