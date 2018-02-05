23:20 05 февраля
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США предлагают Индии купить палубные истребители F/A-18 Hornet

Американская корпорация Boeing ведёт переговоры с индийскими партнёрами по возможному заключению контракта на реализацию истребителей F/A-18 Hornet. Это американские палубные многоцелевые истребители-бомбардировщики, которые, как заявлено, «могли бы оказаться востребованными для индийских военно-морских сил».

США предлагают Индии купить палубные истребители F/A-18 Hornet


Вице-президент корпорации «Боинг» по вопросам обороны и космической безопасноси Дэн Каннингем на авиасалоне в Сингапуре рассказал журналистам, что корпорация готова предложить Индии контракт не только по F/A-18 Hornet, но также по приобретению самолётов-топливозаправщиков KC-46.


Премьер-министр Индии Норендра Моди ранее заявил, что контракты на поставки авиации с зарубежными партнёрами будут заключаться только в том случае, если партнёры будут передавать Индии соответствующие технологии или же открывать производство на мощностях индийских компаний.

Ранее индийские СМИ сообщили, что США и Индия обговаривают возможности развёртывания на территории Индии производства самолётов F-16 для нужд индийских ВВС. Строительство этих американских самолётов в Индии планируется в кооперации Lockheed Martin и индийской компании Tata. При этом добавлялось, что США собираются продать Индии и партию F-35.

Теперь индийский рынок (как рынок крупнейшего импортёра вооружений в мире) пытается «активно осваивать» и другая американская корпорация – Boeing. В корпорации отмечают, что самолётами F/A-18 Hornet ВМС Индии смогли бы оснастить новый авианосец "индийского проекта", который заложен на одном из судостроительных заводов страны.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 26

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:52
    Это история будет подленнее чем с французскими "Рафалями "!И самое интересное, что индусы сами толком не знают, какой им точно нужен самолет! belay Трамп пускай им ф35, пару сотен штук втюхает lol !
    Геркулесыч
    1. Гигант мысли Сегодня, 15:25
      Ну, с индийцами только свяжись, и переговоры на несколько лет обеспечены, и ещё не факт, что они что-нибудь приобретут.
      Гигант мысли
    2. RASKAT Сегодня, 15:27
      А ничего что Ф-18 без катапульты сможет оторвать от палубы в лучшем случае только треть боезапаса, либо топлива надо на борт меньше брать. На кой он такой вообще нужен. Если уж собрались купить тяжелый многоцелевой самолет, брали бы СУ-33 он и по штату подходит Викромадитии да и всяко по новей будет. Американцы таким образом избавляются от своего списанного хлама.
      RASKAT
      1. Донской Сегодня, 15:56
        Так вроде следующий индийский авианосец планируют построить с катапультой. Тогда пазл собирается.
        Донской
      2. volodimer Сегодня, 17:46
        Ну если не хотят индусы наши самолёты брать (обидно), то ф-18 всяко лучше ф-35 будет. У меня ощущение, что из ф-18 можно было 4++ сделать, но матрасня гробит деньги на ф-35, который, возможно, в 5 и не выйдет.
        volodimer
        1. MadCat Сегодня, 18:03
          Цитата: volodimer
          что из ф-18 можно было 4++ сделать, но матрасня гробит деньги на ф-35, который, возможно, в 5 и не выйдет.

          он и так в последней модификации 4++, с АФАР и новой авионикой, движок же по надежности даст фору любой СУ-шке.
          MadCat
          1. sabakina Сегодня, 22:04
            MadCat, а что с нашими движками не так?
            sabakina
      3. ЗВО Сегодня, 19:15
        Цитата: RASKAT
        А ничего что Ф-18 без катапульты сможет оторвать от палубы в лучшем случае только треть боезапаса, либо топлива надо на борт меньше брать. На кой он такой вообще нужен. Если уж собрались купить тяжелый многоцелевой самолет, брали бы СУ-33 он и по штату подходит Викромадитии да и всяко по новей будет. Американцы таким образом избавляются от своего списанного хлама.


        Су-33 очень на самом деле отсталый самолет. Ограниченнее его по функционалу - только старый харриер.

        если бы вы смотрели характеристики реальных самолетов то знали бы. что СуперХорнет возьмет не меньше Мига при взлете с трамплина. А уж с катапульты и подавно больше.
        ЗВО
    3. влад66 Сегодня, 16:42
      Цитата: Геркулесыч
      Трамп пускай им ф35, пару сотен штук втюхает

      Но перед этим многорукие Шивы Трампу так мозги запудрят, что как бы он оставшимся умишком не тронулся. request
      влад66
      1. Касым Сегодня, 21:08
        А может у индусов крыша поедит от такого многообразия истребителей?
        МиГ-21, МиГ-27, МиГ-29, Су-30, Мираж и Ягуар, свой ХАЛ, амер. Ф-16, Ф-18 и Ф-35 (предположительно). И как такое имущество обслуживать? hi
        Касым
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:53
    F/A-18 Hornet.
    Т. е. даже не Супершешней ? Вероятно считают возможным передачи технологий по старью и хорошо подмазывают
    КВУ-НСвД
    1. ЗВО Сегодня, 19:18
      Цитата: КВУ-НСвД
      F/A-18 Hornet.
      Т. е. даже не Супершешней ? Вероятно считают возможным передачи технологий по старью и хорошо подмазывают


      По факту звучит так: 28 августа Boeing заявила, что Super Hornet Block III не нуждается в доработках для полноценной эксплуатации с этих кораблей...
      ЗВО
  3. zhekazs Сегодня, 14:57
    Амерзоид пытается выжать нас с индийского рынка, посулив Ф35... Вот только не продадут они индусам его, знают что технологии уплывут. И индусы это знают. Они еще попарят мозги амеpу и, скорее всего, купят самолеты в России или в Китае.
    zhekazs
    1. Muvka Сегодня, 16:44
      Со всем согласен, кроме того, что в Китае они точно не купят.
      Muvka
  4. Александр 3 Сегодня, 15:05
    Нам нельзя терять Индию как покупателей наших вооружений.
    Александр 3
  5. Товарищ Ким Сегодня, 15:15
    Оочень интересно, индусы на конкурсных испытаниях будут так-же придирчивы, как при испытаниях нашей техники.
    Америкосы будут столь-же терпеливы к индийским извращениям (боевая камасутра))?
    Товарищ Ким
  6. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:16
    У индусов есть МиГ-29К, которые сами же и производят.
    Генерал Песчаных Карьеров
  7. Shkodnick Сегодня, 15:26
    Цитата: zhekazs
    Амерзоид пытается выжать нас с индийского рынка, посулив Ф35... Вот только не продадут они индусам его, знают что технологии уплывут. И индусы это знают. Они еще попарят мозги амеpу и, скорее всего, купят самолеты в России или в Китае.

    Индия навряд ли что либо купит у Китая, да и Китай навряд ли продаст.
    Shkodnick
  8. voyaka uh Сегодня, 15:34
    Производство Ф-18 в Индии Штаты легко могут организоавать.
    Конгресс утвердит. Самолет постепенно устаревает, а тут на нем можно
    еще сильно заработать.
    voyaka uh
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:50
      Алексей, hi а жалеть, что криворуким отдали технологии, не станут? sad Тем более, продажа индусам ф35, это из разряда подарка алкоголику спорткара -ушатают мгновенно! Они наши самолеты в хлам ушатывают, а "пингвины " , то посложнее будут.
      Геркулесыч
      1. voyaka uh Сегодня, 17:56
        При чем тут Ф-35? Индусам предлагают Ф-18 в качестве палубной авиации.
        Он может взлетать и с катапульты, и с трамплина (как у индусов).
        Морская авиация - сложная штука, гораздо сложнее обычной (помните Кузнецова?).
        Индусам тоже придется нелегко.
        voyaka uh
  9. gromoboj Сегодня, 18:09
    Даже не супер щершней хотят продать ? А обычных ?
    Не уважают они индусов.
    gromoboj
    1. ЗВО Сегодня, 19:18
      Цитата: gromoboj
      Даже не супер щершней хотят продать ? А обычных ?
      Не уважают они индусов.


      Ну новости надо читать не только у местных аффтаров...
      По факту звучит так: 8 августа Boeing заявила, что Super Hornet Block III не нуждается в доработках для полноценной эксплуатации с этих кораблей...
      ЗВО
      1. gromoboj Сегодня, 19:35
        Я потому и спросил. Даже удивился, откуда сасш такое старьё выкопали.
        gromoboj
  10. Лексус Сегодня, 21:34
    Как говорится, "на тебе, убоже, что мне не гоже". Машина, конечно, неплохая, но век её однозначно "на излёте".
    Лексус
  11. Прутков Сегодня, 22:11
    Странные индусы ребята. Променять самолет 5 поколения на самолеты прошедшего поколения. Это надо уметь!
    Прутков
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