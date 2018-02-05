23:19 05 февраля
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Свалка танков «Абрамс» в Ираке

В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлено скопище танков M1A1M Abrams на базе 9-й бронетанковой дивизии иракской армии в Таджи, сообщает bmpd.



Всего автор публикации насчитал 80 бронемашин, многие из которых явно повреждены либо разукомплектованы.


Напомним, Ирак получил от США 152 танка М1А1 Abrams.

По данным ресурса, «"Абамсами" штатно были оснащены четыре танковых полка 9-й бронетанковой дивизии – наиболее "тяжелого" соединения новой иракской армии – 1-й и 2-й танковые полки в 34-й бригаде и 3-й и 4-й танковые полки в 35-й бригаде дивизии».

Согласно недавним сообщениям иракской прессы, «в ходе боевых действий против сил группировки ИГ (запрещена в РФ) в Мосуле было выведено из строя 60 танков Abrams иракской армии, которые теперь нуждаются в восстановлении (неясно, входят ли в это число безвозвратно потерянные танки)».

Ремонт танков осуществлялся ранее корпорацией General Dynamics на технической базе в Ал Матана в аэропорту Багдада, где, видимо, и находятся остальные танки этого типа 9-й дивизии.

Использованы фотографии: twitter.com/JeremyBinnie
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Комментарии 47

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 13:41
    Абрамсы в любом виде - скраб.
    oldseaman1957
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:46
      Покупай 72-ой ,
      А не амер-ский отстой
      Будет ездить-воевать
      И на свалке не стоять
      lol
      КВУ-НСвД
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:51
        Свалка танков «Абрамс» в Ираке
        они "сломались..."
        андрей юрьевич
        1. volodimer Сегодня, 18:02
          Вы не правы: они, просто, "временно" вышли из строя! Время выхода из строя не уточняется...
          volodimer
      2. svp67 Сегодня, 16:18
        Цитата: КВУ-НСвД
        Покупай 72-ой ,

        Покупали и сами производили. Объемы СВАЛОК Т-72, на территории Ирака ЗНАЧИТЕЛЬНО превышают объем свалки М1А "Абрамс". Скажу больше, после пары лет эксплуатации, купленных у России Т-90, у иракцев образуется такая же свалочка, но уже из Т-90...
        Место там "ЗАКОЛДОВАННОЕ"
        svp67
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:23
          Да это просто шутка была . Так-то любая техника , как женщина - чахнет без любящего внимания .
          КВУ-НСвД
        2. volodimer Сегодня, 18:06
          "Место там "ЗАКОЛДОВАННОЕ"
          Это вы про продукцию автоВАЗа вспомнили feel Тут, конечно, от прокладки всё зависит, тем более, что на танке их 3шт. Тоyoты с ДШК точно в 3 раза надёжней laughing
          volodimer
          1. svp67 Сегодня, 19:06
            Цитата: volodimer
            Тут, конечно, от прокладки всё зависит, тем более, что на танке их 3шт.

            Если бы от 3-х, танки бы были более долговечные, а так этих "прокладок" ДЕСЯТКИ, они и рядом с танком в бою, они и ремподразделениях и подразделениях снабжения, а уж сколько их в штабах....
            svp67
    2. влад66 Сегодня, 16:07
      Цитата: oldseaman1957
      Всего автор публикации насчитал 80 бронемашин, многие из которых явно повреждены либо разукомплектованы.

      Да и плевать то на них. bully
      влад66
  2. Гигант мысли Сегодня, 13:41
    Безрадостная картина для янки.
    Гигант мысли
    1. Чёрный Сегодня, 13:47
      Цитата: Гигант мысли
      Безрадостная картина для янки.

      Это почему?...Да они им взаме ещё такого навезут. Иракцы и не пикнут. laughing
      Чёрный
    2. Подрезчик Сегодня, 13:48
      Цитата: Гигант мысли
      Безрадостная картина для янки.

      hi А им по-моему до лампочки. Они хламье старое сбагрили иракцам в качестве военной помощи (за деньги! laughing ), а теперь-что хотите, то и делайте! laughing
      А что касается качества амеровской техники-да, картинка для них безрадостная... recourse
      hi
      Подрезчик
    3. Не либероид Русский Сегодня, 14:41
      да ладно, нормальная картина... счас абрахамс, потом м60, потом до м3 скатятся... аборигены халяве рады и ладно...
      Не либероид Русский
  3. Kars Сегодня, 13:42
    Что сказать,Абрамс слишком сложен и дорог для таких стран как разграбленный Ирак.
    Kars
    1. voyaka uh Сегодня, 14:24
      Подбитых Абрамс в кампании против ИГИЛ в Ираке было мало.
      Использовать их правильно (и осторожно) они научились. В отличие от Саудов.
      Встают из-за скверного тех. обслуживания.
      В этом плане с российскими танками им проще.
      voyaka uh
      1. Kars Сегодня, 15:21
        Я читал что даже у самих американцев проблеммы с зап частями к абрамсу.
        Kars
        1. Грац Сегодня, 16:22
          что то путаете у них несколько тысяч на складах хранения в америке стоят
          Грац
          1. MadCat Сегодня, 17:53
            Цитата: Грац
            что то путаете у них несколько тысяч на складах хранения в америке стоят

            не все правильно, некоторые детали для турбины уже никто не производит (лопаток для турбины уже негде купить новые например).
            MadCat
            1. Orionvit Сегодня, 21:31
              Цитата: MadCat
              лопаток для турбины уже негде купить новые например

              Если есть спрос, будет и предложение. На крайний случай, пусть у Китайцев попросят, те наладят производство чего угодно за сутки. Правда за качество не ручаются. lol
              Orionvit
              1. Перейра Сегодня, 21:35
                Заказывай сразу 10 комплектов и плевать на качество.
                Перейра
                1. Orionvit Сегодня, 21:40
                  Закажу наверное 20, пусть будут.
                  Orionvit
    2. Orionvit Сегодня, 21:33
      Цитата: Kars
      Что сказать,Абрамс слишком сложен и дорог для таких стран как разграбленный Ирак.

      Получается, что "Абрамс", это шоссейный танк гаражного хранения? laughing
      Orionvit
  4. spirit Сегодня, 13:43
    Дайте арабам АРМАТУ результат тот же самый будет. hi
    spirit
  5. роман66 Сегодня, 13:46
    дай арабу танк.... request
    роман66
  6. Egorovich Сегодня, 13:46
    laughing 60шт. хваленых танков "Абрамс" оказались нетрудоспособны. И хто это сделал!!!? lol
    Egorovich
  7. Romka47 Сегодня, 13:47
    Оп****юлились "абрашки laughing " А вообще посмотреть бы поближе, как подбиты чем, сильно/не сильно. Была бы хорошая тема для обсуждений. Хотя с таким количеством и так понятно что там безвозвратные и легкие.
    Romka47
  8. НЕКСУС Сегодня, 13:50
    Согласно недавним сообщениям иракской прессы, «в ходе боевых действий против сил группировки ИГ (запрещена в РФ) в Мосуле было выведено из строя 60 танков Abrams иракской армии, которые теперь нуждаются в восстановлении (неясно, входят ли в это число безвозвратно потерянные танки)».

    Это лишь говорит о том,что Абраша не пригоден для использования в городских условиях. Он затачивался под борьбу с советскими танками,а не с боевиками в густой застройке.
    НЕКСУС
    1. TerribleGMO Сегодня, 17:27
      Танки вообще не предназначены для боёв в густой застройке .
      TerribleGMO
  9. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 13:56
    Вот пишут что не поподя, а не знающие люди комментируют что попало. База Al Taji существует с 2004 года. Десятки поврежденных танков оставшиеся от американцев, а также десятки подбитых бронемашин Bradley и сотни Хаммеров. Статье минус
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. kuznec Сегодня, 14:02
      "Ремонт танков осуществлялся ранее корпорацией General Dynamics на технической базе в Ал Матана"
      За 14 лет не отремонтировали и не утилизировали? Или все-таки свежак подвезли?
      kuznec
    2. zhekazs Сегодня, 14:04
      Я вот тоже СВАЛКИ не увидел. Вижу два ремонтных бокса, вижу технику в парке, явно видно, что техника какой-то период уже там стоит и не двигалась (темная полоса почвы перед танками на снимке). А домысливать, что там и как - дело неблагодарное.
      zhekazs
    3. Геркулесыч Сегодня, 15:10
      В статье, которую перепечатали, были и другие фото абрамсов -там видно хорошо, что танки просто раскурочены, до состояния металлолома!
      Геркулесыч
  10. Геркулесыч Сегодня, 13:57
    А через лет пять мы не увидим свалку из наших танков Т90? Может быть, разорвать с ними контракт, раз они не в состоянии содержать в нормальном состоянии боевую технику?
    Геркулесыч
    1. Alexey RA Сегодня, 14:02
      Цитата: Геркулесыч
      А через лет пять мы не увидим свалку из наших танков Т90? Может быть, разорвать с ними контракт, раз они не в состоянии содержать в нормальном состоянии боевую технику?

      Зачем? Выгодный клиент же: вместо обучения экипажей и регулярного ТО/ремонта сначала убивает машины в хлам, а потом покупает новые. smile
      Alexey RA
    2. Григорий_45 Сегодня, 15:21
      Цитата: Геркулесыч
      А через лет пять мы не увидим свалку из наших танков Т90?

      взамен убитых новые купят)) Главное чтоб платили исправно)
      Григорий_45
  11. павлентий Сегодня, 14:13
    "Абамсами" штатно были оснащены четыре танковых полка...) Абамсами? это опечатка или нет?)
    павлентий
  12. Alex-a832 Сегодня, 14:19
    Пентагон меняет излишек неликвидных "абрашек" со своего баланса на иракскую нефть и гос долг. Сомневаюсь, что стороны сделки реально рассчитывали, что эта техника будет использоваться долго. Ирак - это свалка для списания старых и неликвидных вооружений США. Чтобы закупать новое - надо списать старое...
    Alex-a832
    1. Strashila Сегодня, 14:46
      нового собственно не производиться... когда у американских союзников их техника закончится... они её заберут, там ни чего кроме бронекоробок и не надо, бесплатно и модернизируют под новый вариант в свою армию.
      Strashila
  13. Лексус Сегодня, 14:24
    Ирак заерепенился и остался без техсопровождения. Хороший урок для любителей юзать американское.
    Лексус
    1. Strashila Сегодня, 14:42
      ... все западное.
      Strashila
      1. Лексус Сегодня, 15:11
        Собственно, да hi
        Лексус
  14. словак Сегодня, 14:41
    Это что, ВСУ скоро купят в кредит старые новинки?
    словак
  15. Strashila Сегодня, 14:42
    Как говориться факт на лицо... сирийцы фактически сами справляются с ремонтом, а иракци от спонсоров зависят... хочу-не хочу... спинку почешите, в угоду американцам всех специалистов по ремонту советской техники времен Садама разогнали.
    Strashila
    1. MadCat Сегодня, 17:57
      Цитата: Strashila
      Как говориться факт на лицо... сирийцы фактически сами справляются с ремонтом, а иракци от спонсоров зависят... хочу-не хочу... спинку почешите, в угоду американцам всех специалистов по ремонту советской техники времен Садама разогнали.

      и те и те хорошо справляются только с утилизацией танков, у Сирии было до 6000 единиц бронетехники, а пришлось России отправлять расконсервированные т72 и даже т55...
      MadCat
  16. viktor_ui Сегодня, 14:54
    На свалку не тянет - база хранения однозначно. Афтур названия чет курит.
    viktor_ui
  17. Ныробский Сегодня, 16:14
    Наступит время и такая же свалка из американских танков будет в Европе.
    Ныробский
  18. bogart047 Сегодня, 16:22
    тем веменем Ирак закупае т-90...
    bogart047
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