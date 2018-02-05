23:15 05 февраля
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Китайские СМИ назвали главные козыри ВКС РФ

После развала СССР Россия возрождает свой престиж, об этом могут свидетельствовать новые разработки российских конструкторов, говорится в статье, опубликованной ресурсом Sina.com.



В числе таких достижений упоминается мощный двигатель («Изделие 30») для истребителя 5-го поколения Су-57. Его тяга без форсажа достигает 11 тонн, а с форсажем – 18 тонн.


«По производительности этот двигатель не уступает двигателю F-135, установленному на американских F-35. Но благодаря использованию новых технологий и материалов российский двигатель оказался меньше и легче и имеет преимущество в отношении тяги к массе», – приводит статью Российская газета.

Другой важной разработкой автор считает бомбардировщик Ту-160M.

«По внешнему виду он мало отличается от Ту-160, но внутреннее наполнение обновлено полностью», – пишет он.

В статье, в частности идет речь о новом радаре с фазированной антенной решеткой и о повышенной выживаемости в бою. Также у самолета появился «новый двигатель, увеличивший тягу и дальность полета, но уменьшивший при этом расход топлива». Кроме того, модернизированный бомбардировщик оснащен новым вооружением – тактическими ракетами класса «воздух-земля» и управляемыми бомбами.

Кроме того, ресурс обращает внимание и на самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100, созданный на базе Ил-76МД-90А. «Новое оборудование, установленное на нем, позволяет повысить точность и дальность обнаружения целей, в том числе и вражеских самолетов, созданных с использованием "стелс"-технологии», – говорится в материале.

Прорывное авиационное оборудование демонстрирует, что Россия является одной из важнейших сил в мире, которую нельзя игнорировать и которая обладает мощными военно-промышленным потенциалом. Например, Россия превосходит Китай в сфере стратегических бомбардировщиков и транспортных самолетов,
заключает автор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 110

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  1. x.andvlad Сегодня, 15:32
    Например, Россия превосходит Китай в сфере стратегических бомбардировщиков и транспортных самолетов,
    На долго ли? Если китайцы начнут строить самолеты так, как они строят корабли, то это преимущество мягко говоря, не навсегда. Не удивлюсь, если они у нас скоро закажут парочку ТУ-160 для копирования. БЕ-200 уже заказали.
    x.andvlad
    1. Svarog Сегодня, 15:42
      Цитата: x.andvlad
      Например, Россия превосходит Китай в сфере стратегических бомбардировщиков и транспортных самолетов,
      На долго ли? Если китайцы начнут строить самолеты так, как они строят корабли, то это преимущество мягко говоря, не навсегда. Не удивлюсь, если они у нас скоро закажут парочку ТУ-160 для копирования. БЕ-200 уже заказали.

      Что касается ТУ-160, то по местному татарскому ТВ был репортаж, когда Путин туда приезжал, так вот, один из рабочих, сказал, что ни чем не отличается этот ТУ160 от старых, это один и тот же самолет, но все сми почему то раструбили, что он глубоко модернизирован. А китайцы, с их подходом и возможностями очень скоро догонят нас и перегонят, если судить по их автопрому, то он уже лучше нашего, хотя еще пять лет назад все плевались от их автомобилей.
      Svarog
      1. yehat Сегодня, 15:56
        думаю, рабочий знает далеко не все.
        yehat
        1. Svarog Сегодня, 15:59
          Цитата: yehat
          думаю, рабочий знает далеко не все.

          А я почему то больше рабочим доверяю, чем нашим сми и пропаганде кремля. Последний пример, Путин пафосно заканчивает войну в Сирии. И что по вашему она закончилась?
          Svarog
          1. yehat Сегодня, 16:02
            рабочий не может квалифицированно оценить отличия. может он и прав, но уверенности в этом быть не может.
            война в Сирии - закончена,но конфликт еще продолжается.
            Я пропаганду не слушаю и не читаю много лет )))
            но даже в пропаганде бывает правда.
            yehat
            1. Svarog Сегодня, 16:04
              Цитата: yehat
              рабочий не может квалифицированно оценить отличия. может он и прав, но уверенности в этом быть не может.

              Рабочий он в коллективе трудится, в котором все общаются и знают все, я вас уверяю. Знают даже то, что нельзя знать..
              Цитата: yehat
              война в Сирии - закончена,но конфликт еще продолжается.

              В чем разница между конфликтом и войной по вашему?
              Svarog
              1. yehat Сегодня, 16:07
                разница

                например, в масштабах.
                когда каждый день сводки о боях моторизованных бригад - это война
                а когда партизаны ракету раз в неделю пустили - это конфликт.
                yehat
                1. Svarog Сегодня, 16:17
                  Цитата: yehat
                  разница

                  например, в масштабах.
                  когда каждый день сводки о боях моторизованных бригад - это война
                  а когда партизаны ракету раз в неделю пустили - это конфликт.

                  А по мне так, пока гибнут наши войны - это война.
                  Svarog
                  1. yehat Сегодня, 16:22
                    почитайте статистику минобороны о ежедневных потерях армии в мирное время.
                    В одном новосибирском военном округе наезды танков на солдат по несколько раз за год.
                    армия постоянно теряет солдат.
                    yehat
                    1. Svarog Сегодня, 16:24
                      Цитата: yehat
                      в мирное время.

                      Это разгильдяйство.. понятно. Но вы же сами пишите в мирное время, в Сирии оно далеко не мирное, наши ВКС ежедневно ведут боевые действия и к сожалению несут потери - это война.
                      Svarog
                      1. yehat Сегодня, 16:32
                        потеря су-25 статистически мало отличается от потерь в мирной эксплуатации.
                        мне правда непонятно другое - су-25 должен был защитить пилота (не машину) от попадания ПЗРК. Даже не представляю, как должно было попасть, чтобы у пилота не осталось шанса.
                        yehat
                      2. KaPToC Сегодня, 20:59
                        Цитата: Svarog
                        Это разгильдяйство.. понятно.

                        Почитайте милицейские сводки - это по вашему тоже война?
                        KaPToC
                2. Алексей 2016 Сегодня, 16:42
                  А когда партизаны ракету не раз в неделю пустили? Это что?
                  Алексей 2016
              2. vasilkovichi Сегодня, 20:07
                В коллективе,говоришь...А что вы знаете что-нибудь о допусках? Возможно. А о их формах и литерах? А знаете ли,что полную документацию только глава КБ знает, а остальные только определённый блок?А где КБ находится знаете? В Казани, небось?Милейший угомонитесь с вашим пролетарским всезнанием.)))
                vasilkovichi
                1. KaPToC Сегодня, 21:01
                  Цитата: vasilkovichi
                  с вашим пролетарским всезнанием

                  Как говорил великий вождь:
                  "экономка должна быть экономкой"
                  KaPToC
                  1. РУСС Сегодня, 21:23
                    Цитата: KaPToC
                    Как говорил великий вождь:

                    Монтесума?
                    РУСС
              3. MS71 Сегодня, 22:43
                Не совсем так. Даже конструктор и мастер не имеют на руках всего проекта, не говоря об обычном рабочем. Только ГК знает все. В секретных ящиках рабочий не имеет понятия, что происходит в соседнем цеху за дверью. Время прохода кпп и обеда в цехах разное, общение на ОС темы исключено. Не знаете, не утверждайте!
                MS71
          2. Zaurbek Сегодня, 16:22
            Я вот на заводе работал...на мясокомбинате .. и скажу вам, что рабочий делает целый день одну операцию и далее и до ничего не знает.
            Zaurbek
            1. Ингвар 72 Сегодня, 16:57
              Цитата: Zaurbek
              делает целый день одну операцию и далее и до ничего не знает.

              т.е вы не знали, из чего делали колбасу на вашем мясокомбинате? belay Когда мне было 15 лет, я работал 1 месяц на мясокомбинате. Я его облазил от подвала до чердака, и пораспрашивал рабочих что к чему, какую колбасу можно есть, а какую не стоит. wink
              Ингвар 72
              1. faiver Сегодня, 18:05
                я не понял, вы работали на заводе или лазили по нему? laughing
                faiver
                1. Ингвар 72 Сегодня, 20:36
                  Цитата: faiver
                  вы работали на заводе или лазили по нему

                  В возрасте 15 лет все успевал. laughing
                  Ингвар 72
              2. KaPToC Сегодня, 21:02
                Цитата: Ингвар 72
                Когда мне было 15 лет, я работал 1 месяц на мясокомбинате. Я его облазил от подвала до чердака, и пораспрашивал рабочих что к чему, какую колбасу можно есть, а какую не стоит.

                Да ты гонишь...
                KaPToC
              3. Zaurbek Сегодня, 21:34
                Я был практикантом, мастером, начальником цеха..профессия такая у меня...
                Zaurbek
          3. влад66 Сегодня, 17:16
            Цитата: Svarog
            Последний пример, Путин пафосно заканчивает войну в Сирии. И что по вашему она закончилась?

            И Трамп победоносно заканчивает войну и Макрон и Мэй и ещё много кто закончил войну, не надо подменять понятия, война с ИГИЛ и война с терроризмом, ИГИЛ да разгромлен и то только в Сирии и Ираке и не до конца, а война там будет ещё черт знает сколько времени.
            Цитата: Svarog
            хотя еще пять лет назад все плевались от их автомобилей.

            Вот когда хоть двигатель на СУ 35 скопируют, вот тогда и поговорим, про двигун 2 этапа я молчу. yes
            влад66
          4. Бабалайкин Сегодня, 19:23
            Очевидно Кремль нанял пиарщика. Западные президенты регулярно кого-то побеждают и ничего.
            Бабалайкин
          5. KaPToC Сегодня, 20:57
            Цитата: Svarog
            Последний пример, Путин пафосно заканчивает войну в Сирии.

            Ага, а Сталин "пафосно" закончил войну в Европе, тем не менее люди гибли до середины шестидесятых. Может вам пафосно изучить тему?
            KaPToC
            1. Svarog Сегодня, 21:23
              Цитата: KaPToC
              Ага, а Сталин "пафосно" закончил войну в Европе, тем не менее люди гибли до середины шестидесятых. Может вам пафосно изучить тему?

              Думаю тему изучить нужно вам, ну хотя бы историю.. Сравнение ВОВ в данном случае не просто не уместно, а еще и глупо. Не буду вдаваться в подробности, приведу лишь один пример. В ВОВ праздновали победу все страны, воевавшие против фашизма. А в данном случае победу отпраздновал только Путин. Хотя в этом замесе есть Турки, Американцы, Израильтяне и др.
              Svarog
              1. KaPToC Сегодня, 21:26
                Цитата: Svarog
                А в данном случае победу отпраздновал только Путин.

                Гугль вам в помощь, что же "праздновал" Путин? Заниматься вашим просвещением нет никакого желания.
                KaPToC
            2. РУСС Сегодня, 21:25
              Цитата: KaPToC
              Ага, а Сталин "пафосно" закончил войну в Европе, тем не менее люди гибли до середины шестидесятых. Может вам пафосно изучить тему?

              В 45 была именно Победа и конец войны со всеми вытекающими,а в Сирии конца и края войне не видать.
              РУСС
              1. KaPToC Сегодня, 21:28
                Цитата: РУСС
                В 45 была именно Победа и конец войны со всеми вытекающими,а в Сирии конца и края войне не видать.

                Тем не менее люди продолжали гибнуть. СССР победил Третий Рейх, тем не менее война запада против России не прекратилась. Люди гибнут и сейчас и это все та же война.
                KaPToC
          6. РУСС Сегодня, 21:22
            Цитата: Svarog
            Последний пример, Путин пафосно заканчивает войну в Сирии.

            Да ,не совсем объяснимое решение вроде как всё закончилось ,но базы остались ,а ведь ещё совсем недавно ВВП говорил ,что нам в Сирии базы не нужны ,мы всех достанем высокоточным оружием,но тем не менее войска в Сирии остались и ,что более прискорбно погибают военнослужащие....
            РУСС
        2. VALERIK_097 Сегодня, 17:08
          yehat Сегодня, 15:56
          Ошибаетесь, Уважаемый .Я простой слесарь -монтажник 5-го разряда имею 2-ю форму с допуском работы с документами"ОП".Немного слукавил,бригадир(но это выборная должность).
          Интересно,чего я могу не знать,выписывая наряды на работу и обьясняю детали выполнения работ подчинённым.
          Иной раз и рабочие меня поправляют,ибо проект один,но кораблей одинаковых не бывает.
          VALERIK_097
        3. vasilkovichi Сегодня, 20:00
          Можете не думать.Знайте,вообще,не всё.
          vasilkovichi
      2. Вас Влад Сегодня, 16:06
        Цитата: Svarog
        Путин туда приезжал, так вот, один из рабочих, сказал, что ни чем не отличается этот ТУ160 от старых, это один и тот же самолет, но все сми почему то раструбили, что он глубоко модернизирован.

        Вы лучше расскажите,чем может ту-160 отличатся от ту-160? wassat
        Вас Влад
        1. Svarog Сегодня, 16:07
          Цитата: Вас Влад
          Цитата: Svarog
          Путин туда приезжал, так вот, один из рабочих, сказал, что ни чем не отличается этот ТУ160 от старых, это один и тот же самолет, но все сми почему то раструбили, что он глубоко модернизирован.

          Вы лучше расскажите,чем может ту-160 отличатся от ту-160? wassat

          В том и смысл моего комментария, что ни чем)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          Svarog
          1. Комментарий был удален.
          2. Вас Влад Сегодня, 16:22
            Цитата: Svarog
            В том и смысл моего комментария, что ни чем)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

            Вам часто удаётся меня рассмешить!Спасибо hi
            Вас Влад
            1. Svarog Сегодня, 16:45
              Цитата: Вас Влад
              Цитата: Svarog
              В том и смысл моего комментария, что ни чем)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

              Вам часто удаётся меня рассмешить!Спасибо hi

              Это чувство взаимно!))
              Svarog
          3. Вас Влад Сегодня, 17:39
            Цитата: Svarog
            В том и смысл моего комментария, что ни чем))

            Настоящий смысл вашего комментария,опять же кинуть на вентилятор! yesВидео нам покажите...Ну очень интересно!!
            Вас Влад
            1. Svarog Сегодня, 21:16
              Цитата: Вас Влад
              Цитата: Svarog
              В том и смысл моего комментария, что ни чем))

              Настоящий смысл вашего комментария,опять же кинуть на вентилятор! yesВидео нам покажите...Ну очень интересно!!

              Опять ошиблись) Настоящий смысл в том, что сколько не говори халва, а слаще от этого не станет.. Ну к вам это не относится. Вы считаете, что чем больше вы кричите СЛАВА! то от этого становиться лучше... но жизнь показывает обратное.. да и статистика тоже.. Руководство страны слишком много занимается пиаром и слишком мало насущными проблемами, тем самым вызывая, мягко говоря, не понимание, среди людей, которые думают собственной головой.
              Svarog
        2. yehat Сегодня, 16:24
          ну как же? названием борта (самолеты все именные).
          yehat
          1. Вас Влад Сегодня, 16:27
            Цитата: yehat
            ну как же? названием борта (самолеты все именные).

            Спасибо за подсказку hi
            Вас Влад
            1. yehat Сегодня, 16:35
              еще отличие - машина большая, много начинки и она не может быть абсолютно одинаковой. Плюс большое время эксплуатации и разный ремонт. Уверен, внутри все ту-160 уникальны.
              yehat
              1. Вас Влад Сегодня, 16:52
                Цитата: yehat
                Уверен, внутри все ту-160 уникальны.

                Ну ладно,Svarog, ну вы то feel
                Ту- 160 не может отличатся по характеристикам от Ту- 160,так как это один и тот же самолёт!А вот Ту-160М2 отличается!
                Вас Влад
        3. andj61 Сегодня, 21:26
          Цитата: Вас Влад
          Цитата: Svarog
          Путин туда приезжал, так вот, один из рабочих, сказал, что ни чем не отличается этот ТУ160 от старых, это один и тот же самолет, но все сми почему то раструбили, что он глубоко модернизирован.

          Вы лучше расскажите,чем может ту-160 отличатся от ту-160? wassat

          Ту-160 от Ту-160М2?
          Вполне возможно, что очень сильно - примерно в той же степени, в какой ТУ-22М2 отличается от ТУ-22М3. bully hi
          andj61
      3. x.andvlad Сегодня, 16:16
        Цитата: Svarog
        хотя еще пять лет назад все плевались от их автомобилей.

        Так же в первое время плевались и от корейских KIA. Но сегодня мы все видим уровень.
        x.andvlad
      4. neri73-r Сегодня, 16:23
        Китай, это сборочный цех, конструкторские бюро располагаются в иных местах! Если Китай сможет это преодолеть, то тогда да, но для этого нужна научная школа.
        neri73-r
        1. yehat Сегодня, 16:38
          у них уже есть школа. слабенькая, но есть
          проблема в другом - на востоке психологии лидерства, жертвенности ради высшей цели мало места и доля компетентных ученых/инженеров, способных на прорыв, в разы ниже, чем у европейской культуры. Поэтому там так популярны совершенствования былых образцов наряду с сочетанием бедности прорывных идей.
          yehat
          1. noviczok Сегодня, 21:56
            Цитата: yehat
            на востоке психологии лидерства, жертвенности ради высшей цели мало места


            В остальном согласен, но тут не соглашусь. С жертвенностью у китайцев проблем нет.

            Специалисты выделяют следующие характерные черты жителей Китая: терпение, внушаемость (перерастающая в фанатизм), дисциплинированность, коллективизм, щедрость к другу, патриотизм, завышенная самооценка, настойчивость и сплоченность.


            http://geo.1september.ru/article.php?ID=200300803
            noviczok
      5. Андрюха Г Сегодня, 21:03
        Была такая частушка: "Говорил, что летчик, говорил летает, прихожу на аэродром, а он там подметает..."
        Андрюха Г
    2. Гигант мысли Сегодня, 15:44
      Козыри то есть, но их мало в смысле самолётов суперновых, если военные действия начнутся, то будут и потери, а восполнять то нечем, вот тогда либерастов, которые крушили военный бюджет, надо будет к стенке по закону военного времени, как вражеских агентов.
      Гигант мысли
      1. yehat Сегодня, 16:03
        мы не претендуем на тотальное доминирование.
        Наличие достаточного количества козырей - то, что нужно нашим ВКС.
        но пока недостаточно. особенно в области транспортной,разведывательной и беспилотной авиации.
        yehat
    3. oldseaman1957 Сегодня, 15:44
      Цитата: x.andvlad
      На долго ли?
      - Китайцы сейчас сильны количеством! А если ещё и технологии подтянут, - тогда туши свет... Поэтому России, кровь из носу!, нельзя отдавать первенства. Особенно в космосе!
      oldseaman1957
      1. Logall Сегодня, 15:53
        Цитата: oldseaman1957
        Китайцы сейчас сильны количеством!

        Это преимущество нивелируется плотностью населения... Больше 80% живут на берегу тихого океана! А у нас есть отличные ракеты которыми перекрывается вся площадь КНР...
        Но и шапками кидаться не стоит! Главное быть впереди "планеты всей". Особенно в высокоточном стратегическом вооружении!
        Logall
        1. yehat Сегодня, 16:11
          японцев не смущало население Китая. Они мочили страну весьма скромными силами,
          не имея какого-то серьезного превосходства в вооружении.
          Так что дело не в населении.
          yehat
          1. рисыч Сегодня, 20:28
            Цитата: yehat
            Они мочили страну весьма скромными силами

            Со временем всё меняется. Когда то и для России шведы были очень серьёзным противником. Так же и у Китая с Японией.
            рисыч
      2. yehat Сегодня, 15:58
        китайцы сильны не количеством, а стабильностью бюджетного обеспечения на приоритетные проекты. А насчет первенства в космосе - вы серьезно?
        Летаем на оборудовании 1965-1970 годов в космос. какое нафиг первенство???
        уже пол-века прошло с того времени.
        yehat
      3. KaPToC Сегодня, 21:07
        Цитата: oldseaman1957
        - Китайцы сейчас сильны количеством!

        Как всегда, ранее им это не сильно помогало, так что изменилось?
        Цитата: oldseaman1957
        А если ещё и технологии подтянут, - тогда туши свет...

        Для того чтоб "подтянуть технологии" нужна собственная научная школа, которой и китайцев нет.
        KaPToC
        1. Сергей уи Сегодня, 22:11
          Мы тоже когда-то начинали с копирования танков Кристи
          Сергей уи
    4. сибиралт Сегодня, 16:16
      Все так. Но китайские СМИ россиянам самим читать не очень неудобно. lol
      сибиралт
    5. svp67 Сегодня, 16:36
      Цитата: x.andvlad
      Не удивлюсь, если они у нас скоро закажут

      Список ЧЕГО они хотят указана в этой статье. К слову он не полный, им еще ОЧЕНЬ хочется заполучить наши Су-34 и Ту-22М3
      svp67
    6. Geisenberg Сегодня, 20:54
      Цитата: x.andvlad
      Например, Россия превосходит Китай в сфере стратегических бомбардировщиков и транспортных самолетов,
      На долго ли? Если китайцы начнут строить самолеты так, как они строят корабли, то это преимущество мягко говоря, не навсегда. Не удивлюсь, если они у нас скоро закажут парочку ТУ-160 для копирования. БЕ-200 уже заказали.


      Лет на 100 примерно ...
      Geisenberg
    7. РУСС Сегодня, 21:30
      Цитата: x.andvlad
      На долго ли? Если китайцы начнут строить самолеты так, как они строят корабли,

      Использование в России китайского вооружения и оборудования — давно уже не новость, Китай начал продавать в Россию продукцию военного назначения несколько лет тому назад, и масштабы поражают воображение. Быстрое развитие эти поставки получили в 2016 году, когда Китай продал России не только дизельные двигатели, но и оборудование для вспомогательных судов. В 2017 году объемы увеличились, и это только начало — в будущем Китай будет поставлять России еще больше.
      РУСС
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:32
    В числе таких достижений упоминается мощный двигатель («Изделие 30») для истребителя 5-го поколения Су-57. Его тяга без форсажа достигает 11 тонн, а с форсажем – 18 тонн.

    Индусы как кот ходят вокруг этой банки со сметаной...и хочется и колется и хитрозадость мешает.
    «По внешнему виду он мало отличается от Ту-160, но внутреннее наполнение обновлено полностью», – пишет он.
    В статье, в частности идет речь о новом радаре с фазированной антенной решеткой и о повышенной выживаемости в бою.

    В каком бою ТУ-160 будет то,если у него арсенал ,который позволяет ему вообще не входит в зону ПВО противника? Что-то автор растекается своими фантазиями по ветке здравомыслия и реальностей.
    НЕКСУС
    1. Тралл Сегодня, 15:35
      Цитата: НЕКСУС
      Индусы

      еще не все Су-30 угробили своим разгильдяйством, рано им еще мечтать о Су-57 smile
      Тралл
    2. Kurare Сегодня, 15:39
      Мне кажется, там всё немного проще: очень сильное давление оказывается со стороны США. Если контракт на FGFA будет заключён, вопрос о поставщике многофункциональных истребителей в Индию будет на 2-3 десятилетия полностью закрыт.
      Kurare
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:41
        Цитата: Kurare
        Мне кажется, там всё немного проще: очень сильное давление оказывается со стороны США. Если контракт на FGFA будет заключён, вопрос о поставщике многофункциональных истребителей в Индию будет на 2-3 десятилетия полностью закрыт.

        Не будет заключен...условия индусов неприемлемы.Они хотят ,чтоб производство и главное технологии перенесли к ним. О каком соглашении речь,если эти технологии секретны?
        НЕКСУС
        1. Kurare Сегодня, 15:54
          Возможно Вы и правы, условия они выставляют очень жесткие и фактически неприемлимые. К тому же, дана команда прессе поливать всё, что "сделано в России" грязью, дабы сформировать определённое общественное мнение.
          Но с другой стороны, зная индусов как очень жестких и не совсем чистоплотных переговорщиков, они всегда выставляют заведомо невыполнимые условия, которые в процессе переговоров смягчаются, если переговорщик другой сторны достаточно опытен и знает как обойти эти подводные камни.
          А время тикает. Соседи Индии достаточно серьёзно перевооружаются. А ещё не дай Б-г Пакистан возьмёт и купит у России экспортную версию Су-57. hi
          Kurare
          1. НЕКСУС Сегодня, 16:41
            Цитата: Kurare
            А ещё не дай Б-г Пакистан возьмёт и купит у России экспортную версию Су-57.

            Экспортную версию СУ-57 мы увидим не скоро. Сперва наши части пощупают этот комплекс в виде малой серии,после будут чего то воять на основе него палубное,ну а там глядишь лет 10-15 и минуло.
            НЕКСУС
            1. Kurare Сегодня, 17:19
              Цитата: НЕКСУС
              Экспортную версию СУ-57 мы увидим не скоро.

              Да в принципе, если не изменяет память, FGFA должен был (бы) появиться на свет где-то через 5 лет после начала серийного производства 57-го.
              А так, если честно, хотелось бы надеятся, что при проектировании версии для ВКС, параллельно, без углубления в детали, прорабатывали версию на экспорт. А может даже сдуют пыль с проекта ЛФИ smile Эх, мечты, мечты...
              Kurare
    3. yehat Сегодня, 16:13
      знаете, сколько убили участковых милиционеров, арсенал которых не оставлял шансов ножу?
      yehat
  3. tchoni Сегодня, 15:33
    Все, почему то цыклятся на движке 57 го, забывая, что не движок один из металла и пластика делает истребитель пятого поколения.
    tchoni
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:39
      Цитата: tchoni
      Все, почему то цыклятся на движке 57 го, забывая, что не движок один из металла и пластика делает истребитель пятого поколения.

      Вообще то ,как говаривал ,если мне не изменяет склероз,Туполев-самолет строится вокруг двигателя.
      Хотя тут дело слегка в другом...индусам нужны технологии,а не конечный продукт,посему и высасывают из пальца всякие фантазии. Мы им передавать технологии не намерены(и правильно делаем),а у них ситуация такова,что Китай с Пакистаном вооружаются и ждать ,пока индусы получат свой новый истребитель не намерены.
      НЕКСУС
      1. tchoni Сегодня, 16:28
        Т.е. вы хотите сказать, что у кого что болит, тот о том и толкует. У китайцев нет движка они за движок и талдычат?-)
        tchoni
    2. NEOZ Сегодня, 15:44
      а что?
      5е поколение зависит от двигателя на 80%... на мой взгляд.
      NEOZ
      1. yehat Сегодня, 16:25
        это не так. совсем не так!
        yehat
        1. NEOZ Сегодня, 16:33
          тогда растолкуйте как?
          NEOZ
          1. yehat Сегодня, 16:47
            главное в полетных требованиях для самолетов 5 поколения - высокая крейсерская скорость
            это достигается не только двигателем.
            опять таки, можно устаревшими двигателями выбрать часть полезной нагрузки,
            уместившись в требования к "поколенности". Можно частично заменить скорость дальностью.
            и начинка, обеспечивающая набор дополнительных возможностей в сравнении с типичными самолетами 1980-2010 годов:
            нашлемное прицеливание, интегрированные вывод и обработка информации, универсальность локационного и прицельного оборудования, внутренние отсеки вооружения, обмен информации, маскирующие технологии и т.д.

            Любая внушительная сумма положительных отличий делает самолет по сути 5-м поколением. Просто двигатель влияет на все сразу - на полезную нагрузку и дальность, скорость, маневренность, заметность.
            yehat
      2. tchoni Сегодня, 16:26
        Цитата: NEOZ
        а что?
        5е поколение зависит от двигателя на 80%... на мой взгляд.

        Почему вы так думаете?-)))
        tchoni
        1. NEOZ Сегодня, 16:56
          да есть тут некоторые мысли:
          1. уменьшение заметности самолёта в радиолокационном и инфракрасном диапазонах - т.е. планер не идеальный, с системой уменьшения в инфракрасном диапазоне - т.е. не идеальное сопло + разные приспособы.
          2.высокая боевая эффективность при поражении воздушных, наземных и надводных целей - т.е. самолет не должен уступать 4му поколению, а лучше превосходить.
          3. наличие круговой информационной системы - т.е. мощный радар всеракурсный!!!
          4.полет на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа.
          5. и т.д. из википедии
          вопрос: а откуда взять ресурсы для всего перечисленного?
          на мой взгляд, ресурсы (энергия) берутся только от двигателя!!!! без мощного двигателя невозможно качественно летать на не идеальном планере с неидеальным соплом с мощным радаром да еще и на сверхзвуке без форсажа.
          NEOZ
          1. tchoni Сегодня, 18:41
            Цитата: NEOZ
            на мой взгляд, ресурсы (энергия) берутся только от двигателя!!!! без мощного двигателя невозможно качественно летать на не идеальном планере с неидеальным соплом с мощным радаром да еще и на сверхзвуке без форсажа.

            Хотите, приведу два примера, когда более продуманные машины с менее мощными движками тащили более продвинутые?-)
            Итак, первая пара аппонетов: миг21 и фантом 4. Первый благодаря продуманной тактике применения и сплсобности вести ближний маневренный бой успешно рвал второго во вьетнаме, хотя казалось бы, фантом имел приимущество по скороподъемности , максимальной скорости и времени разгона с 600 до 1000 км/ч. Парадокс? Не думаю.
            И вторая пара аппонентов миг21 и тайгер ф5. Последний вообще невозможно по движку ровнять с первым. Задохлик, еле как переваливающий звуковой барьер, тем не менее, при грамотном использовании он во многих конфликтах составлял 21 му мигу достойную еонкуренцию.
            Так и здесь. Мощность двигателя никак не влияет на, скажем ЭПР самолета в передней полусфере. Влияют обводы планера, его материал, форма воздухозаборников, остекление и, вообще, наличие фонаря кабины пилотов, форма , размеры, положение рлс, ее конструкция. Движок влияет только в очень малом секторе углов, да и то, его влияние частично компенсируется поглощениес рл излучения в перегретых газах из него выходящих....
            РЛС - вообще никак от движка не зависит. Строго говоря, то колличество энергии которое она потребляет соотносится с мощностью, необходимой для полета истребителя менее чем 1к100.

            И, если разбираться по каждому пункту, то, выяснится, что движок, по большому счету, обеспечивает только крейсерский свехзвук, который к пятому поколению, на мой взгляд, притянут маленько зауши.
            tchoni
        2. ланс Сегодня, 17:29
          одним из основных условий 5 поколения полет на сверхзвуке неограниченное время, но все движки рф стоящие на 4 поколении способны держать сверхзвук очень продолжительное время, в отличии от амеров. кстати у ф 35 сверхзвук не крейсерский, что неоднократно подтверждалось в печати.
          ланс
      3. БЛОНДИН Сегодня, 16:36
        http://olymp.as-club.ru/publ/arkhiv_rabot/odinnad
        cataja_olimpiada_2013_14_uch_god/chto_takoe_kryla
        tye_splavy/32-1-0-916
        БЛОНДИН
    3. zaxis450 Сегодня, 16:01
      так Китай не смог скопировать(точнее скопировал но криво) движок с СУ-27,у них клон СУ-27 летает с трудом(мощность так и не достигли). на клоне С-300 та же проблема-на треть дальнобойность сократилась!-у Китая проблемы с двигателями(к самолётам и ракетной технике)-вот и поют дифирамбы нашим движкам!(что бы себе прикупить).
      zaxis450
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:44
        Цитата: zaxis450
        так Китай не смог скопировать(точнее скопировал но криво) движок с СУ-27,у них клон СУ-27 летает с трудом(мощность так и не достигли). на клоне С-300 та же проблема-на треть дальнобойность сократилась!-

        Еще 15 лет назад Китай вообще никто не рассматривал как военную супер державу. И такой скачок китайцы совершили за столь непродолжительное время.А теперь представьте,что будет еще через 15 лет.
        НЕКСУС
        1. Вас Влад Сегодня, 19:06
          Цитата: НЕКСУС
          И такой скачок китайцы совершили за столь непродолжительное время.А теперь представьте,что будет еще через 15 лет.

          Они всегда будут на шаг,два позади в военных технологиях,так как это очень наукоёмкое производство!Копировать и ухудшать оригинал,это они могут!Научной школы у них своей нет hi
          Вас Влад
      2. yehat Сегодня, 16:50
        у китайцев при клонировании двигателя су-27 осталась только 1 важная проблема - ресурс лопаток двигателя. Это накладывает ограничения на эксплуатацию.
        yehat
        1. Muvka Сегодня, 17:23
          Цитата: yehat
          у китайцев при клонировании двигателя су-27 осталась только 1 важная проблема - ресурс лопаток двигателя. Это накладывает ограничения на эксплуатацию.

          Не факт, что одна проблема осталась. Это только то, что мы знаем, что на поверхности, так сказать.
          Muvka
        2. Вас Влад Сегодня, 19:08
          Цитата: yehat
          1 важная проблема - ресурс лопаток двигателя

          Так это и есть самая главная и высоко-технологичная деталь в двигателе!
          Вас Влад
        3. KaPToC Сегодня, 21:12
          Цитата: yehat
          у китайцев при клонировании двигателя су-27 осталась только 1 важная проблема - ресурс лопаток двигателя. Это накладывает ограничения на эксплуатацию.

          Прикольно так. Вы в курсе что лопатка турбины - один из самых высокотехнологичных продуктов в мире?
          KaPToC
          1. noviczok Сегодня, 22:09
            Если проблема лишь в ресурсе, то не вижу ничего страшного в частой замене двигателей для Китая с его производственной мощью.
            noviczok
  4. Alex-a832 Сегодня, 15:34
    Ни о чём... Сравнение отдельных характеристик перспективного и серийного и т.п. negative
    Alex-a832
  5. Соломон Кейн Сегодня, 15:36
    .....главные козыри ВКС РФ - это Люди, сидящие за штурвалом, Пилоты России...воины, о которых можно слагать легенды. Воины, которых нет во всем мире.
    Соломон Кейн
    1. yehat Сегодня, 17:40
      комплекс легенда уже утоплен.
      yehat
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 15:37
    После развала СССР Россия возрождает свой престиж

    Вот и отлично.
    КОТ БАЮН
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 15:44
    И чего нового?Всё это в открытом доступе.
    ВЕРЕСК
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 15:50
    Также у самолета появился «новый двигатель, увеличивший тягу и дальность полета, но уменьшивший при этом расход топлива».
    Он же вроде только в разработке ?
    КВУ-НСвД
  9. NF68 Сегодня, 16:07
    «По производительности этот двигатель не уступает двигателю F-135, установленному на американских F-35.


    Какое отношение к производительности имеет развиваемая двигателем реактивная тяга?
    NF68
    1. dauria Сегодня, 16:55
      Какое отношение к производительности ...


      возможно, особенности перевода технических терминов...
      Китайский журналист написал, русский журналист перевёл. И оба "специалисты"
      dauria
  10. Геркулесыч Сегодня, 16:08
    Китайцы нас хвалят, или втихаря трол-лят? recourse
    Геркулесыч
    1. Svarog Сегодня, 16:19
      Цитата: Геркулесыч
      Китайцы нас хвалят, или втихаря трол-лят? recourse

      Это к стате их национальная черта.. Они нас еще любят называть старшим братом.. Но блин, на рынок к ним оочень трудно попасть..
      Svarog
      1. 44Серега44 Сегодня, 16:58
        Но блин, на рынок к ним оочень трудно попасть..
        Если не мороженным торгуешь)))))))))
        44Серега44
        1. Svarog Сегодня, 17:01
          Цитата: 44Серега44
          Но блин, на рынок к ним оочень трудно попасть..
          Если не мороженным торгуешь)))))))))

          Точно!
          Svarog
  11. Zaurbek Сегодня, 16:23
    Хотелось бы увидеть легкий истребитель с "Изделие 30"...
    Zaurbek
    1. yehat Сегодня, 16:51
      изделие 30 - тяжелый истребитель бюджета и это уже не изменишь.
      yehat
    2. ланс Сегодня, 17:02
      у миг 35 свои хорошие движки. изделие 30 скорее всего будет со временем на су35.
      ланс
  12. Сергей Аверченков Сегодня, 16:29
    Цитата: КВУ-НСвД
    Также у самолета появился «новый двигатель, увеличивший тягу и дальность полета, но уменьшивший при этом расход топлива».
    Он же вроде только в разработке ?

    https://topwar.ru/131433-izdelie-30-otpravilos-v-
    polet.html
    Сергей Аверченков
  13. Incvizitor Сегодня, 18:18
    Не стоит тут забывать и су 34, су 35, вертолёты то же как то не учли.
    Incvizitor
  14. noviczok Сегодня, 22:20
    «По производительности этот двигатель не уступает двигателю F-135, установленному на американских F-35. Но благодаря использованию новых технологий и материалов российский двигатель оказался меньше и легче и имеет преимущество в отношении тяги к массе»


    Но при этом F-135 удалось спрятать в корпус,



    чего не скажешь о «Изделии 30».



    Могу ошибаться, сидя на диване, но малозаметность в инфракрасном излучении важнее непринципиального выигрыша в массе.
    noviczok
  15. Ментат Сегодня, 22:36
    Цитата: Svarog
    Цитата: yehat
    думаю, рабочий знает далеко не все.

    А я почему то больше рабочим доверяю, чем нашим сми и пропаганде кремля. Последний пример, Путин пафосно заканчивает войну в Сирии. И что по вашему она закончилась?

    Где вы видели, как «Путин пафосно заканчивает войну в Сирии»? В вашем измождённом нарзаном воображении? Контингент сохраняется, ВКС выполняют свою задачу дальше. Вы лжец.
    Ментат
  16. Лексус Сегодня, 23:07
    Китайские СМИ назвали главные козыри ВКС РФ

    Заявление СМИ, тем более, китайских никого ни к чему не обязывает. И далеко не факт, что так и есть. Они, китайцы, сегодня ласковых слов наговорят, а завтра одну руку будут вежливо жать, а другой по карманам шарить.
    Лексус
Картина дня