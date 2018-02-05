Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Террористы в Кабуле планировали атаку посольства РФ с использованием тонны взрывчатки
Информационная служба РИА Новости сообщает о том, что в столице Афганистана предотвращено нападение на российское дипломатическое представительство. В материале говорится о том, что неподалёку от здания посольства РФ в Кабуле был обнаружен припаркованный заминированный автомобиль. Названа марка автомобиля – Mazda.
Сообщается, что внутри автомобиля находилась взрывчатка, мощность которой составляет около 1 тонны в тротиловом эквиваленте. Такое количество взрывчатого вещества могло превратить в руины не только здание российского посольства, но и целый квартал Кабула.
При этом поступают сведения о том, что в том же квартале афганской столицы атака боевиков всё же состоялась. Данных о пострадавших на настоящий момент не публикуется. В посольстве РФ в Афганистане ситуацию пока не прокомментировали.
На этом фоне стало известно о небывалом решение афганского президента Мохаммада Ашрафа Гани. Президент Афганистана заявил, что ситуация с безопасностью в стране не может не вызывать опасений, а потому афганские силовые структуры нуждаются в кардинальном реформировании. Одним из первых этапов реформирования стало увольнение фактически всей верхушки силовых структур, а это 164 генерала. По словам Ашрафа Гани, "это реформа не ради реформы, а ради того, чтобы создать монолитные ряды для победы над терроризмом".
Сообщается, что внутри автомобиля находилась взрывчатка, мощность которой составляет около 1 тонны в тротиловом эквиваленте. Такое количество взрывчатого вещества могло превратить в руины не только здание российского посольства, но и целый квартал Кабула.
При этом поступают сведения о том, что в том же квартале афганской столицы атака боевиков всё же состоялась. Данных о пострадавших на настоящий момент не публикуется. В посольстве РФ в Афганистане ситуацию пока не прокомментировали.
На этом фоне стало известно о небывалом решение афганского президента Мохаммада Ашрафа Гани. Президент Афганистана заявил, что ситуация с безопасностью в стране не может не вызывать опасений, а потому афганские силовые структуры нуждаются в кардинальном реформировании. Одним из первых этапов реформирования стало увольнение фактически всей верхушки силовых структур, а это 164 генерала. По словам Ашрафа Гани, "это реформа не ради реформы, а ради того, чтобы создать монолитные ряды для победы над терроризмом".
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти