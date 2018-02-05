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Свалка танков «Абрамс» в Ираке
В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлено скопище танков M1A1M Abrams на базе 9-й бронетанковой дивизии иракской армии в Таджи, сообщает bmpd.
Всего автор публикации насчитал 80 бронемашин, многие из которых явно повреждены либо разукомплектованы.
Напомним, Ирак получил от США 152 танка М1А1 Abrams.
По данным ресурса, «"Абамсами" штатно были оснащены четыре танковых полка 9-й бронетанковой дивизии – наиболее "тяжелого" соединения новой иракской армии – 1-й и 2-й танковые полки в 34-й бригаде и 3-й и 4-й танковые полки в 35-й бригаде дивизии».
Согласно недавним сообщениям иракской прессы, «в ходе боевых действий против сил группировки ИГ (запрещена в РФ) в Мосуле было выведено из строя 60 танков Abrams иракской армии, которые теперь нуждаются в восстановлении (неясно, входят ли в это число безвозвратно потерянные танки)».
Ремонт танков осуществлялся ранее корпорацией General Dynamics на технической базе в Ал Матана в аэропорту Багдада, где, видимо, и находятся остальные танки этого типа 9-й дивизии.
Всего автор публикации насчитал 80 бронемашин, многие из которых явно повреждены либо разукомплектованы.
Напомним, Ирак получил от США 152 танка М1А1 Abrams.
По данным ресурса, «"Абамсами" штатно были оснащены четыре танковых полка 9-й бронетанковой дивизии – наиболее "тяжелого" соединения новой иракской армии – 1-й и 2-й танковые полки в 34-й бригаде и 3-й и 4-й танковые полки в 35-й бригаде дивизии».
Согласно недавним сообщениям иракской прессы, «в ходе боевых действий против сил группировки ИГ (запрещена в РФ) в Мосуле было выведено из строя 60 танков Abrams иракской армии, которые теперь нуждаются в восстановлении (неясно, входят ли в это число безвозвратно потерянные танки)».
Ремонт танков осуществлялся ранее корпорацией General Dynamics на технической базе в Ал Матана в аэропорту Багдада, где, видимо, и находятся остальные танки этого типа 9-й дивизии.
Использованы фотографии: twitter.com/JeremyBinnie
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