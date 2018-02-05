Китайские СМИ назвали главные козыри ВКС РФ

Прорывное авиационное оборудование демонстрирует, что Россия является одной из важнейших сил в мире, которую нельзя игнорировать и которая обладает мощными военно-промышленным потенциалом. Например, Россия превосходит Китай в сфере стратегических бомбардировщиков и транспортных самолетов,

После развала СССР Россия возрождает свой престиж, об этом могут свидетельствовать новые разработки российских конструкторов, говорится в статье, опубликованной ресурсом Sina.com.В числе таких достижений упоминается мощный двигатель («Изделие 30») для истребителя 5-го поколения Су-57. Его тяга без форсажа достигает 11 тонн, а с форсажем – 18 тонн.«По производительности этот двигатель не уступает двигателю F-135, установленному на американских F-35. Но благодаря использованию новых технологий и материалов российский двигатель оказался меньше и легче и имеет преимущество в отношении тяги к массе», – приводит статью Российская газета Другой важной разработкой автор считает бомбардировщик Ту-160M.«По внешнему виду он мало отличается от Ту-160, но внутреннее наполнение обновлено полностью», – пишет он.В статье, в частности идет речь о новом радаре с фазированной антенной решеткой и о повышенной выживаемости в бою. Также у самолета появился «новый двигатель, увеличивший тягу и дальность полета, но уменьшивший при этом расход топлива». Кроме того, модернизированный бомбардировщик оснащен новым вооружением – тактическими ракетами класса «воздух-земля» и управляемыми бомбами.Кроме того, ресурс обращает внимание и на самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100, созданный на базе Ил-76МД-90А. «Новое оборудование, установленное на нем, позволяет повысить точность и дальность обнаружения целей, в том числе и вражеских самолетов, созданных с использованием "стелс"-технологии», – говорится в материале.заключает автор.