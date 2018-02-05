23:19 05 февраля
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Минобороны Литвы: у страны никогда ранее не было таких международных гарантий безопасности

Размещение в Литве сводного батальона НАТО передового базирования обеспечило Литве такие международные гарантии безопасности, каких никогда ранее не было. Об этом в понедельник в эфире национального радио заявил министр обороны балтийской республики Раймундас Кароблис.

Несмотря на некоторую неопределенность геополитической ситуации, у Литвы никогда не было столько союзников и столько международных гарантий в сфере безопасности
- утверждал он.

Минобороны Литвы: у страны никогда ранее не было таких международных гарантий безопасности



Размещение в Литве сводного батальона альянса (ровно год назад в Литву в его состав прибыли первые военные) Кароблис назвал "историей абсолютного успеха и важным средством сдерживания".

Если раньше о 5-й статье Североатлантического договора о коллективной безопасности говорили как о теоретической установке и даже о том, что члены НАТО защищать страны Балтии не стали бы, то этим действием продемонстрировано, что НАТО с нами солидарна
- сказал военный министр.

По решению Североатлантического альянса, "для укрепления восточного фланга НАТО" в Литве, Латвии, Эстонии и Польше размещено по боевой группе НАТО батальонного уровня, которые комплектуются из подразделений стран-членов. В Литве в составе подразделения в настоящее время находятся более 1,2 тыс. солдат и офицеров Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Франции и Хорватии, передает ТАСС

Использованы фотографии: BALTNEWS.lt / Михаил Прощин
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Комментарии 32

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  1. Logall Сегодня, 13:22
    В СССР жили как у Бога за пазухой! Зато теперь, после потери суверенитета, как на э-э м-м-м "голопом", но с гарантиями безопасности.
    Предохраняются!
    Logall
    1. Zoldat_A Сегодня, 13:27
      Цитата: Logall
      В СССР жили как у бога за пазухой!

      Пожалуй, ТАКИХ, КАК В СОЮЗЕ гарантий безопасности не было у них никогда.
      более 1,2 тыс. солдат и офицеров Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Франции и Хорватии
      Интересно, в случае "российской агрессии" первыми побегут те, кому домой ближе или те, кто "самые крутые воины" (Люксембург, например)?
      Zoldat_A
      1. Подрезчик Сегодня, 13:36
        Пожалуй, ТАКИХ, КАК В СОЮЗЕ гарантий безопасности не было у них никогда.

        hi Вот, вот! soldier
        В СССР жили как у Бога за пазухой! soldier

        Они еще вспомнят это время, вспомнят! yes
        Коллеги, приветствую!!! hi hi
        Подрезчик
        1. Гигант мысли Сегодня, 13:39
          Как помнится Франция и Великобритания тоже давали гарантии безопасности Польше в 20-м веке, что из этого вышло - все знают.
          Гигант мысли
          1. Shurik70 Сегодня, 13:40
            Никогда не было? А сколько лет самой Литве?
            Shurik70
          2. Pete Mitchell Сегодня, 14:29
            Цитата: Гигант мысли
            Как помнится Франция и Великобритания тоже давали гарантии безопасности Польше в 20-м веке, что из этого вышло - все знают.

            Что вы что вы, это же так не демократично напоминать о "неудобных" вещах старшим товарищам. Новорожденным "демократиям" хотелось побыстрее отдаться на кормление кому нибудь, лишь бы не иметь дела с Россией. А получилось очень по современному, просто отдаться, еще требуют удовольствие изображать - и никуда не соскочишь - будут скакать...
            Лучше бы посмотрели на статистику заполняемости самолетов из литвы в Англию и Ирландию, многим авиокомпаниям такой cabin factor и не снился даже
            Pete Mitchell
    2. Ami du peuple Сегодня, 13:27
      даже раньше, когда за них в 1721 г. 2 млн. серебряных ефимков шведам заплатили. Петр Первый казенные деньги считать умел yes
      Ami du peuple
    3. Зяблицев Сегодня, 13:37
      На просторах интернета, можно, при желании найти, фотографию женщины,как говорит ВВП, с низкой социальной ответственностью, лицо с удивленными и выпученными глазами, восторженно восклицающей:'О боже! Во мне одновременно четыре члена!" Оказывается, это современное лицо Литвы! laughing Латвии, Эстонии, Грузии, Украины и далее по списку.... laughing

      Больное сознания - когда тебя уважают, говорят на равных,участвуют в развитие... - это называется оккупацией, а когда тебя, простите пожалуйста, откровенно е...., трахают, когда и как хотят, ничего не давая взамен - это помощь и безопасность! Даже не Стокгольмский синдром - просто паранойя!
      Зяблицев
    4. сибиралт Сегодня, 13:46
      И почем они покупают фетиш безопасности? Так и будут жить не снимая презерватива с головы, чтобы из неё тараканы не разбежались. lol
      сибиралт
    5. Лексус Сегодня, 14:27
      Предохраняются!

      Они сами по себе эти-самые "предохранители" "штопаные"...
      Лексус
    6. Incvizitor Сегодня, 14:45
      Теперь у латыша только хрен, да душа, хотя душу продали американскому дьяволу... lol
      Incvizitor
    7. влад66 Сегодня, 15:57
      Цитата: Logall
      В СССР жили как у Бога за пазухой! Зато теперь, после потери суверенитета, как на э-э м-м-м "голопом", но с гарантиями безопасности.

      Саня они в 1941 тоже радовались гарантиям безопасности от нацистов, не помогло,
      влад66
  2. Чёрный Сегодня, 13:22
    Вот вместе с этими гарантиями вас и похоронят в случае чего laughing
    Чёрный
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:30
      с этими гарантиями вас и похоронят в случае чего
      Толерантность оккупантов к местному населению длится ровно до тех пор пока население не вякает и делает вид , что в восторге от них. Как показывает история это длится недолго
      КВУ-НСвД
  3. Alexey-74 Сегодня, 13:22
    Просто вы и нафиг никому не нужны.
    Alexey-74
  4. Черный_Ватник Сегодня, 13:24
    Как люди радуются перспективе быть пушечным мясом.
    Перекроем Сувалкский коридор и пишите письма)
    Черный_Ватник
  5. Zaurbek Сегодня, 13:28
    Были, даже большие, в СССР.
    Zaurbek
  6. толя ежик Сегодня, 13:30
    конечно не было,,еще бы..никому и на не нужны..как ковбой неуловимый..
    толя ежик
  7. Серый брат Сегодня, 13:31
    Проститутка, стоя на трассе, размышляет о том что все клиенты это её друзья. lol
    Серый брат
    1. Zoldat_A Сегодня, 13:54
      Цитата: Серый брат
      Проститутка, стоя на трассе, размышляет о том что все клиенты это её друзья. lol

      Они чего там, в Литве, думают, что "российские агрессоры" нападут силами одного взвода? (Хотя - смотря ещё какой взвод...) А НАТО всем наличным составом прибежит непонятную Литву спасать?
      Мне вернее кажется другой вариант. Вспоминается новейшая американская теория об использовании ЯЗ малой мощности.
      1,2 тыс. солдат и офицеров Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Франции и Хорватии
      В Вашингтоне разных норгов-хорватов особо считать не будут, а уж каких-то там литовцев - и подавно......
      А всё ради того же, ради чего сожгли Хиросиму и Нагасаки - РУССКИХ НАПУЖАТЬ. Только в 45-м особо не получилось. А сейчас - тем более. Будут на месте, где был Вашингтон, американские "ястребы" сидеть на кучке радиоактивного пепла и рассуждать
      "Отгадай загадку и реши вопрос - метился я в пятку, а попал я в нос"
      Стреляли, вроде бы, по "русским агрессорам" в Литве, а попали по Вашингтону...
      Нашли, блин, "друзей" с "гарантиями".....
      Zoldat_A
  8. ul_vitalii Сегодня, 13:33
    Как мыши в чулане за веником. smile
    ul_vitalii
  9. Пытливый Сегодня, 13:36
    Хорошие гарантии: в случае большого шухера застекление территории 100%. Стопроцентные гарантии, поляки себе такие же гарантии обеспечили.
    Это как у гопников подсылают мелкого нарваться, чтобы повод был. Мелкий дернулся и огреб, гопники подбежали, смотрят не справятся и сваливают. Так и приеболты
    Пытливый
  10. mavrus Сегодня, 13:40
    Цитата: Logall
    В СССР жили как у Бога за пазухой! Зато теперь, после потери суверенитета, как на э-э м-м-м "голопом", но с гарантиями безопасности.
    Предохраняются!

    От СССР Вильно получили в подарок, от НАТО батальон "в гарантию"... Где бы ещё что-нибудь урвать?
    mavrus
  11. Николай Фёдоров Сегодня, 13:43
    Цитата: из статьи
    Размещение в Литве сводного батальона НАТО передового базирования обеспечило Литве такие международные гарантии безопасности, каких никогда ранее не было

    После этих слов министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса армия России временно потеряла боевую готовность - все ржут. lol laughing wassat
    Николай Фёдоров
  12. Lenivets2 Сегодня, 13:46
    "Минобороны Литвы: у страны никогда ранее не было таких международных гарантий безопасности"

    У Литвы ещё никогда не было такой большой вероятности первой огрести в случае конфликта.
    Но они молодцы, добились своего.
    Ценой уничтожения своего народа они продлят жизнь своим хозяевам.
    Достойные вассалы, им есть чем гордиться! hi
    Lenivets2
    1. Zoldat_A Сегодня, 16:34
      Цитата: Lenivets2
      Ценой уничтожения своего народа они продлят жизнь своим хозяевам.

      Да всё равно ненадолго.... Разница только в том, что с хозяевами Литвы ещё повоевать придётся, а про Литву на следующий день никто не вспомнит - была такая страна или нет...
      Zoldat_A
      1. влад66 Сегодня, 23:15
        Цитата: Zoldat_A
        а про Литву на следующий день никто не вспомнит - была такая страна или нет...

        Литва для ее хозяев хороша тем,что граничит с нашими Ленинградской и Псковской областями. yes
        влад66
  13. Evgenijus Сегодня, 13:50
    Безопасность Литвы в настоящее время самая низкая, ибо на ее территории находятся подразделения НАТО. Не было бы их, так и не надо было бы держать лишние Искандеры под Калининградом. Сама армия Литвы, ее вооруженные силы пригодны только для выполнения полицейских функций внутри страны. Для обороны они вообще не пригодны. Заявления о возросшей безопасности Литвы - чистейший фейк для домохозяек на литовских хуторах.
    Evgenijus
  14. Геркулесыч Сегодня, 13:54
    Вот как рабы оправдывают в угоду хозяину сдачу земель и самих себя!
    Геркулесыч
  15. Владимир Барановский Сегодня, 14:32
    Ну, а как мы за них теперь спокойны, не передать! Вот только за бары и таксистов беспокоюсь, как бы интерьер не испортили и капоты на машинах не оттоптали, жалко ведь...
    А сводный батальон это ж страшная сила. Интересно на каком языке общаются, а литовского ведь не знают, как договариваться будут. Нет не договорятся, значит будут конфликтовать. А нам зачем под боком буйные ребята. Да , не спокойно на границах!
    Владимир Барановский
  16. mavrus Сегодня, 14:34
    Вспоминается... Невилл Чемберлен. Он тоже кричал: "Я привез вам мир". И утверждал, что это будет "Вечный мир". Года не прошло, как началась Вторая мировая.
    mavrus
  17. svp67 Сегодня, 16:15
    Минобороны Литвы: у страны никогда ранее не было таких международных гарантий безопасности
    Еще бы. Раньше советская Литва ГАРАНТИРОВАННО гибла на 15 минуте большой войны, под ударами ракет НАТО, теперь же она гибнет на 10 минуте, но уже от русских ракет....
    svp67
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