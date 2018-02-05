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Минобороны Литвы: у страны никогда ранее не было таких международных гарантий безопасности
Размещение в Литве сводного батальона НАТО передового базирования обеспечило Литве такие международные гарантии безопасности, каких никогда ранее не было. Об этом в понедельник в эфире национального радио заявил министр обороны балтийской республики Раймундас Кароблис.
Размещение в Литве сводного батальона альянса (ровно год назад в Литву в его состав прибыли первые военные) Кароблис назвал "историей абсолютного успеха и важным средством сдерживания".
По решению Североатлантического альянса, "для укрепления восточного фланга НАТО" в Литве, Латвии, Эстонии и Польше размещено по боевой группе НАТО батальонного уровня, которые комплектуются из подразделений стран-членов. В Литве в составе подразделения в настоящее время находятся более 1,2 тыс. солдат и офицеров Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Франции и Хорватии, передает ТАСС
Несмотря на некоторую неопределенность геополитической ситуации, у Литвы никогда не было столько союзников и столько международных гарантий в сфере безопасности- утверждал он.
Размещение в Литве сводного батальона альянса (ровно год назад в Литву в его состав прибыли первые военные) Кароблис назвал "историей абсолютного успеха и важным средством сдерживания".
Если раньше о 5-й статье Североатлантического договора о коллективной безопасности говорили как о теоретической установке и даже о том, что члены НАТО защищать страны Балтии не стали бы, то этим действием продемонстрировано, что НАТО с нами солидарна- сказал военный министр.
По решению Североатлантического альянса, "для укрепления восточного фланга НАТО" в Литве, Латвии, Эстонии и Польше размещено по боевой группе НАТО батальонного уровня, которые комплектуются из подразделений стран-членов. В Литве в составе подразделения в настоящее время находятся более 1,2 тыс. солдат и офицеров Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Франции и Хорватии, передает ТАСС
Использованы фотографии: BALTNEWS.lt / Михаил Прощин
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