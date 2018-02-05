Закладка судна «Академик Лавёров» отложена из-за нехватки средств

Возникли определенные проблемы с финансированием строительства пятого по счету (четвертого серийного) судна этого типа. Его закладки в планах у завода на этот год нет,

В планах северодвинского Центра судоремонта «Звездочка» на 2018 год отсутствует закладка океанографического исследовательского судна (ОИС) проекта 20183 «Академик Лавёров», сообщает FlotProm сказал ресурсу источник.Представители завода и проектанта еще надеются на включение судна в новую госпрограмму вооружений, отметил другой источник.Он добавил, что «футуристический облик судов этого проекта подчеркивает ставку российского флота на современность и отражает вклад молодых сотрудников ЦМКБ "Алмаз"». Судно «Академик Лавёров» планировали строить по тому же 20183-му проекту, что и второе серийное судно – «Академик Александров».Проблемы с финансированием сдвинули вправо и первый выход в море третьего из четырех судов этого типа – «Академика Александрова». Судно начнет ледовые испытания ориентировочно во втором квартале текущего года, выйдя в море после открытия навигации.Справка FlotProm: «ОИС "Академик Александров" – многоцелевое судно ледового класса. Оно предназначено для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике. Строительство ОИС началось на "Звездочке" 20 декабря 2012 года по заказу Минобороны РФ.Водоизмещение судна – 5400 т, скорость – 14 узлов, экипаж – 65 человек. Предусмотрена взлетно-посадочная площадка для одного многоцелевого вертолета Ка-27. Ледовый класс Arc5 допускает самостоятельное плавание в однолетних арктических льдах при толщине до 0,8 метра в зимне-весеннюю навигацию и до метра – в летне-осеннюю».