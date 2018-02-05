23:20 05 февраля
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Террористы в Кабуле планировали атаку посольства РФ с использованием тонны взрывчатки

Информационная служба РИА Новости сообщает о том, что в столице Афганистана предотвращено нападение на российское дипломатическое представительство. В материале говорится о том, что неподалёку от здания посольства РФ в Кабуле был обнаружен припаркованный заминированный автомобиль. Названа марка автомобиля – Mazda.

Сообщается, что внутри автомобиля находилась взрывчатка, мощность которой составляет около 1 тонны в тротиловом эквиваленте. Такое количество взрывчатого вещества могло превратить в руины не только здание российского посольства, но и целый квартал Кабула.

Террористы в Кабуле планировали атаку посольства РФ с использованием тонны взрывчатки



При этом поступают сведения о том, что в том же квартале афганской столицы атака боевиков всё же состоялась. Данных о пострадавших на настоящий момент не публикуется. В посольстве РФ в Афганистане ситуацию пока не прокомментировали.

На этом фоне стало известно о небывалом решение афганского президента Мохаммада Ашрафа Гани. Президент Афганистана заявил, что ситуация с безопасностью в стране не может не вызывать опасений, а потому афганские силовые структуры нуждаются в кардинальном реформировании. Одним из первых этапов реформирования стало увольнение фактически всей верхушки силовых структур, а это 164 генерала. По словам Ашрафа Гани, "это реформа не ради реформы, а ради того, чтобы создать монолитные ряды для победы над терроризмом".

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Пытливый Сегодня, 13:41
    Афган под контролем амеров и там можно ждать любой провокации. Судя по количеству уволенных генералов у афганцев вся армия состоит из полковников и генералов.
    Пытливый
    1. Чёрный Сегодня, 13:43
      Цитата: Пытливый
      Террористы в Кабуле планировали атаку посольства РФ с использованием тонны взрывчатки

      ....вот американцы и планировали....а местные фанатики только взорвать должны были
      Чёрный
    2. Гигант мысли Сегодня, 13:43
      Возможно это предотвращение госпереворота, всё на это указывает.
      Гигант мысли
      1. Alex-a832 Сегодня, 13:57
        Возможно это предотвращение госпереворота, всё на это указывает

        Поддерживаю. Очень похоже. американцы всё больше теряют шансы долго удерживать там власть своими марионетками.
        Alex-a832
      2. Geisenberg Сегодня, 19:51
        Цитата: Гигант мысли
        Возможно это предотвращение госпереворота, всё на это указывает.


        Там перманентный гсопереворот. ПРосто ради прикола ознакомься с историей Афганистана. Всю известную историю афганцы занимаются грабежами и и разбоем, а когда делают перерыв то свергают правительство.
        Geisenberg
    3. сибиралт Сегодня, 13:56
      Правительство Афганистана дальше Кабула ни на кого не влияет. Но и там порядка нет. belay
      сибиралт
    4. влад66 Сегодня, 16:13
      По словам Ашрафа Гани, "это реформа не ради реформы, а ради того, чтобы создать монолитные ряды для победы над терроризмом".

      Все чудесатие и чудесатие, сколько генералов не увольняй, а решения будут принимать все равно в Вашингтоне.
      влад66
  2. Ami du peuple Сегодня, 13:45
    надеюсь, что взятым живыми террористам, распихают эту тонну взрывчатки в естественные отверстия организма и, путём подрыва, отправлят шахидов к заветным гуриям
    Ami du peuple
    1. Пытливый Сегодня, 13:53
      Цитата: Ami du peuple
      надеюсь, что взятым живыми террористам, распихают эту тонну взрывчатки в естественные отверстия организма и, путём подрыва, отправлят шахидов к заветным гуриям


      О взятии живыми вроде не сообщают, а вообще даже если кого и поймают то американцы их из Афгана в Сирию перебросят и будут там использовать. На их деньги вскормлены и обучены а потому они и решают.
      Пытливый
  3. viktor. Сегодня, 13:55
    164 генерала в Афганистане belay они кем командуют фермерами на плантациях?? what
    viktor.
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:02
    Ошибочка на лицо -террористы, настоящие, это те кто ввел свои войска в Афганистан, и не только туда! А местные моджахеды, талибы и прочие -марионетки, не имеющие право что то планировать! Их смысл существования в исполнении чужих приказов, и вечной войне против своих же братьев.
    Геркулесыч
  5. Лексус Сегодня, 14:05
    Американцы посовещались и решили...
    Лексус
  6. Strashila Сегодня, 14:36
    Странная логика... воюют американцы, а атакуют русских... что не то... или так пытаются сподвигнуть Россию вмешаться войсками еще и в Афганистан.
    Strashila
  7. ASG7 Сегодня, 15:03
    Ржу. Никак не могу остановиться. На кой сдалось боевикам российское дип. представительство? Совсем пропаганда у американцев безголовая стала.
    ASG7
  8. igorra Сегодня, 16:14
    Логика, да. Воюют американцы, а взорвать надо российское посольство.
    igorra
    1. svp67 Сегодня, 16:23
      Цитата: igorra
      Логика, да. Воюют американцы, а взорвать надо российское посольство.

      А в чем противоречие то? Все нормально, "американцы же тут совсем не причем".... Главное, что бы наши не расслаблялись, ведь такие попытки будут, будут и будут....
      svp67
  9. svp67 Сегодня, 16:21
    Сообщается, что внутри автомобиля находилась взрывчатка, мощность которой составляет около 1 тонны в тротиловом эквиваленте.
    Что скажешь, "бармалеи" явно не скупились...с запасом взрывчатки положили, с большим запасом....
    svp67
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