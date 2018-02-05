23:16 05 февраля
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Закладка судна «Академик Лавёров» отложена из-за нехватки средств

В планах северодвинского Центра судоремонта «Звездочка» на 2018 год отсутствует закладка океанографического исследовательского судна (ОИС) проекта 20183 «Академик Лавёров», сообщает FlotProm.

Океанографическое исследовательское судно проекта 20183 "Академик Александров"

Возникли определенные проблемы с финансированием строительства пятого по счету (четвертого серийного) судна этого типа. Его закладки в планах у завода на этот год нет,
сказал ресурсу источник.


Представители завода и проектанта еще надеются на включение судна в новую госпрограмму вооружений, отметил другой источник.

Он добавил, что «футуристический облик судов этого проекта подчеркивает ставку российского флота на современность и отражает вклад молодых сотрудников ЦМКБ "Алмаз"». Судно «Академик Лавёров» планировали строить по тому же 20183-му проекту, что и второе серийное судно – «Академик Александров».

Проблемы с финансированием сдвинули вправо и первый выход в море третьего из четырех судов этого типа – «Академика Александрова». Судно начнет ледовые испытания ориентировочно во втором квартале текущего года, выйдя в море после открытия навигации.

Справка FlotProm: «ОИС "Академик Александров" – многоцелевое судно ледового класса. Оно предназначено для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике. Строительство ОИС началось на "Звездочке" 20 декабря 2012 года по заказу Минобороны РФ.

Водоизмещение судна – 5400 т, скорость – 14 узлов, экипаж – 65 человек. Предусмотрена взлетно-посадочная площадка для одного многоцелевого вертолета Ка-27. Ледовый класс Arc5 допускает самостоятельное плавание в однолетних арктических льдах при толщине до 0,8 метра в зимне-весеннюю навигацию и до метра – в летне-осеннюю».

Использованы фотографии: АО "Центр судоремонта "Звездочка"
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Комментарии 52

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  1. НЕКСУС Сегодня, 13:31
    В планах северодвинского Центра судоремонта «Звездочка» на 2018 год отсутствует закладка океанографического исследовательского судна (ОИС) проекта 20183 «Академик Лавёров», сообщает FlotProm.

    А воровать деньги находятся? За период хотя бы 5 лет,сколько денег было "освоено" ,а по простому украдено из оборонного бюджета?Тьфу...противно читать такие новости.
    НЕКСУС
    1. Burbon Сегодня, 13:37
      Цитата: НЕКСУС
      А воровать деньги находятся?

      причем тут воровать?.....это санкции....они все финансирование нам режут.....
      Burbon
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:41
        Цитата: Burbon
        причем тут воровать?.....это санкции....они все финансирование нам режут.....

        Причем тут воровать? А вы возьмите калькулятор и посчитайте,чего можно было построить на деньги "полковника" у которого в квартире 5 лярдов в баулах нашли,или на деньги Сахалинского вора,я уж не говорю о сердючке с его подстилкой...и таких "умников" у кормушки гос бюджета хоть задом ешь.
        А санкции были и про союзе,причем куда более жесткие и что?
        НЕКСУС
        1. Burbon Сегодня, 13:54
          Цитата: НЕКСУС
          А санкции были и про союзе

          были...какие именно? приведите пример очень жестких
          Цитата: НЕКСУС
          го можно было построить на деньги "полковника" у которого в квартире 5 лярдов в баулах нашли,или на деньги Сахалинского вора

          так вы в каком мире живете?...возьмите свой дом и посчитайте сколько ваших соседей воруют ОДН(эл-во+ водоснабжение).....удивитесь, я вам точно говорю...так что воруют ВСЕ и что на это пенять?
          Burbon
          1. НЕКСУС Сегодня, 14:47
            Цитата: Burbon
            были...какие именно? приведите пример очень жестких

            Например первый пакет санкций Картера..
            Цитата: Burbon
            так вы в каком мире живете?

            А вы в каком,уважаемый? Цитата ваша-что все воруют,избита и стара как мир. Вы лично воруете? Даете взятки гаишникам,чиновникам и тд? Я о том,что коррупция в РФ дошла до таких масштабов,что жизненно важные проекты приходится резать,тк тупо денег не хватает.А почему не хватает?Потому что чинуши наши обнаглели на столько,что не боятся ни тюрьмы,ни штрафов ,ни осуждения. Пример Сердюкова вам ни о чем не говорит.Этот выхухоль спер по официальным данным 3 лярда рублей из оборонного бюджета...а это на минутку хороший такой корвет,или фрегат новый.
            Воруют все...капец оправдание гипер воровства в России.
            НЕКСУС
            1. Burbon Сегодня, 15:08
              Цитата: НЕКСУС
              Воруют все...капец оправдание гипер воровства в России

              нет не оправдание....что лично вы сделали для искоренения воровства?....не даете взяток?....боретесь с просрочкой в магазинах?...уличаете соседей в воровстве эл-ва?...че об этом говорить?...надо с себя начинать...
              Burbon
              1. НЕКСУС Сегодня, 15:12
                Цитата: Burbon
                нет не оправдание....что лично вы сделали для искоренения воровства?....не даете взяток?....боретесь с просрочкой в магазинах?...уличаете соседей в воровстве эл-ва?...че об этом говорить?...надо с себя начинать...

                Я то принципиально гаишникам не даю взяток,и чинушам конверты не передаю. И когда мне заявляют ,что воруют ВСЕ,меня это коробит,тк я ,видимо в отличии от вас,за свою жизнь ничего не украл.Ну извините меня за то,что я такой не путевый. А по поводу соседей.Я не знаю,как у вас с соседями,но мои соседи работают и в состоянии заплатит за свой интернет,воду,газ и электричество.
                Гляньте хотя бы тут на ВО сколько людей например не дают взяток гаишникам.
                НЕКСУС
                1. Burbon Сегодня, 15:15
                  Цитата: НЕКСУС
                  Гляньте хотя бы тут на ВО сколько людей например не дают взяток гаишникам

                  после введения камер фиксаций - уже ни кто взяток не дает...а соседи потихоньку все воруют....посмотри сколько ОДН
                  Burbon
                  1. НЕКСУС Сегодня, 15:16
                    Цитата: Burbon
                    .посмотри сколько ОДН

                    Ну видимо вы и себя имеете ввиду,раз так уверено об этом заявляете.
                    НЕКСУС
                    1. Burbon Сегодня, 15:18
                      Цитата: НЕКСУС
                      Ну видимо вы и себя имеете ввиду,раз так уверено об этом заявляете

                      я просто имею доступ к показаниям всех жильцов 244 квартирного дома....метраж мне известен...кол-во проживающих тоже...и 70 килов за месяц - это просто хамство...
                      Burbon
                      1. НЕКСУС Сегодня, 15:21
                        Цитата: Burbon
                        я просто имею доступ к показаниям всех жильцов 244 квартирного дома....метраж мне известен...кол-во проживающих тоже...и 70 килов за месяц - это просто хамство...

                        Понимаете в чем дело то...вы допускаете одну очень известную ошибку,судя по горстке людей о всем государстве и населении в нем проживающим. Так вот судят и об Украине,глядя на толпу нацистских даунов,при этом забывая о ветеранах ,которые там проживают и просто людей,у которых мозги не на бекрень.
                        НЕКСУС
              2. Стропорез Сегодня, 15:14
                Цитата: Burbon
                .надо с себя начинать...

                Вот этот лозунг от запутинцев достал уже!
                Я вам заявляю, как только все начнут не с себя ,а один за всех, а все за одного, тогда этой власти не будет через неделю.
                Стропорез
                1. Burbon Сегодня, 15:25
                  Цитата: НЕКСУС
                  судя по горстке людей о все государстве и населении в нем проживающим.

                  1 400 000рэ -это ОДН за год который сворован....и это 1 дом в миллионнике....да и в деревнях так же платят....знаю что пишу...
                  Burbon
      2. Berkut24 Сегодня, 13:59
        это санкции....они все финансирование нам режут.....

        Да не при чём здесь санкции. Здесь всё дело в бюджете МО. На всё денег не хватает и заказчик на ходу меняет приоритеты исходя из возникающих угроз. И такое положение дел практически у всех стран. Исполнителей понять можно, они получатели денег. Но МО виднее где дыры в обороне здесь и сейчас.
        Berkut24
        1. Burbon Сегодня, 14:06
          Цитата: Berkut24
          Но МО виднее где дыры в обороне

          дыры - это отсутствие бабла на нужды......
          Burbon
      3. басмач Сегодня, 16:54
        Вы хоть думайте , что пишите. А то, судя по вашему, у нас финансирование из за рубежа. Там обрезали и у государства денег нет. Хотя , с другой стороны Вы и правы. Только это уже вариант колонии.
        басмач
        1. Burbon Сегодня, 17:31
          Цитата: басмач
          Вы хоть думайте , что пишите. А то, судя по вашему, у нас финансирование из за рубежа

          Цитата: басмач
          Хотя , с другой стороны Вы и правы

          fool belay откуда валюта????...из Тулы или Читы????.....
          Burbon
    2. Svarog Сегодня, 13:37
      Цитата: НЕКСУС
      А воровать деньги находятся? За период хотя бы 5 лет,сколько денег было "освоено" ,а по простому украдено из оборонного бюджета?Тьфу...противно читать такие новости.

      Вот тут, как раз, нужно обратиться к ближайшему окружению, что бы скинулись...
      Svarog
      1. zhekazs Сегодня, 13:56
        Сейчас вернутся из лондОнов, да как скинутся....
        zhekazs
        1. Svarog Сегодня, 14:03
          Цитата: zhekazs
          Сейчас вернутся из лондОнов, да как скинутся....

          те кто вернутся, они себе сначала гарантии выбьют,а когда гарантии получат, скидываться точно не будут. А Ротенберг например, мост строит, который чудным способом в 10 раз подорожал от первоначальной сметы, так может и на суденышко найдет?
          Svarog
          1. zhekazs Сегодня, 14:16
            Да пусть эти возвращенцы хотя бы в экономику своей страны деньги вернут, уже плюс будет. Хотя, какую страну они считают своей - большой такой вопрос...
            Цитата: Svarog
            А Ротенберг например, мост строит, который чудным способом в 10 раз подорожал от первоначальной сметы, так может и на суденышко найдет?

            Олигархи дождутся. Народ долго терпит, долго запрягает, но когда возжа под хвост попадет... Не хотелось бы, конечно, но все к тому идет.
            zhekazs
          2. Piramidon Сегодня, 14:56
            Цитата: Svarog
            А Ротенберг например, мост строит, который чудным способом в 10 раз подорожал от первоначальной сметы

            Это с какого потолка взята такая цифирь? В начале строительства стоимость моста оценивалась в 228 млрд.рублей, сейчас около 240. По вашему выходит, что начальная цена была всего 24 млрд? Уж такую то лапшу не нужно здесь народу на уши вешать.
            Piramidon
            1. Svarog Сегодня, 15:04
              Почитайте вот это.. http://www.yaplakal.com/forum7/topic1028439.html
              Svarog
              1. Piramidon Сегодня, 15:50
                Цитата: Svarog
                Почитайте вот это..

                Я тоже могу дать ссылку. Это было еще на стадии проекта в 2014 году.
                https://rg.ru/2014/07/08/most-anons.html
                Piramidon
                1. Svarog Сегодня, 15:57
                  Правда наверно ,где то посередине.. НО вы же читали, что китайцы построили мост, который в два раза длиннее, в два раза дешевле. И вас не удивляет, что тот же Ротенберг, еще 15 лет назад был ни кем, а стал долларовым миллиардером?
                  Цитата: Piramidon
                  Цитата: Svarog
                  Почитайте вот это..
                  Я тоже могу дать ссылку. Это было еще на стадии проекта в 2014 году.
                  https://rg.ru/2014/07/08/most-anons.html
                  Svarog
            2. Svarog Сегодня, 15:06
              Цитата: Piramidon
              Цитата: Svarog
              А Ротенберг например, мост строит, который чудным способом в 10 раз подорожал от первоначальной сметы

              Это с какого потолка взята такая цифирь? В начале строительства стоимость моста оценивалась в 228 млрд.рублей, сейчас около 240. По вашему выходит, что начальная цена была всего 24 млрд? Уж такую то лапшу не нужно здесь народу на уши вешать.

              http://imperor.net/analitica/kerchenskij-most-pod
              orozhal-bolee-chem-v-10-raz-s-nachala-stroitelstv
              a/
              Svarog
      2. Лексус Сегодня, 14:34
        Вот тут, как раз, нужно обратиться к ближайшему окружению, что бы скинулись...

        Керимку с чемоданами возвернуть, например...
        Лексус
        1. Svarog Сегодня, 14:35
          Цитата: Лексус
          Вот тут, как раз, нужно обратиться к ближайшему окружению, что бы скинулись...

          Керимку с чемоданами возвернуть, например...

          Да их там так много,что при желании флот целый построят..
          Svarog
          1. Лексус Сегодня, 14:50
            Да их там так много,что при желании флот целый построят..

            Глядя в мировой ТОП-10 мегаяхт, душа за флот у них болит по-своему...
            Лексус
      3. Стропорез Сегодня, 14:47
        Цитата: Svarog
        Вот тут, как раз, нужно обратиться к ближайшему окружению, что бы скинулись...

        Смешно. Разве за эти грабили,чтобы скидываться?
        Стропорез
        1. Svarog Сегодня, 15:09
          Цитата: Стропорез
          Цитата: Svarog
          Вот тут, как раз, нужно обратиться к ближайшему окружению, что бы скинулись...

          Смешно. Разве за эти грабили,чтобы скидываться?

          А что остается делать, такие правила игры.. Для больных детей всем миром собираем... Так может и олигархи в строительстве флота поучаствуют... Печально это все конечно..
          Svarog
          1. Стропорез Сегодня, 15:20
            Цитата: Svarog
            А что остается делать, такие правила игры.. Для больных детей всем миром собираем... Так может и олигархи в строительстве флота поучаствуют... Печально это все конечно..

            Ага , тут объявили о новой "перэмоге".
            Оказывается, что Победой нашей экономики является тот факт, что на ДВ открыт новый завод по добыче питьевой воды, которая будет продаваться в Китай по цене 1 цент за литр=56копеек в объёме 3млн.литров .

            При условии , что у нас питьевая вода продаётся по 4руб 60коп за литр.
            Как это назвать?!
            Стропорез
            1. Svarog Сегодня, 15:28
              Цитата: Стропорез
              Ага , тут объявили о новой "перэмоге".
              Победой экономитки является тот факт, что на ДВ открыт новый завод по добыче питьевой воды, которая будет продаваться в Китай по цене 1 цент за литр=56копеек в объёме 3млн.литров .
              При условии , что у нас питьевая вода продаётся п 4руб 60коп за литр.
              Ка это назвать?!

              Знаете , я вообще уже не знаю, то что твориться у нас в гос-ве, не знаю, как это назвать.. Цензура не пропустит.. В Татарстане например, решили отменить бесплатное УЗИ, туда и так , то не попадешь, а сейчас решили, что стеснятся не нужно, медицина бесплатная закончилась.. И каждый день, появляется какая нибудь подобная антинародная информация..
              Svarog
    3. Гигант мысли Сегодня, 13:46
      Вот оно воплощение на практике победы пятой либерастической колонны в формировании программы вооружений.
      Гигант мысли
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:52
        Закладка судна «Академик Лавёров» отложена из-за нехватки средств
        все деньги ушли на авианосцы и эсминцы...
        андрей юрьевич
        1. dauria Сегодня, 13:58
          все деньги ушли на авианосцы и эсминцы...

          Если бы так, то не жалко было бы.
          Но рост есть, ещё какой.

          По данным РАНХиГС, совокупный объем денежных доходов, принадлежащий наиболее обеспеченной группе населения России, вырос в первом квартале 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов до 45,7 процента.
          Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в октябре 2017 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, сообщила в понедельник Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
          По стране минус, а тут рост 45,7%
          dauria
    4. штрафбат Сегодня, 13:59
      Казнокрадство, как теория необратимой химической реакции:
      ВаСl2 + Н 2SО 4 = ВаSО4↓+ 2НСl↑
      где: 2НСl↑-чиновники с бюджетными деньгами,(выделившийся газ улетучился)
      ВаSО4↓- обворованный народ(выпал в осадок)
      штрафбат
    5. RASKAT Сегодня, 15:31
      Каждому флоту по кораблю, решили что пока хватит. Боевые бы так строили, корабль то не маленький 5500 тонн.
      RASKAT
  2. SlavaS Сегодня, 13:32
    Где деньжищи? в самой большой в мире стране!
    SlavaS
    1. штрафбат Сегодня, 13:37
      В офшоре...
      штрафбат
    2. Геркулесыч Сегодня, 13:38
      В карманах тех, кто реально хозяева этой страны!
      Геркулесыч
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:37
    Жили, жили и ус-ра-лись! Вот вам и весь **р мелочью! "Флота нет, но вы держитесь "?Зарплаты да премии свои сократите, и найдутся денежки!
    Геркулесыч
  4. тимофей61 Сегодня, 13:40
    О великие финансовые воротилы на диване очнулись.
    тимофей61
    1. Галеон Сегодня, 14:43
      У вас есть что сказать по существу, или вылезли просто так погавкать на народ? Что неверно сказал Геркулесыч, Даурия или Штрафбат? Говорите по существу и не оскорбляйте людей - иначе вы выдаете свою ангажированность действующей власти вместе со своей интеллектуальной ничтожностью.
      Галеон
    2. notingem Сегодня, 16:19
      Тимофей ты язык то попридержи . Сдесь тебе не малолетки. Поддиванный Табаки
      notingem
  5. лис Сегодня, 16:01
    всё бабло на логотип выборов ушло...денег нет,но вы держитесь(с)
    лис
  6. bogart047 Сегодня, 16:21
    какой красавец...
    bogart047
  7. Архивариус Вася Сегодня, 16:28
    Кто объяснит что за странная форма носа у корабля? Почему он наклонен вниз и без ограждения? А если смоет кого во время шторма...
    Архивариус Вася
    1. Галеон Сегодня, 18:16
      Вася, все судовые механизмы под этой наклонной палубой: шпили, лебедки и др. швартовые устройства. На эту наклонную палубу никто не ходит. Вообще. При ходе против большой волны пароход легче всходит на волну, освобождаясь быстрей от водной массы предыдущей волны, меньше зарывается в волну. Это необходимо, т.к. нос тяжелый - ледокольный нос - ломает до 1м льда.
      Галеон
  8. Товарищ Ким Сегодня, 16:55
    Цитата: НЕКСУС
    А воровать деньги находятся?

    Зачем воровать?
    ШахибЗадовна официально вваливает в us treasury 105,7 ярдов $,
    То есть покупает ценные бумаги потенциального противника (это всё равно, что наркомфин Сталина купил бы бумаги нацисткой Германии). Ничего мол, наша промышленность/экономика ещё не загнулась.

    Америкосы вводят хитрые санкции, для наших банков- запрещают брать длинные (на год и более) кредиты под смешные (для нас 2-3% годовых), а разрешают брать короткие 2 (двухнедельные)!
    Те оставшиеся, после зачистки Чёрным Васей банки, которые как-то давали нашим предприятиям длинные кредиты, правда уже под больший % (10-15), отказались кредитовать так как предприятия берут деньги на большие сроки (годы).
    Денег в стране, много, но колониальное правительство предпочитает поддерживать экономику их настоящей Родины- США, ибо там где твоё сокровище (капиталы, дома, дети) там и сердце твоё!
    Товарищ Ким
  9. фа2998 Сегодня, 17:33
    Цитата: Burbon
    Цитата: НЕКСУС
    А воровать деньги находятся?

    причем тут воровать?.....это санкции....они все финансирование нам режут.....

    Значит, сверхзвуковой пассажирский самолет,нам очень нужен? Некоторые оценивают программу в 200-300 млрд., перелет на нем будет по карману только олигархам (вспомните цены на Конкорд).Или наши ученые открыли новые физические законы, будет летать за "спасибо"? laughing hi
    фа2998
  10. Дмитрий Танцюра Сегодня, 22:43
    тогда суворовских курсантов к решению вопроса привлекайте , вы креативность хотели , а вот по среди Украины его ставте .
    Дмитрий Танцюра
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